Футбольные Иуды. Присоединится ли Кейн к списку игроков, ненавидимых фанатами?

Было бы трудно принять переход игрока сборной Англии из «Тоттенхэма» в стан соперников по Премьер-лиге, поэтому переход прошлым летом в «Баварию» стал не столь болезненной альтернативой для болельщиков «шпор».

Покинувший «Тоттенхэм», чтобы повысить свои шансы на завоевание командных трофеев, Кейн, похоже, проклят, поскольку мюнхенская «Бавария» находится в раздрае, а Томас Тухель уходит летом, поскольку немецкие гиганты уступают блестящему леверкузенскому «Байеру», которым руководит Хаби Алонсо.

Сообщается, что «недовольство» Кейна в «Баварии» растет на фоне трех последовательных поражений во всех турнирах. Это воодушевило «Челси» на подготовку дерзкого летнего трансфера.

Хотя некоторые утверждают, что этот трансфер невозможен из-за прошлого Кейна в «Шпорах», но присутствие Маурисио Почеттино на «Стэмфорд Бридж» и будущие трофеи, обеспеченные невероятными тратами Тодда Боэли, дарят болельщикам «Челси» немного надежды (хотя и ложной), что эта шокирующая сделка может пройти.

И если это произойдет, Кейн присоединится к этому списку игроков-Иуд, для которых любовь фанатов их бывших клубов превратилась в ненависть. В данном случае мы концентрируемся только на прямых трансферах, так что переходы Пола Инса и Майкла Оуэна в нее не вошли. На данный момент эта версия, в которой доминируют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»…

Эммануэль Адебайор

Из «Арсенала» в «Манчестер Сити»

«Думаю, болельщики могли забыть, что произошло в 2009 году, когда я пробежал через все поле…»

Ты уверен в этом, Эммануэль?

Игрок сборной Того перешел на «Этихад» через год после того, как шейх Мансур получил контроль над клубом Премьер-лиги в 2008 году. Перехода из «Арсенала» в «Манчестер Сити» обычно недостаточно, чтобы заработать титул Иуды, но то, как Адебайор справился с ситуацией, гарантировало ему этот титул.

Сегодня, когда игроки забивают своим бывшим командам, многие отказываются праздновать, но мы предлагаем им в будущем брать пример с Адебайора...

Гол и забег Адебайора

После гола в домашней победе «Сити» над «Арсеналом» со счетом 4:2 в начале своего дебютного сезона в своем новом клубе, нападающий помчался к противоположному концу поля, чтобы отпраздновать это событие перед приезжими болельщиками «канониров». Настоящий говнюк, во всей красе.

Чтобы еще больше ухудшить отношения Адебайора с «Арсеналом», позже он провел четыре сезона в составе их главного соперника «Тоттенхэм Хотспур». Его реакция на гол в ворота «канониров» за «Шпоры» была не такой драматичной, как в 2009 году, так что, возможно, с возрастом он поумнел.

Сол Кэмпбелл

Из «Тоттенхэма» в «Арсенал»

Кэмпбелл, возможно, надеется, что Кейн отправится на «Стэмфорд Бридж», чтобы нападающий мог составить Солу компанию, когда болельщики «Тоттенхэма» клеймят его Иудой…

И для центрального защитника все началось на «Уайт Харт Лейн» очень хорошо. После того, как он провел 250 матчей за «Шпоры» и был капитаном команды, которая выиграла Кубок Лиги в 1999 году, его контракт истек летом 2001 года.

Сол Кэмпбелл globallookpress.com

Руководство «Тоттенхэма» было готово раскошелиться, чтобы сохранить Кэмпбелла, но, несмотря на то, что защитник ранее заверял, что останется (и никогда не будет играть за «Арсенал»), он присоединился к «канонирам» в качестве свободного агента перед кампанией 2001/02.

Нужно признать, что это был довольно подлый шаг со стороны мистера Кэмпбелла. Но его это все ни на йоту не беспокоило, поскольку он сыграл значительную роль в доминировании «Арсенала» в ближайшие годы, в том числе в сезоне 2003/04, когда они получили прозвище «непобедимых».

Эшли Коул

Из «Арсенала» в «Челси»

«Арсеналу», возможно, не понравилось празднование Адебайора, но их ненависть к нему и близко не соответствовала тому, что они чувствовали к Коулу.

Воспитанник академии «канониров», Коул — вместе с Кэмпбеллом — добился огромного успеха под руководством Арсена Венгера, зарекомендовав себя как один из лучших левых защитников в мире.

Но после того, как Коул был на пути к тому, чтобы стать величайшим игроком всех времен на «Эмирейтс», вскоре среди болельщиков «Арсенала» Коул стал известен как «Кэшли», когда летом 2006 года он присоединился к лондонскому сопернику «канониров» — «Челси».

Эшли Коул globallookpress.com

Огромный штраф и обвинения в том, что «Арсенал» сделал Коула «козлом отпущения», предшествовали его переходу в «Челси», поскольку игрок сборной Англии оказался в центре горячего трансферного спора, в результате которого владелец Роман Абрамович заплатил за его услуги 25 миллионов фунтов стерлингов.

Понятно, что «Арсенал» до сих пор ненавидит Коула, но его превозносят как легенду «Челси», и, учитывая траекторию развития этих клубов после этой саги, этот спорный трансфер, безусловно, стал для защитника шагом вверх по карьерной лестнице.

Луиш Фигу

Из «Барселоны» в «Реал Мадрид»

Соперничество «Барселоны» и «Реала» считается одним из величайших в мировом футболе, а шокирующий переход Фигу на «Бернабеу» только усилил их ненависть друг к другу.

Лишь немногие игроки играли за оба испанских топ-клуба, но «Реал Мадрид» решил вопрос с «Барселоной». В результате они заплатили отступные за обладателя «Золотого мяча» — рекордную на тот момент сумму в 62 миллиона евро — и в конечном итоге подписали с ним контракт.

Луиш Фигу globallookpress.com

На какой стороне забора «Эль Классико» вы сидите, будет зависеть, как вы относитесь к этому трансферу и как он способствовал одержимости президента Флорентино Переса идеей «Галактикос», которая все еще в силе по сей день, поскольку Килиан Мбаппе, как ожидается, присоединится к Джуду Беллингему в «Реале».

Рио Фердинанд

Из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»

Длительный период пребывания «Лидс Юнайтед» в тени после вылета из Премьер-лиги в 2004 году помешал их ожесточенному соперничеству с «Манчестер Юнайтед», но эти два клуба по-прежнему презирают друг друга.

Так что к тому, что ты покидаешь «Лидс» и переходишь в «Манчестер Юнайтед» относятся довольно неодобрительно. Кэлвин Филлипс избежал этой кривой дорожки, покинув «Элланд Роуд» в 2022 году, но 20 лет назад Фердинанд не удержался.

Рио Фердинанд и Карлос Тевес globallookpress.com

Фердинанд был воспитанником академии «Вест Хэма» и перешел в «Лидс» за рекордную для Великобритании сумму в 18 миллионов фунтов стерлингов в 2000 году, поэтому он не чувствовал себя настолько близким к йоркширскому клубу, как Филлипс, но болельщики все равно не слишком благосклонно отнеслись к его переходу в «Ман Юнайтед» два года спустя.

Все футбольные трансферы

Его переход в «Манчестер Юнайтед» привел к тому, что он стал участником еще одного рекордного британского трансфера. Поскольку «Лидсу» не хватало денег, совет директоров санкционировал его уход примерно за 30 миллионов фунтов стерлингов. Он выиграл кучу трофеев с «красными дьяволами» и стал довольно средним тв-экспертом…

Карлос Тевес

Из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

«Добро пожаловать в Манчестер…»

На протяжении большей части своей истории «Манчестер Сити» находился на отшибе, поскольку «Манчестер Юнайтед» сосредоточил свое внимание на соперничестве с «Лидс Юнайтед», «Ливерпулем» и «Арсеналом», но шейх Мансур (легально или нет) гарантировавший, что «горожане» доминируют в английском футболе, усилил их соперничество с соседями. .

Карлос Тевес globallookpress.com

А Тевес, который за свою карьеру был не новичком в спорных трансферах, подлил масла в огонь в 2009 году, подписав контракт с «Сити» после того, как не смог прийти к соглашению по сделке с «Манчестер Юнайтед».

На поле Тевес добился огромного успеха и — после нескольких осечек — способствовал тому, что «Манчестер Сити» завоевал свой первый титул в Премьер-лиге в сезоне 2011/12. Но за пределами поля он превратился в настоящий кошмар и заставил учтивого итальянского тренера Роберто Манчини поседеть раньше времени.