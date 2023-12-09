В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом проиграл «Борнмуту»(0:3) в матче 16‑го тура чемпионата Англии по футболу. Голы забили Доминик Соланке, Филип Биллинг и Маркос Сенеси. «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика Тен Хага занимает шестое место в таблице, набрав 27 очков. «Борнмут» (19) идет 13‑м.

Соланке — яркая звезда

Автор ВВС Саймон Стоун удивляется выбору стартового состава со стороны Эрика Тен Хага и отмечает полное преимущество гостей в атаке.

«После минимального поражения "Юнайтед" от "Ньюкасла" в прошлую субботу самой резкой критике подверглись Марсьяль и Маркус Рашфорд.

Оба были исключены из состава во время последующей победы над "Челси", поэтому было неожиданностью, что Марсьяля вернули так быстро. Французский форвард пару раз опускался глубоко, чтобы связать игру, но он не представлял угрозы воротам "Борнмута".

Не помогло и то, что несыгранность и разночтения игры привели к тому, что он не смог успеть к пасам вразрез, а Алехандро Гарначо не смог отреагировать на один из его пасов. Единственный примечательный удар Марсьяля, нанесенный с края штрафной в середине первого периода, был слабым и был легко обезврежен Нето.

Контраст с Соланке был поразительным. Каждый раз, когда бывший игрок "Челси" и "Ливерпуля" овладевал мячом у штрафной "Юнайтед", его первым инстинктом было угрожать воротам.

Его удар максимально усилил пасмурный настрой хозяев, поскольку он использовал темп низкого прострела после того, как Льюис Кук воспользовался неподвижностью защиты "Юнайтед", когда Бруну Фернандеш выбил мяч из штрафной площади, чтобы направить мяч на дальнюю штангу.

Соланке представлял постоянную угрозу. Он также пробил в штангу еще одним ударом по воротам, и именно его удар головой привел к тому, что Маркус Тавернье нанес точный удар, который, по его мнению, был вторым голом, но был отмене из-за офсайда.

Не прошло и часа, как Марсьяля заменил Расмус Хёйлунн, и этот ход вызвал громкие аплодисменты со стороны болельщиков "МЮ". Справедливости ради, замена мало что изменила. Сначала Биллинг, прыгнувший над Люком Шоу, затем Сенези, оставшийся незамеченным в углу, обнажили слабости "Юнайтед" при игре в воздухе и закрепили сенсационную победу "Борнмута".».

Конфуз перед матчем с «Баварией»

Автор The Telegraph Джеймс Дакер не оставляет без внимания, что манкунианцы опозорились накануне решающего еврокубового матча в котором им нужна только победа над грозной «Баварией».

«Шокирующий, постыдный, бесхребетный. Выберите прилагательное, потому что подойдет практически любое. 11-е поражение "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне ознаменовало низшую точку все более запутанной кампании, которую поставил более острый, голодный и лучший по игре "Борнмут".

Когда после финального свистка раздалось улюлюканье, Эрик тен Хаг вышел на поле и остановился там с разъяренным лицом. Это не та команда, которой можно доверять в том, что она начнет игру должным образом, не говоря уже о том, чтобы делать это каждые три дня, и вот последнее убедительное тому подтверждение.

Единственным крошечным утешением для Тен Хага в очередной день, когда его игроки не явились на поле и были переиграны с досадной легкостью — и пропустили как минимум три матча в девятый раз за этот сезон — было то, что мюнхенская "Бавария" играла столь же плохо.

Поражение баварцев от франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 1:5 может придать тренеру "Юнайтед" некоторую моральную поддержку, поскольку он готовится приветствовать чемпионов Германии на "Олд Траффорд" во вторник.

Но если "Юнайтед" сыграет так плохо — а трудно переоценить, насколько плохи они были почти во всех аспектах игры против великолепного "Борнмута", который снова и снова наносил им удары при контратаках и защищался с рвением и умом — тогда они могут попрощаться с Лигой чемпионов. В нынешнем виде им все равно понадобится, чтобы игра "Галатасарай" — "Копенгаген" завершилась вничью, даже если они обыграют Баварию, чтобы выйти в плей-офф.

Тем не менее, "Бавария" наверняка не будет снова так плоха, поскольку вы просто не знаете, какой "Юнайтед" будет появляться от одной игры к другой. Следующим после "Баварии" будет матча АПЛ с "Ливерпулем" на "Энфилде", где они проиграли 0:7 в прошлом сезоне. Что бы ни произошло, капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш, который провел большую часть игры с "Борнмутом", вскидывая руки вверх и катаясь по земле, не будет играть никакой роли после того, как желтая карточка за споры исключила его из следующего матча из-за дисквалификации.

Это было совсем не похоже на смелую атакующую игру в домашней победе над "Челси" со счетом 2:1 в среду. "Борнмут", ведомый превосходным Домиником Соланке в атаке, превосходно владел мячом и владел им на всем поле, хотел большего, защищался и атаковал со сплоченностью, настойчивостью, агрессией и интенсивностью, которые резко контрастировали с пассивной игрой команды противника.

Гарри Магуайр был практически единственным игроком "Юнайтед", заслужившим хоть какое-то признание. Антони Марсьяль был худшим из ужасной тройки нападения, Фернандеш почти так же плох, а Софьян Амрабат выглядел беспомощным на фоне скорости и мощи "Борнмута".

Календарь и таблица АПЛ

У "Юнайтед" было 20 ударов, но только три в створ, а "Борнмут" заблокировал 12 из них, но правда в том, что быстро прогрессирующая команда Андони Ираолы выглядела комфортно на протяжении всего матча».

Куда движется «МЮ»?

Автор The Guardian Джейми Джексон также не понимает, в чем именно заключаются долгосрочные планы Тен Хага, которые должны исправить ситуацию в сезоне.

«Два момента, спустя секунды после начала второго тайма, дали удачную картину того, как "Юнайтед" выступил против возрождающегося "Борнмута". Во-первых, Соланке накрутил и полностью переиграл Шоу и был близок к тому, чтобы сделать счет 2-0. Затем, когда "Юнайтед" ответил на это своим ходом, Антони Марсьяль отправил Алехандро Гарначо мчаться по левому флангу, и, хотя последовали устойчивое давление и удар Бруну Фернандеша, этот удар был заблокирован еще до того как он стал опасным.

Вскоре после этого Тен Хаг снял неэффективного Марсьяля и выпустил Расмуса Хёйлунна. Однако ничего особо не изменилось. "Юнайтед" изо всех сил пытался прекратить засуху своего нового девятого номера в Премьер-лиге. Быстрая стеночка с Фернандешем создала момент, но удар датчанина не увенчался успехом. Затем наступил блестящий момент, возможно, лучший для "Юнайтед" в матче: Диогу Далот прорвался с позиции правого защитника и обменялся передачами с Антони, но удар попал в сетку ворот с внешней стороны.

После яркого выступления и победы над "Челси" "Юнайтед" меньше всего нужно было пропускать уже через пять минут после начала матча. Здесь Скотт Мактоминей превратился из героя, забившего два гола в той победе, в главного виновника, поскольку, задремав, он позволил Куку ограбить себя на правом фланге. Полузащитник рванул вперед, вкатил мяч в штрафную, и никем не прикрытый Соланке протолкнул его мимо Онана, забив слишком простой первый гол.

Это было очень неудачно для парней Тен Хага, поскольку за шагом вперед у них слишком часто следует шаг назад. На брифинге перед игрой тренер упомянул о необходимости быть последовательным, и это, как он позже заявил, "раздражало".

После того, как хозяева поля снова испугались — гол Тавернье головой не был засчитан из-за офсайда Соланке при первом ударе головой — они предприняли стремительный ход. Серхио Регилон вместо Виктора Линделефа прорвался, перевел мяч налево на Гарначо, вингер вошел в зону, но подопечные Ираолы устояли.

То, что Маркус Рашфорд снова остался в запасе, не стало сюрпризом, Хёйлунн не вышел на поле в старте во второй игре лиги из трех последних, а Марсьяль снова стал его заменой. На счету француза один гол в Премьер-лиге в этом сезоне, и хотя это больше, чем у 20-летнего футболиста, решение Тен Хага оказалось загадкой. Как и куда именно направляется его команда? Если это поражение оставляет "Юнайтед" с 12 очками из последних 18 возможных, то для "Борнмута" все в розовом свете, поскольку они набрали 13 очков из последних 15».

Нестабильность и непоследовательность

Автор Daily Mail Крис Уиллер, как и прочие, ругает манкунианцев за нестабильность результатов и игры от матча к матчу.

«Если это то самое "правильное направление", о котором постоянно говорит Эрик тен Хаг, то Боже помоги "Манчестер Юнайтед", если они когда-нибудь пойдут не туда. Через неделю после того, как казалось, что "Юнайтед" не может сыграть хуже после поражения от "Ньюкасла", им удалось это сделать на залитом дождем "Олд Траффорде" в субботу, хотя, возможно, это не отдает должного выдающемуся выступлению "Борнмута".

Между тем, в середине недели команда Тен Хага обыграла "Челси". Сказать, что они непоследовательны, значит не сказать ничего. Какой именно "Манчестер Юнайтед" примет участие во вторник в решающем матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" и в опасной поездке на "Энфилд" на следующей неделе, остается только догадываться. Если примерно такой же, то у Тен Хага еще большие проблемы, чем мы думаем.

Где-то сэр Джим Рэтклифф наблюдал за разворачивающимся ужасным шоу, готовясь расставить все точки над "и" в своих инвестициях в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Какие выводы должны сделать Рэтклифф и его советники из "Инеос" из этого совершенно беспорядочного выступления? Что они должны думать об этих переплачиваемых и недостаточно выкладывающихся звездах? И как судить тренера, который явно не имеет ни малейшего представления о том, какую игру он будет получать от своей команды от матча к матчу?

"Юнайтед" отправился в "Ньюкасл" как топовая команда Премьер-лиги, и полностью облажался. Они начали этот матч с возможностью сравняться с "Манчестер Сити" по очкам, только что получив ноябрьские награды лучшего тренера, игрока и гол месяца, но в очередной раз нашли способ шлепнуться навзничь. "Постоянная нестабильность! Ужасный результат", — написал Гэри Невилл в социальных сетях, подытоживая приводящее в бешенство поведение своего старого клуба в этом сезоне.

Тен Хаг мужественно взял на себя ответственность за 11-е поражение "Юнайтед" в первых 23 играх, но в очередной раз именно игроки его так сильно подвели. Он не может продолжать извиняться за них, и уж тем более за такое провальное выступление, как это.

Было такое ощущение, будто на "Олд Траффорд" обрушилась печально известная протекающая крыша. Когда вышедший на замену Данго Уаттара, казалось, забил четвертый гол в компенсированное время, можно было искренне опасаться, что Тен Хаг не доживет до игры с "Баварией" во вторник.

Гол был отменен из-за игры рукой, как и удар головой Маркуса Тавернье из-за офсайда в первом тайме. Доминик Соланке попал в штангу. Не заблуждайтесь, могло быть и хуже, и это тоже не польстило бы команде Андони Ираолы.

Они были превосходны от начала до конца. Все, чем "Юнайтед" не был. Умнее, голоднее и хладнокровнее, когда это имело значение. Их четвертая победа за последние пять игр стала также первой победой клуба на "Олд Траффорд".

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Это никогда не сравнится со знаменитой победой "Борнмута" в Кубке Англии над "Юнайтед" на "Дин-Корт" в январе 1984 года, когда команда Гарри Реднаппа боролась за выживание в бывшем третьем дивизионе, но их болельщики не забудут эту победу. Не забудет и Ираола, который считает победу над "МЮ" в Лиге Европы с "Атлетиком Бильбао" в 2012 году самым ярким событием своей игровой карьеры».