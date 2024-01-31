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    Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов

    Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в феврале

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    «Интер» — «Ювентус»
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    «Интер» — «Ювентус»
    Наступает решающий отрезок трассы. После января, наполненного (часто восхитительными) кубковыми матчами, бесконечными слухами о трансферах (большинство из которых ни к чему не привели) и обильными холодными дождями, февраль значительно повышает ставки в Европе.
    Еврокубки возвращаются — первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в середине месяца — и за короткий промежуток времени нас ждет множество топовых матчей в национальных лигах — от Англии (лидирующий «Ливерпуль» против идущего третьим «Арсенала»), через Германию (идущая второй «Бавария» против лидирующего «Байера») и Испанию (лидер «Жирона» против преследующего ее «Реал Мадрида») прямиком в Италию (идущий вторым «Ювентус» против «Интера» на первой строчке).

    И если этого недостаточно, хаотичный, как всегда, Кубок африканских наций также начинает свои финальные раунды.

    ЕSPN привычно представляет по пять (или около того) матчей в каждой крупной лиге/турнире.

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    • Еврокубки

    13 февраля: «РБ Лейпциг» — «Реал» (Лига чемпионов)
    14 февраля: «Лацио» — «Бавария» (Лига чемпионов)
    20 февраля: «Интер» — «Атлетико Мадрид» (Лига чемпионов)
    21 февраля: «Порту» — «Арсенал» (Лига чемпионов)
    21 февраля: «Наполи» — «Барселона» (Лига чемпионов)

    Лига чемпионов действительно возвращается, и 15 февраля также начнутся матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций Европы. Очевидно, что вам стоит обратить внимание на все восемь матчей 1/8 финала ЛЧ, но некоторые из них могут оказаться интереснее других.

    «Манчестер Сити» является абсолютным фаворитом турнира и должен сравнительно легко справиться с «Копенгагеном», но для двух второстепенных фаворитов — «Реала» и «Баварии» — разминочные заезды могут пройти неловко.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» был довольно нестабилен в сезоне 2023/24, и ему нужно оправиться от недавних неудач, но он может похвастаться большим потенциалом роста. Тем временем «Лацио» набрал 13 очков в последних пяти матчах чемпионата и поднялся до места в пределах двух очков от четверки лучших. А «Бавария» тоже давно не врубала полную скорость.

    Во второй группе матчей Лиги чемпионов, которые пройдут 20 и 21 февраля, будут, пожалуй, самые захватывающие встречи 1/8 финала — «Интер» — «Атлетико» и «Наполи» — «Барса», а в Порту у аутсайдера появится еще один шанс заявить о себе на своем поле. Здесь есть за чем следить, но это и так всем понятно.

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    Англия

    4 февраля: «Арсенал» — «Ливерпуль»
    11 февраля: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
    24 февраля: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»
    25 февраля: «Челси» — «Ливерпуль» (финал Кубка лиги)
    28 февраля: «Шеффилд Уэнсдей/Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед» (Кубок Англии)

    В ближайшее воскресенье состоится один из крупнейших оставшихся матчей Премьер-лиги. Компьютеры и букмекеры считают, что в гонке за титул АПЛ будут участвовать две команды: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Рейтинги силы «Опты» дают первому шанс на титул 59%, второму — 37%, а остальным 18 командам лиги — комбинированный шанс 5%. Шансы «Арсенала» сильно упали после двух декабрьских поражений «канониров» от «Вест Хэма» и «Фулхэма», но они по-прежнему отстают от «Ливерпуля» лишь на пять очков и имеют время либо вернуться в гонку, либо, учитывая предстоящие им матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (30 марта), решить, кто из этой пары победит.

    «Арсенал» — «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» вступает в февраль с шансом завоевать четыре трофея в последние четыре месяца работы Юргена Клоппа на посту тренера, но к марту картина может существенно измениться. Поездка 4 февраля на стадион «Эмирейтс» окажет огромное влияние на шансы «красных» на титул в АПЛ, и через четыре дня в конце месяца они сыграют как в финале Кубка лиги против «Челси», так и в пятом раунде Кубка Англии против «Уотфорда» или «Саутгемптона». Они будут иметь преимущество в обоих матчах, но это будет решающий месяц в последней главе истории Клоппа и «Ливерпуля».

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    • И, конечно же, давайте не будем забывать о новом всеми любимом клубе «Мейдстон Юнайтед». В минувшие выходные «Стоунз» обыграли «Ипсвич Таун» из второго дивизиона и стали первым клубом шестого дивизиона, вышедшим в пятый раунд Кубка Англии с 1970-х годов, а в конце месяца им предстоит встретиться с другой командой второго дивизиона — «Уэнсдей» или «Ковентри».

    Германия

    6 февраля: «Байер» — «Штутгарт» (Кубок Германии)
    7 февраля: «Саарбрюккен» — «Боруссия Менхенгладбах» (Кубок Германии)
    9 февраля: «Боруссия Дортмунд» — «Фрайбург»
    10 февраля: «Байер» — «Бавария»
    24 февраля: «Бавария» — «РБ Лейпциг»

    Первые 10 дней февраля в Германии будут огненными. Во-первых, нас ждут два последних четвертьфинала поистине хаотичного Кубка Германии. Двум командам второго дивизиона — «Фортуне» Дюссельдорф (которая во вторник, 30 января, победила «Санкт-Паули» по пенальти) и «Кайзерслаутерну» или берлинской «Герте» (они играют в среду) — уже гарантированы путевки в полуфинал, и две оставшиеся топовые команды первого дивизиона, лидирующий «Леверкузен» и «Штутгарт», занимающий третье место, сыграют друг с другом на следующей неделе.

    «Байер» — «Бавария»

    Между тем, «Саарбрюкен» из третьего дивизиона, который уже обыграл мюнхенскую «Баварию» и франкфуртский «Айнтрахт», пытается продолжить свою чудесную серию против команды из Гладбаха, которая хуже, чем «Бавария» и «Айнтрахт». Настоящая атмосфера «кубковой магии» в Германии.

    Всего через четыре дня после встречи со «Штутгартом» леверкузенский «Байер» проведет еще более масштабный матч, и, честно говоря, это может быть самый крупный оставшийся матч в сезоне Бундеслиги. «Бавария» приезжает в Леверкузен, в настоящее время отставая от «фармацевтов» всего на два очка, и хотя немецким гигантам в ближайшие выходные придется встретиться с неудобным для них «Гладбахом», справедливо будет сказать, что если «Леверкузен» хочет оставаться лидером в борьбе за титул, им очень нужен хороший результат в этом матче.

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    • Это означает, что им придется играть лучше, чем с момента возобновления турнира: им понадобились чудеса на последних минутах, чтобы обеспечить уверенные победы над «Аугсбургом» и «РБ Лейпцигом», и в последнем матче с «Гладбахом» магия кончилась и они сыграли вничью 0:0. Они испытывают проблемы без нескольких ключевых футболистов, играющих в Кубке африканских наций, и хотя он завершается, звездный бомбардир Виктор Бонифасе выбыл еще на несколько недель из-за травмы. Им очень его не хватало в прошлые выходные.

    Испания

    4 февраля: «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»
    6 и 27 февраля: «Мальорка» — «Реал Сосьедад» (Кубок Испании)
    7 и 29 февраля: «Атлетико Мадрид» — «Атлетик» (Кубок Испании)
    10 февраля: «Реал Мадрид» — «Жирона»
    19 февраля: «Атлетик» — «Жирона»

    Конечно, «Барселона» и «Реал Мадрид» всегда находятся в центре внимания в Испании, но февраль принадлежит «Жироне» и «Атлетико Мадрид». Включая матч 3 февраля с «Реалом Сосьедадом», Жирона в этом месяце встретится с тремя из шести лучших команд турнирной таблицы Ла Лиги. В настоящее время они занимают первое место, опережая на одно очко «Реал Мадрид» (у которого есть игра в запасе), но рейтинги силы «Опты» еще не верят в «Жиронистов». Они дают «Реалу» 93% шансов на завоевание титула. Но если «Жирона» в этом месяце выступит очень хорошо, у букмекеров не будет иного выбора, кроме как серьезно изменить коэффициенты в пользу аутсайдеров.

    «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»

    «Атлетико» тем временем находится в интересной ситуации. За последние два месяца они проиграли «Барселоне», «Атлетику» и «Жироне», что поставило их в шаткое положение: они цепляются за позицию в четверке лучших, опережая «Атлетик» всего на два очка (и равняясь с слабеющей «Барсой»). Но победа в Кубке Испании над «Реалом» сделала их фаворитами в этом турнире — они завоевали этот трофей только один раз с 1996 года, победив «Реал Мадрид» в дополнительное время в финале 2013 года — и хотя они являются аутсайдерами в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» это не самая удачная для миланцев пара, какую только можно себе представить.

    К концу февраля этот сезон может стать либо совсем нестабильным для «матрасников», либо триумфальным.

    Италия

    4 февраля: «Интер» — «Ювентус»
    4 февраля: «Аталанта» — «Лацио»
    10 февраля: «Рома» — «Интер»
    11 февраля: «Милан» — «Наполи»
    28 февраля: «Интер» — «Аталанта»

    «Ливерпуль» — «Арсенал» — это грандиозный матч, но, возможно, это даже не самый важный матч в ближайшее воскресенье. «Ювентус», непобедимый с сентября и не обремененный игрой в еврокубках, оторвался от «Интера» на одно очко в титульной гонке Серии А, хотя «Интер» также не проигрывал в матчах чемпионата с сентября. У «нерадзурри» есть игра в запасе, но поражение в воскресенье может существенно изменить расклады.

    «Интер» — «Ювентус»

    Между тем, борьба за место в четверке почти столь же захватывающая. Конечно, у Италии есть серьезные шансы претендовать на пятое место в Лиге чемпионов в следующем году, но на данный момент их всего четыре, а разрыв между «Аталантой», занявшей четвертое место, и «Торино», занимающим 10-е место, составляет всего пять очков.

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    «Лацио» и «Рома» восстанавливаются после неудачного старта, «Фиорентина» и «Болонья» еще имеют время прийти в норму после неудачного для обеих команд января, а «Наполи», застрявший на несколько месяцев в похмельном режиме, остается всего на пять очков позади первой четверки.

    Проще говоря: в Серии А, возможно, осталось больше интриг, чем в любой другой крупной европейской лиге.

    Другие европейские лиги

    3 февраля: «Аякс» — «ПСВ Эйндховен» (Эредивизи)
    4 февраля: «Лион» — «Марсель» (Лига 1)
    4 февраля: «Андерлехт» — «Гент» (Бельгийская профессиональная лига)
    9 февраля: «РБ Зальцбург» — «Штурм Грац» (Австрийская Бундеслига)
    11 февраля: «ПСЖ» — «Лилль» (Лига 1)

    Нам не хватает захватывающих титульных гонок за пределами четырех крупнейших лиг Европы. «ПСЖ» опережает «Ниццу» на шесть очков во Франции, «ПСВ» опережает «Фейеноорд» на 12 очков в Нидерландах, и хотя они раньше упускали такие преимущества, «Юнион Сен-Жиллуаз» в настоящее время может похвастаться преимуществом в восемь очков над «Андерлехтом» в Бельгии.

    Конечно, форма «ПСЖ» остается интересной темой, поскольку она может отразиться на игре в Лиге чемпионов — проверка в матче против «Лилля», занявшего пятое место, может быть показательной перед 1/8 финала — но самый интересный февральский матч во Франции может состояться между идущим седьмым «Марселем» и занимающим 16-е место «Лионом». Это одно из самых жарких дерби в Европе (на самом деле даже слишком жаркое), и для обеих команд оно значит даже больше, чем обычно. «Лион» все еще продолжает бороться за выживание; после трех побед подряд в чемпионате они пропустили три гола, проиграв «Гавру» и «Ренну». Тем временем «Марсель» отстает от первой четверки на пять очков после трех ничьих подряд.

    «Лион» — «Марсель»

    В эту субботу ПСВ проведет свой как всегда жаркий матч с принципиальными соперниками, посетив арену имени Йохана Кройфа, чтобы встретиться с «Аяксом», которая наконец-то пришел в себя. После ужасного старта амстердамцы набрали 29 очков в последних 11 матчах лиги и снова поднялись на пятое место в Эредивизи, всего на четыре очка отставая от «Твенте», занимающего третье место. Лидерству ПСВ в лиге ничего не угрожает, но они могут сильно притормозить «Аякс» в субботу.

    Все футбольные трансферы

    Нам предстоит следить за парочкой интересных гонок в других лигах. «Спортинг» опережает «Бенфику» всего на одно очко в Португалии (и «Порту» на четыре), хотя ни одна из трех лучших команд не играет друг с другом в феврале. А в Австрии трехкратный действующий чемпион «РБ Зальцбург» опережает «Штурм Грац» всего на два очка. Их поражение 9 февраля сделало бы ситуацию чрезвычайно интересной.

    Женский клубный футбол

    10 февраля: «Лион» — «ПСЖ»
    11 февраля: «Вольфсбург» — «Айнтрахт Франкфурт»
    16 февраля: «Челси» — «Манчестер Сити»
    17 февраля: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
    18 февраля: «Мадрид» — «Леванте»

    Февраль не принесет такой же интриги в женской Лиге чемпионов, как в мужской — групповой этап завершается на этой неделе, а четвертьфиналы начнутся только в середине марта — но это нормально. Во внутренних соревнованиях есть за чем последнить.

    «ПСЖ» отчаянно нуждается в победе в Лионе, чтобы сохранить хоть какую-то надежду на титульную гонку во Франции, поскольку «Лион» выиграл все 13 матчей лиги с общим счетом 51–6, удерживая тотальное преимущество (хотя «ПСЖ» потерял лишь пять очков). В Германии «Вольфсбург» опережает «Баварию» на одно очко, а «Айнтрахт Франкфурт» — на пять в середине сезона, а в Англии, где турнир уже на один матч дальше середины, «Челси» имеет преимущество в три очка над «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»

    В Испании никогда не бывает настоящей борьбы за титул: «Барселона» выиграла свои 14 матчей в чемпионате со счетом 65–3, но по крайней мере «Реал» (33 очка), «Мадрид» (31), «Леванте» (31) и «Атлетико Мадрид» (30) ведут острую борьбу за второе место. Это делает матч «Леванте» против «Мадрида» довольно масштабным.

    Международный футбол

    2–3 февраля: четвертьфиналы Кубка Африки и Кубка Азии.
    6 февраля: полуфиналы Кубка Азии.
    7 февраля: полуфиналы Кубка Африки
    10 февраля: финал Кубка Азии.
    11 февраля: финал Кубка Африки

    Два январских международных турнира подходят к завершающей стадии, и они были очень интересными, если вы любите хаос.

    Накануне Кубка африканских наций фаворитами по ставкам были Марокко, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Алжир, Нигерия и Египет. Из этих шести только Марокко и Сенегал выиграли свои группы, Алжир финишировал последним и не смог пройти дальше, а Кот-д'Ивуар, хозяин турнира, занял третье место в своей группе после ужасного поражения от Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4.

    Кот-д'Ивуар — Нигерия

    После этого они уволили своего тренера и вышли в 1/8 финала только тогда, когда Гана упустила преимущество в два гола над Мозамбиком в добавленное время в своем последнем матче группового этапа. Конечно, затем они обыграли действующего чемпиона Сенегал по пенальти, что сделало этот Кубок Африки седьмым подряд, когда действующий чемпион не смог выйти даже в четвертьфинал.

    Поскольку Египет проиграл ДР Конго по пенальти, то мы с удивлением обнаруживаем, что смотрим ни одна из этих команд в четвертьфинальных парах не дошла до четвертьфинала на последнем Кубке Африки в 2021 году:

    2 февраля: Нигерия против Анголы
    2 февраля: Гвинея против ДР Конго
    3 февраля: Кабо-Верде против ЮАР
    3 февраля: Мали против Кот-д’Ивуара

    Что произойдет дальше, остается только догадываться.

    Южная Корея — Саудовская Аравия

    В Катаре все было немного более упорядоченно, и все фавориты ставок вышли в плей-офф Кубка Азии. Однако второе место Южной Корее в их группе означало, что ей пришлось встретиться с Саудовской Аравией в 1/8 финала. Хотя они выиграли по пенальти, они открыли дверь для некоторых интересных четвертьфинальных матчей. В одном четвертьфинале им предстоит встретиться с другим относительным фаворитом — Австралией, а в другом сыграют аутсайдеры Иордания и Таджикистан.

    2 февраля: Иордания против Таджикистана
    2 февраля: Австралия против Южной Кореи
    3 февраля: Иран против Японии
    3 февраля: Узбекистан — Катар

    Удачный жребий в четвертьфинале может сделать Катар фаворитом на этом этапе?

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