Трансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть команду уже зимой.

По информации The Athletic, манкунианцы не против расстаться с 28-летним игроком сборной Франции, если поступят предложения по полузащитнику.

«МЮ» не планирует активировать опцию продления контракта с Марсьялем, поэтому летом он точно покинет команду на правах свободного агента.

Ранее также была информация, что в услугах Антони заинтересованы «Интер», «Севилья» и «Валенсия».

Антони Марсьяль globallookpress.com

В текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» уже зимой.

Жан-Клер Тодибо

«Ницца», защитник, 23 года

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может пойти на повышение в самое ближайшее время.

Football Insider информирует о том, что на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Манкунианцы являются главными претендентами на игрока.

Сообщается, что сам оборонец не против такого поворота событий и готов перейти в новую команду.

Жан-Клер Тодибо globallookpress.com

В текущем сезоне Тодибо провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал желтую карточку.

Наш прогноз: Тодибо переберется в Англию.

Максимилиан Байер

«Хоффенхайм», нападающий, 21 год

Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может уже во время зимнего трансферного окна оказаться на Туманном Альбионе.

Bild сообщает о том, что «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд» включили нападающего в свой шорт-лист.

Сообщается, что сумма выкупа игрока линии атаки составляет 30 миллионов евро.

Также отмечается, что футболист был бы не против перебраться в Англию, но уже во время летнего трансферного окна.

Максимилиан Байер globallookpress.com

В текущем сезоне Байер провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 передачи.

Наш прогноз: Байер доиграет сезон в «Хоффенхайме».

Микеле Ди Грегорио

«Монца», вратарь, 26 лет

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио уже в ближайшее время может пойти на серьезное повышение и пополнить ряды одного из топ-коллективов.

По информации Tuttosport, во вратаре заинтересованы «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». Скауты «сорок» уже посетили домашнюю игру «Монцы», чтобы посмотреть на стража ворот.

Сообщается, что уже в ближайшее время итальянский коллектив может получить дебютное предложение по 26-летнему киперу.

Микеле Ди Грегорио globallookpress.com

Ди Грегорио провел 13 игр в серии А, в которых пропустил 13 голов.

Наш прогноз: Ди Грегорио по окончании сезона перейдет в другую команду.

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 26 лет

Далеко не факт, что полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш доиграет сезон в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Deportivo Mundo, 26-летний хавбек попал в сферу интересов «Барселоны».

Стало известно, что боссы «Барселоны» считают приобретение Гимарайнса приоритетным вариантов. Дело в том, что руководство «сине-гранатовых» ищет нового Яя Туре, который станет основным полузащитником команды.

Ранее также была информация, что в услугах Гимарайнша заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал», которые могут составить конкуренцию «Барселоне».

Бруну Гимарайнш globallookpress.com

В текущем сезоне Гимарайнш сыграл 21 матч, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Гимарайнш покинет «Ньюкасл», но летом.

Тьяго Джало

«Лилль», защитник, 23 года

Защитник «Лилля» Тьяго Джало входит в сферу интересов целого ряда топ-коллективов.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, к 23-летнему игроку проявляют интерес «ПСЖ», «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». Наибольшую заинтересованность в оборонце имеет парижский коллектив.

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Сообщается, что только команды, не выступающие в лиге 1, могут заключить с игроком предварительное соглашение о переходе, что осложняет его трансфер в «ПСЖ».

Контракт португальца с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

Тьяго Джало globallookpress.com

В нынешнем сезоне Джало еще не провел ни одного матча, поскольку восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.

Наш прогноз: Джало летои перейдет в «ПСЖ».