Не верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ

Вы знаете это, даже если видели, как он сыграл только одну игру. С момента перехода в «Ливерпуль» он набирал в среднем 4,5 удара за игру. Черт возьми, вам даже не нужно смотреть всю игру — просто настройтесь на 20 минут любого случайного матча «Ливерпуля», и есть вероятность, что вы увидите, как Нуньес упускает свой шанс.

Вероятно, это будет большой шанс.

Аналитическая компания Opta определяет «большой шанс» как «ситуацию, в которой можно разумно ожидать, что игрок забьет гол, обычно в сценарии один на один или с очень близкого расстояния, когда у мяча есть свободный путь к воротам и давление на бьющего будет от низкого до умеренного». Несмотря на то, что в прошлом сезоне Нуньес провел всего 19 матчей, он занял третье место в лиге по количеству упущенных «больших шансов» (20). В этом сезоне он один лидирует первым с 18 упущенными.

«Ливерпуль» заплатил 85 миллионов евро за подписание Нуньеса. Объедините эту информацию со всей приведенной выше информацией, и на самом деле можно сделать только один вывод: «Ливерпуль» облажался.

И тем не менее, «Ливерпуль» в настоящее время лидирует в таблице Премьер-лиги на пять очков. Сейчас конец января, и их единственное поражение произошло в игре, которая вызвала масштабный судейский скандал и привела к удалению двух игроков. Как это может быть возможно, если все эти деньги были потрачены на одного игрока, который постоянно не забивает?

Что ж, я здесь, чтобы раскрыть вам маленький секрет: дело не только в Нуньесе. Все плохо забивают мяч в ворота, и, сосредотачиваясь на его промахах, вы тоже кое-что упускаете: Дарвин Нуньес, возможно, уже является одним из лучших игроков на планете.

Почему забивать так сложно

Завершение моментов — это все, что имеет значение, и при этом это как бы вообще не имеет значения.

Исход любого отдельного матча самым непосредственным образом определяется тем, какая команда лучше реализовала свои моменты в голы. Создавать много моментов полезно, а создавать много хороших моментов еще лучше, но в течение одной 90-минутной встречи ничто из этого не имеет такого большого значения, как простой удар по воротам. Каждый в глубине души знает, что это правда, хотят ли они это признать или нет. Мы все видели игры, в которых теоретически более сильная команда создает гораздо больше качественных моментов, чем ее противник, но аутсайдер наносит один удачный удар из-за пределов штрафной или реализует заранее запланированный стандарт и в конечном итоге выигрывает матч.

Рассмотрим коэффициент корреляции между очками, которые команда набирает в игре, и всеми различными статистическими данными, которые мы используем, чтобы оценить, насколько хорошо команды атакуют. Если мы посмотрим на каждый матч, сыгранный в Премьер-лиге с 2018 года, коэффициент корреляции между общим количеством ударов, которые выполняет команда, и количеством очков, которые она набирает в данном матче, составляет 0,29. Что касается ожидаемого количества созданных голов, или xG, этот показатель составляет 0,45. А процент реализации ударов — 0,51.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Так что же означают эти цифры? Коэффициент 1 будет указывать на совершенно линейную связь между двумя факторами: увеличение одного приведет к столь же пропорциональному увеличению другого. Ноль будет означать, что отношения совершенно случайны. Эти цифры, похоже, показывают, что удары и xG не имеют такого большого значения, как просто возможность конвертировать моменты в голы.

Проще говоря, команды, выигравшие матчи с 2018 года в Премьер-лиге, реализовали в голы 17% своих ударов, команды, которые сыграли вничью, забили в 8,3% случаев, а команды, которые проиграли — 5,2% попыток. Поэтому, когда вы видите, что такой игрок, как, скажем, Дарвин Нуньес, упускает большой шанс, он напрямую наносит ущерб своей команде. Не превращая 55% шанс в 100% гол, он снижает вероятность того, что его команда выиграет эту конкретную игру.

Проблема в том, что коэффициенты конверсии от игры к игре и от удара к удару невероятно случайны — вот почему корреляция не остается стабильной на протяжении всего сезона. Если мы посмотрим на каждый отдельный сезон для каждой команды в Премьер-лиге с 2018 года, корреляция между количеством ударов за весь сезон и очками в конце сезона возрастает до 0,6, но корреляцию значительно превосходят как удары за весь сезон ( 0,83), так и ожидаемые голы за весь сезон (0,89).

День удачного завершения моментов принесет вам три очка, но возможность реализовать много качественных моментов — гораздо более устойчивая характеристика. Это создает своего рода странную дихотомию для всех, кто смотрит или даже играет в футбол.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Если вы реализуете свои моменты с большей вероятностью, чем ваши оппоненты в конкретном матче, вы делаете самое важное лучше, чем они. Вы чувствуете, что заслужили победу, а кто сказал, что вы этого не сделали? Но в то же время вы просто не сможете долго продолжать в том же духе. (Верно и обратное: расточительная реализация большого количества хороших моментов при проигрыше все равно остается проигрышем, но это также тот тип игры, который в конечном итоге приведет к большему успеху в будущем.)

С 2018 года ни одна команда Премьер-лиги не реализовала более 15,7% своих моментов за весь сезон. Команда, которая достигла конверсии 15,7%? Так было с «Манчестер Сити» в прошлом году, но даже для, пожалуй, величайшего английского клуба, который мы когда-либо видели, это означает, что они мазали 84,3% своих ударов.

Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», вероятно, лучший нападающий современной эпохи Премьер-лиги, и он забивает лишь около 18% своих ударов за «Шпоры». Супер-завершитель того же времени Джейми Варди из «Лестера» забил всего 20% своих ударов.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол — это постоянные неудачи с короткими вспышками успеха. Поскольку коэффициенты реализации ударов в голы очень низки, разница между лучшими и худшими завершителями будет иметь лишь незначительное значение по итогам всего сезона. Таким образом, лучшие нападающие на самом деле не те, кто меняет шансы в свою пользу, поскольку шансы могут быть высокими лишь до определенной отметки. Нет, это те, кто находит способ, несмотря на постоянное разочарование, продолжать попытки... снова и снова и снова.

Хватит смотреть на промахи Нуньеса

Нуньес терпит неудачи больше, чем кто-либо другой, но во многом это потому, что он старается больше, чем кто-либо другой.

В прошлом сезоне он лидировал в Премьер-лиге с 4,5 ударами за 90 минут. Это был самый высокий показатель в лиге, с большим отрывом. Среди игроков, сыгравших не менее 1200 минут, следующими по скорострельности были Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Александр Митрович из «Фулхэма» — 3,8 за 90 минут. В этом сезоне Дарвин снова показывает 4,5 удара за 90 минут, вновь лидируя в лиге, а Холанн снова на втором месте с результатом 3,8.

Обратите внимание, насколько согласуются цифры Нуньеса и Холанна? Это раскрывает еще одну истину об ударах: хотя ваша команда и партнеры по ней, безусловно, помогают, способность создавать удары по воротам — это во многом индивидуальный навык.

Все еще не верите мне? Вот список, показывающий всех остальных игроков, которые совершали не менее четырех ударов за 90 минут в сезоне Премьер-лиги с сезона 2016/17:

Бомбардиры АПЛ: 1. Гарри Кейн, «Тоттенхэм», 2017/18: 5,3 удара

2. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити», 2016/17: 5,2 удара

3. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити», 2019/20: 4,5 удара

4. Габриэль Жезус, «Манчестер Сити», 2019/20: 4,4 удара

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль», 2017/18: 4,4 удара

6. Филиппе Коутиньо, «Ливерпуль», 2016/17: 4,3 удара

7. Златан Ибрагимович, «Манчестер Юнайтед», 2016/17: 4,3 удара

8. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити», 2018/19: 4,2 удара

9. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити», 2017/18: 4,1 удара

10. Мохамед Салах, «Ливерпуль», 2019/20: 4,0 удара

Один из способов интерпретировать этот список состоит в том, что есть три игрока, которые, начиная с 2016 года, дважды за сезон наносили не менее четырех ударов за 90 минут. Один из них — Дарвин Нуньес, а двое других — Серхио Агуэро и Мохамед Салах — двое из пяти или 10 лучших игроков в истории Премьер-лиги. Игроки, которые наносят столько же ударов, сколько Нуньес за свои первые полтора сезона в Премьер-лиге, почти все являются хладнокровными суперзвездами. Большинство парней, которые когда-то делали это, тоже являются или были суперзвездами.

И да, дело не только в частых ударах по мячу. Не все удары одинаково полезны. Плохие удары на самом деле могут навредить вашей команде, потому что они исключают возможность создания более качественной попытки позже во владении мячом в обмен на некачественный удар с небольшим шансом попасть в цель.

Нуньес, однако, на самом деле этого не делает. Среднее значение xG его попыток с момента перехода в «Ливерпуль» составляет 0,15. Это значительно ниже показателя Холанна (0,21), но он делает больше ударов, чем Холанн. Кроме того, средний удар в Премьер-лиге имеет значение xG 0,11, так что он все еще выше этого значения. Сложите все это, и среди игроков, сыгравших как минимум 30 стартов с прошлого сезона, только Холанн имеет более высокий средний показатель xG без пенальти за 90 минут: 0,8 против 0,7 у Нуньеса.

Проблема, насколько тут вообще может быть проблема, заключается в том, что он не забивает со скоростью, соизмеримой с качеством и количеством шансов, которые он получает.

Вот все удары, которые он предпринял в Премьер-лиге: чем больше круг, тем выше значение xG попытки:

Удары Нуньеса в АПЛ ЕSPN

С начала прошлого сезона Нуньес забил 21,5 ожидаемых голов без пенальти и забил 16 голов без пенальти. Это третий худший уровень неэффективности среди всех игроков лиги за этот период времени, и это означает, что было более пяти голов, которые «Ливерпуль» не забил, потому что они не смогли добиться даже среднего результата завершения моментов от Нуньеса. Еще пять голов могли означать, что в этом сезоне они играли бы в Лиге чемпионов, а их нынешний успех на внутренней арене предполагает, что у них был бы реальный шанс выиграть свой седьмой Кубок европейских чемпионов. Еще пять голов могут означать еще большее преимущество в чемпионской гонке над «Манчестер Сити».

Все это звучит довольно плохо — и это выглядит плохо, когда вы смотрите, как он играет. Я понимаю. Но умение получить шанс нанести все эти удары нелегко заменить. Почти ни один другой игрок не получает столько моментов. А способность Нуньеса получать все эти моменты означает, что он может упустить их все и при этом все равно забить 0,5 гола без пенальти за 90 минут. С начала прошлого сезона это третье место среди игроков Премьер-лиги, сыгравших как минимум 30 матчей. Единственные игроки, которые оказались более результативными: Холанн и Гарри Кейн.

Это уже звучит неплохо, а ведь мы по-прежнему игнорируем две другие вещи: его ассисты и возможность того, что он наконец начнет забивать мяч в ворота.

Почему Нуньес — один из лучших игроков мира

Временами это комично.

Я никогда не видел, чтобы кто-то с такой силой вбивал мяч в штангу или перекладину, находясь так близко к линии ворот. Я никогда не видел, чтобы кто-то прошел через защиту, обошел вратаря, отправил мяч в перекладину, а затем даже не заметил, что один из его партнеров по команде легко сыграл на добивании, потому что он в это время стоял на коленях в штрафной площади, спиной к воротам, закрыв глаза руками и задаваясь вопросом, что он сделал, чтобы расстроить явно мстительного бога.

Нуньес мажет в матче с «Тулузой»

Даже когда он делает что-то невероятное, этому предшествует что-то глупое.

Просто возьмите его гол в ворота «Борнмута» в Кубке лиги. Он подрезает мяч и закручивает мяч в верхний угол, но только после того, как он делает настолько ужасное первое касание, все болельщики хозяев начинают над ним смеяться.

Впрочем, не так уж важно, как это выглядит. Я говорил об этом с бывшим руководителем отдела исследований «Ливерпуля» Яном Грэмом еще в ноябре. Он не говорил о Нуньесе, которого подписали, когда Грэм еще работал в клубе, но эта идея все еще актуальна:

Скаут или тренер сказали бы: «Почему нам нравится этот нападающий?» Его команда ответила: «Он наносит много действительно хороших ударов». Скаут или тренер возразят: «Да, но достаточно ли он продвигает мяч? Достаточно ли он вовлекает в игру своих товарищей по команде?». Но мы используем его впереди. Он наносит массу ударов хорошего качества. Больше сказать буквально нечего. Все остальные аргументы — второстепенны по сравнению с этим. Но люди любят мистифицировать и приводить в действие все больше и больше факторов. Использование данные просто говорят: это важная вещь, и мы можем ошибаться в этом — иногда мы ошибаемся — но вам нужно придумать несколько действительно хороших аргументов против этого единственного действительно важного фактора. Ян Грэм

Фанаты «Борнмута» на выходных начали радостно насмехаться над ним, скандируя в унисон, что Нуньес был «просто паршивым Энди Кэрроллом», что, конечно, не было комплиментом — но затем Нуньес забил два гола и заставил их замолчать.

Своевременность Нуньеса, видение поля и явный атлетизм позволяют ему почти по своему желанию проникать в самую опасную зону. Среди всех игроков с 30 выходами в стартовом составе с начала прошлого сезона Нуньес лидирует с 8,2 касаниями в штрафной за 90 минут. А поскольку он так часто оказывается в штрафной, ему чаще, чем кому-либо другому в Премьер-лиге, приходится принимать конкретное решение: отдать пас или забить?

Мы знаем, что он много бьет, но единственными игроками, которые с начала прошлого сезона в среднем делают больше ожидаемых передач за 90 минут, чем Нуньес, являются Кевин Де Брёйне, Бруну Фернандеш и Джеймс Мэддисон. Хотя Нуньес, по сути, не имеет ничего общего ни с одним из этих игроков — грубая сила против видения, хладнокровия и технических навыков — он просто так часто владеет мячом в штрафной, что также стал одним из самых продуктивных креативных игроков в Англии.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Сложите все это вместе, и Нуньес разделит с Холанном лидерство в Премьер-лиге по показателю xG+xA без пенальти за 90 минут с коэффициентом 1,0. И даже несмотря на плохую результативность, с начала прошлого сезона он набирает в среднем 0,8 гола+передачи без пенальти на 90 игр. Среди игроков, начавших 30 игр в стартовом составе только Холанн, Салах и Де Брёйне были более продуктивными.

Нуньес уже находится в элитной компании, и есть ряд причин полагать, что его продуктивность станет только выше. В свои 24 года он только вступает в пору расцвета. Его показатель xG+xA без пенальти вырос с 0,93 в прошлом году до 1,03 в этом сезоне. То же самое и с его фактической результативностью: с 0,67 гола без пенальти + результативная передача за 90 минут, в этом году этот показатель вырос до 0,97. Кроме того, нет никакой гарантии, что он продолжит реализовывать свои шансы с показателем ниже среднего. В своем последнем сезоне за «Бенфику» он забил почти на семь голов больше ожидаемого результата. Большинство игроков на протяжении своей карьеры имеют тенденцию смещаться — положительно или отрицательно — к своему показателю ожидаемых голов.

Это то, что обещает карьера Дарвина Нуньеса, но реальность такова, что ему даже не нужно совершенствоваться. Просто взгляните на список всех игроков европейских лиг «Большой пятерки», записавших на свой счет как минимум 10 голов и 10 передач во всех соревнованиях в этом сезоне.

... Просто шучу. Нет списка. После того, как в воскресенье были забиты два гола в ворота «Борнмута», остался только один такой игрок. Это Дарвин Нуньес.