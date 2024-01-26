Клаудио Эчеверри: «Следующему Месси» суждено стать суперзвездой в «Манчестер Сити»

В современную эпоху социальных сетей начинающие молодые футболисты имеют возможность сделать себе имя задолго до того, как ворвутся в профессиональный футбол, с эффектными голами или моментами индивидуального мастерства, которые часто фиксируются на камеру. Клаудио Эчеверри, например, стал вирусной сенсацией всего в 11 лет, когда выступал за молодежную команду «Ривер Плейт» на Кубке чемпионов Венеции 2017 года — товарищеском турнире для семи команд, в котором также участвовали «Атлетико Мадрид», «Аякс», «Ювентус» и «Челси».

Его команда финишировала третьей, а Эчеверри забил девять голов в шести матчах, причем четыре из них были забиты в великолепной игре против «Ювентуса», но Клаудио не был удовлетворен этим. «Правда в том, что мы недовольны, потому что хотели выиграть турнир», — заявил мальчик журналистам после вылета своей команды.

С тех пор эта воля к победе помогла Эчеверри выделиться среди других многообещающих игроков, среди которых он рос, и теперь он готов завершить трансфер своей мечты в Премьер-лигу, несмотря на то, что 2 января ему исполнилось лишь 18 лет. «Манчестер Сити» объявил в четверг, 25 января, что они достигли соглашение о подписании контракта со звездой «Ривер Плейта» и сборной Аргентины за первоначальную сумму в размере 12,5 миллионов фунтов стерлингов, опередив конкурентов в лице «Барселоны».

«Сити» довольно успешно удается получить максимум от аргентинских звезд в своем составе: такие игроки, как Пабло Сабалета, Карлос Тевес и Серхио Агуэро помогли им стать доминирующей силой в Премьер-лиге. Хулиан Альварес теперь представляет сборную Аргентины в составе чемпионов Англии, его также перехватили у «Ривера», и нет причин, по которым Эчеверри не может пойти по его стопам после ошеломительного старта своей карьеры.

Где все началось

Эчеверри родился в Ресистенсии, столице провинции Чако, расположенной на северо-востоке Аргентины, и в раннем возрасте постигал основы футбола под руководством своего отца. Его также поддерживали мать и два брата, которые поощряли его погоню за мечтой после того, как стало очевидно, что у него есть талант.

Местный клуб «Депортиво Лухан» дал ему возможность отточить навыки, и он сделал достаточно, чтобы привлечь внимание скаутов «Ривер Плейта», которые предложили ему пройти просмотр в возрасте 10 лет. Эчеверри не потребовалось много времени, чтобы впечатлить, как рассказал TyC Sports бывший селекционный директор «Ривера» Дэниел Брисуэла: «Помимо навыков и техники, мы смотрим на принятие решений, интеллект и характер. Клаудио был как 10-летний взрослый».

«Ривер» заявил о своем намерении подписать контракт с Эчеверри, но семейные связи едва не помешали их союзу. Брисуэла вспоминает: «Мы стояли перед стадионом "Монументаль", и Эчеверри сказал мне: "Я фанат 'Ривера', и мне здесь нравится, но если моя мама не присоединится ко мне, то я вернусь в Чако".».

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Однако бывший тренер «Ривер Плейта» Марсело Галлардо и президент Родольфо Д'Онофрио были непреклонны в своем нежелании упустить Эчеверри, и помогли организовать размещение его матери в квартире в Буэнос-Айресе, что было беспрецедентным шагом, учитывая его возраст.

Затем Клаудио быстро поднялся по командной структуре в «Ривере», и его звездный успех на Кубке чемпионов Венеции оказался только началом. Он дебютировал за резервную команду клуба в матче с «Патронато» в октябре 2022 года, когда ему было 16 лет, и отметил это событие голом.

Два месяца спустя Ривер вручил подростку-сенсации его первый профессиональный контракт. Он также получил прозвище «Эль Дьяблито» («Маленький дьявол»), что говорит вам все, что нужно знать о его уникальном таланте, поскольку это также прозвище Марко Эчеверри — яркой бывшей боливийской звезды MLS, которого многие считают одним из величайших игроков в истории Южной Америки.

Большой прорыв

В марте прошлого года Эчеверри совершил еще один важный прорыв. Звезду «Ривера» пригласили тренироваться со старшей командой сборной Аргентины, пока он готовился к чемпионату мира среди юношей до 17 лет, что дало ему возможность поработать вместе с неким Лионелем Месси.

Эчеверри тоже не выглядел неуместно в составе команды, как сказал журналистам Анхель Ди Мария, отвечая на вопрос о способностях юноши: «Он выглядел остро, мы определенно следили за ним. Он может многое дать команде».

Хулиан Альварес и Эчеверри globallookpress.com

Этот опыт привел к тому, что тренер «Ривера» Мартин Демичелис дал Эчеверри возможность дебютировать за взрослый клуб в домашнем матче против «Институто Сентраль Кордова» 23 июня. «Ривер» обыграл соперника со счетом 3:1, Эчеверри сделал результативную передачу, а затем принял участие еще в трех матчах до конца сезона 2023 года.

Все было готово для того, чтобы Эчеверри проявил себя на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Перу, и он не разочаровал. Он забил пять голов в семи матчах, пока Аргентина наслаждалась захватывающим выходом в полуфинал, включая потрясающий хет-трик против Бразилии в четвертьфинале.

Его третий гол очень напоминал знаменитый гол Месси в матче против «Селесао» в 2021 году: ему хватило хладнокровия и скорости мышления, чтобы обойти вратаря после того, как его запустили в штрафную, прежде чем забить мяч в сетку ворот.

Аргентина — Бразилия

Аргентина в конечном итоге выбыла из турнира после поражения от Германии в серии пенальти. Удар Эчеверри с точки был отражен, обнулив его статус героя матча, полученный после драматического гола, сравнявшего счет в основное время, но Скотт Кристенсен, региональный менеджер Transfermarkt по Аргентине и Южной Америке, не сомневался в его потенциале стать топ-игроком.

«Он, без сомнения, величайший талант в Аргентине», — сказал Кристенсен. «Это маленький игрок, играющий на позиции атакующего полузащитника. Он техничен, хорошо ведет мяч, креативен, его действия трудно предугадать и у него очень сильный удар. Он игрок, который всегда хочет мяча и инициативы».

Как шли дела в последнее время

Выступления Эчеверри в Перу сделали его знаменитым: после них «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Бенфика» проявили интерес к его услугам.

Однако изначально фаворитом в борьбе за его подписание была «Барселона», а Хави подлил масла в огонь, когда настаивал на потенциальном трансфере. «Этот мальчик — талант», — заявил журналистам тренер «Барсы». «Помимо хет-трика, который он забил в ворота Бразилии, он делает разницу в матчах, но с его трансфером должен разобраться скаутский отдел».

Перед чемпионатом мира Эчеверри даже признался, что мечтает пойти по стопам Месси, сказав: «Я хотел бы играть как за "Ривер", так и за "Барсу". Я большой поклонник Месси и раньше смотрел, как он играет за "Барселону", так что эта команда была в моем сердце с самого раннего детства».

Однако на самом деле «Барса» сейчас не в состоянии раскошелиться на полноценные трансферы, поскольку каталонцы продолжают пытаться сократить общий фонд заработной платы, чтобы он соответствовал правилам Ла Лиги. Действующие чемпионы Испании определенно не могут конкурировать с финансовой мощью «Сити».

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Этот звездный трансфер стал результатом блестящей игры аргентинского подростка в его первой игре в стартовом составе за старшую команду «Ривера». Эчеверри ошеломил своей игрой, когда команда Демичелиса одержала доминирующую победу со счетом 2:0 над «Росарио Сентраль» в финале Чемпионс Трофи 23 декабря.

Эчеверри был явно взволнован после того, как завоевал свой первый трофей в составе «Мильонариос», но после игры шокировал всех, сказав ESPN: «Мой представитель разговаривал с президентом клуба, я не собираюсь продлевать контракт, но я собираюсь остаться на год или шесть месяцев».

Самые сильные стороны

На протяжении многих лет многих игроков называли «следующим Месси», от бывшего партнера звездного аргентинцы по «Барселоне» Бояна Крикича до Мартина Эдегора в первые годы его карьеры в «Реале». Никто не приблизился к тому, чтобы соответствовать этим требованиям, и сравнения не идут на пользу Эчеверри, но он, безусловно, обладает некоторыми качествами, которые отличают легендарного капитана сборной Аргентины от остальных.

То, как Эчеверри ведет мяч со своим низким центром тяжести и может похвастаться отличным контролем, а также уверенным первым касанием и разнообразной дальностью передачи. Он упорный, трудолюбивый игрок с хорошим голевым чутьем и достаточно универсален, чтобы выступать в качестве традиционной «десятки», вингера или даже классического нападающего.

Нарезка моментов Эчеверри

Месси и самые лучшие игроки мира всегда уверены в своих силах, и Эчеверри не является исключением. Он так же скромен, как и суперзвезда «Интер Майами» за пределами поля, признавая, что он все еще только в начале своего пути, и ему еще предстоит много работы. «Я всегда говорил, что моим кумиром был Месси, но я далек от Месси!» — сказал Эчеверри официальному сайту ФИФА в ноябре.

Он рассказал, что считает своей самой сильной стороной: «Думаю, это моя скорость, потому что я очень быстр; я стараюсь быстро овладеть мячом и сразу же прорываюсь вперед».

Возможности для совершенствования

Технически Эчеверри уже намного опережает график. «Ривер» тщательно управлял его развитием и ажиотажем вокруг него, чтобы гарантировать, что он твердо стоит на ногах, и до сих пор его футбол говорил за него.

Но еще неизвестно, как его организм выдержит требования обычного футбола среди взрослых. «Никто не сомневается в технических способностях Клаудио и его интеллекте, который позволяет ему разрешать самые разные сложные ситуации», — сказал тренер «Ривера» Демичелис после дебюта Эчеверри летом.

«Но с физической точки зрения первый этап был для него очень трудным. Когда я присоединился к "Риверу", я знал, что Эчеверри — это необработанный алмаз, который нужно огранять и полировать».

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Эчеверри также слишком полагается на свою правую ногу и не всегда поднимает голову на последней трети поля, предпочитая пытаться обойти нескольких игроков вместо того, чтобы поискать возможность для острого паса.

Улучшение его способности принимать решения и физической формы будет иметь важное значение, если он хочет добиться успеха в Премьер-лиге, где темп игры намного быстрее, и ему придется привыкать к грубому обращению со стороны защитников.

Следующий... Пабло Аймар?

Эчеверри не настолько самонадеян, чтобы верить, что он станет новым Месси для Аргентины. Нападающий «Ривера» на самом деле считает, что у него больше общего с Пабло Аймаром, нынешним помощником тренера «Альбиселесте», который играл с Месси в начале своей международной карьеры.

«Мне очень понравился Пабло Аймар, он много раз со мной разговаривал», — добавил Эчеверри в интервью ФИФА. «Он замечательный человек и дает мне полезные советы о том, что мне нужно исправить в своей игре. Он был талантливым игроком и любил сражаться с такими защитниками, как я».

Аймар также окончил академию «Ривера» и стал звездой в «Валенсии», где он выиграл два титула Ла Лиги, а затем начал выступать за «Сарагосу» и «Бенфику». Он также провел впечатляющую серию из 52 матчей за сборную Аргентины, и Месси несколько раз заявлял, что бывший плеймейкер был его кумиром в те времена, когда он сам был многообещающим игроком.

Пабло Аймар globallookpress.com

До того, как Месси начал устанавливать новые беспрецедентные стандарты мастерства, в европейском футболе было мало игроков, которые владели мячом лучше, чем Аймар. Травмы не позволили бывшему символу «Валенсии» полностью раскрыть свой потенциал, но он был способен вскрывать самые трудные игры благодаря своей ловкости и видению, благодаря которым за ним было приятно наблюдать.

Эчеверри обладает такой же способностью делать разницу и очень похож на Аймара с точки зрения его балетного стиля дриблинга и умных движений как при владении мячом, так и без него. Не будь Аймара, есть большая вероятность, что мир никогда не увидел бы лучшую версию Месси, и для Эчеверри нет лучшего образца для подражания, на игре которого он мог бы учиться, вступая в следующий этап своей карьеры.

Что будет дальше?

Фанаты «Манчестер Сити» уже предвкушают перспективы увидеть Эчеверри в действии, но им придется подождать, поскольку подросток останется в «Ривере» на правах аренды на время сезона 2024 года. «Сити», который подписал Эчеверри до 2028 года, не спешат выдвигать его в центр внимания, как сделали это с Альваресом, который был на четыре года старше, когда присоединился к клубу.

Юноша уже начал ставить перед собой новые амбициозные цели. «Я всегда говорил, что моей мечтой было дебютировать за первую команду Ривера, и я сделал это сейчас», — сказал он ФИФА. «Теперь это, вероятно, будет игра за взрослую сборную. Это моя мечта».

Если Эчеверри теперь сможет закрепиться в стартовом составе Демичелиса на стадионе «Мас Монументаль», нельзя исключать возможность первого вызова в сборную Аргентины. В конце концов, Месси дебютировал за «Альбиселесте» в 18-летнем возрасте еще в 2005 году, а прошлым летом игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо повторил достижение легенды «Барселоны», выступив в товарищеском матче с Австралией.

Лионель Скалони не побоится дать Эчеверри шанс выйти на поле, и, возможно, он даже тайно нацеливается на неожиданное место для него в составе аргентинской команды на Кубке Америки 2024 года. Что бы ни случилось, следующие 12 месяцев будут жизненно важными для Эчеверри, поскольку он готовится к новому вызову в Премьер-лиге.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Молодежный скаут «Ривера» Луис Перейра в недавнем интервью Radio la Red настаивал на том, что «Для Эль Дьяблито нет пределов», и будет интересно увидеть, как далеко он сможет зайти под руководством Пепа Гвардиолы, когда он в конце концов присоединится к новым партнерам по команде в «Сити».

Эчеверри, возможно, не Месси, но он может стать звездой нового поколения и сыграть роль в том, чтобы Аргентина, победившая на чемпионате мира 2022 года, оставалась командой, которая будет побеждать на долгие годы.