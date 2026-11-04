5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «АЗ Алкмаар» в трех турах набрал шесть очков. Команда забила шесть мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Аяксу» — 0:1.

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До того «АЗ Алкмаар» был бит «Твенте» — 0:2, а вот несколько ранее разгромил «Арарат-Армению» — 4:0. Команда до последней коллизии победила в двух домашних поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «АЗ Алкмаар» намерен пробиться в первую восьмерку, однако ныне не блещет стабильностью результатов.

При этом «АЗ Алкмаар» вряд ли быстро отойдет от двух последних поражений. Команда не забивала в этих поединках. А вот Мекс Мердинк отличился двумя голами в Лиге Европы и еще четырьмя в Эредивизии. Ну и пободаться со «Старой Сеньорой» голландцы мотивированы максимально!

Команда уж точно постарается разжиться очками. К тому же «АЗ Алкмаар» явно постарается реабилитироваться за последние неудачи.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» во втором по статусу клубном турнире Старого Света выступает скромно. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» в трех турах набрал семь очков. Команда забила девять мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Наполи» — 2:0.

До того «Ювентус» уступил «Дженоа» — 0:2, а вот чуть ранее нанес поражение «Лечче» — 3:1. Команда до последней коллизии победила в двух гостевых матчах кряду.

Состояние команды: «Ювентус» ныне пребывает на моральном подъёме, да и в Лиге Европы вполне способен побороться за трофей.

При этом «Ювентус» в кадровом аспекте выглядит весьма солидно. Подбор атакующих игроков у туринцев шикарный, к тому же Ник Вольтемаде постепенно находит себя на Апеннинах. Способен еще выстрелить и Жереми Бога. А вот Рандаль Коло Муани забил два мяча в Лиге Европы и всего один в чемпионате Италии.

Нет сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. Туринцы намерены подтянуться к группе лидеров, да и забивать в их составе есть кому.

На что ставят в матче АЗ Алкмаар — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч АЗ Алкмаар — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «АЗ Алкмаар» нынче несколько лихорадит, тогда как туринцы способны поднатореть в плане реализации.

2.50 Победа «Ювентуса» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «АЗ Алкмаар» — «Ювентус» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «АЗ Алкмаар» — «Ювентус» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт