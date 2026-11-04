Команды не будут осторожничать

прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, ставка за 4.00

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Лион». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.00.

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«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.

За три матча сан-себастьянцы смогли забить восемь мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: в прошлых турах испанской Примеры «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» (1:2), но выиграл у «Леванте» (2:1).

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В Лиге Европы подопечные Пеллегрино Матараццо проиграли «Борнмуту» (1:2), сыграли вничью с «Юнион Сент-Жиллуа» (1:1) и победили «Лиллестрем» (6:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

Не сыграют: травмированы Арсен Захарян и Альваро Одриосола.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» в Лиге Европы обязан выходить из группы. Любой другой результат будет считаться провалом.

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» пока что пятый, но там команде будет крайне сложно подняться выше.

«Лион»

Турнирное положение: команда из одноимённого города набрала 6 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

При этом, у лионцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 5:6.

Последние матчи: в чемпионате Франции коллектив из Лиона обыграл «Анже» (2:0), но уступил «ПСЖ» (0:2).

В рамках Лиги Европы лионский коллектив победил «Андерлехт» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:2), но проиграл «Хоффенхайму» (0:3).

Не сыграют: в лазарете «детей» Павел Шульц, Лои Опенда, Стив Канго и Тайлер Мортон.

Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки идут третьими в турнирной таблице Лиги 1 и вполне могут претендовать на борьбу за самые высокие места.

В Лиге Европы « Лион » точно должен выходить из группы, а дальше уже многое будет зависеть от соперников. В целом, команда может претендовать на многое.

На что ставят в матче Реал Сосьедад — Лион Букмекерские коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Лион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Лион» проиграл 2 из последних 3 матчей

«Реал Сосьедад» забивает на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.00, тогда как победа «Лиона» — в 4.05.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.55, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: явного фаворита выделить сложно, поскольку команды примерно равны и по силе, и по игре, и по составу, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья.

4.00 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Реал Сосьедад» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: ничья за 4.00.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

2.35 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Реал Сосьедад» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.