5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Неймеген» и «Омония». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Неймеген»

Турнирное положение: «Неймеген» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет четыре очка в своем активе.

Команда находится на 20-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отрывом в один пункт от 25-й строчки и с отставанием в три балла от топ-8.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках 11-го тура нидерландского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Херенвена» (0:1).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также потерял очки, когда теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой с «Гронингеном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Гайгер, Мор, Нейтинк, Сандлер и Тадич, не в составе — Баккер, Хансен-Орёэн и Тахауи, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Неймеген» выиграл лишь раз при шести ничьих и четырех поражениях.

С такой формой у хозяев вроде бы не лучшие шансы на успех, тем не менее, более высокий уровень игры, а также поддержка родных трибун все-таки делают их фаворитом.

Тьяронн Шери — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Омония»

Турнирное положение: «Омония» после трех туров основного этапа Лиги Европы имеет шесть очков в своем активе.

Команда идёт 11-й в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отрывом в три пункта от 25-й строчки и с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура кипрского первенства клуб на своём поле одержал победу над АЕЛом Лимассон — 2:0.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от АЕКа Ларнака (0:2).

Не сыграют: травмированы — Эйтинг и Него, не в составе — Кицос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Омония» проиграла дважды при одной победе.

Данная форма говорит о том, что у гостей не лучшие шансы даже на мировой исход, тем более если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Пять голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Неймеген» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Неймегена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Омонии» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неймеген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, выигрыш «Омонии» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.33.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их восьми из 10-ти последних домашних поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.84 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Неймеген» — «Омония» позволит вывести на карту выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей «Неймегена».

2.40 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Неймеген» — «Омония» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40