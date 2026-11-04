В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Твенте» из Нидерландов будет принимать «Пафос» из Кипра. Игра пройдет в Энсхеде 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Твенте»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Твенте» занимает пятое место, набрав шесть очков из шести возможных.
Последние матчи: клуб из Нидерландов в стартовых матчах Лиги конференций одержал победы над «Туном» из Швейцарии (1:0) и «Линкольном» из Гибралтара (4:1).
В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» разгромил «Эксельсиор» (9:0). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 4-е место, набрав 23 очка.
Не сыграют: Брюнс, Лемкин.
Состояние команды: «Твенте» в последних матчах одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
«Пафос»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Пафос» занимает 27-е место, набрав один балл.
Последние матчи: в стартовых турах Лиги конференций «Пафос» проиграл на выезде «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Ригой» (1:1).
Затем последовала ничья команды на внутренней арене с «Аполлоном» (2:2) в рамках восьмого тура чемпионата Кипра.
Не сыграют: Кирьякидис.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пафос» сыграл четыре встречи вничью и потерпел одно поражение. Киприоты в этих поединках забили 4 мяча и пропустили 6 голов.
Статистика для ставок
- «Твенте» занимает 5-е место в Лиге конференций
- «Пафос» занимает 27-е место в Лиге конференций
- «Твенте» и «Пафос» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Твенте» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 5.60. На победу «Пафоса» — 8.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.17.
Прогноз: «Пафос» пока неудачно выступает в еврокубках, набрав всего одно очко в двух матчах Лиги конференций. Киприоты много пропускают, чем и могут воспользоваться футболисты «Твенте».
Ставка: Фора «Твенте» (-2) с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.08.