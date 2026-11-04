В этом экспрессе разберём поединки Лиги Европы, Лиги конференций и Кубка России. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.67.

«Милан» — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

После яркой победы в миланском дерби над «Интером» (3:1) «Милану» предстоит переключиться на игру Лиги Европы против «Ференцвароша». В этом турнире «россонери» имеют всего три очка после трёх туров, и встреча будет носить статус повышенной важности.

В ЛЕ «Милан» стартовал с победы над «Бенфикой» (2:0), затем был разгромлен «Ред Булл Зальцбургом» (4:0) и последовала гостевая неудача с «Борнмутом» (0:3). Вряд ли в этой игре Рубен Аморим выставит резервистов, так как три очка команде очень нужны, но точно не будет дисквалифицированного вратаря Меньяна.

Зато у «Ференцвароша» дела в еврокубке идут блестяще. Венгерский клуб стартовал с трёх побед. Сначала был в гостях обыгран «Селтик» (3:1), затем на своём поле — «Виктория» Пльзень (2:1), а пришёл черед «Торренсе» (4:1).

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Справедливости ради сказать, все эти соперники гораздо ниже уровня «Милана», и дружине Балажа Борбели предстоит первое серьёзное испытание в ЛЕ. Учитывая потери хозяев (не будет ещё Салемакерса, Томори, Лофтуса-Чика), есть шанс попробовать гостей, для которых этот турнир в приоритете.

Наш прогноз: победа «Ференцвароша» с форой +2 за 1,54.

«Хетафе» — «Брайтон»

Футбол. Лига конференций. Общий этап

После двух матчей в Лиге конференций «Хетафе» имеет всего одно очко и идёт в нижней части турнирной таблицы. В первом матче испанцы сыграли вничью в гостях с «Университатом» Крайова (1:1), а затем неожиданно крупно уступили на своём поле «Лугано» (2:5).

При этом наставник «Хетафе» Пепе Бордалас выставил состав, близкий к оптимальному. В последнем туре испанской Примеры команда выиграла на своём поле у «Севильи» со счётом 3:1, а до этого прошла дальше в Кубке Испании.

В этом сезоне «Брайтон» стартовал очень мощно и занимает третье место в чемпионате Англии после 10 туров. В Лиге конференций дела у «чаек» идут тоже очень неплохо, и они располагаются в группе лидеров.

В первом туре англичане уверенно разобрались дома с «Жальгирисом» (4:0), а затем сыграли на выезде нулевую ничью (0:0). Что интересно, наставник «Брайтона» Фабиан Хюрцелер выставлял составы, близкие к оптимальным, и почти их не ротировал. Хотя «Хетафе» играет в силовой и неприятной манере, «Брайтон» этот стиль подходит, и он должен набирать три очка.

Наш прогноз: победа «Брайтона» за 1,60.

«Волга» Ульяновск — «Чертаново»

Футбол. Чемпионат. Кубок России. Путь регионов

На пути к этой стадии ульяновская «Волга» выбила двух соперников. Сначала на пути встретился «Волгарь», а затем «Муром». При этом обе игры завершились нулевой ничьей, а в сериях пенальти сильнее оказался коллектив из Ульяновска.

В таблице Первой лиги «Волга» сейчас занимает 8‑е место с 22 очками. Команде пошло на пользу назначение главным тренером молодого Александра Грищенко. В трёх последних играх волжане взяли 7 очков, обыграв «СКА-Хабаровск» (2:1), «Велес» (1:1) и сыграв вничью с «Текстильщиком» (1:1).

После скандала и ухода с поста руководителя клуба Николая Ларина «Чертаново» уже несколько лет переживает не лучшие времена. Сейчас команда играет во Второй лиге «Серебро» и пока занимает там третье место с 55 очками после 28 туров.

Традиционно команда почти полностью комплектуется собственными воспитанниками. В Кубке России «Чертаново» выбило уже четырёх соперников: «Локомотив» Чита, КДВ Томск, «Нефтехимик» и «Текстильщик». Вряд ли получится сделать такой фокус с пятым, всё-таки «Волга» сейчас сильнее прежних соперников.

Наш прогноз: победа «Волги» в основное время за 1,49.

3.67 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,67.