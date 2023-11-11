«Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ

Гонка между Эрлингом Холанном и Дарвином Нуньесом длилась недолго. Норвежцу понадобилась всего пара месяцев, чтобы доказать, что он намного превосходит соперника как нападающий. Холанн может даже побить все возможные рекорды по результативности в Премьер-лиге; в конце концов, он уже много их обновил.

И все же тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявляет, что люди хотят, чтобы Холанн потерпел неудачу, утверждая, что пресса и общественность с радостью реагируют на каждую ошибку его девятого номера, какой бы редкой она ни была.

Это, конечно, неправда. Холанн, возможно, стал жертвой астрономически высоких стандартов, которые он себе установил, но у него огромное количество фанатов даже за пределами «Этихада», поскольку неумолимое, в стиле Терминатора, стремление к достижению исторических целей дополняется очаровательно непосредственным характером.

Нуньес ярко дебютировал в «Ливерпуле» globallookpress.com

Но его успех, как и успех «Манчестер Сити», несомненно, немного скучен. Два причудливых феномена делают именно то, что от них ожидают, поэтому его хет-трики при громких победах «Сити» кажутся уже почти обычным делом.

Не помогает и то, что Холанн мало что делает с мячом, кроме как отправляет его в сетку ворот. Это, конечно, замечательно. Он просто делает именно то, что от него просят. Его работа никогда не заключалась в том, чтобы атаковать оборону соперника из глубины, а вместо этого ждет у вратарской идеально выверенных передач и умелых навесов от таких игроков, как Бернарду Силва и Кевин Де Брёйне.

И сейчас он, несомненно, лучший в своем деле — самая доминирующая сила Премьер-лиги. Однако он не самый интересный игрок. Потому что что бы вы ни говорили о Нуньесе, но этот игрок неизменно нравится публике.

Двойственность Дарвина

Являетесь ли вы фанатом «Ливерпуля», готовым защищать его изо всех сил, или болельщиком его соперников, который упивается высмеиванием подписанного за 64 миллиона фунтов стерлингов игрока, никто никогда не останется неудовлетворенным после наблюдения за Нуньесом в действии, потому что есть вероятность, что когда прозвучит свисток о завершении матча, ему удастся подтвердить два совершенно противоположных мнения о своем таланте.

Два его недавних матча против «Тулузы» и «Борнмута» являются прекрасным тому примером. В матче с первым он на ходу принял пас от Диогу Жоты, ловко обыграл Расмуса Николаисена, прежде чем обойти наступающего Гийома Рестеса и оказаться перед пустыми воротами. Дарвин попал в штангу примерно с 9 метров.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Менее чем через неделю, после, пожалуй, своего самого впечатляющего на сегодняшний день выступления в красной футболке против «Ноттингем Форест», он вышел на замену в матче Кубка лиги с «Борнмутом». Нуньес выиграл игру потрясающим крученым ударом с левого фланга — но он был вынужден сместиться на фланг только из-за того, что перед этим ему не удалось как следует обработать мяч, что побудило легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера провозгласить Нуньеса «Капитаном Хаоса!».

В этом и заключается двойственность Дарвина, почти невообразимо вызывающего разногласия игрока, который, кажется, создан для современной эпохи горячих споров и рефлекторных реакций. Игрок, могущий решить исход матча, который может как порадовать, так и ошеломить, но никогда, никогда не перестает развлекать.

«Он никогда не станет нападающим мирового класса»

Вопрос, однако, в том, действительно ли Нуньес подходит для «Ливерпуля» — и бывший защитник Хосе Энрике входит в число тех, кто уже определился с мнением о непредсказуемом уругвайце.

«Он никогда не станет нападающим мирового класса, особенно с учетом того, как играет Ливерпуль», — сказал бывший игрок «красных» в интервью Grosvenor Sport. «Сейчас ему 24, а не все еще 19 или что-то в этом роде. Я думаю, что Дарвин — хороший игрок, но с тех пор, как он пришел, я никогда не рассматривал его как стартового игрока Ливерпуля».

Дарвин Нуньес globallookpress.com

«Если вы хотите выиграть Премьер-лигу, Дарвин не может быть вашим стартовым форвардом. Он не соответствует тому, как играет Юрген Клопп. Если вы контратакующая команда, это ему подойдет, тогда он сможет убивать соперников на контрвыпадах. Однако высокий прессинг и интенсивность игры в атаке не для него».

Проблема с соответствием требованиям Клоппа

Нуньес определенно выглядел неподходящим для требовательного стиля игры Клоппа во время его первого сезона на «Энфилде».

С точки зрения нападения было ясно, что ему есть что предложить, даже учитывая его плохое завершение моментов. Его темп создавал массу проблем для соперников, поэтому его иногда использовали на левом фланге. Но Клопп явно чувствовал, что он недостаточно напрягает защитников без мяча — главный грех в глазах немца.

Следовательно, январское прибытие Коди Гакпо в сочетании с возвращением в строй и в форму Диого Жоты привело к тому, что Дарвин к концу сезона стал третьим выбором на позиции форварда «Ливерпуля», что свелось к роли запасного игрока-джокера в Премьер-лиге, выходившего на замену, когда Клопп хотел внести немного анархии в происходящее.

Клопп и Нуньес globallookpress.com

Даже во время продуктивной предсезонной кампании Нуньеса Клопп не давал никаких обещаний о переходе игрока в предпочитаемый им стартовый состав.

«Ситуация с Дарвином та же, что и со всеми остальными нападающими», — сказал тренер «Красных» журналистам после победы над «Лестером» со счетом 4:0. «Я знаю все об их качествах, но им нужно делать и то, и другое: отрабатывать в защите и вносить свой вклад в атаку».

Из князей в грязи

Все еще было удивительно видеть, как Дарвин начал первые три матча «Ливерпуля» в Премьер-лиге на скамейке запасных. Но все изменилось после его третьего выхода на замену: Нуньес заработал три очка для игравшего вдесятером «Ливерпуля» в ошеломляющей победе над «Ньюкаслом» со счетом 2:1, сделав двумя нехарактерно ярких финиша.

Даже после этого место в старте ему не было гарантировано, но он медленно, но верно переместился в начало иерархии после своего подвига на «Сент-Джеймс Парк», хотя частично благодаря травме Гакпо и том, что Жота был вынужден заменить на левом фланге Луиса Диаса во время кошмара с похищением членов семьи колумбийца.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Диас, конечно же, вернулся к игре против «Лутона» на прошлых выходных и отбил очко в игре, которую «Ливерпуль», скорее всего, выиграл бы, если бы Нуньес каким-то образом не отправил мяч над перекладиной, когда гол был, казалось, неминуем, после непреднамеренной скидки Салаха.

Это был настолько ошеломляющий промах, что он неизбежно вызвал дальнейшие насмешки и множество комментариев, подобных тем, что сделал Хосе Энрике, ставящих под сомнение способность Нуньеса вести борьбу за титул.

«Он участвует практически во всем»

Однако, хотя Нуньес неизбежно стал козлом отпущения за случайную ничью 1:1 с недавно получившей повышение в классе командой (он стал мишенью троллей с самого первого выступления за «Ливерпуль» в товарищеском матче против «Юнайтед» прошлым летом), в матче на «Кенилуэрт Роуд» были и более серьезные недостатки чем плохое завершение момента со стороны форварда.

Структурно «Ливерпуль» по-прежнему выглядит не совсем правильно — по крайней мере, с Алексисом Мак-Аллистером, технически одаренным и трудолюбивым атакующим полузащитником, который все еще находится перед четверкой защитников, которая остается тревожно уязвимой для контратак.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Как отметил Каррагер в эфире Sky Sports, у возрождающихся «Красных» по-прежнему есть два игрока, которых им не хватает, чтобы вести борьбу за титул: специалист-опорник и универсальный защитник, способный прикрыть Трента Александра-Арнольда, когда защитник покидает свою позицию, чтобы перемещаться поо флангу или смещаться к центру.

Более того, «Ливерпулю» технически не нужен забивной центрфорвард — у них определенно не было такого во время последнего периода устойчивого успеха, когда основной задачей Роберто Фирмино, как он сам признается в книге, которую он выпустил на этой неделе, было максимально использовать возможности двух результативных вингеров по обе стороны от него, Салаха и Садио Мане.

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И Клопп после игры с «Лутоном» поспешил отметить, что Дарвин в этом сезоне гораздо лучше взаимодействует со своими товарищами по команде. «Что отличает его от других, — сказал журналистам тренер, — так это то, что он участвует практически во всем, и это хорошо».

Сможет ли Клопп успокоить «Капитана Хаоса»?

В феврале Нуньес признался, что ему еще предстоит снова выступать так, как тот игрок, который мучил защитников «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов в прошлом году, игрок, в которого «влюбился» Клопп. Но за последние несколько месяцев мы, конечно, видели все больше и больше ярких вспышек той игры, что он показывал в «Бенфике».

Тем не менее, нельзя уйти от того факта, что он не может продолжать разбазаривать стопроцентные голы, если хочет оставаться форвардом «Ливерпуля» в течение значительного периода времени. Такие шансы часто могут быть разницей между одним очком и тремя, что делает их жизненно важными для команд, претендующих на титул, а именно такой и является «Ливерпуль».

В этом смысле новый, улучшенный Нуньес все еще недостаточно хорош. Он просто не реализует достаточно моментов (ничтожные 12,5 процента в Премьер-лиге в этом сезоне) — или «больших моментов» (23%) — чтобы его можно было упомянуть в одном ряду с такими проверенными бомбардирами Премьер-лиги, как Холанн, Сон Хын Мин и Салах, или даже его соперники за стартовое место: Жота и Гакпо.

С другой стороны, Дэниел Старридж, в отличие от Хосе Энрике, уверен в том, что Нуньес, даже в 24 года, все еще может улучшить свою результативность. «Его просто нужно тренировать», — сказал бывший нападающий «Ливерпуля» в эфире Sky Sports. «Ему нужно проводить тренировки, во время которых он выполняет забеги и отрабатывает определенные типы финишей, когда он делает это в игровом темпе, потому что действительно кажется как будто он в эти моменты слишком зажат и не расслабляется».

Клопп и Нуньес globallookpress.com

Это определенно проблема, которую Клопп поднял перед самим Нуньесом. В прошлом сезоне тренер снова и снова убеждал пылкого форварда остыть и поработать над самообладанием, особенно перед воротами. Идеал заключался в том, чтобы помочь Нуньесу достичь дзен-состояния Холанна во время ударов, так что совершенно очевидно, что в этом направлении предстоит еще много работы.

Но прогресс был достигнут. Нуньес, очевидно, остается тревожно незрелым, как старался подчеркнуть Майкл Оуэн, но потенциал мирового класса более очевиден, чем когда-либо прежде. В настоящее время он находится на пути к улучшению своих показателей голов и результативных передач, достигнутых в прошлом сезоне и он вполне может стать «кошмаром для защитников», за которым Старридж любит наблюдать.

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Но сможет ли Клопп действительно успокоить Капитана Хаоса? Это невозможно предсказать. Когда дело касается самого убедительного персонажа Премьер-лиги, по-прежнему можно быть уверенным только в одном: нас ждет еще больше развлечений — как для обожающих его болельщиков, так и для его самых резких критиков.