Ночной кошмар Алиссона. «Арсенал» нанес сокрушительный удар по надеждам «Ливерпуля» на титул

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 23‑го тура чемпионата Англии по футболу. Мячи забили Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Леандро Троссар, защитник «Арсенала» Габриэл в концовке первого тайма срезал мяч в собственные ворота. На 88‑й минуте футболист гостей Ибраима Конате получил вторую желтую карточку и был удален с поля. «Ливерпуль» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу премьер‑лиги, «Арсенал» (49) идет вторым.

«Арсенал» прошел тяжелое испытание, «Ливерпулю» не хватило искры

Автор BBC Фил Макналти разочарован блеклой игрой «Ливерпуля» на «Эмирейтс» и поздравляет «Арсенал» с возрождением надежд канониров на борьбу за чемпионство.

«Худшие опасения "Арсенала" эхом прокатились по "Эмирейтс", когда ошибка в обороне позволила "Ливерпулю" сравнять счет, забив гол за секунды до перерыва, после того как команда Микеля Артеты контролировала первые 45 минут и почти не давала лидерам лиги моментов.

Атмосфера внезапно стала приглушенной, настроение заметно изменилось, и когда "Ливерпуль" попытался пойти вперед в начале второго тайма, "Арсенал" выглядел встревоженным.

Вместо этого "канониры" проявили характер, собравшись с силами и восстановив свой авторитет. И хотя они были благодарны обычно выдающемуся Алиссону за редкую промашку, это было настоящее шоу, результатом которого стала победа, которая вселит веру в Артету и его игроков.

"Арсенал" хотел изгнать воспоминания о своем недавнем поражении в третьем раунде Кубка Англии от "Ливерпуля", когда они заплатили суровую цену за упущенную серию моментов, и это был идеальный ответ в день, когда еще одно поражение наверняка положило бы конец их надеждам на чемпионство.

Теперь, после победы над "Ноттингем Форест" во вторник, это была идеальная неделя для "канониров", которые находятся в самом центре борьбы за титул в Премьер-лиге.

И в основе этой победы был захватывающий Мартинелли, постоянная угроза для "Ливерпуля", забивший победный гол, в то время как Деклан Райс царил в центре поля. Празднование после финального свистка показало, насколько это было важно для "Арсенала" — и кто может винить их за то, что они наслаждались моментом?

"Ливерпуль" не заслужил ничего своим выступлением, и его бесцветная игра лучше всего выразилась в том, как были забиты два гола, которые принесли "Арсеналу" победу, которую они полностью заслужили.

Команде Юргена Клоппа посчастливилось сравнять счет к перерыву, поскольку ей подарили гол, который никто на стадионе не предвидел, хотя в начале второго тайма появились признаки того, что они были настроены капитализировать этот подарок. Вместо этого победа "Арсенала" была закреплена фарсом в защите гостей, которая вернула "канонирам" преимущество.

Ван Дейк вел себя слишком небрежно и, казалось, почти не замечал присутствия Мартинелли, когда он отправился на обычный длинный вынос мяча. Ситуации не помог необдуманный рывок Алиссона от ворот за пределы штрафной, после чего нападающему "Арсенала" осталось выполнить формальность.

После удаления Конате Троссарду разрешили беспрепятственно прорваться, прежде чем он еще раз поставил Алиссона в неловкое положение, нанеся удар низом через ногу под ближнюю штангу, окончательно оформив неудачный матч для вратаря.

"Ливерпуль" великолепно справился с отсутствием Мохамеда Салаха, выступавшего с Египтом на Кубке африканских наций, где он получил травму подколенного сухожилия, но они им не хватало его блеска здесь, поскольку им не удалось даже создать традиционный навал, который был их визитной карточкой.

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"Красным" нет необходимости паниковать, ведь они по-прежнему занимают великолепную позицию на вершине таблицы, но будет настоящим разочарованием то, что они показали столь плохую игру в матче, в котором они, возможно, могли выбить "Арсенал" из гонки».

«Арсенал» доминировал, но «Ливерпуль» дождался своего шанса

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает удивительное преимущество «Арсенала» во всех компонентах в первом тайме, которое нивелировала глупая ошибка перед перерывом.

«Самая большая игра сезона не нуждалась в лишней подготовке, хотя она все равно была проведена, и перед ее началом было напоминание о том, о чем идет речь: копия трофея Премьер-лиги, украшенная небесно-голубыми и белыми лентами, стояла на столе ведущего вещателя рядом с полем.

Статистика была не в пользу "Арсенала", который выиграл только две из 17 предыдущих встреч лиги с "Ливерпулем", и им пришлось пережить потерю Габриэля Жезуса — нападающий получил серьезную травму колена в самый неудачный момент. С другой стороны, Клопп мог назвать только Дарвина Нуньеса усилением среди запасных, а Доминик Собослаи снова получил травму. Конор Брэдли пропускал матч из-за смерти своего отца в субботу.

"Арсенал" с самого начала привнес в игру интенсивность, и болельщики хозяев отреагировала; трибуны "Эмирэйтс" ходили ходуном. Артета явно требовал от команды быстрого старта, и на седьмой минуте был момент, когда он с почти маниакальным видом забрал мяч, чтобы "Арсенал" вбросил аут.

Было видно, как многочисленные игроки "Арсенала" старались раскочегарить болельщиков, в том числе после первого гола, который назревал. После вынося Райя от ворот Мартинелли включил форсаж, чтобы ускользнуть от Конате, прежде чем навесить на расчетливо набегавшего Букайо Сака. Но Сака, пытаясь пробить в падении головой, не дотянулся до мяча.

Артета выпустил Хаверца в атаку, а Мартин Эдегор играл "десятку", и именно норвежец инициировал атаку, приведшую к первому голу. Капитан "Арсенала" вынюхал пространство между линиями и сделал прекрасный первый пас, который освободил Хаверца, вышедшего один на один с Алиссоном. Ему нужно было забить, но Алиссон заблокировал удар. К сожалению для вратаря "Ливерпуля", отскок пришелся на Сака, который забил свой 11-й гол в сезоне.

"Арсенал" доминировал в первом тайме. Они выигрывали физические дуэли — были времена, когда казалось, что Деклан Райс был повсюду — и было много примеров того, как они проявляли свою индивидуальность при игре с мячом, не в последнюю очередь Бен Уайт. Ван Дейк заблокировал удар Эдегора после того, как "Ливерпуль" обокрали при попытке разыграть комбинацию, у Габриэла и Мартинелли тоже были полу-моменты.

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Эту ливерпульскую команду редко можно вывести из равновесия. В первом тайме они практически ничего не сделали в атаке, но всегда создавалось впечатление, что они знают — их момент придет. Это произошло перед перерывом. Это была катастрофическая ошибка "Арсенала": Салиба пытался переправить мяч от Райана Гравенберха обратно к Райя. Диас нанес удар, чтобы протолкнуть его туда, где он задел руку Габриэла, и влетел в сетку. Непонимание между Салиба и Раей был полным».

Катастрофа Ван Дейка и Аллисона

Автор Daily Mail Оливер Холт сочувствует опытным игрокам «Ливерпуля», которые похоронили свою команду во втором тайме.

«Сколько раз они играли вместе, Алиссон и Вирджил ван Дейк? Сколько раз они спасали "Ливерпуль"? Сколько атак противника они отразили? Сколько моментов они разрушили за время своего правления в качестве одного из лучших защитных партнерств в Премьер-лиге?

Ответ по всем пунктам: слишком много, чтобы их все упомнить. И все же на "Эмирейтс", когда их счет матча с "Арсеналом" равнялся 1:1, борьба за титул накалялась, а "Манчестер Сити" наблюдал и надеялся, что "Ливерпуль" оступится, игра мерсисайдцев превратилась в неразбериху в обороне между голкипером и капитаном.

"Арсенал" уже позволил "Ливерпулю" вернуться в игру в конце первого тайма, совершив собственную катастрофу, но когда "Ливерпуль" повторил ее в середине второго тайма, два гиганта мерсисайдского клуба столкнулись друг с другом и подарили Габриэлю Мартинелли шанс на гол в пустые ворота, после которого лидеры лиги не смогли вернуться в игру.

"Арсенал" закрепил лидерство поздним голом Леандро Троссарда, когда мяч отскочил от Ван Дейка и протиснулся через ноги Алиссона, оформив победу со счетом 3:1 для команды Микеля Артеты и обрекая "Ливерпуль" на первое поражение в лиге с тех пор, как они проиграли "Шпорам" в субботу, 30 сентября.

"Ливерпуль", оставшийся в меньшинстве, когда Ибраима Конате был удален с поля за вторую желтую карточку, стал в тот день жертвой шокирующей ошибки официальных лиц на VAR, но в этом поражении от "Арсенала" были виноваты только они сами.

«Арсенал» — «Ливерпуль» premierleague.com

Они были вторыми в течение длительных периодов игры против "Арсенала", которая не хотел терять ни своей интенсивности, ни своей веры. "Арсенал" был лучшей командой. Результат вдохнет в них новую уверенность, поскольку гонка за титул приближается к своему завершению.

Итак, чемпионская гонка стала открытой. "Арсенал" знал, что им нужно выиграть эту игру, чтобы вернуться в нее, и они никогда не выглядели проигравшими.

Преимущество "Ливерпуля" в верхней части таблицы сократилось до двух очков, и "Сити" также может сократить отставание, если они обыграют "Брентфорд" в Манчестере в понедельник вечером. "Ливерпуль" так долго был настолько хорош, что неудачный матч был просто вопросом времени. Это и был он».

«Ливерпуль» не усвоил урок предыдущей игры против «Арсенала»

Автор The Athletic Энди Джонс сравнивает две последних встречи команд, подмечая, что «канониры» действовали похоже в обоих матчах, но в этой встрече им повезло больше.

«В прошлом месяце "Ливерпуль" был побеждён интенсивностью и сильным прессингом "Арсенала", но сумел выдержать шторм и не пропустить в первые полчаса.

Хотя, возможно, и была надежда, что они усвоили уроки из этой встречи, это не так, поскольку они снова оказались в роли догоняющих после острой игры команды Артеты. На этот раз они были наказаны.

«Арсенал» — «Ливерпуль» premierleague.com

Это произошло не из-за сильного прессинга со стороны "Арсенала", нет "Ливерпуль" был легко вскрыт благодаря плавному ходу атаки, который вывел их из равновесия, после чего их прошили насквозь.

"Арсенал" стабильно быстрее владел мячом, доминировал в центре поля и вынуждал команду Клоппа совершать ошибки на своей половине поля. Возможно, эту игру считали важной в борьбе за титул в сезоне, но, хотя для "Арсенала" это действительно выглядело так, "Ливерпуль", похоже, не знал об этом.

Могло быть намного хуже, но им снова повезло, что "Арсенал" действовал расточительно при последних пасах и завершении моментов, поскольку к перерыву их ожидаемое количество голов было 1,94.

Мерсисайдцам пришлось догонять, и на этот раз задача оказалась непреодолимой. Клоппа часто и заслуженно хвалят за использование замен и тактические перестановки во вторых таймах игр, но на этот раз это не сработало.

Появление на поле нападающих Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса не имело никакого значения, поскольку "Ливерпуль" продолжал в лучшем случае создавать полумоменты».

Страх и скорость

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что нервозность «Ливерпуля» по поводу предстоящего ухода Юргена Клоппа начала наконец проявлять себя.

«Страх скорости. Это самая старая поговорка в футболе, и чистая скорость и нацеленность на ворота игрока "Арсенала" Габриэля Мартинелли придали новый импульс гонке за титул в Премьер-лиге, вскрыв ее голом, помогая забить гол, а также приведя к замене Трента Александра-Арнольда из "Ливерпуля".

Страха было больше. Опасений, что заявление Юргена Клоппа о том, что он покидает "Ливерпуль" в конце сезона, может отвлечь его команду, и в итоге необычайная путаница с участием двух его самых опытных игроков дорого им обошлась.

«Арсенал» — «Ливерпуль» premierleague.com

Мартинелли форсировал ее, преследуя Вирджила ван Дейка, но даже в этом случае было шокирующим видеть, как капитан "Ливерпуля" и его вратарь Алиссон устроили такой бардак. Ван Дейк попытался защитить мяч, Алиссон должен был выбить мяч, но промахнулся, а перед Мартинелли были незащищенные ворота, в который можно было забить "щечкой".

Настолько важным было то, что "Ливерпуль" потерпел первое домашнее поражение с сентября, когда они несправедливо проиграли "Тоттенхэму" из-за фиаско VAR. Но на этот раз у них не может быть никаких претензий (и не было никого, кроме Клоппа, спорящих по поводу некоторых "невероятных" решений арбитра Энтони Тейлора), учитывая, что ожидаемое количество голов "Арсенала" (xG) было 3,52 — это самый высокий показатель, с которым "Ливерпуль" сталкивался в Премьер-лиге.

"Арсенал" мог отставать от лидеров на восемь очков и фактически отставать от них, но в итоге отставал всего на два очка и вернулся в чемпионскую гонку. Необычайные усилия, которые они приложили, были очевидны в конце, когда Деклан Райс, который был выдающимся игроком матча, рухнул на газон, как и Мартин Эдегор.

"Арсенал" отдал все силы — и они также получили шесть желтых карточек, когда они довели игру до предела — и они получили свою награду среди шумных сцен празднования. Над трибунами играла Voulez Vous группы Abba, а Эдегор схватил камеру и сфотографировал давнего фотографа клуба Стюарта Макфарлейна. Будет ли это моментом для потомков или еще одним днем преждевременного празднования для "Арсенала"?».

Неудачник: Алиссон Беккер

Редакция Goal традиционно называет победителей и неудачников прошедшего матча и в последнюю категорию попал бразильский голкипер «Ливерпуля».

«Алиссон — один из величайших вратарей, когда-либо украшавших Премьер-лигу. С момента прибытия в "Ливерпуль" в 2018 году бразилец изменил правила игры "красных": его способность останавливать удары и начинать атаки сзади делала его одним из лучших на своей позиции в мире.

Но когда у Алиссона в играх что-то идет не так, события имеют тенденцию нарастать как снежный ком, и воскресное выступление было одним из таких дней. Ничто из того, что сделал 31-летний футболист, не пошло на пользу команде, и, хотя он остается чистым позитивом для команды Клоппа, трудно не думать о том, какое значение будет иметь это выступление, когда в мае завершится чемпионская гонка.

«Арсенал» — «Ливерпуль» premierleague.com

Алиссона вряд ли можно винить в первом голе "Арсенала", но тот факт, что его сейв от Хаверца идеально приземлился в ноги Сака, возможно, был знаком грядущих неприятностей для вратаря "Ливерпуля". Конечно, его удар в прыжке, когда он пытался разобраться с бардаком, устроенным Ван Дейком во втором тайме, был опрометчивым шагом человека, который, возможно, пытался загладить вину, которая не была полностью его, и он был наказан своим соотечественником Мартинелли.

К тому моменту, когда удар Троссарда протиснулся сквозь его ноги, Алиссон, должно быть, уже понимал, что его роль в матче окажется под пристальным вниманием, и нет никаких сомнений в том, что он стоил очков своей команде. Скорее всего, он принесет ей много побед в дальнейшем, но здесь и сейчас эту боль не унять».