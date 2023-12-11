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    Трансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря

    Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед», Тодибо и Джало пойдут на повышение, борьба за Гимарайнша

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    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть команду уже зимой.

    По информации The Athletic, манкунианцы не против расстаться с 28-летним игроком сборной Франции, если поступят предложения по полузащитнику.

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    • «МЮ» не планирует активировать опцию продления контракта с Марсьялем, поэтому летом он точно покинет команду на правах свободного агента.

    Ранее также была информация, что в услугах Антони заинтересованы «Интер», «Севилья» и «Валенсия».

    Антони Марсьяль
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» уже зимой.

    Жан-Клер Тодибо

    «Ницца», защитник, 23 года

    Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может пойти на повышение в самое ближайшее время.

    Football Insider информирует о том, что на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Манкунианцы являются главными претендентами на игрока.

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    • Сообщается, что сам оборонец не против такого поворота событий и готов перейти в новую команду.

    Жан-Клер Тодибо
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Тодибо провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал желтую карточку.

    Наш прогноз: Тодибо переберется в Англию.

    Максимилиан Байер

    «Хоффенхайм», нападающий, 21 год

    Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может уже во время зимнего трансферного окна оказаться на Туманном Альбионе.

    Bild сообщает о том, что «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд» включили нападающего в свой шорт-лист.

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    • Сообщается, что сумма выкупа игрока линии атаки составляет 30 миллионов евро.

    Также отмечается, что футболист был бы не против перебраться в Англию, но уже во время летнего трансферного окна.

    Максимилиан Байер
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Байер провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 передачи.

    Наш прогноз: Байер доиграет сезон в «Хоффенхайме».

    Микеле Ди Грегорио

    «Монца», вратарь, 26 лет

    Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио уже в ближайшее время может пойти на серьезное повышение и пополнить ряды одного из топ-коллективов.

    По информации Tuttosport, во вратаре заинтересованы «Милан», «Наполи» и «Ньюкасл». Скауты «сорок» уже посетили домашнюю игру «Монцы», чтобы посмотреть на стража ворот.

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    • Сообщается, что уже в ближайшее время итальянский коллектив может получить дебютное предложение по 26-летнему киперу.

    Микеле Ди Грегорио
    globallookpress.com

    Ди Грегорио провел 13 игр в серии А, в которых пропустил 13 голов.

    Наш прогноз: Ди Грегорио по окончании сезона перейдет в другую команду.

    Бруну Гимарайнш

    «Ньюкасл», полузащитник, 26 лет

    Далеко не факт, что полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш доиграет сезон в английской Премьер-лиге.

    Как сообщает Deportivo Mundo, 26-летний хавбек попал в сферу интересов «Барселоны».

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    • Стало известно, что боссы «Барселоны» считают приобретение Гимарайнса приоритетным вариантов. Дело в том, что руководство «сине-гранатовых» ищет нового Яя Туре, который станет основным полузащитником команды.

    Ранее также была информация, что в услугах Гимарайнша заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал», которые могут составить конкуренцию «Барселоне».

    Бруну Гимарайнш
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Гимарайнш сыграл 21 матч, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: Гимарайнш покинет «Ньюкасл», но летом.

    Тьяго Джало

    «Лилль», защитник, 23 года

    Защитник «Лилля» Тьяго Джало входит в сферу интересов целого ряда топ-коллективов.

    Как сообщает Gazzetta dello Sport, к 23-летнему игроку проявляют интерес «ПСЖ», «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». Наибольшую заинтересованность в оборонце имеет парижский коллектив.

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    Сообщается, что только команды, не выступающие в лиге 1, могут заключить с игроком предварительное соглашение о переходе, что осложняет его трансфер в «ПСЖ».

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    Контракт португальца с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

    Тьяго Джало
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Джало еще не провел ни одного матча, поскольку восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.

    Наш прогноз: Джало летои перейдет в «ПСЖ».

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