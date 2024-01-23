Медина, Фернандес и другие: Олимпийская квалификация КОНМЕБОЛ зажигает новые звезды

«Индепендьенте дель Валье» из Эквадора — небольшой клуб, который за последние несколько лет стал известен во всем мире благодаря своей работе по развитию молодежи. Они выпустили таких игроков, как, который сейчас играет в «Челси», а в середине следующего года к нему на «Стэмфорд Бридж» присоединится 16-летний вундеркинд

В сборной Эквадора для игроков до 23 лет выступают два выпускника «Индепендьенте дель Валье», которые уже покинули команду (один из них — капитан команды Педро Вите из «Ванкувер Уайткэпс») и еще шестеро, которые все еще находятся в клубе. Один из них самым ошеломляющим образом решил исход первой игры турнира.

Колумбия довольно рано осталась в меньшинстве, но они относительно комфортно сдерживали Эквадор, пока в середине второго тайма не появился 19-летний вингер Медина. Безголевая до того момента игра закончилась со счетом 3:0, и забитых мячей вполне могло быть пять, и все из-за Медины.

Яимар Медина globallookpress.com

Он разорвал Колумбию на части своей скоростью, движением, смелостью и блестящей игрой обеими ногами. Он забил один удачный гол правой ногой, добавил великолепный второй гол левой ногой, прострелил, чтобы создать третий, заработал пенальти (который не был реализован) и проверил на прочность штангу прекрасным ударом со стандарта.

Это было замечательное выступление юного вингера, которого год назад в основном использовали со скамейки запасных в чемпионате среди юношей до 20 лет, и который закончил 2023 год на грани регулярного попадания в стартовый состав «Индепендьенте дель Валле». Он вряд ли останется в клубе надолго, хотя слишком рано ожидать его перехода в это трансферное окно, до конца которого осталось всего несколько дней.

Однако еще может быть время для некоторых других переходов. В сборной Аргентины Валентин Барко и Клаудио Эчеверри за последние несколько недель договорились о переезде в Англию, в «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити» соответственно. Ходили слухи, что центральный полузащитник «Боки Хуниорс» Эсекьель Фернандес также может переехать в Европу. Сообщается, что клубы Португалии, Испании и Англии проявляют интерес к нему.

Эсекьель Фернандес globallookpress.com

Фернандес не слишком улучшил свою ситуацию в стартовом матче Аргентины, который закончился упорной ничьей 1:1 с Парагваем, хотя плачевное состояние поля и не способствовало успеху. Но нет никаких сомнений в его таланте и универсальности. Он провел хорошие два года: сначала в аренде у «Тигре», а затем вернулся в «Боку» в 2023 году. Уверенно владея мячом, с хорошей левой ногой и способностью придумывать неожиданные решения, он стал ключевым игроком «Боки», которая в прошлом году вышла в финал Кубка Либертадорес. Но, кажется, ему немного не хватает скорости?

Аналогичный вопрос можно задать и в отношении Теласко Сеговии, 20-летнего полузащитника сборной Венесуэлы. Легко понять, почему аргентинцы, тренирующие Венесуэлу, сходили с ума по этому игроку, когда впервые увидели его, и почему его просматривали в старшей сборной страны, когда ему было всего 18 лет. Высокий, уверенный, элегантный, с видением и дальностью передачи. В нем есть много черт аргентинского центрального полузащитника старой закалки. Дилеммой здесь был ранний переезд в Европу, сначала в «Сампдорию» в Италии, а затем в скромную «Каса Пиа» в Португалии.

Теласко Сеговия globallookpress.com

Остается надеяться, что он не потеряется в европейском футболе. Это интересный игрок, как он ясно показал в субботней ничьей с Боливией (3:3). Он был лучшим игроком на поле, и Венесуэла почти наверняка допустила ошибку, убрав его с поля, думая, что матч уже выигран. Будем надеяться, что этот турнир поможет ему восстановить его предевропейский импульс.

Двум фаворитам отборочного турнира КОНМЕБОЛ еще предстоит выйти на поле. Бразилия сыграет свой первый матч вечером во вторник, 23 января, а Уругвай начнет кампанию днем позже. У обеих команд есть игроки, которые заслуживают большого интереса и которые наверняка сменят команды летом, если не поступит позднее предложение до того, как закроется зимнее трансферное окно.

В Бразилии возлагают большие надежды на атакующее партнерство между вундеркиндом Эндриком, направляющимся в «Реал Мадрид», и Джоном Кеннеди из «Флуминенсе». Кеннеди сыграл важную роль в первой в истории клуба победе на Кубке Либертадорес в конце прошлого года. В решающих раундах он раз за разом забивал жизненно важные голы в стрессовых ситуациях, а затем показал свой класс и в проигранном финале клубного чемпионата мира, выйдя со скамейки запасных и доставив «Манчестер Сити» некоторые проблемы.

Джон Кеннеди globallookpress.com

Он быстрый, нацеленный на ворота и, что особенно важно, хорошо владеет обеими ногами, что делает его угрозой в ограниченном пространстве штрафной площади. Тренер клуба Фернандо Динис проделал прекрасную работу, направляя талантливого юнца ребенка в правильном направлении, и если бы это январское трансферное окно было более интенсивным, он наверняка привлек бы серьезное внимание.

Возможно, еще более удивительно то, что 20-летний Лусиано Родригес все еще играет в клубный футбол в Уругвае. 2022 год он провел во втором дивизионе национального чемпионата, а затем у него был год, о котором некоторые футболисты только мечтают. Он стал звездой чемпионата Южной Америки-2023 среди юношей до 20 лет, забив гол, который принес его команде победу на чемпионате мира на этом же уровне, а затем вошел в состав команды, которая выиграла первый титул национальной лиги в истории маленького «Ливерпуля Монтовидео».

Лусиано Родригес globallookpress.com

Обладая силой и скоростью, позволяющими преуспевать на флангах, и тонкостью, позволяющей блистать на ограниченном пространстве, он может действовать по всей линии атаки и будет стремиться сохранить свою динамику на турнире, готовясь к неизбежному переезду за границу, либо сейчас, либо летом.

В олимпийском отборочном турнире КОНМЕБОЛ участвуют две группы по пять команд, и только две страны, финишировавшие первыми, отправятся в Париж этим летом.