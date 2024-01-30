Суррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре

Во время зимних сборов российские клубы традиционно принимают участие в коммерческих мини-турнирах. Рассказываем, за какими товарищескими соревнованиями можно следить в феврале.

В 2012 году Российская Премьер-лига перешла на формат «осень — весна» с перерывом на зимнюю паузу с января по март, во время которой команды сначала уходят в отпуск, а потом проводят сборы.

Во время зимних сборов российские клубы проводят контрольные матчи с зарубежными клубами и нередко принимают участие в коммерческих товарищеских турнирах. Так, с 2006 по 2008-й год, когда зимние сборы были еще предсезонными, существовал Кубок Первого канала, проводившийся в Израиле, а с московские ЦСКА и «Спартак» становились победителями летнего Copa del Sol в Испании в 2010 и 2012 годах соответственно.

Вскоре такие турниры во время зимнего перерыва появились и от российских организаторов — первопроходцем стал телеканал «Матч ТВ», который решил своими силами заполнить паузу медиаповодами. В 2019 году был создан турнир «Кубок Матч Премьер», в первом розыгрыше которого приняли участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», а победителями стали красно-белые.

С тех пор розыгрыш «Кубка Матч Премьер» проходил шесть раз, как на зимних сборах, так и на летних, а сам турнир сменил несколько названий (Кубок «Париматч» Премьер/Кубок PARI Премьер). В 2023 году, после бана российских клубов в еврокубках, турнир стал международным — в нем приняли участие сербская «Црвена Звезда», турецкий «Фенербахче» и азербайджанский «Нефтчи».

Зимний Кубок РПЛ-2024

В том же 2023 году инициативу у «Матч ТВ» перехватила Российская Премьер-лига — нужно было дать спортсменам практику соревнований с зарубежными соперниками и привлечь зрителей к играм российских клубов. Так был создан Зимний Кубок РПЛ, в первом розыгрыше которого, впрочем, участвовали только российские команды: «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак», который стал победителем.

Где и как проходит Зимний кубок РПЛ

Второй розыгрыш турнира пройдет со 2 по 14 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян» и в нем примут участие не только российские «Спартак» и «Ростов», но и казахстанский «Кайрат», а также дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

Традиционно для таких турниров, четыре соперника сыграют по принципу каждый с каждым в один круг. Места команд будут определены по сумме очков, набранных во всех матчах.

Регламент Зимнего кубка РПЛ: Два тайма по 45 минут, 3 очка за победу.

В случае ничьи — серия пенальти. За победу в ней — 2 очка, за проигрыш — одно.

При равенстве очков решают разница мячей и количество забитых в основное время всех игр турнира.

При полном равенстве этих показателей в ход идут личные встречи в играх турнира.

Участники

«Спартак». Красно-белые — опытные участники коммерческих турниров, выигравшими три трофея Кубка «Матч Премьер» и победившие в первом розыгрыше Зимнего Кубка РПЛ. Прошлый сезон под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля стал для них довольно неоднозначным. С одной стороны, третье место и бронзовые медали, по сравнению с десятой позицией годом раньше — явный успех. С другой стороны, спартаковцы в первой половине сезона висели на плечах «Зенита», но традиционно провалили весну и даже серебро подарили в последнем туре заклятым соперникам из ЦСКА.

Этот сезон команда проводит в состоянии еще большей турбулентности — после бодрого старта начались проблемы, вплоть о повторения клубного антирекорда по поражениям на выезде (4 подряд). В итоге на зимний перерыв «Спартак» ушел пятым в таблице РПЛ — в восьми очках от первого места. Отпуск тоже вышел беспокойным — слухи о возможном увольнении Абаскаля и его отъезде в «Кадис» потрепали нервы игрокам и болельщикам, но в итоге были развеяны.

В Абу-Даби «Спартак» будет защищать титул, в чем ему должен помочь голландец Квинси Промес, который, в отличие от прошлой зимы, присоединился к команде на сборах в ОАЭ. В первой части сезона у Промеса шесть плюс шесть по системе «гол плюс пас», вторым по результативности в команде является Александр Соболев, который забил три гола и отдал пять голевых передач.

«Ростов». Южане тоже являются ветеранами Кубка «Матч Премьер», хотя выше второго места забраться им не удавалось. Прошлый сезон для «Ростова» выдался довольно сложным по нефутбольным причинам (проблемы с логистикой, закрытый аэропорт, отъезд легионеров),тем удивительнее, что клуб умудрился не только финишировать на четвертом месте, но и долгое время не выпадать из борьбы за серебро. По словам Валерия Карпина, «четвертое место для "Ростова" — как для "Зенита" первое».

Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин globallookpress.com

А вот в этом сезоне дончане ни на что не претендуют — остаться бы в РПЛ. Первую часть сезона подопечные Карпина закончили на десятой строчке, всего в 4 очках от зоны вылета. Впрочем, настроение поднимает продолжающаяся борьба в Кубке России — первый четвертьфинал с ЦСКА завершился вничью, второй пройдет 12 марта. Так что участие в Зимнем кубке РПЛ для команды Карпина — в первую очередь возможность набрать боевую форму.

Не будем забывать и о дополнительной «перчинке», присутствующей в противостояниях команд Валерия Карпина со «Спартаком». Специалист был наставником красно-белых и их расставание прошло не то чтобы сильно гладко. Так что победа над столичным клубом для тренера всегда дело принципа.

«Кайрат». Казахстанский чемпионат проходит с весны по осень, так что Зимний кубок является частью предсезонной подготовки для трехкратного чемпиона страны. Последний титул «Кайрат» завоевал в 2020 году, после чего с ним не слишком удачно поработал Курбан Бердыев. Российский специалист выиграл национальный кубок, но финишировал в чемпионате только третьим. После его ухода дела не наладились, особенно после того, как президент «Кайрата» был осужден за хищения — в прошедшем розыгрыше национальной лиги клуб занял четвертое место.

В клубе из Алматы есть знакомые российским болельщикам лица: в защите играет бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Виктор Васин, в полузащите — экс-зенитовец Дмитрий Сергеев, а в январе в «Кайрат» из нижегородского «Пари НН» перешел узбекистанец Иброхимхалил Юлдошев.

«Шабаб Аль-Ахли». Номинальные хозяева турнира являются одним из самых титулованных клубов страны — в прошлом сезоне дубайский коллектив в восьмой раз в истории стал чемпионом ОАЭ, кроме того на счету команды рекордные десять кубков страны и пять кубков лиги.

Однако в этом розыгрыше «Шабаб Аль-Ахли» идет пока лишь на третьем месте. Чемпионат ОАЭ продолжится 16 февраля, так что Зимний кубок РПЛ станет для команды последней разминкой перед решающей финальной частью сезона.

Тренером чемпионской команды «Шабаб Аль-Ахли» был португальский тренер Леонарду Жардим, известный по работе в «Монако», но летом он покинул клуб, а на его место пришел бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич. Из других знакомых болельщиков фамилий в команде можно вспомнить еще одного серба — бывшего капитана «Кристал Пэласа» Луку Миливоевича.

Где смотреть

Все матчи кубка можно будет увидеть на «Матч ТВ», а также на сайте телеканала и в официальной группе на платформе VK Видео. Кроме трансляций организаторы обещают видеоконтент с участием игроков, тренеров и арбитров.

Расписание Зимнего кубка РПЛ 2 февраля, 17:00 мск «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли»

6 февраля, 19:30 мск «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»

7 февраля, 19:30 мск «Спартак» — «Ростов»

9 февраля, 18:00 мск «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»

11 февраля, 18:00 мск «Кайрат» — «Ростов»

14 февраля, 19:30 мск «Спартак» — «Кайрат»

Кубок Равноправия

В 2024 году стартует еще один товарищеский турнир с участием иностранных клубов — Кубок Равноправия, первый розыгрыш которого пройдет с 1 по 13 февраля в Катаре. Российскую Премьер-лигу будет представлять действующий чемпион «Зенит», компанию которому составят бразильский «Сантос», китайский «Шанхай Шеньхуа» и катарский «Аль-Духаиль».

Где и как проходит турнир

Матчи Кубка равноправия примет стадион имени шейха Джассима бин Хамада, который принимал матчи национальной команды Катара, Азиатские игры 2006-го, Суперкубки Италии 2014-го и 2016-го, игры клубного чемпионата мира.

Во время чемпионата мира по футболу использовался как тренировочная площадка национальной сборной Франции. Болельщики получат возможность посетить игры турнира бесплатно.

Кубок Равноправия «Зенит»

Как и Зимний кубок РПЛ, этот турнир проходит в один круг, каждый играет с каждым — два тайма по 45 минут, 3 очка за победу. В случае ничьи — серия пенальти, за победу в которой начисляется 2 очка, за проигрыш — одно.

В случае равенства очков у двух команд или более их места в текущей и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке (при этом первый из указанных показателей не применяется для текущей турнирной таблицы):

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед в основное время во всех матчах;

— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей в основное время во всех матчах;

— по результатам разности забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в играх между собой;

— по коэффициенту «карточек».

Участники

«Зенит». Действующий чемпион России не нуждается в особом представлении — в прошлом сезоне питерцы выиграли пятый подряд и десятый в сумме титул РПЛ. В этой кампании они пока идут вторыми, на 2 очка отставая от «Краснодара», но мы уже не раз видели подобное и кончалось все одинаково — очередными золотыми медалями для клуба с берегов Невы. Хотя нельзя не признать, что в этом сезоне «Зенит» выглядит более хрупким, чем раньше.

Сергей Семак globallookpress.com

Питерцы расстались с рядом ключевых игроков, которых не удалось успешно заменить, в первой части сезона команду потрепали травмы, да и Сергей Семак оказался не таким блестящим тактиком, как только из уравнения пропали бесконечные ресурсы. Зимой к «Зениту» присоединились несколько новичков, которых наставник чемпионов России постарается вписать в свой состав во время контрольных матчей и на турнире.

«Сантос». Представляющий бразильский штат Сан-Паулу клуб — один из самых известных в стране, восьмикратный чемпион и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес. В разное время цвета «Сантоса» защищали Пеле, Неймар, Робиньо, Дунга, Зе Роберто, Жилмар и многие другие знаменитые игроки. Но это все прошлое, а настоящее более чем печально — по итогам завершившегося сезона Серии А «Сантос» впервые за 111-летнюю историю вылетел из высшего дивизиона.

«Сантос» не был совсем уж аутсайдером, но в трех последних турах уступил «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и «Форталезе» и, отстав от спасительной черты на одно очко, отправился на понижение. Болельщики не были рады, устроив беспорядки в Сан-Паулу, тем более что произошло это постыдное падение во второй дивизион в первом же сезоне после смерти Пеле

Из нынешних игроков «Сантоса» российским болельщикам могут быть знакомы экс-зенитовец Жулиано (правда, вспомнить его будет сложно — за питерцев он провел всего 2 матча) и Педриньо, прославившийся в «Локомотиве» курьезной историей с именем, а на родине — скандалом с насилием.

«Шанхай Шеньхуа». В активе китайского клуба всего одно чемпионство, завоеванное еще в 1995 году и 4 национальных кубка, зато семь комплектов серебряных медалей. «Шанхай Шеньхуа» — один из четырех клубов, которые никогда не покидали высший дивизион с момента создания Суперлиги в 2004 году. Нам же он в первую очередь интересен тем, что перед новым годом его возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.

Когда-то за шанхайский клуб выступали такие звезды, как Дидье Дрогба, Карлос Тевес и Николя Анелька, но после ужесточения лимита в Суперлиге звезд в ней почти не осталось. А самый именитый из пяти легионеров «Шанхай Шеньхуа» — полузащитник Ибраим Амаду, накопивший более сотни матчей за «Лилль». Один из лидеров команды Сефас Малеле поиграл за «Палермо», но расцвел в Китае: 15 голов и 4 ассиста в 32 матчах.

В минувшем сезоне «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место, одержав 15 побед в 30 матчах. Букмекеры не верят, что и в новой кампании команда Слуцкого, считающаяся крепким середняком, попадет в тройку призеров. В середине января российский специалист уже провел первый матч во главе «Шанхай Шеньхуа» — против олимпийской сборной Китая (1:1). Накануне Кубка Равноправия китайцы должны были провести «товарняк» против «Аль-Насра», но из-за травмы Криштиану Роналду саудиты отменили встречу. Так что матчи турнира станут для Слуцкого первой серьезной проверкой.

«Аль-Духаиль». Это буквально катарский «Зенит». После того, как основанный как «Аль-Шорта» клуб из Дохи пережил в 2009 году первое из двух переименований и получил самый большой в Лиге Звезд бюджет, он выиграл 8 чемпионских титулов и по 4 национальных Кубка страны и Кубка Эмира Катара за прошедшие 13 лет. В кампании 2017/18 клуб, как раз сменивший название на «Аль-Духаиль», первым в стране выиграл домашний требл.

Филипе Коутиньо globallookpress.com

В октябре прошлого года команду возглавил экс-наставник «ПСЖ» Кристоф Гальтье, который заменил на этой должности аргентинца Эрнана Креспо, уволенного из-за плохих результатов. Уже при Гальтье катарцы по итогам группового этапа Азиатской лиги чемпионов заняли третье место в квартете Е, уступив «Аль-Насру» Криштиану Роналду и чемпиону Ирана «Персеполису». В чемпионате Катара после 12 туров «Аль-Духаиль» идет на 6-м месте, отставая от лидера на 14 очков.

Главная звезда катарского клуба — бразилец Филиппе Коутиньо, перебравшийся на Ближний Восток из АПЛ на правах аренды, когда выпал из обоймы «Астон Виллы». Еще одна звезда, воспитанник клуба Алмоез Али выступает сейчас в составе сборной Катара на домашнем Кубке Азии. А буквально на днях катарцы подписали защитника «Бенфики» Лукаса Вериссимо.

Где смотреть

Все матчи кубка можно будет увидеть на «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте телеканала и в официальной группе на платформе VK Видео.