Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем»

«Ливерпуль» разгромил «Челси» (4:1) в домашнем матче 22-го тура АПЛ. У победителей по голу забили Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. Единственный мяч у гостей записал в свой актив Кристофер Нкунку. Хозяева могли победить крупнее, но Дарвин Нуньес не сумел реализовать пенальти в компенсированное время первого тайма. «Ливерпуль» выиграл 15-й матч из 22 в текущем сезоне и лидирует в таблице АПЛ с 51 очком.

«Красные» хотят попрощаться с Клоппом на позитивной ноте

Автор BBC Гэри Роуз не оставляет без внимания повышенную мотивацию игроков ливерпульской команды и проблемы «Челси» в выездных матчах.

«Это была вторая игра "Ливерпуля" после шокирующего заявления Клоппа о том, что он покинет клуб в конце сезона после восьми лет в клубе.

Первой игрой после этой новости стал эмоциональный матч четвертого раунда Кубка Англии против "Норвича" на "Энфилде" в воскресенье, и как из этого выступления, так и теперь становится ясно, что игроки Клоппа полны решимости гарантировать, что его последний сезон в клубе завершится запоминающимся образом.

"Ливерпуль" забил пять голов "Норвичу" и выиграл со счетом 5:2, и они легко могли забить столько же в первом тайме против "Челси", когда они доминировали, а неудачливый Нуньес трижды попал в штангу.

Но этот вечер принадлежал исключительному Брэдли, который снова оказался на высоте, несмотря на присутствие на скамейке запасных своего партнера по защите Трента Александра-Арнольда, и ему заслуженно аплодировали стоя, когда он ушел с поля во втором тайме.

"Челси" под руководством Маурисио Почеттино в последние месяцы продемонстрировал некоторый прогресс, особенно на "Стэмфорд Бридж", где они не проигрывали ни в одном турнире с 28 октября. Однако их выездная форма оставляет желать лучшего, поскольку они прибыли на "Энфилд", проиграв пять из шести последних игр на выезде во всех турнирах.

Победа в Ливерпуле никогда не казалась слишком вероятной, но "Челси" будет огорчен тем, что пара решений о пенальти была принята не в их пользу, ведь это могло бы сделать борьбу более напряженной.

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

Во-первых, апелляции "синих" были отклонены, когда Конор Галлахер упал в штрафной под давлением Вирджила ван Дейка, который же позже во втором тайме, похоже, ударил Нкунку в штрафной.

Гол Нкунку стал положительным моментом для гостей после его возвращения в строй после травмы, но в конечном итоге они оказались вторыми, поскольку "Ливерпуль" продемонстрировал зрелище, которое не останется незамеченным для их соперников в борьбе за титул».

«Коп» признал Брэдли

Автор The Telegraph Джейсон Барт расхваливает главного героя встречи — юного защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли, записавшего на свой счет гол и два ассиста.

«Звезда родилась. Это всегда смелое заявление, когда дело касается игры за "Ливерпуль", учитывая его полную звезд историю, но именно этим и является Конор Брэдли, поскольку он продемонстрировал незабываемую игру, о которой будут говорить еще долгие годы.

Выдающийся гол, забитый всего лишь во втором матче в Премьер-лиге, и две результативные передачи сопровождались бурными овациями, поскольку в конце концов его заменили, унизив и без того жалкий "Челси". Его имя звучало с трибун "Копа" — и эта похвала дается нелегко. Это нужно заслужить. И эта честь была заработана.

Его замена? Ей был Трент Александер-Арнольд, который так долго был незаменимым на позиции правого защитника "Ливерпуля", но теперь, что удивительно, у него есть конкурент за место в составе в лице 20-летнего воспитанника академии из Каслдерга в графстве Тайрон, который также играет в тот бесстрашный атакующий футбол, который требует Юрген Клопп. Со своим стилем действия он был Тайроном Циклоном.

Конечно, Александр-Арнольд вернется в стартовый состав и, вероятно, в воскресенье сыграет с "Арсеналом", но, возможно, Брэдли дал Клоппу серьезную пищу для размышлений; может быть, теперь он сможет более полноценно использовать игрока сборной Англии в полузащите?

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

Таким образом, Брэдли стал первым североирландцем, забившим за "Ливерпуль" за 70 лет, и самым молодым игроком, отдавшим две голевых передачи в одной игре лиги со времен Александра-Арнольда, а теперь за всю свою молодую карьеру он забил пять голов всего в четырех играх. Какая необычайная эффективность.

И он также умеет защищаться. Вингером, которому он противостоял, был Рахим Стерлинг, и он не представлял особой угрозы — хотя это, вероятно, также указывало на его тревожную нехватку формы. Стерлинга просто не было в игре».

Обновление и надежда

Автор Daily Mail Оливер Холт также отдает должное молодому Брэдли, но также не забывает наблюдать за тем, как игроки «Ливерпуля» справляются с повышенным давлением, вызванным объявлением Клоппа о предстоящем уходе.

«С тех пор, как он объявил об уходе по окончании сезона, становилось все более и более очевидным, что Юрген Клопп жаждет противоядия от озабоченности своим предстоящим уходом, охватившей английский футбол. На "Энфилде" в среду вечером он получил его.

Оно появилось в образе 20-летнего парня по имени Конор Брэдли, молодого игрока, окутанного азартом, энергией, навыками, оптимизмом и любовью к игре, ребенка, который даже если бы пытался, не смог бы более точно олицетворять собой темы обновления и надежды, витающие над "Энфилдом" в этом сезоне.

Если болельщики клуба провели большую часть последних нескольких дней, прославляя прошлое Клоппа и празднуя его настоящее, то Брэдли представляет собой вкус будущего, которое тренер оставляет фанатам красной половины Мерсисайда, поклоняющихся ему.

"Ливерпуль" был великолепен в своем разгроме со счетом 4:1 знакомо неуклюжего и пресного "Челси", восстановив свое пятиочковое преимущество на вершине Премьер-лиги. Вся команда заслужила похвалы. Но было что-то в Брэдли, что-то в его юношеской уверенности, что-то в его живости и энтузиазме, что выделяло его среди других.

Все выкристаллизовалось за пять минут до перерыва, когда он галопом галопом настиг пас прямо на половине поля "Челси" и помчался к воротам. Никто не собирался его догонять, и когда он был на расстоянии 20 ярдов, он нанес удар по воротам Джордже Петровича, который шипя и брызгая искрами пролетел мимо отчаянно вытянутой правой руки вратаря "Челси". Это было похоже на момент рождения звезды.

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

Брэдли отпраздновал это событие с удовольствием. Он уже не допустил Трента Александера-Арнольда, одного из самых талантливых игроков лиги, в стартовый состав, и теперь, пока он стоял в ожидании возобновления игры, трибуна "Копа" запела. "Есть только один Конор Брэдли", — кричали они. Если после заявления Клоппа в "Ливерпуле" было много потрясений, то этот матч стал праздником.

Это был праздник всего, что Клопп построил здесь, и наследия, которое он оставляет, и сезона, который он распланировал в год своего ухода из "Ливерпуля". "Челси" был просто ошеломлен. Предыдущие семь встреч между этими командами завершились вничью. На генеральной репетиции финала Кубка лиги "Ливерпуль" был слишком, слишком хорош, чтобы подобное повторилось снова.

Клопп провел большую часть времени с момента объявления о своем предстоящем уходе, отвечая на вопросы о том, как клуб и его игроки будут жить без него у руля. То тут, то там неизбежно вспыхивали пожары, и Клопп энергично их тушал.

"Пишите, что хотите", — сказал Клопп на пресс-конференции на этой неделе после того, как стало известно, что Вирджил ван Дейк не уверен, станет ли он частью эпохи пост-Клоппа в Мерсисайде. "Этот клуб стабилен. Парни любят это место. Я знаю это точно".

Ван Дейк тоже поспешил притушить эту историю. "Мы хотим добиться того, о чем мечтали в начале сезона", — сказал он. "Не поймите меня неправильно, я полностью предан клубу — мне нравится каждая секунда, проведенная в роли капитана".

Ван Дейк собрал свою команду в плотный круг прямо перед началом матча, и какое-то время они оставались там, сгрудившись, что наводило на мысль, что капитан сказал партнерам, что, несмотря на все слухи и тревогу по поводу тренера, сейчас речь идет о них и стремлении их команды к еще одному чемпионскому титулу. Пришло время вернуться к делу».

Судьи благоволили «Ливерпулю»

Автор The Guardian Энди Хантер признает, что «Ливерпуль» полностью переигрывал «Челси» на своем поле, но отмечает, что судейство как минимум не мешало мерсисайдцам этого делать.

«Брэдли начал великолепную работу в этот вечер, создав первый шанс в игре для Дарвина Нуньеса, человека, который должен забивать из любой точки поля. Нападающий попытался поразить ворота Петровича из-под защитника идеально выверенным ударом, но вратарь "Челси" уловил его намерения. Петрович сохранил счет в первом тайме на относительно приличном уровне благодаря серии отличных сейвов. Он отразил в перекладину пушечный удар Нуньеса после паса Алексиса Макаллистера и удар левой ногой игрока сборной Уругвая под дальнюю штангу. Он снова отказал "Ливерпулю" в голе, когда упал, чтобы кончиками пальцев спасти после острого удара Кертиса Джонса. Но вратарю гостей сильно подвели центральные защитники, когда хозяева в конце концов неизбежно вырвались вперед.

Бен Чилвелл также был виновен в прорыве, легко проиграл мяч Брэдли. Защитник обменялся пасами с Джонсом, продвинулся вперед и нашел Жоту в свободном пространстве на краю штрафной площади "Челси". Нападающий пролавировал между почти несуществующим противостоянием со стороны Тьяго Сильвы и Бенуа Бадиашиля (Джон Терри, наблюдавший с дальнего конца поля, наверняка почувствовал отвращение) и нанес удар с близкого расстояния мимо Петровича. Это была четвертая результативная передача Брэдли в четырех играх, и гол был забит после проверки VAR на предмет возможной игры Жоты рукой, когда Сильва попал в него, вынося мя. "Ливерпуль" на этот раз не будет иметь претензий к работе арбитра Пола Тирни.

Через шесть минут нелюбимый арбитр Клоппа отклонил апелляцию Конора Галлахера по пенальти, когда тот получил прострел Рахима Стерлинга слева и упал от давления Вирджила ван Дейка. Капитан "Ливерпуля" коснулся руки и колена соперника, но Галлахер слишком легко упал. И Тирни, и VAR не были впечатлены. Галлахер и Чилвелл как будто играли в шлепанцах, настолько легко они падали на землю. Оба были заменены в перерыве, когда Почеттино начал вносить изменения в ответ на тревожное зрелище игры своей команды.

"Ливерпуль" увеличил преимущество благодаря первому голу своего правого защитника за клуб. Луис Диас отвернулся от Энсо Фернандеса и отправил Брэдли в забег по правому флангу. Юноша продемонстрировал превосходное самообладание и нанес удар низом с края штрафной в дальний угол. ВАР снова остановил празднование на "Энфилде", рассматривая возможный фол в атаке Жоты на Чилуэлле, который утверждал, что в противном случае он перекрыл бы пространство Брэдли, прежде чем все-таки позволил автору гола насладиться своим моментом.

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

До перерыва должен был быть забит и третий гол. Тирни снова вынес решение в пользу "Ливерпуля", когда Бадиашиль наступил на ногу Жоте, бросившемуся на пас Ван Дейка в штрафной "Челси". Рефери без колебаний указал на точку, но, пока Клопп смотрел в сторону от пенальти и ждал реакции толпы, Нуньес пробил штангу, а Петрович нырнул в противоположную сторону.

Почеттино ясно выразил свои чувства по поводу анемичной игры "Челси" в первом тайме. Тренер "Челси" сделал три замены в перерыве и должен был быть немедленно возногражден за это, когда один из новых игроков, Мало Густо, прорвался по правому флангу и нашел в центре другого, Михаила Мудрика. Никем не прикрытый и находящийся не в офсайде Мудрик отправил мяч высоко на трибуну "Энфилд Роуд". Слабые перспективы гостей на камбэк еще больше снизились».

Невезение Нуньеса продолжается

Автор ESPN Марк Огден считает, что «Ливерпуль» успешно научился нивелировать невезение уругвайского нападающего. который продолжает транжирить моменты, но скоро тому придется начинать быть менее расточительным.

«Маурисио Почеттино можно было простить за печальную улыбку, когда Дарвин Нуньес в четвертый раз попал в каркас ворот во время победы "Ливерпуля" над "Челси" со счетом 4:1 на "Энфилде". В конце концов, такая разочаровывающая неадекватность обычно является чертой неэффективных игроков его "Челси".

У Почеттино все еще было множество оправданий, чтобы покачать головой в адрес своей команды, будь то ошибки в обороне Тьяго Силвы, Бена Чилвелла или Бенуа Бадиашиля, катастрофически неудачный удар Михаила Мудрика или неспособность Кристофера Нкунку не залезать в офсайд. У "Челси" даже были веские основания усомниться в компетентности рефери Пола Тирни и его помощников на VAR после того, как они не назначили пенальти после фолов Вирджила ван Дейка на Коноре Галлахере и Нкунку.

Но даже несмотря на то, что Нуньес стал первым игроком с тех пор, как начали считать эту статистику, который четырежды попал в штангу или перекладину в матче Премьер-лиги (форвард сборной Уругвая попал в штангу с пенальти в первом тайме), "Челси" все равно был поражен безудержной командой "Ливерпуля", что позволило мерсисайдцам сохранить преимущество в пять очков над чемпионом "Манчестер Сити", занимая первое место в таблице.

Именно в этом зачастую и заключается разница между лучшими командами и теми, кто отстает от темпа. Лучшие команды преодолевают неудачи и находят способ победить, как это решительно делал "Ливерпуль", но такие команды, как "Челси", которые отстают на 20 очков от "Ливерпуля", занимая 10-е место, терпят крах, как только дела начинают идти неудачно. Эти две команды должны снова встретиться 25 февраля в финале Кубка лиги на "Уэмбли", но "Челси" не предоставил никаких доказательств того, что они лишат тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа первого трофея в возможном квадрупле, прежде чем он уйдет со своей должности в конце сезона.

Проблема "Челси", а, следовательно, и Почеттино, заключается в том, что в команде слишком много молодых, неопытных и наивных игроков, чтобы они могли питать реальную надежду на успех в краткосрочной и среднесрочной перспективе. У "Ливерпуля" есть один из таких игроков — Нуньес, 24-летний форвард, перешедший из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов стерлингов, но у Клоппа есть преимущество: он может окружить его опытными игроками, которые все видели и все умеют. Если Нуньес дает осечку, в команде есть множество других, кто может активизироваться и свести к минимуму недостатки нападающего, упускающего так много моментов.

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

Робби Фаулер, лучший бомбардир "Ливерпуля" в Премьер-лиге за всю историю, забивший 163 гола, подвел итог загадке Нуньеса, выступая в роли эксперта TNT Sports. "Наступает момент, когда тебя уже нельзя назвать неопытным игроком", — сказал Фаулер. "Я думаю, что Нуньес будет забивать голы, и будет полезен, но я думаю, что наступит момент, после которого ему нужно будет начинать быть более точным в завершении".

В то время как Клопп может рассчитывать на то, что Диогу Жота и Луис Диас забьют голы в отсутствие травмированного Мохамеда Салаха (оба забили в этой игре), "Ливерпуль" может противостоять недостаткам Нуньеса. Но у Почеттино такой роскоши нет».

Что «Челси» нужно изменить к финалу Кубка лиги?

Автор The Athletic Лайам Твоми размышляет о том, какие уроки лондонцы должны извлечь в преддверии куда более важной встречи с мерсисайдцами в феврале.

«Практически все в их отношении к делу и подходе. "Ливерпуль" блестяще умеет нагнетать ураганную интенсивность, особенно на "Энфилде", но ничего из того, что они сделали, не стало сюрпризом — однако "Челси" вел себя как группа игроков, которые никогда раньше даже не смотрели по телевидению игры на этом стадионе.

Они играли в своем темпе еще долго после того, как стало ясно, что их темп далеко не достаточно высок, чтобы соревноваться с мерсисайдцами. Несмотря на то, что они редко шли в жесткие единоборства, чтобы сфолить против "Ливерпуля", им все же удалось получить два предупреждения за несогласие с арбитром и еще одно за "нырок" в тяжелые первые 45 минут.

«Ливерпуль» — «Челси» premierleague.com

Конор Галлахер может чувствовать себя оправданно огорченным необъяснимым решением не назначать пенальти за фол на нем, когда Вирджил ван Дейк задел его в штрафной, но ничто из того, что произошло с обеих сторон этого инцидента, не предполагало, что "Челси", забивший первым, существенно изменило бы динамику игры. .

Лишь на 48-й минуте гости смогли пробить по воротам Алиссона — вялая попытка Энцо Фернандеса с дальней дистанции. Тройная замена Маурисио Почеттино в перерыве отразила его ярость по поводу игры "Челси", а также тот факт, что любой его стартовый состав, вероятно, всегда проигрывал бы против такой хорошей команды, как "Ливерпуль".

Календарь и таблица АПЛ

Он надеется, что Кристофер Нкунку и Николас Джексон будут в хорошей форме, когда в следующем месяце состоится финал Кубка лиги. Даже в этом случае "Челси" останется аутсайдером, но минимум, который они обязаны своим болельщикам, — это быть энергичными и конкурентоспособными».