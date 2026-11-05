Вернётся ли «Севилья» на победный путь?

прогноз на матч за место в зоне еврокубков испанской Ла Лиги, ставка за 1.92

6 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 17 очков в своем активе.

Команда идёт шестой в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в два пункта от седьмого, нееврокубкового места.

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Хетафе» (1:3).

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Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив на выездном поле одержал разгромную победу над заштатной «Орталесой» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, «Севилья» выиграла лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма хозяев поля не должна вводить в заблуждение при оценке их статуса фаворита грядущей игры, ведь они выше соперника по классу и получат поддержку своих фанатов.

Исаак Ромеро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на 11-м месте с отрывом в два пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:6).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошёлся мировой с «Малагой» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» потерпел пять поражений и ни разу не выиграл.

Логично, что это попросту ставит крест на надеждах гостей на выигрыш, тем более на выезде, и даже ничья не выглядит реальным исходом, ведь соперник все же сильнее их.

Лукас Бойе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

На что ставят в матче Севилья — Алавес Букмекерские коэффициенты на матч Севилья — Алавес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Алавеса» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Алавес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.40, выигрыш «Алавеса» — в 4.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.66.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости проиграли. Так было и в их в трех из четырех последних выездных поединков.

Тем временем, хозяева, чей уровень выше, чем у соперника, выиграли в двух из трех последних матчей.

1.92 «Севилья» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Севилья» — «Алавес» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: «Севилья» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в шести из семи последних матчей хозяев.

2.15 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Севилья» — «Алавес» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15