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    АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», «Арсенал» в гостях у «Астон Виллы», «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом»

    Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии

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    Юрген Клопп (тренер «Ливерпуля»
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    Юрген Клопп (тренер «Ливерпуля»
    Матчи 16-го тура чемпионата Англии пройдут с 9 по 10 декабря.

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2

    В 16-м туре АПЛ «Ливерпуль» в непростом матче в гостях одолел «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Встреча прошла в Лондоне.

    В первом тайме команды голов не забили. На 57-й минуте хозяева вышли вперед после того, как Жан-Филипп Матета реализовал 11-метровый.

    На 76-й минуте Мохамед Салах восстановил паритет. Три очка «Ливерпулю» принес гол Харви Элиотта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Ливерпуль 1:2
    Голы: 1:0 Жан-Филипп Матета (пенальти) (57'), 1:1 Мохамед Салах (76'), 1:2 Харви Эллиотт (90 + 1') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон (Remi Matthews, 87'), Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Натаниэл Клайн, Крис Ричардс, Джеффри Шлупп (Науиру Ахамада, 84'), Уилл Хьюз (Дэвид Озо, 90'), Хефферсон Лерма (Майкл Олисе, 68'), Джордан Айю, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 46') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса (Ибраима Конате, 57'), Луис Диас, Мохамед Салах, Райан Гравенберх (Коди Матес Гакпо, 57'), Ватару Эндо (Джо Гомес, 46'), Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 74'), Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (Харви Эллиотт, 74') Предупреждения: Джоэл Уорд (37'), Джордан Айю (60'), Хефферсон Лерма (64'), Крис Ричардс (71'), Джордан Айю (75'), Roy Hodgson (78'), Йоаким Андерсен (90 + 8'), Джо Гомес (90 + 9'), Луис Диас (90 + 10'), Науиру Ахамада (90 + 12')

    «Кристал Пэлас» с 16-ю очками находится на 14-м месте в таблице АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» (37) поднялся на первую позицию.

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