7 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ноттингем Форест» лишь на один пункт отстает от спасительной 17-й позиции. Команда забила 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Брентфорду» — 0:2.
До того «Ноттингем Форест» подписал мировую с «Ипсвичем» — 1:1, а вот чуть раньше проиграл «Арсеналу» — 0:1. «Лесники» не побеждали в пяти последних матчах.
Состояние команды: «Ноттингем Форест» забивает с огромной натугой, причем дома команда еще не отличилась ни разу.
При этом «Ноттингем Форест» в трех матчах в родных стенах не набрал ни одного очка. К тому же пока не оправдывает надежды Лиам Делап, отличившийся всего одним забитым мячом. Да и «горожан» команда не может обыграть уже полтора года. С теперешними проблемами — не сможет и подавно…
Тем не менее «лесники» постараются зацепиться за очки. Вот только оппонент выглядит в разы мощнее, да и в трех своих последних матчах забит всего один мяч.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» привычно бьётся за чемпионство. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» на три зачетных балла отстает от лидера. Команда забила 20 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов расправилась с «РБ Лейпцигом» — 3:2.
До того «Манчестер Сити» был бит «Брайтоном» — 0:1, а вот чуть раньше прошел в Кубке лиги тех же «чаек». «Горожане» в четырех гостевых матчах победили трижды.
Состояние команды: «Манчестер Сити» в минувшем туре досадным образом уступил, так что мотивирован не отпускать далеко «Арсенал».
При этом «Манчестер Сити» имеет шикарный по именам состав, да и Эрлинг Холанн наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате. Даже после изнурительной битвы в Лиге чемпионов команда явно будет активно нестись в атаку. Да и кадровый маневр у «горожан» почти образцовый плюс забить способен кто угодно.
И уж точно «горожане» не допустят потери очков на ровном месте. Холанн и компания должны банально не замечать одного из аутсайдеров.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.73. Ничья — в 3.90, выигрыш «Ноттингем Фореста» — в 4.75.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.
Прогноз: «Горожане» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Манчестер Сити» победил в трех выездных матчах из четырех
- «Горожане» в кадровом аспекте выглядят выгоднее соперника
- «Ноттингем Форест» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Лесники» не побеждали в пяти последних поединках
- «Ноттингем Форест» еще не забивал в домашних матчах