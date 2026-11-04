5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Неймеген» и «Омония». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Неймеген»
Турнирное положение: «Неймеген» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет четыре очка в своем активе.
Команда находится на 20-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отрывом в один пункт от 25-й строчки и с отставанием в три балла от топ-8.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках 11-го тура нидерландского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Херенвена» (0:1).
Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также потерял очки, когда теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой с «Гронингеном» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Гайгер, Мор, Нейтинк, Сандлер и Тадич, не в составе — Баккер, Хансен-Орёэн и Тахауи, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Неймеген» выиграл лишь раз при шести ничьих и четырех поражениях.
С такой формой у хозяев вроде бы не лучшие шансы на успех, тем не менее, более высокий уровень игры, а также поддержка родных трибун все-таки делают их фаворитом.
Тьяронн Шери — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
«Омония»
Турнирное положение: «Омония» после трех туров основного этапа Лиги Европы имеет шесть очков в своем активе.
Команда идёт 11-й в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отрывом в три пункта от 25-й строчки и с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура кипрского первенства клуб на своём поле одержал победу над АЕЛом Лимассон — 2:0.
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от АЕКа Ларнака (0:2).
Не сыграют: травмированы — Эйтинг и Него, не в составе — Кицос, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Омония» проиграла дважды при одной победе.
Данная форма говорит о том, что у гостей не лучшие шансы даже на мировой исход, тем более если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Пять голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в 10-ти из 11-ти последних матчей «Неймеген» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Неймегена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Омонии» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неймеген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, выигрыш «Омонии» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.33.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их восьми из 10-ти последних домашних поединков.
Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей «Неймегена».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40