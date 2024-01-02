Трансферный дайджест. 23-29 января

Рафаэль Леау

«Милан», полузащитник, 24 года

Португалец Рафаэль Леау из итальянского «Милана» давно на карандаше у толстосумов и, возможно, ему пришло время сменить клубную прописку.

Рафаэль Леау globallookpress.com

Как сообщает Telefoot, за лидера «россонери» началась борьба между английским «Ньюкаслом» и французским «ПСЖ».

«Сороки» хотят купить 24-летнего вингера по окончании сезона и отправили в офис «Милана» свое предложение. Чуть раньше это сделало руководство французского «ПСЖ».

В текущем сезоне Рафаэль Леау сыграл за «россонери» 26 матчей, забил 6 голов, отдал 6 результативных передач. В составе «Милана» он выступает с 2019 года, а его контракт действует до лета 2028 года.

Наш прогноз: Рафаэль Леау уйдет из «Милана» по окончании этого сезона.

Джейкоб Рэмзи

«Астон Вилла», полузащитник, 22 года

Джейкоб Рэмзи очень ярко ворвался в АПЛ, с ходу заиграл в основном составе «Астон Виллы», получил приглашение в сборную Англии, но потом его прогресс замедлился и сейчас он не всегда выходит с первых минут.

Джейкоб Рэмзи globallookpress.com

Тем не менее, на футбольном рынке Рэмзи является ценным лотом. По данным The Athletic, сейчас полузащитником, который способен сыграть на любой позиции в средней линии, интересуются «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Бавария».

Руководство «Астон Виллы» заявило, что намерено выручить за своего таланта не менее 50 миллионов фунтов. В этом сезоне Рэмзи сыграл за свой клуб всего 10 матчей, забил один гол.

Наш прогноз: Рэмзи будет отдан в аренду до конца сезона в клуб АПЛ, а летом покинет «Астон Виллу».

Мерих Демирал

«Аль-Ахли», защитник, 25 лет

Турецкий защитник Мерих Демирал мощно начал выступления в итальянской Серии А за «Сассуоло», потом было возвращение в «Ювентус», которому он принадлежал, но закрепиться в составе итальянского гранда было не суждено.

Мерих Демирал globallookpress.com

После еще одной аренды в «Аталанту» центральный защитник перебрался в Саудовскую Аравию в клуб «Аль-Ахли» за 16,6 млн евро летом 2023 года, но там дела не пошли, он сыграл в новом чемпионате всего три матча.

В данный момент интерес к Демиралу проявляет «Милан», у которого есть проблемы в центре обороны. «Россонери» намерены зимой взять в аренду защитника, а потом принять решение, стоит ли выкупать его трансфер, сообщает Sky Sport.

Наш прогноз: Демирал перезапустит свою карьеру и зимой вернется в Серию А.

Бремер

«Ювентус», защитник, 25 лет

Бразилец Бремер из туринского «Ювентуса» по праву считается одним из самых надежных защитников итальянской Серии А.

Бремер globallookpress.com

С 2018 по 2022 он играл за «Торино», а затем перешел в «Ювентус», где с ходу превратился в столпа обороны и незаменимого футболиста. В этом сезоне 25-летний защитник провел за «старую синьору» 21 матч, забил 2 гола.

Удачное выступление Бремера подогрело интерес к нему со стороны более богатых клубов. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, бразильцем серьезно интересуется «Манчестер Юнайтед» и готовит ему щедрое предложение в летнее трансферное окно.

Наш прогноз: Бремер отвергнет «МЮ» и продолжит играть за «Ювентус».

Лени Йоро

«Лилль», защитник, 18 лет

Очередной французский вундеркинд Лени Йоро в свои 18 лет уже является лидером обороны «Лилля». Для него это уже второй сезон во взрослой команде «догов».

Лени Йоро globallookpress.com

Сейчас главным претендентом на талантливого игрока центра обороны является «ПСЖ», готовый зимой заплатить за Йоро 50 млн евро и оставить его доигрывать сезон в составе нынешнего клуба, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

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«Лилль» зимой не хочет отпускать ведущего защитника даже за столь солидную сумму, но согласится с предложением «ПСЖ» в случае, если он согласится на обратную аренду. В этом сезоне 18-летний Йоро сыграл в Лиге 1 17 матчей, забил 2 гола.

Наш прогноз: Йоро покинет стан «Лилля», но не раньше лета 2024 года.

Давид Де Хеа

Свободный агент, вратарь, 33 года

Испанский вратарь Давид Де Хеа летом 2023 года покинул «Манчестер Юнайтед» и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Давид Де Хеа globallookpress.com

По сообщению Daily Mail, клуб саудовской Про-Лиги «Аль-Шабаб» намерен заключить контракт с экс-голкипером сборной Испании. Ранее 33-летним вратарем интересовались «Ньюкасл» и мадридский «Реал», но по разным причинам переход так и не состоялся.

Давид Де Хеа выступал за «МЮ» с 2011 по 2023 год, провел за команду 415 матчей, пропустил 446 мячей. За сборную Испании он сыграл 45 матчей, пропустил 36 голов.

Наш прогноз: Де Хеа отвергнет предложение саудовского клуба или согласится на краткосрочный контракт, а будет летом ждать предложений из Европы.

Маттейс де Лигт

«Бавария», защитник, 24 года

Маттейс де Лигт переходил из «Аякса» в «Ювентус» в статусе одного из самых талантливых защитников Европы, который в перспективе станет сильнейшим на своей позиции.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Но неудачный период в Серии А, а затем переход в «Баварию», и не лучшая игра там сильно сказались на его репутации. Тем не менее, ему всего 24 года и вся карьера впереди.

Как сообщает RMC Sport, сейчас к де Лигту проявляет интерес французский «ПСЖ», у которого есть проблемы в защите. Парижане готовы купить или взять в аренду нидерландца зимой, но «Бавария» не хочет его отпускать из-за обилия травм в составе, хотя Томас Тухель неоднократно высказывал недовольство игрой де Лигта.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за немецкий клуб в Бундеслиге 12 матчей, отметился одним забитым голом. При здоровой паре Упамекано-Ким он обычно остается в запасе.

Наш прогноз: Маттейс де Лигт покинет «Баварию» не раньше конца сезона.