5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Лион». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.00.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.
За три матча сан-себастьянцы смогли забить восемь мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: в прошлых турах испанской Примеры «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» (1:2), но выиграл у «Леванте» (2:1).
В Лиге Европы подопечные Пеллегрино Матараццо проиграли «Борнмуту» (1:2), сыграли вничью с «Юнион Сент-Жиллуа» (1:1) и победили «Лиллестрем» (6:0).
Календарь и таблица Лиги Европы
Не сыграют: травмированы Арсен Захарян и Альваро Одриосола.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» в Лиге Европы обязан выходить из группы. Любой другой результат будет считаться провалом.
В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» пока что пятый, но там команде будет крайне сложно подняться выше.
«Лион»
Турнирное положение: команда из одноимённого города набрала 6 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
При этом, у лионцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 5:6.
Последние матчи: в чемпионате Франции коллектив из Лиона обыграл «Анже» (2:0), но уступил «ПСЖ» (0:2).
В рамках Лиги Европы лионский коллектив победил «Андерлехт» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:2), но проиграл «Хоффенхайму» (0:3).
Не сыграют: в лазарете «детей» Павел Шульц, Лои Опенда, Стив Канго и Тайлер Мортон.
Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки идут третьими в турнирной таблице Лиги 1 и вполне могут претендовать на борьбу за самые высокие места.
В Лиге Европы « Лион » точно должен выходить из группы, а дальше уже многое будет зависеть от соперников. В целом, команда может претендовать на многое.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Лион» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Реал Сосьедад» забивает на протяжении 8 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.00, тогда как победа «Лиона» — в 4.05.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.55, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.35.
Прогноз: явного фаворита выделить сложно, поскольку команды примерно равны и по силе, и по игре, и по составу, поэтому наиболее вероятным исходом видится ничья.
Ставка: ничья за 4.00.
Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.