5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Милан» и «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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«Милан»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 24-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Милан» в трех турах набрал лишь три очка. Команда забила четыре мяча при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, переиграв «Интер» — 3:1.

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До того «Милан» вчистую уступил «Болонье» — 1:2, а вот несколько ранее нанес поражение «Удинезе» — 2:0. «Россонери» чередуют яркие поединки с провальными.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Милан» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается побороться за выход в плей-офф.

При этом «Милан» в четырех последних домашних поединках сумел победить три раза при одной коллизии. При этом продуктивный отрезок проводит Адриен Рабьо, отличившийся уже пятью голами в чемпионате Италии. Да и виктория в миланском дерби явно окрылит «россонери»!

Миланцы уж точно не допустят недооценки соперника. «Милан» намерен побороться за попадание в топ-8, да и вообще, по своему потенциалу даст фору многим.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» во втором по рангу клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ференцварош» набрал 9 зачетных баллов в трех турах. Команда забила 9 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Пакш» — 2:0.

До того «Ференцварош» в Кубке Венгрии одолел «Бичке» — 4:1, а вот чуть ранее разгромил МТК — 5:0. Команда победила в четырех своих последних матчах.

Состояние команды: «Ференцварош» ныне вполне преуспевает в плане результатов, да и тылы команды надежны.

При этом «Ференцварош» весьма продуктивно выступает на чужих полях. В гостях команда не проигрывает уже три месяца. Да и нигериец Деле способен выстрелить, хотя пока отличился по четыре раза в Лиге Европы и чемпионате Венгрии. Венгры — крепкий орешек, да и мотивация дать бой миланцам у них огромная.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Россонери» «Ференцварош» не боится, да и в контригре силен.

На что ставят в матче Милан — Ференцварош Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Ференцварош: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.33. Ничья — в 6.00, выигрыш «Ференцвароша» — в 8.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Милан» мотивирован улучшить свое турнирное положение, и уж точно активно понесется к воротам венгров.

3.10 Фора «Милана» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Милан» — «Ференцварош» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Милана» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Милан» — «Ференцварош» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт