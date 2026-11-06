7 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» лишь на один пункт отстает от спасительной 17-й позиции. Команда забила 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Брентфорду» — 0:2.

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До того «Ноттингем Форест» подписал мировую с «Ипсвичем» — 1:1, а вот чуть раньше проиграл «Арсеналу» — 0:1. «Лесники» не побеждали в пяти последних матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ноттингем Форест» забивает с огромной натугой, причем дома команда еще не отличилась ни разу.

При этом «Ноттингем Форест» в трех матчах в родных стенах не набрал ни одного очка. К тому же пока не оправдывает надежды Лиам Делап, отличившийся всего одним забитым мячом. Да и «горожан» команда не может обыграть уже полтора года. С теперешними проблемами — не сможет и подавно…

Тем не менее «лесники» постараются зацепиться за очки. Вот только оппонент выглядит в разы мощнее, да и в трех своих последних матчах забит всего один мяч.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» привычно бьётся за чемпионство. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» на три зачетных балла отстает от лидера. Команда забила 20 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов расправилась с «РБ Лейпцигом» — 3:2.

До того «Манчестер Сити» был бит «Брайтоном» — 0:1, а вот чуть раньше прошел в Кубке лиги тех же «чаек». «Горожане» в четырех гостевых матчах победили трижды.

Состояние команды: «Манчестер Сити» в минувшем туре досадным образом уступил, так что мотивирован не отпускать далеко «Арсенал».

При этом «Манчестер Сити» имеет шикарный по именам состав, да и Эрлинг Холанн наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате. Даже после изнурительной битвы в Лиге чемпионов команда явно будет активно нестись в атаку. Да и кадровый маневр у «горожан» почти образцовый плюс забить способен кто угодно.

И уж точно «горожане» не допустят потери очков на ровном месте. Холанн и компания должны банально не замечать одного из аутсайдеров.

На что ставят в матче Ноттингем Форест — Манчестер Сити Букмекерские коэффициенты на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.73. Ничья — в 3.90, выигрыш «Ноттингем Фореста» — в 4.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.

Прогноз: «Горожане» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.

2.75 Фора «Манчестер Сити» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт