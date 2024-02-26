Мерсисайдские дети посрамили миллионеров из «Челси». Гол Ван Дейка принес «Ливерпулю» Кубок лиги

«Ливерпуль» победил лондонский «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги. Основное время встречи в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу «Ливерпулю» принес Вирджил Ван Дейк, который забил мяч на 118‑й минуте. «Ливерпуль» в десятый раз стал обладателем Кубка английской лиги. Клуб является рекордсменом по победам в турнире.

Заколдованный «Уэмбли»

Автор ВВС Фил Макналти поздравляет мерсисайдцев, которые добились впечатляющего успеха, несмотря на проблемы с составом.

«Коэффициенты на то, что "Ливерпуль" одержит еще одну победу на "Уэмбли", увеличились, когда появились составы команд, и имена Салаха и Нуньеса были добавлены к другим отсутствующим лидерам — Тренту Александру-Арнольду, Жоте и вратарю Алиссону.

И, тем не менее, "Ливерпуль" снова преодолел эту проблему: Клопп доверился молодым игрокам "Ливерпуля" в главном финале и три новичка были отправлены на замену на "Уэмбли" в лице дуэта 19-летних Бобби Кларка и Джеймса МакКоннелла, а также 18-летнего Дэннса.

Все трое проявили замечательное хладнокровие в пылу битвы, что является еще одним доказательством светлого будущего "Ливерпуля" после ухода Клоппа летом.

В центре всего происходящего был властный Ван Дейк вместе с голкипером Келлехером, который в очередной раз украсил "Уэмбли" выдающейся и спокойной игрой, спасая "Ливерпуль", когда это требовалось, как он делал уже не раз.

Это была победа вопреки всему и она придаст еще больше уверенности команде "Ливерпуля", которая, по-видимому, намеревалась подарить Клоппу особое прощание с "Энфилдом".

У "Челси" есть недавний опыт поражения от "Ливерпуля" на "Уэмбли", когда они проиграли "красным" как в финале Кубка Англии, так и в финале Кубка футбольной лиги в 2022 году, но обстоятельства этого поражения более болезненны.

Помимо того, что это их шестое поражение подряд в финалах на "Уэмбли" (три в Кубке Англии и три в Кубке Английской футбольной лиги), "Челси" будет знать, что у них был шанс добиться другого окончания для того, что в конечном итоге было знакомой историей.

У команды Почеттино, набравшей форму в последние недели, была серьезная возможность отомстить за те поражения "Ливерпулю", который пострадал от травм и отсутствия стольких важных игроков.

И все же для "Челси" все снова кончилось печально, на этот раз с Почеттино у руля. Аргентинец все еще не добился успеха в Англии и снова потерпел поражение от Клоппа после поражения в финале Лиги чемпионов 2020 года, когда он был тренером "Тоттенхэма".

Победа здесь не только обеспечила бы "Челси" еврокубки, но и обеспечила бы некоторое затишье после недавних бурных сезонов — но "Уэмбли" в очередной раз принес лишь разочарование».

Начала эры Почеттино не случилось

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что «Челси» нервно начал встречу, но быстро пришел в себя и даже почти открыл счет на исходе получаса игры.

«Когда "Ливерпуль" заработал угловой в самом конце дополнительного времени, который оказался решающим, Юрген Клопп аплодировал и просто улыбался романтике всего этого. Измученный множеством травм своей команды, тренер выпустил на поле множество непроверенных молодых игроков, но его команда сражалась до последнего вздоха. Они были опаснее в экстра-таймах.

У сценариста, пишущего историю Клоппа, кое-что еще осталось в запасе: погоня за еще четырьмя трофеями, прежде чем он уедет на закат в конце сезона. Вышедший на замену Костас Цимикас подал с углового, и Вирджил ван Дейк, убегая от Акселя Дисаси, головой отправил мяч в цель. Капитан "Ливерпуля" уже наблюдал, как его гол головой был отменен во втором тайме после длительного разбирательства VAR. В этом случае никто не мог отказать в голе ни ему, ни его команде.

Улыбка Клоппа была широченной, бурное празднование после финального свистка и его удары кулаком в воздух в адрес болельщиков "Ливерпуля" были полны эмоций, и именно у Маурисио Почеттино были красные глаза и горькие сожаления. Тренер "Челси" наблюдал, как его команда приходит в себя после неудачного старта, чтобы создать шансы на победу в основное время. Конор Галлахер не заслуживал быть в проигравшей команде, как и Коул Палмер. Но они были. Никакого триумфа, который положил бы начало эпохе Почеттино, не будет.

История взаимоотношений команд всегда должна была быть частью этой встречи, вражда, которая кипела между клубами на протяжении двух десятилетий или около того, включая эпические матчи плей-офф в Лиге чемпионов в середине-конце нулевых и шесть предыдущих финалов, большинство из которых были национальными.

Новости из станов команд также были крупными, в основном с точки зрения "Ливерпуля". Если Почеттино продолжал скучать по Рису Джеймсу, то в остальном это был его лучший состав. Клопп, напротив, насчитал 11 отсутствующих игроков, в том числе несколько ключевых — Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес.

"Челси" с самого начала не хватало уверенности. Они выглядели нервными, допуская ошибки, "Ливерпуль" плавно успокаивался, словно подкрепляя центральную тему этой встречи. Многие из деталей их команды отличались, но закономерности, усвоенные за годы работы Клоппа, не изменились. Начальный отрезок матча для "Челси" измерялся промахами, неудачными касаниям и передачам и отчаянными фолами. Но они прибавили.

Момент, когда они объявили о своем участии в борьбе за трофей, наступил, когда они создали первый явный шанс на 21-й минуте. Наращивание атаки было прекрасным, и когда Галлахер прострелил низко, а первое касание Рахима Стерлинга было неудачным, мяч идеально попал на Палмера. Куивин Келлехер блестяще отразил удар с близкого расстояния, а Ватару Эндо прыгнул в блок и не позволил Николасу Джексону сыграть на добивании. Клопп с самого начала собирался выпустить в стартовом составе Келлехера, независимо от физического состояния Алиссона.

Первый тайм был занимательным, наполненным событиями. Впервые в этом сезоне была использована технология VAR, и Мойсесу Кайседо повезло, что она не рекомендовала удалить его после того, как он запоздало врезался в Райана Гравенберха в середине первого тайма, из-за чего лодыжка полузащитника "Ливерпуля" ужасно выгнулась. Гравенберха унесли на носилках, в результате перестановки Джо Гомес вышел на позицию правого защитника, а Конор Брэдли вышел в центр поля. Какое-то время Гомес играл против Стерлинга, оживляя воспоминания об их конфликте во время игры в сборной Англии.

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"Челси" был на волосок от того, чтобы выйти вперед на исходе получаса, Джексон ассистировал Стерлингу, нанесшему точный удар, но было замечено, что центральный нападающий слишком рано вышел на передачу Палмера, решение ассистента в игре было поддержано ВАР».

Наследие Клоппа — молодежь «Ливерпуля»

Автор The Telegraph Джейсон Барт восхищен верой наставника «Ливерпуля» в клубную молодежь, которая оказалась оправданной.

«Это была победа, выкованная в ливерпульской академии в Керби. Победа, которая стоит на одном уровне с величайшими достижениями Юргена Клоппа. Возможно, в качестве единственного матча, среди финалов, это его величайшее достижение за всю историю.

С точки зрения смелости, с точки зрения решимости, с точки зрения воинственного отказа принять обстоятельства, сговорившиеся против вас, с точки зрения упорного труда и удвоения усилий, этот матч, возможно, даже соперничает с триумфом "Ливерпуля" той ночью в Стамбуле в 2005 году.

Возможно, это преувеличение, учитывая, что на кону стоял Кубок лиги, а не Лига чемпионов, и учитывая, что "Ливерпулю" противостоял "Челси", пораженный вялым отсутствием инстинкта убийцы, а не команда "Милана", которая бросилась в атаку и к перерыву организовала преимущество 3:0. Но учтите это…

У "Ливерпуля" выбыло 11 игроков основной команды. В конце у них было лишь двое, а может и трое игроков из сильнейшего состава. Это было похоже на молодежку, в состав которой добавили несколько опытных профессионалов в лице Вирджила ван Дейка, Ватару Эндо и Луиса Диаса. Вот только Диас, как и Харви Эллиот, едва мог бегать.

И учтите это. Клопп обратился к своей скамейке. Он обратился к трем крайне неопытным подросткам, ребятам, которые так хорошо были подготовлены в академии "Ливерпуля" в Керби, и показал, насколько сильно он в них верит.

Они отплатили ему за эту веру. Был 18-летние Джейден Даннс, а также Бобби Кларк и Джеймс МакКоннелл, которым всего по 19 лет. Был 21-летний Джарелл Куанса, а в воротах был Куивин Келлехер, еще один воспитанник академии, хотя ему и 25 лет, который сделал два выдающихся сейва. Первый, отразивший удар бывшего нападающего "Ливерпуля" Рахима Стерлинга, был сэйвом мирового класса.

Именно это и есть наследие Клоппа в его последнем сезоне. Ни 10-й Кубок лиги, каким бы он ни был долгожданным, ни даже не реализации мечты о квадрупле — четырех трофеях. Нет, это то, что он сделал, вернув веру, дух, бунтарство и идентичность. Это "Ливерпуль". Вот что это значит.

Это будет своего рода наследство для преемника Клоппа: впечатляющий Конор Брэдли в 20 лет выходит в стартовом составе и ведет игру в "Челси", а Эллиотту тоже всего 20, но у него за плечами более ста игр, и он уже в некоторой степени является старшим игроком.

В каком-то смысле, учитывая травмы и усталость, у Клоппа не было другого выбора, кроме как обратиться к молодежи. Но другие тренеры колебались бы. Они бы настойчиво берегли старших игроков и старались удержать их на поле. Но у Клоппа есть вера, и эта вера привела их к успеху, когда он выиграл свой восьмой трофей в качестве тренера "Ливерпуля".

А еще есть Ван Дейк. Капитан, лидер, легенда, как болельщики "Челси" называют своего бывшего центрального полузащитника Джона Терри. Ван Дейк — это то же самое, когда дело касается "Ливерпуля". Как бы дети ни старались, как бы усердно они ни работали, как бы их не уговаривал и поощрял Клопп, как бы они ни выросли в этом матче, "Ливерпуль" ничего бы не добился без Ван Дейка.

Они потеряли его партнера по центру обороны Ибраиму Конате. Они заменили Эндрю Робертсона и победителя чемпионата мира Алексиса Мак Аллистера. И все же Ван Дейк продолжал бороться. Он был фундаментом, объединяющей точкой, колоссом. Он также стал автором победного гола».

Победа командного духа над чековой книжкой

Автор Daily Mail Оливер Холт сравнивает подходы двух клубов, принимавших участие в финале и сравнение получается не в пользу лондонцев, чьи непомерные траты не приносят результата.

«Вот к чему все пришло в итоге. К одному из самых драматичных финалов национального футбола, которые когда-либо видел "Уэмбли". С одной стороны, команда "Челси" стоимостью в миллиард фунтов, коллекция рекордных игроков, экстравагантных перехватов у конкурентов и люди, которые соответствуют всем статистическим алгоритмам, но не играют как единая команда.

А на другой стороне кучка детишек и парочка великанов. Ребята из Рейнхилла, Уоррингтона и Ньюкасла, которые были в команде, потому что Мо Салах, Дарвин Нуньес, Трент Александер-Арнольд и фаланга лучших игроков "Ливерпуля" были травмированы.

Дети были настолько маленькими, что Алан Ширер заметил, что играл против отцов некоторых из них. Ребята, которые сделали этот "Ливерпуль" похожим на команду, которая могла бы оказаться на Молодёжном Кубке Англии. Дети, которые взяли ответственность на себя, когда их клуб нуждался в них.

Такие дети, как Конор Брэдли, Бобби Кларк, Джеймс МакКоннелл, Джейден Дэннс и Джарелл Куанса. Дети, которые взяли игру на себя. Дети, которые были сделаны из правильного материала. Дети, которые гордились собой и своим клубом и бросили вызов всем шансам, чтобы одолеть победителей чемпионата мира и ходящих пешком получателей зарплаты в другой команде.

И в истории, предназначенной для лучших футбольных драм, дети обыграли команду стоимостью миллиард фунтов. "Ливерпуль" обыграл "Челси". Их молодые игроки и их гигант-капитан Ван Дейк — лучший игрок матча и автор победного гола — выступили с самым строгим упреком в адрес команды "Челси", которая тратила деньги так, словно швырялась грязью и до сих пор расплачивается за это.

Во втором тайме были моменты, когда тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, лишенный множества своих старших игроков, бросал в бой все больше и больше молодых футболистов, когда казалось, что "Челси" их обгонит.

И все же, даже имея в центре полузащиты двух самых дорогих игроков в истории британских трансферов — Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, лондонцы просто не смогли сломить дух своих неопытных противников, воплотивших в себе все самое лучшее, что есть в авантюрном и верящем в молодежь Клоппе.

Символичным было и преобладание молодых игроков в команде "Ливерпуля". Клопп покидает "Энфилд" летом, и та самоотверженность, с которой он доверял здешней молодежи, была признаком его намерения завещать клубу самое здоровое будущее. Сейчас у них за плечами один трофей, и осталось побороться за еще три. "Квадрупл" все еще на кону.

Великий игрок "Ливерпуля" Алан Хансен однажды сказал: "С детьми ничего не выиграешь". Сэр Алекс Фергюсон и "Класс 92" однажды доказали, что он ошибался. В воскресенье на "Уэмбли" в матче с командой "Челси", ставшей образцом пустоты демонстративного потребления, молодежь "Ливерпуля" снова доказала, что он был не прав.

Так что, если вы когда-нибудь захотите разлить по бутылкам то, что мы называем "волшебством Кубка", просто посмотрите повтор этой эпопеи. Посмотрите, как дети "Ливерпуля" продолжали сражаться. Посмотрите, как Вирджил ван Дейк организовал их и повел за собой. Посмотрите, как капитан увидел, что один его гол был не засчитан, а затем вернулся и забил снова, выиграв игру во втором периоде дополнительного времени.

Это была победа командного духа над пустотой чековой книжки. Это была победа блестящего менеджмента над самоуспокоенностью совладельца "Челси" Тодда Боэли. Миллиард потрачен только для того, чтобы его обыграли дети. Это был самый большой конфуз нового "Челси". И их было несколько.

Пока Клопп наводит последний блеск на свою легенду, Маурисио Почеттино, тренер "Челси", все еще ищет свой первый трофей в английском футболе. Это было сокрушительное поражение для него и для проекта "Челси". "Челси" сыграет с "Лидсом" в пятом раунде Кубка Англии в среду, зная, что поражение приведет к преждевременному завершению сезона.

К сожалению, есть признаки того, что они еще не научились смирению среди своей посредственности. В одной газетной статье в воскресенье утром выяснилось, что они построили "модель, основанную на основных факторах производительности, которое предполагает, что они должны быть пятыми в Премьер-лиге, а не десятыми".

Действительно? Могу поспорить, они заплатили немалые деньги за эту модель. И, конечно, это ровно ничего не значит. На самом деле, бедный "Челси", возможно, и начал финал Кубка лиги на десятом месте в Премьер-лиге, но закончил его на одиннадцатом. Не приложив никаких усилий. Победа "Вулверхэмптона" над "Шеффилд Юнайтед" также позволила команде Гэри О’Нила опередить команду Почеттино».

Трудности «Ливерпуля» только начинаются

Автор ESPN Марк Огден отмечает, что травмированные игроки «Ливерпуля» еще не скоро вернутся в строй и мерсисайдцам придётся продолжать опираться на молодежь в ближайших встречах.

«Сейчас "Ливерпулю" предстоит решающий двухнедельный период, который может определить их сезон, и они вступают в него с полной командой старших игроков, недоступных Клоппу.

Вратарь Алиссон Беккер и защитники Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип травмированы, а Райан Гравенберх присоединился к оставшимся вне поля коллегам-полузащитникам Кертису Джонсу, Тьяго Алькантаре, Стефану Байчетичу и Доминику Собослаи,после травмы лодыжки из-за удара Мойзеса Кайседо в первом тайме этого матча. Тем временем Мохамед Салах, Диогу Жота и Дарвин Нуньес отсутствовали в атаке на "Уэмбли".

Маловероятно, что кто-либо из вышеперечисленных вернется вовремя, чтобы встретиться с "Саутгемптоном" в матче пятого раунда Кубка Англии в среду, и можно с уверенностью предположить, что Клопп не будет рисковать ни одним из своих звездных игроков, находящихся в хорошей или близкой к тому физической форме, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против пражской "Спарты", который состоится 7 марта. Часть команды, выступавшей на "Уэмбли" также может пропустить матч с "Саутгемптоном" из-за усталости после 120-минутной игры против "Челси".

"Ватару Эндо, о боже мой", — сказал Клопп. "Он прошел церемонию награждения с самыми забитыми ногами, которые я когда-либо видел!"

Любой из травмированных игроков, которые не вернутся в игру в "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге в следующую субботу, столкнется с гонкой на время, чтобы принять участие в потенциальном решающем матче за титул против "Манчестер Сити" на "Энфилде" 10 марта. То, что "Ливерпуль" одолел гораздо более сильную команду "Челси" и выиграл Кубок — это свидетельство энергии и духа, которые Клопп прививает своим командам, но молодые игроки, как правило, страдают от нестабильности, когда попадают в основную команду, и сохранение результатов, которые они продемонстрировали на "Уэмбли", ни в коем случае не гарантировано. Так смогут ли они поддерживать победную серию команды до тех пор, пока не вернутся тяжеловесы?

Это задача, с которой сейчас сталкивается Клопп, пытаясь удержать "Ливерпуль" в трех оставшихся турнирах — Кубке Англии, Лиге Европы и Премьер-лиге. "Ливерпуль", безусловно, справился с ударами в матче с "Челси". Обеим командам не засчитали голы из-за офсайда,»Ливерпулю« после просмотра VAR, и обе команды были близки к тому, чтобы забить еще. "Ливерпуль" дважды пробил по штанге, после ударов Коди Гакпо и Эллиота, а Конор Галлахер попал в штангу "Ливерпуля" в конце второго тайма.

Учитывая, что Почеттино завершал игру с купленными за 180 миллионов фунтов стерлингов Михаилом Мудриком, Кристофером Нкунку и Коулом Палмером в атаке, "Челси" действительно следовало воспользоваться неопытностью и усталостью в рядах "Ливерпуля".

Но благодаря второму вратарю Куивину Келлехеру, сделавшему серию сейвов мирового уровня, "Ливерпуль" каким-то образом продержался, пока Ван Дейк не забил победный гол за две минуты до конца дополнительного времени. Некоторые команды к этому моменту уже вышли бы из игры, но "Ливерпуль" Клоппа — одна из тех команд, которые никогда не проигрывают, пока на часах еще есть время.

Даже когда дети заменяют старших звезд, результат тот же, и это заслуга Клоппа. Но следующие две недели будут очень важными, и юношам придется делать это снова и снова, чтобы сохранить мечту о квадрупле».

Что случилось с Гравенберхом?

Автор The Athletic Джеймс Пирс не впечатлен работой судей в матче, оставивших без наказания грубый фол Мойсеса Кайседо, травмировавшего игрока «Ливерпуля».

«Клопп не смог сдержать гнева на судей. Вид Гравенберха, покидающего поле на носилках в середине первого тайма, был для него достаточно тяжелым, но тот факт, что Кайседо избежал наказания за фол, заставивший голландского полузащитника корчиться в агонии, добавлял соль на раны. Кайседо уже опоздал к мячу, когда его шипы зацепили левую лодыжку Гравенберха, а Крис Кавана, казалось, благоволил "Ливерпулю".

Однако судья не наказал Кайседо карточкой и не назначил штрафной удар. Пока Гравенберху оказывали помощь, арбитр VAR Джон Брукс постановил, что это не было нарушением, требующим красной карточки. Это было сочтено скорее неосторожным, чем серьезным нарушением правил. Повторы показали, что Кайседо повезло. В этом сезоне игроков удаляют и за гораздо менее серьезные фолы.

Это было жестоко по отношению к Гравенберху, который ярко стартовал в своем первом финале с тех пор, как летом приехал из мюнхенской "Баварии". Клопп и помощник тренера Пеп Лейндерс продолжили протестовать в адрес четвертого арбитра, Тима Робинсона, в то время как Джо Гомес вышел на позицию правого защитника, Эллиотт переместился в полузащиту, а Конор Брэдли выдвинулся вперед в качестве импровизированного правого нападающего.

Это подчеркнуло, насколько ограничены ресурсы Клоппа. После травмы Гравенберха, уже 12 игроков основного состава команды исключены из-за травм. Во время празднования полузащитник вернулся на поле на костылях, с надетой на левую лодыжку защитной бутсой на фоне опасений, что ему предстоит длительное пребывание вне игры.

В преддверии воскресного финала Почеттино призвал судей быть "справедливыми", предостерегая их от того, чтобы они поддались эмоциям вокруг предстоящего ухода Клоппа. Окупились ли его игры разума для "Челси"? Это был болезненный момент в жизни его команды».

Победители: Куивин Келлехер и Джордже Петрович

Авторы Goal привычно называют победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию попали голкиперы обеих команд.

«Это была игра, в которой было полно первоклассных голкиперов. Куивин Келлехер, который в настоящее время показывает форму, которая заставляет задуматься, почему он довольствуется вторым номером, дал старт вечеринке, успешно помешав Коулу Палмеру забить с близкого расстояния, вслед за хорошей работой против Рахима Стерлинга.

Это тоже была всего лишь закуска: во втором тайме ирландец еще больше улучшил свою игру. Когда Коул Палмер нашел Галлахера на клочке пространства за четыре минуты до конца матча, красная половина "Уэмбли" затаила дыхание. Однако им не о чем беспокоиться, поскольку Келлехер снова блистал. И оставалось время для еще одного сейва до истечения 90 минут, когда вратарь втянул мяч в свои руки, словно магнитом, в конце возни у своих ворот.

Однако дело было не только в резервном голкипере "Ливерпуля". Джордже Петрович, от которого мало кто ожидал, что в начале сезона он будет регулярно играть за "синих", провел великолепный день. А в дополнительное время дела пошли еще ярче: серб ногами каким-то образом не допустил удара Харви Эллиота головой под дальнюю штангу. Вскоре после этого Петрович был вынужден капитулировать, но это не должно умалять отличный день для вратарей».