Топ-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023

Кубок африканских наций 2023 года наконец стартовал в эти выходные после того, как он был отложен с прошлого лета из-за опасений по поводу погодных условий в принимающей стране, Кот-д'Ивуаре.

В турнире примут участие 24 ведущие мужские сборные континента. Кубок Африки начался 13 января и завершится 11 февраля. рассказывает , за какими молодыми игроками в возрасте до 23 лет вам следует следить.

Одилон Коссуну

23 года, защитник, «Байер»/Кот-д'Ивуар

Скауты, направляющиеся в Кот-д’Ивуар, несомненно, будут отслеживать игру оборонительного колосса сборной-хозяйки. Коссуну, которого многие считают лучшим защитником немецкой Бундеслиги в этом сезоне, в котором «Байер» продолжает доминировать, вывел свою игру на новый уровень.

Хотя качество его игры в обороне никогда не вызывало сомнений, молодой защитник радикально улучшил свое распределение мяча и, хорошо адаптировавшись к тройке защитников, которую предпочитает Хаби Алонсо, центральный защитник ростом 191 см также приобрел привычку активнее владеть мячом, часто вынося его за пределы первой линии давления в процессе (1,90 прогрессивных продвижений мяча за 90 минут).

«Леверкузен» наверняка ждет большое количество желающих подписать бывшего защитника «Брюгге» в ближайшие месяцы.

Салис Абдул Самед

23 года, полузащитник, «Ланс»/ Гана

Салис Абдул Самед globallookpress.com

За последний год Абдул Самед стал ключевым игроком клуба и сборной (особенно после травмы Томаса Парти). Опорный полузащитник исключительно дисциплинирован, хорошо владеет мячом, прессингует соперника и быстро и целенаправленно передает мяч.

Сейчас, во время его третьего сезона в качестве регулярного игрока Лиги 1, когда Абдул Самед временно покинул клуб, становится ясно, как страдает без него структура полузащиты «Ланса». Благодаря своему неустанному движению без мяча он всегда предлагает варианты паса и заставляет свою команду работать.

Мохамед Эль Амин Амура

23 года, нападающий, «Юнион Сент-Жиллуаз»/Алжир

Мохамед Эль Амин Амура globallookpress.com

Одно из открытий бельгийской лиги, перешедший туда летом за 4 миллиона евро из швейцарского клуба «Лугано». Несмотря на то, что он преимущественно выступает на позиции левого вингера (он также может выступать в роли «ложной девятки») и того факта, что он не бьет пенальти, Амура забил уже 12 голов в этом сезоне.

Действительно, в последних семи матчах он забивал семь раз, в том числе один раз против «Ливерпуля» в матче Лиги Европы, выигранном со счетом 2:1.

Обладая низким центром тяжести и потрясающей способностью к смене темпа, Амура представляет серьезную угрозу, когда он подбирает мяч на левом фланге, где он может справиться с защитниками или нанести ранний удар.

Отличный дриблер (5,7 прогрессивных продвижений за 90 минут), он мощно убегает с мячом и постоянно оказывается в опасных зонах (о чем свидетельствуют поразительные 8,6 касаний в штрафной соперника за 90 минут).

Ламек Банда

22 года, нападающий, «Лечче»/ Замбия

Ламек Банда globallookpress.com

Поиграв в России и Израиле, быстрый левый вингер начинает зарабатывать положительную репутацию и в Серии А. Пожалуй, он лучше всего выглядит в переходных фазах игры. Благодаря сочетанию скоростных рывков, отличного владения мячом и непредсказуемого дриблинга, он очень опасен на контратаках.

Несмотря на рост всего лишь 169 см, игрок сборной Замбии обладает впечатляющей мощью в верхней части тела, из-за которой его трудно вывести из равновесия и он вынуждает соперников прикладывать вдвое больше усилий, чтобы прикрыть его или фолить, чтобы остановить.

Прогнозы на Кубок Африки

Несмотря на то, что он наиболее эффективен при прорыве слева под его правую ногу, Банда также прекрасно исполняет навесы, обычно нацеливаясь на область между голкипером и одиннадцатиметровый отметкой.

Ламин Камара

20 лет, полузащитник, «Мец»/Сенегал

Ламин Камара globallookpress.com

Признанный лучшим молодым игроком года в Африке в 2023 году, Камара является работящим «бокс-ту-бокс» полузащитником с выдающейся выносливостью и трудолюбием.

Но 20-летний футболист отличается не только трудолюбием, целеустремленностью и решимостью: в конце октября он забил один из голов сезона Лиги 1, заметив что вратарь «Монако» далеко вышел со своей линии и эффектно реализовав удар со своей половины поля.

Все футбольные трансферы

Камара сыграл решающую роль в успехе молодежных команд Сенегала на протяжении последних нескольких лет, и пока он строит свою карьеру в европейском футболе, на него возлагаются большие ожидания.

Билал Эль-Ханнус

19 лет, полузащитник, «Генк»/Марокко

Доминирующий центральный полузащитник, который может играть как «восьмерку», так и «десятку». Эль-Ханнус, которого многие считают следующей суперзвездой из Марокко, сменил спортивное гражданство после выступлений за молодежные команды Бельгии, и от него ждут многого.

Чрезвычайно талантливый и яркий игрок — разнообразие и точность его передач вперед находятся на высоком уровне — он также достаточно дисциплинирован, чтобы отрабатывать в обороне, прессинговать и возвращать владение мячом посредством отборов (2+ успешных отбора мяча за 90 минут).

Сообщается, что за Эль-Ханнусом следят крупные клубы Премьер-лиги, такие как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и когда 19-летний игрок в конечном итоге покинет бельгийский футбол, сумма трансфера, вероятно, побьет рекордные 36,5 млн евро, которые «Милан» заплатил за подписание Шарля Де Кетеларе в 2022 году.

Камори Думбия

20 лет, полузащитник, «Брест» (в аренде у «Реймса»)/ Мали

Камори Думбия globallookpress.com

Хотя карьера Думбия, возможно, еще полноценно не пошла в гору, он является одним из наиболее находящихся на пике формы игроков, участвующих в турнире.

20-летний футболист завершил свой сезон в Лиге 1, забив четыре гола в первом тайме домашнего матча с «Лорьяном», выигранного «Брестом» со счетом 4:0, прежде чем его заменили на исходе часа игры. Более того, он забил четыре гола за свою страну в последних четырех международных матчах.

Хотя ему все еще не хватает стабильности, энергичный атакующий полузащитник более чем способен оказать немедленное влияние на игру, выйдя со скамейки запасных.

Карим Конате

19 лет, нападающий, «Ред Булл Зальцбург»/Кот-д'Ивуар

Карим Конате globallookpress.com

Что необычно для подростка из Африки, Конате в 16-летнем возрасте вызвал огромный интерес со стороны европейских клубов после выдающихся выступлений за команду «АСЕК Мимозас» в своей родной стране.

В конце концов, «Зальцбургу» пришлось справиться с конкуренцией со стороны нескольких других европейских клубов, чтобы заполучить нападающего, за которого они выложили 3,5 миллиона евро в июле 2022 года.

Судя по его первым полутора годам в Австрии, есть все шансы, что Конате пойдет по тому же пути, что Карим Адейеми, Эрлинг Холанн и Патсон Дака, для которых «Зальцбург» стал остановкой на пути в высшую европейскую лигу.

Помимо того, что он атлетичен, активен (его передвижения без мяча часто приводят его на голевые позиции) и авантюрен, 19-летний футболист превосходно играет на втором этаже и хорошо бьет обеими ногами.

Фарис Мумбанья

23 года, нападающий, «Будё-Глимт»/ Камерун

Фарис Мумбанья globallookpress.com

Относительный новичок на международном уровне, Мумбанья впервые сыграл за сборную только в ноябре, после выдающегося года в составе норвежских чемпионов. И его путь в европейский футбол был не совсем обычным.

Мощный левоногий форвард провел два сезона в американском Чемпионшипе ЮСЛ (второй дивизион после МЛС — прим. ред.) за «Бетлехем Стил», а затем перебрался в Норвегию в «Кристиансунд». Но ему потребовался переход в «Будё-Глимт», прежде чем он начал стабильно забивать голы.

Календарь и таблица Кубка Африки

Отличный нападающий, который может забивать с разных углов и позиций, он успешно играет на острие атаки и лучше всего проявляет себя, когда может воспользоваться своей выдающейся скоростью, чтобы сделать забегание за спину защитникам.

Адамо Нагало

20 лет, защитник, «Норшелланн»/Буркина-Фасо

Адамо Нагало globallookpress.com

Еще не являющийся постоянным игроком датской команды, центральный защитник, любящий и умеющий играть с мячом, все равно привлекает интерес клубов в Премьер-лиге и Бундеслиге.

Мобильный, элегантный, превосходный в ранних перехватах и атлетичный, Нагало выделяется своим умением обращаться с мячом — он часто касается его более 70 раз за матч — и способен находить возможности для передач между линиями или находить забегающих из глубины игроков.

Непоколебимая уверенность Нагало, за игрой которого приятно наблюдать, означает, что он с удовольствием выдвигается вперед с мячом, часто обманывая первую линию прессинга с помощью рискованного дриблинга или смены темпа.