Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ

Первая часть чемпионата России 2023/24 позади. После завершения 18-го тура все 16 команд РПЛ ушли на зимний перерыв. Чемпионат возобновится 3 марта. Самое время подвести краткие итоги.

Интрига? Интрига!

Последние годы главным ожиданием от предстоящих сезонов РПЛ для нас была хоть какая-то интрига в борьбе за чемпионство. Но пять подряд титулов «Зенита» постепенно, но неумолимо вывели эту надежду в разряд «несбыточных». Сил для борьбы с клубом-олигархом на долгой дистанции не было в российском чемпионате ни у кого.

Тем не менее в этом году «Зенит» впервые за долгое время выглядит командой, которая может сдать позиции. И все, что для этого потребовалось — пара лет финансовых санкций, обмелевший трансферный поток, лишение российских клубов еврокубков, ударившее по мотивации как действующих игроков, таки потенциальных новичков. Да, все эти условия одинаковы для всех клубов РПЛ, но привыкшему ни в чем себе не отказывать «Зениту» смириться с ограничениями было особенно сложно.

Летом питерский клуб потерял Далера Кузяева и Малкома — пару лидеров, уставших вариться в чемпионате России, которых никто не заменил. Причем уход бразильца был неожиданным — он играл в матче за Суперкубок и был в заявке на первые туры. К тому же летом серьезно был настроен на уход во «Фламенго» еще и Вендел, которого в итоге удалось убедить остаться.

Но даже при этом, «Зенит» на уровне РПЛ остается аналогом «Манчестер Сити», у которого два состава, способных выиграть чемпионство — в атаке за Малкома начал довольно успешно отдуваться Маттео Касьера. Тем не менее показатели питерцев заметно просели — в прошлом сезоне после 18 туров питерцы забили 50 голов и пропустили всего 7, в этом же разница 35-17 . К тому же «Зенита» уже потерпел больше поражений (4), чем в каждом из последних 4 сезонах.

Сергей Семак globallookpress.com

Сергей Семак, конечно, не Пеп Гвардиола, но есть и объективные причины того, что он весь этот сезон тасует разные сочетания игроков в защите и экспериментирует с разными схемами — в первую очередь это травмы и болезни (Родригао, Чистяков, Мостовой, Караваев) и неудачные трансферы (Ренан, Фернандес). Да и в нереализованных моментах Сергеева в атаке он не виноват. Но снимать всю ответственность с тренера тоже нельзя — с матч-менеджментом и умением менять игру команду во время матча у Семака есть проблемы.

Календарь и таблица РПЛ

Тем не менее, списывать «Зенит» со счетов нельзя — от лидера они отстают всего на 2 очка, зимой придут новички (а бразильские лидеры доиграют сезон до конца), у команды будет время хорошо подготовиться к финальному отрезку. Так что интрига хоть и есть, но все же довольно призрачная.

Рывок «Краснодара»

Самое время поговорить о промежуточном лидере сезона, приятно удивившем всех нейтральных болельщиков. Мало кто мог предсказать это, учитывая, что «Краснодар» перед началом сезона потерял основного крайнего защитника (Кристиан Рамирес) и важного игрока из центра обороны (Вячеслав Литвинов). Также «Быков» в летнее трансферное окно могли покинуть Сперцян, Кордоба, Олесегун и Алонсо, что вряд ли добавляло Владимиру Ивичу спокойствия.

Тем не менее, остальных лидеров удалось удержать, после чего кубанский клуб выдал настолько шикарный старт сезона, что даже сдав в конце осени, на его инерции доехал до перерыва на первой строчке, закрепившись на ней в 18-м туре. «Краснодар» потерпел всего два поражения в РПЛ и играет стабильным составом с надежной парой центральных защитников (Алонсо — Тормена), благодаря чему пропустил меньше чем «Зенит» (14 голов) .

При этом в атаке кубанцы играют очень разносторонне, при необходимости атакуя позиционно или играя от обороны и выбегая в быстрые контратаки, экспериментируя с тактикой и входя в топ-3 по забитым голам со стандартов (правда и по пропущенным тоже). Кордоба и Сперцян по количеству забитых мячей уступают только Кассьере. Добавьте к этому проблемы конкурентов — и вот вам «зимний чемпион». Год назад у команды было на 12 очков меньше.

При этом, в том что «Краснодар» удержит весной первую строчку есть большие сомнения. Состав у «Быков» стабильный, но обойма очень короткая и к ноябрю-декабрю игроки начали выдыхаться. С 12-го тура «Краснодар» набрал всего одиннадцать очков , не помогла и трехматчевая дисквалификация Кордобы за глупый жест, адресованный арбитру, из-за чего пришлось пробовать на острие атак Мозеса Кобнана.

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Дотянули до промежуточного финиша краснодарцы исключительно на характере и зимой им очень нужна грамотная селекция, чтобы попытаться всерьез отобрать корону у «Зенита».

Неровная игра столичных клубов

Московское «Динамо» к зимнему перерву сумело ворваться в первую тройку, хотя Марцел Личка начал сезон в новой команде ни шатко ни валко. Но атакующий футбол, который поставил команде чешский специалист при схеме 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки, к концу осени принес стабильность результатов. «Динамо» провело девять матчей без поражений , у Константина Тюкавина шесть результативных игр подряд.

Но петь дифирамбы бело-голубым рано. Команда Лички набрала столько же очков, как Йоканович после 18 туров год назад. В первую очередь это связано с дисбалансом команды, нацеленной на атаку. «Динамо» — первое в лиге по количеству ударов по воротам за игру, но атакующие игроки редко отрабатывают сзади, а крайние защитники часто застревают впереди.

Федор Смолов globallookpress.com

Диего Лаксальт в опорной зоне заткнул часть дыр, но соперники все равно регулярно угрожают воротам, а очки теряются — аутсайдер «Сочи» ушел с 1:3, вырвав ничью. Учитывая приличную глубину состава «Динамо» по меркам РПЛ и то, как удачно вписались новички Чавес и Карраскаль, от чешского тренера можно требовать большего.

Столичный «Локомотив» с четвертой строчкой и двумя победами над «Зенитом» в сезоне тоже не должен обманывать — у команды Галактионова полно проблем. Да, они провели осенью полтора месяца без поражений и стали чемпионами первой половины сезона по волевым концовкам матчей, но то что доходит до этого дело — уже проблема само по себе. Да и сколько матчей вытащить не удалось — разгром от ЦСКА (1:4), неудачи с «Оренбургом» (0:2) и «Ростовом» (0:1), слабая игра со «Спартаком» в большинстве (1:1), и проваленная концовка в Самаре (3:3).

При этом на проблемы с составом сваливать вину не выйдет. У «Локо» множество топ-опций в атаке, отличная опорная зона и хорошо укомплектованные фланги обороны. Да, Максим Глушенков и Сергей Пиняев не так ярки и стабильны, как весной, но в том, что у команды до сих пор нет поставленной игры, а без Артема Дзюбы «Локо» не умеет атаковать, виноват в первую очередь главный тренер.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Спартак» благодаря разгрому «Крыльев Советов» перед перерывом забрался на пятую строчку, но о том, насколько плачевно обстоят дела у красно-белых говорит уже то, что генеральный директор клуба Олег Малышев влепил тройку с минусом за первую часть сезона . То есть, почти двойку — и судьба Гильермо Абаскаля после всех пертурбаций последних пары месяцев остается подвешенной в воздухе.

А как все хорошо начиналось — после прошлого сезона «Спартак» считался едва ли не главным конкурентом «Зенита», да и эту кампанию красно-белые начали довольно бодро — сильный состав на всех позициях, укрепленный новичками, яркие результаты. Но все быстро пошло на спад. И тут масса вопросов к тренеру, который постоянно тасовал состав в поисках оптимальных вариантов, ставил эксперименты с ролями Мозеса, Медины и Бонгонды, и игнорировал Литвинова и Пруцева.

Год назад красно-белые шли вторыми после «Зенита», в этой кампании лишь в последнем туре поднялись с седьмой строчки. Команда создает меньше чем год назад (7-е по xG), забивает меньше (27 против 40), хуже обороняется (8-е) и только 5-я по ожидаемым очкам. «Спартак» катастрофически играет на выезде — всего две победы, одна ничья и сразу пять поражений. У красно-белых проблемы с позиционными атаками, а ставка на быстрые контрвыпады работает далеко не всегда.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

В концовке первой части сезона Гильермо Абаскаль прекратил эксперименты и «Спартак» немного успокоился, выиграв три из четырех последних матчей РПЛ. Даст ли это испанскому тренеру иммунитет до весны — пока неясно. «Спартак» тем временем пытается найти нового спортивного директора.

И наконец ЦСКА, который последний месяц планомерно опускался в турнирной таблице, чтобы уйти на перерыв на восьмом месте. И нельзя сказать, что место в середине таблицы команда занимает незаслуженно. ЦСКА одержал всего 7 побед в 18 турах, а на выезде армейцы побеждали последний раз аж в июле. Это худшие промежуточные показатели клуба с момента, как чемпионат России перешел на систему «осень-весна».

Лишь раз, начиная с 2001 года, команда после 18 туров набрала меньше очков — в сезоне-2007. Тогда армейцам удался ударный финишный отрезок, позволивший войти в тройку, но сумеет ли команда Федотова повторить это? Ведь все пошло не так еще начиная с летней селекции, из-за которой ЦСКА вошел в сезоне недоукомплектованным.

Команда и так постоянно страдает из-за короткой скамейки, а летом армейцев покинули два ключевых игрока: второй бомбардир команды и лучший исполнитель стандартных положений (Медина) и боец-универсал, способный закрыть едва ли не любую позицию (Зайнутдинов). Взамен был куплен из Мексики так и не раскрывшийся Виктор Давила, защитник Келлвен из «Атлетико Паранаэнсе» также попал с корабля на бал и вписывался в игру ЦСКА по хожу сезона, а пришедший из «Пахтахора» Файзуллаев хоть и стал открытием, но в свои 20 лет еще очень нестабилен.

Но даже при всех регулярных проблемах с глубиной состава, ЦСКА раньше удавалось успешно набирать очки, побеждая аутсайдеров на классе. Но это больше не вариант — класс команд в РПЛ в последние годы выравнивается (и не в лучшую сторону), так что диктовать свою игру у ЦСКА получается все реже и реже. На топ-матчи Федотову команду настраивать удается: «Спартак» отскочил (2:2), «Локо» разгромили (4:1), «Зенит» спасся в концовке (1:1), «Краснодар» проиграл впервые в сезоне (1:0).

А вот на аутсайдеров нередко не хватает ни мотивации, ни класса. И если «Краснодар» и «Локомотив» могут вытаскивать матчи на характере, дожимая в концовке, то армейцы напротив в этом сезоне славятся количеством пропущенных на последних минутах мячей, приведших к потерям очков. Причина все та же — потери концентрации из-за усталости игроков команды с короткой скамейкой запасных. Летом ЦСКА нужно несколько серьезных трансферов во все линии.

Болото разрастается

Изоляция российского футбола сильнее всего ударила по клубам середины таблицы, которые не ведут борьбу за выживание, но и не претендуют на чемпионство. Раньше была возможность зацепиться за еврокубковую зону, особенно после появления Лиги конференций, а значит была и мотивация забраться повыше. Провинциальные клубы хотели заработать и привезти в свои города интересных соперников, игроки надеялись привлечь внимание европейских скаутов.

Теперь с этим покончено и командам не за что бороться. Яркий пример — «Урал», который в начале сезона забрался на вторую строчку, победил ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2),только чтобы с треском обвалиться на 12-е место. У Гончаренко 9 поражений, но президент клуба из Екатеринбурга не собирается увольнять тренера, потому что толковых специалистов в РПЛ мало и все они ходят по кругу.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Сергей Ташуев провалил старт сезона в «Ахмате» и был уволен, но без работы не остался, тут же возглавив «Факел» с которым набрал 17 очков из 21 возможного, а грозненцы тем временем с Мирославом Ромащенко, подпрыгнув в середину таблицы, в итоге ухнули обратно в зону стыков (проиграв в том числе и ташуевскому «Факелу»). Но это мало кого волнует — «Ахмат» в итоге все равно спасут от вылета, а на титул чеченский клуб не претендует.

«Ростов» в начале сезона не выигрывал семь матчей подряд, — сказались травма Максима Осипенко и отъезд Александра Сильянова. На перспективы Валерия Карпина в донском клубе это повлияло не больше, чем результаты сборной России в товарищеских матчах с Кенией и Ираком.

Самый яркий пример безнадеги — футбольный клуб «Сочи», который еще два года назад был вторым в РПЛ. Теперь же южане медленно деградируют, проиграв 13 матчей из 18, и заслуженно занимая последнее место. Иногда их хватает на тайм интересного футбола, но все реже и реже. Игроки, наблюдающие за компульсивными дерганиями руководства и круговоротом тренеров, не видят смысла напрягаться и не верят в перспективы клуба, который может прекратить существование.

Приятные сюрпризы

Конечно, не обошлось без приятно удививших команд, главная из которых — «Крылья Советов». После борьбы за выживание в прошлом сезоне и лета, во время которого самарцы стали кадровым донором для богатых команд, от них мало чего можно было ожидать. И зря.

Команда Осинькина одержала восемь побед, долго шла в топ-5, а самое главное — показывала яркую игру, благодаря которой разнесла «Спартак» (4:0) и «Ростов» (5:1) и доставила кучу проблем «Локомотиву» (1:1) и ЦСКА (2:2). После травм Романа Ежова, Сергея Бабкина, Владимира Писарского и Дмитрия Цыпченко удалось найти новых лидеров или дать старым игрокам новые роли, и Салтыков, Гарре, Констанца не подвели.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Успех «Крыльев» — в первую очередь тренерский, и хотя Осинькин отнекивается от разговорах о переходе в большой столичный клуб, несомненно он не против пойти по стопам Владимира Федотова и Марцела Лички.

Еще один тренерский успех — преображение «Рубина», вернувшегося в РПЛ. В начале сезона в ворота Дюпина залетало буквально все, а оборона просто отсутствовала. Казалось, что Рашид Рахимов — один из главных кандидатов на увольнение, но тренеру удалось перестроить команду и сделать отсутствовавшую ранее оборону одной из лучших в лиге — пятое место по пропущенным и четвертая по оборонительному xG.

Про успех Ташуева в «Факеле» уже упоминалось, вдобавок к нему отметим Сергея Юрана, который в «Пари НН» с успехом откатал свою обязательную программу: схема 3-5-2 ( или 5-2-3), контрвыпады, стандарты, прессинг при розыгрышах от ворот, режим автобуса на своей половине. В итоге он выжал из нижегородцев максимум возможного, который в данный момент составляет 9 место. А большего от него и не требуют.

Давид Деограсия globallookpress.com

И наконец «Оренбург», который после авантюрного приглашения Иржи Ярошика, сделал не менее авантюрное назначение Давида Деограсии, и на какое-то время это сработало. «Оренбург» доминировал над ЦСКА (1:1), победил «Локомотив» (2:0), а пиком испанца стала победа над «Зенитом» (3:1). Но это было еще в сентябре, а дальше в РПЛ были набраны только четыре очка за восемь туров.