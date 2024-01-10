Воины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023

Кубок Азии 2023 года в Катаре начнется 12 января 2024 года, а его финал намечен на 10 февраля на стадионе «Лусаил».

В 18-м розыгрыше турнира, проведение которого первоначально планировалось в Китае, но было отложено из-за обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, за титул будут бороться 24 страны, включая дебютантов финальной части турнира из Таджикистана.

Сможет ли Катар воспользоваться домашним преимуществом и защитить свой титул чемпиона Азии? Сможет ли южнокорейская звезда Сон Хын Мин или японский спидстер Каору Митома помочь своим странам соответствовать званию фаворитов?

Начнут ли такие страны, как Индонезия, Индия и Малайзия, реализовывать свой огромный скрытый потенциал на этом турнире?

ESPN представляет каждую из 24 команд, участвующих в Кубке Азии.

Группа А

Катар

Прозвище: Темно-бордовые

Мировой рейтинг ФИФА: 58

Линия ставок: +800 на победу

Тренер: Бартоломе «Тинтин» Маркес

Опытный испанец, приглашенный из команды «Аль-Вакра», выступающей в Лиге звезд Катара, Маркес был назначен менее чем за месяц до Кубка Азии после того, как футбольная федерация Катара уволила бывшего тренера «Реала» Карлоса Кейруша.

Алмоез Али globallookpress.com

За кем следить: Алмоез Али

Автор девяти голов в Кубке Азии 2019 года (новый рекорд турнира) Али забил пять голов и сделал восемь результативных передач за «Аль-Духаиль» в первых 18 играх сезона.

Ожидания

После того, как катарцы вылетели с домашнего чемпионата мира не набрав ни одного очка (а это первый в истории случай для команды хозяев), действующие чемпионы и хозяева Кубка Азии ощутят дополнительное давление и постараются извлечь выгоду из выгодной жеребьевки, чтобы пройти в плей-офф подальше.

Таджикистан

Прозвище: Персидские Львы

Мировой рейтинг ФИФА: 106

Линия ставок: +15000 на победу

Тренер: Петар Шегрт

Отважный хорватский тренер, который также поработал в Грузии, Афганистане и на Мальдивах. Шегрт стал свидетелем роста успехов таджикского футбола, о чем свидетельствует первое в истории участие в Кубке Азии и беспроигрышный пока старт в азиатской квалификации чемпионата мира по футболу.

Сборная Таджикистана globallookpress.com

За кем следить: Парвизджон Умарбаев

Играющий в полузащите болгарского клуба первого дивизиона «ЦСКА София», Умарбаев забил гол, когда сборная Таджикистана разгромила Пакистан со счетом 6:1 в квалификации чемпионата мира в ноябре.

Ожидания

Улучшив свои позиции в последние годы и наконец-то добравшись до Кубка Азии, футболисты Таджикистана способны воспользоваться недооценкой со стороны соперника и выскользнуть из группы А в плей-офф.

Ливан

Прозвище: Кедры

Мировой рейтинг ФИФА: 107

Линия ставок: +20000 на победу

Тренер: Миодраг Радулович

Ранее Радулович возглавлял «Кедров» в период с 2015 по 2019 год, приведя их к первой в истории квалификации на Кубок Азии в 2019 году (их предыдущий матч в 2000 году состоялся в качестве хозяев). Радулович вернулся на пост наставника сборной Ливана всего за месяц до турнира этого года, после ухода Николы Юрчевича.

Хассан Маатук globallookpress.com

За кем следить: Хассан Маатук

Ветеран ливанского футбола, Маатук провел более 100 матчей за свою сборную, параллельно своей клубной карьере, в ходе которой он забивал голы как в ОАЭ, так и на своей родине. Бывший игрок молодежной сборной Швеции Леонардо Шахине начал процесс перехода в сборную Ливан, но его международный допуск не прибыл в срок к Кубку Азии.

Ожидания

Ничья 1:1 с Бангладешем в недавнем отборочном матче чемпионата мира не сулит ничего хорошего Ливану, которому потребуются сильные выступления против Китая и Таджикистана в группе А, чтобы у них был шанс выйти из группы.

Китай

Прозвище: Команда Дракона

Мировой рейтинг ФИФА: 79

Линия ставок: +3300 на победу

Тренер: Александр Янкович

Принимая участие в подготовке сборных Китая с 2018 года, Янкович продвигался по иерархии, начиная с молодежных команди, прежде чем в феврале прошлого года получил должность в старшей команде. Он имеет предыдущий опыт работы в таких известных европейских клубах, как «Црвена Звезда» из Белграда и «Стандард» из Льежа.

У Лэй globallookpress.com

За кем следить: У Лэй

Невозможно игнорировать У Лэя как лидера сборной Китая — статус, которым он гордился на протяжении последнего десятилетия или около того. Он дебютировал в профессиональном футболе в возрасте всего 14 лет и провел примечательные три с половиной года в испанском клубе «Эспаньол», где он забил памятный гол в дерби против «Барселоны» в Ла Лиге. Сейчас ему 32 года, и этот турнир станет ключевым для нападающего «Шанхай Порт».

Ожидания

Сборная Китая будет одним из самых интригующих претендентов на Кубок Азии, учитывая, что она является одним из традиционных лидеров континента, но ей еще не удавалось добиться успеха, хотя она дважды занимала второе место. Их недавняя форма будет поводом для беспокойства, особенно после того, как они начали год с первого поражения от Гонконга за 29 лет.

Группа В

Узбекистан

Прозвище: Белые волки

Мировой рейтинг ФИФА: 68

Линия ставок: +2500 на победу

Тренер: Сречко Катанец

В свой третий период пребывания у руля азиатской сборной Катанец будет стремиться добиться с Узбекистаном как минимум того же, что ему удалось с Ираком на Кубке Азии 2019 года, когда он вывел команду в 1/8 финала, где они были побеждены будущими чемпионами Катаром.

Одилжон Хамробеков globallookpress.com

За кем следить: Одилжон Хамробеков

Поскольку капитан и звездный нападающий Эльдор Шомуродов отсутствует из-за травмы, Узбекистан будет надеяться, что его успешно заменит плеймейкер Хамробеков, который когда-то был высоко оцененным молодым проспектом, а теперь в возрасте 27 лет стабильно вносит свой вклад в игру, даже если ему еще только предстоит сделать следующий шаг в развитии карьеры и начать играть за пределами Азии.

Ожидания

«Белые волки» едва ли являются слабыми игроками на Кубка Азии, и в течение последних пяти розыгрышей им всегда удавалось выйти из группы, но теперь целью Катанеца и его подопечных станет пройти по турнирной сетке как можно дальше — ведь их единственный выход в полуфинал датируется еще 2011 годом.

Сирия

Прозвище: Орлы Касиюна

Мировой рейтинг ФИФА: 91

Линия ставок: +7500 на победу

Тренер: Эктор Купер

Тактик, который не нуждается в представлении со времени своего руководства такими клубами, как «Интер» и «Валенсия». Купер руководит сборной Сирии с февраля прошлого года и вызвал немало удивления, не включив в заявку из 26 своих игроков дуэт ветеранов Омара Аль Сома и Махмуда Аль Маваса.

Омар Харбин globallookpress.com

За кем следить: Омар Харбин

В отсутствие Аль Сома наиболее вероятным поставщиком голов для сборной Сирии будет Харбин, признанный в 2017 году лучшим азиатским футболистом года, но которому в последние годы серьезно мешали травмы.

Ожидания

Сирия всегда способна побороться с ведущими командами континента, что они и доказали, когда были близки к квалификации на чемпионат мира 2018 года. Но учитывая, что травмированные Мардик Мардикян и Мохаммед Осман присоединились к Аль Сома и Аль Мавасу в длинном списке потерь — возможно, им просто не хватит необходимых для успеха опытных и качественных игроков.

Индия

Прозвище: Синие тигры

Мировой рейтинг ФИФА: 102

Линия ставок: +25000 на победу

Тренер: Игор Штимац

Бывший центральный защитник «Вест Хэма» и «Дерби Каунти» добился значительного прогресса с тех пор, как перешел на работу в Индию в 2019 году. Бывший тренер своей родной сборной Хорватии Штимац, который консультировался с астрологом по поводу выбора заявки команды, недавно преуменьшил важность Кубок Азии по сравнению с обеспечением выхода «Голубых тигров» в следующий этап квалификации чемпионата мира.

Сандеш Джинган globallookpress.com

За кем следить: Сандеш Джинган

30-летний Джинган, надежный защитник клуба «Гоа», ранее значился в составе хорватского клуба «Шибеник» (хотя травма икроножной мышцы помешала ему появиться на поле перед возвращением в Индию) и вместе с голкипером Гурпритом Сингхом Сандху должен быть в лучшей форме, если Индия собирается приятно удивить в Катаре.

Ожидания

Хотя «Голубые тигры», вероятно, будут одной из наиболее поддерживаемых болельщиками команд в Катаре благодаря большому количеству индийских эмигрантов, тот факт, что их собственный тренер постарался снизить ожидания, означает, что будет трудно надеяться на то, что Индия сумеет выйти из сложной группы B.

Австралия

Прозвище: Соккеруз

Мировой рейтинг ФИФА: 25

Линия ставок: +650 на победу

Тренер: Грэм Арнольд

После того, как «Арни» ошеломил футбольных болельщиков как дома, так и за рубежом, выведя «Соккеруз» в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, перед ним теперь стоит задача улучшить свою статистику, включающую выходы в четвертьфинал на двух предыдущих Кубках Азии.

Харри Суттар в матче с Тунисом globallookpress.com

За кем следить: Харри Суттар

Суттар находится в довольно своеобразной ситуации: он фактически исключен из планов Энцо Марески в борющемся за возвращение в АПЛ «Лестере», но остается одним из самых важных игроков сборной своей страны. Этот титан в обороне (ярко проявивший себя в Катаре в матче с Тунисом) и мощное оружие при стандартных положениях, с его ростом в 198 см.

Ожидания

Несмотря на тяжелую жеребьевку, из-за которой в четвертьфинале их потенциально ждет Саудовская Аравия, выход в 1/8 финала чемпионата мира повысил ожидания австралийцев. Результат ниже выхода в полуфинал Кубка Азии будет считаться провалом.

Группа С

Иран

Также известна как: Тим мелли (Национальная команда)

Мировой рейтинг ФИФА: 21

Линия ставок: +650 на победу

Тренер: Амир Галеной

Когда тренера Кейруш ушел после завершения кампании чемпионата мира 2022 года, Иран обратился к Галеною и поручил второй раз возглавить Национальную команду. Пока при нем иранцы не проигрывали, на их счету 10 побед в последних 12 матчах.

Мехди Тареми globallookpress.com

За кем следить: Мехди Тареми

Будучи двукратным лучшим бомбардиром португальской Примейры и имея за плечами большой опыт участия в Лиге чемпионов с тех пор, как он перешел в «Порту» в 2020 году, Тареми теперь может претендовать на звание одного из лучших нападающих Азии и будет иметь ключевое значение для шансов Ирана на победу в Кубке Азии.

Ожидания

Несмотря на статус трехкратных чемпионов, последний триумф сборной Ирана в Кубке Азии произошел еще в 1976 году, и давление по поводу титульной засухи только усилилось в последних розыгрышах турнира, учитывая, что качество их состава предполагает, что он должен быть достаточно хорош, чтобы претендовать на корону.

Объединенные Арабские Эмираты

Прозвище: Аль Абьяд (Белые)

Мировой рейтинг ФИФА: 64

Линия ставок: +2500 на победу

Тренер: Паулу Бенту

Выведя Южную Корею в 1/8 финала и заслужив похвалу за свой позитивный подход, Бенту, который провел 35 матчей за свою родную сборную Португалии, покинул команду Воинов Тэджу после чемпионата мира 2022 года и возглавил команду ОАЭ в июле.

Али Мабхут globallookpress.com

За кем следить: Али Мабхут

Третий лучший бомбардир в истории Кубка Азии — он обгонит легендарного Али Даеи, если сможет забить шесть мячей в Катаре — Мабхут удерживает рекорды результативности в клубе «Аль-Джазира», Профессиональной лиге ОАЭ и национальной сборной ОАЭ.

Ожидания

Вряд ли сборная ОАЭ возглавит группу, в которой есть Иран, но она, тем не менее, может побороться с командой, которая займет второе место в группе А, что готовит ей потенциальную четвертьфинальную встречу с Японией.

Гонконг

Прозвище: Драконы

Мировой рейтинг ФИФА: 150

Линия ставок: +25000 на победу

Тренер: Йорн Андерсен

После богатой карьеры игрока, в ходе которой он играл за 10 разных клубов, Андерсен продолжил столь же насыщенную событиями тренерскую карьеру, включая работу в Северной Корее некоторое время назад. Норвежский тактик возглавляет сборную Гонконга, где он совершил несколько монументальных подвигов, включая попадание на Кубок Азии впервые с 1968 года, первое полуфинальное выступление на Азиатских играх и первую победу над Китаем за 39 лет.

Майкл Удебулузор globallookpress.com

За кем следить: Майкл Удебулузор

Всего 19-летний Удебулузор, родившийся в Гонконге в 2004 году, когда его отец-нигериец играл за местный клуб «Рейнджерс», уже забил два гола в пяти матчах за сборную Гонконга и в настоящее время надеется стать победителем третьего дивизиона чемпионата Германии по футболу в составе клуба «Ингольштадт».

Ожидания

Гонконг, появившийся на турнире впервые за более чем пять десятилетий и являющийся командой с самым низким рейтингом на турнире, вероятно, столкнется с трудностями в группе, которая выглядит сложной, но все равно должен постараться сыграть достойно, чтобы подготовить платформу для выступления в азиатской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Палестина

Прозвище: Львы Ханаана

Мировой рейтинг ФИФА: 99

Линия ставок: +7500 на победу

Тренер: Макрам Дабо

Дабо и его команда базировались в Иордании во время подготовки к Кубку Азии, причем тунисцу пришлось работать со своими игроками как на футбольном поле, так и на эмоциональном уровне на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Одай Даббаг globallookpress.com

За кем следить: Одай Даббаг

Один из самых ярких талантов своей страны, уроженец Иерусалима Даббах, благодаря своим бомбардирским талантам поднялся через палестинскую и кувейтскую лиги, прежде чем сделать карьеру в Европе, сначала в Португалии, а теперь в «Шарлеруа», в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

Ожидания

Играющая в своем третьем подряд Кубке Азии сборная Палестины имеет в своем составе достаточно талантливых игроков, чтобы побороться за второе место в группе или, по крайней мере, стать одной из лучших команд, занявшей третье место.

Группа D

Индонезия

Прозвище: Мера Путих (Красно-Белые)

Мировой рейтинг ФИФА: 146

Линия ставок: +25000 на победу

Тренер: Син Тхэ Ён

Индонезия совершила настоящий переворот в 2020 году, когда они заручились услугами Син Тхэ Ёна, который руководил Южной Кореей во время ее потрясающей победы со счетом 2:0 над Германией, выбившей тогдашних действующих чемпионов мира с мундиаля 2018 года, и его до сих пор хвалят за воспитание замечательного поколения талантов.

Марселино Фердинан globallookpress.com

За кем следить: Марселино Фердинан

19-летний вундеркинд, который уже играет в Европе после того, как привлек внимание бельгийского клуба «Дейнзе». Бесстрашный подход Марселино к игре в сочетании с его неоспоримым талантом должен сделать его одним из самых ярких молодых игроков турнира, если Син решится выпустить его в первых же матчах.

Ожидания

Как бы ни были страстны и требовательны болельщики Мерах Путих, вряд ли они будут ожидать, что их команда пройдет далеко, хотя победа над Вьетнамом может быть обязательной, учитывая, что на кону будет возможность задирать нос на региональном уровне.

Ирак

Прозвище: Усуд ар-Рафидайн (Львы Месопотамии)

Мировой рейтинг ФИФА: 63

Линия ставок: +3300 на победу

Тренер: Хесус Касас

Бывший помощник Луиса Энрике и Роберта Морено в тренерском штабе сборной Испании, а также Хави Грасии в «Уотфорде», Касас возглавил Ирак еще в ноябре 2022 года, впервые с 2013 года вернувшись к работе в качестве главного тренера. Это его первая серьезная работа после предыдущих должностей в низших лигах.

Зидан Икбал globallookpress.com

За кем следить: Зидан Икбал

Хотя в Ираке нет недостатка в известных игроках, таких как Али Аднан, Моханад Али и Башар Ресан, невозможно будет не присматриваться внимательно к 20-летнему Икбалу — бывшему перспективному игроку «Манчестер Юнайтед», который с тех пор выбрал клуб нидерландской Эредивизи «Утрехт» в качестве следующего этапа своей карьеры.

Ожидания

Хотя они выигрывали Кубок Азии в 2007 году, Ирак больше не считается элитой континента, но по-прежнему является боеспособной командой, и все, что меньше, чем выход в 1/8 финала — как это было в прошлый раз — скорее всего, будет рассматривается как провал.

Вьетнам

Прозвище: Воины Золотой Звезды

Мировой рейтинг ФИФА: 94

Линия ставок: +10000 на победу

Тренер: Филипп Труссье

Тренер-ветеран, выступавший со своими командами на двух чемпионатах мира, Трусье возглавил сборную Вьетнама в марте прошлого года после ухода чрезвычайно популярного Пак Ханг Со, который вывел команду из Юго-Восточной Азии в высший эшелон азиатского футбола, когда они стали одной из 12 команд в финальном раунде азиатской квалификации ЧМ-2022.

Нгуен Куанг Хай globallookpress.com

За кем следить: Нгуен Куанг Хай

Хотя шумиха вокруг него немного уменьшилась, особенно после разочаровывающих выступлений за «По» во втором французском дивизионе, Куанг Хай остается главным талантом Вьетнама и имеет привычку блистать на большой сцене — как он это сделал на последнем Кубке Азии, вдохновив свою команду на выход в четвертьфинал.

Ожидания

Вьетнаму нужно приложить все силы, чтобы снова выйти из группы, но у них есть талант огорчать фаворитов, и, поскольку Индонезия — команда, которую они вполне способны обыграть, им, возможно, понадобится всего лишь один положительный результат в матчах против двух других команд группы D, чтобы пробраться в плей-офф.

Япония

Прозвище: Синие Самураи

Мировой рейтинг ФИФА: 17

Линия ставок: +140 на победу

Тренер: Хадзимэ Мориясу

Будучи тренером, которого часто критиковали за порой слишком осторожный подход, Мориясу стал вдохновителем запоминающихся побед над Германией и Испанией на последнем чемпионате мира, что принесло ему продление контракта до 2026 года.

Каору Митома globallookpress.com

За кем следить: Каору Митома

Митома, которому пришлось зарабатывать себе место в составе «Брайтона», когда его первоначально отправили в аренду в Бельгию после переезда в АПЛ, с тех пор зарекомендовал себя как один из самых ярких игроков Премьер-лиги после выдающегося сезона 2022/23, в котором он забил 10 голов в 41 матче за «чаек».

Ожидания

Ожидается, что Япония, являющаяся самой успешной командой турнира с четырьмя титулами на своем счету и лидером континента на данный момент, пойдет до конца, тем более что прошло уже 13 лет с тех пор, как они в последний раз становились чемпионами Азии.

Группа Е

Южная Корея

Прозвище: Воины Тэджу

Мировой рейтинг ФИФА: 23

Линия ставок: +450 на победу

Тренер: Юрген Клинсманн

Плохие результаты и значительное количество времени, которое он проводил за пределами Кореи, несмотря на свои обещания обратного, привели к тому, что немецкая легенда и бывший босс сборной США довольно позорно начал свое пребывание во главе Воинов Тэджу, хотя в последнее время результаты улучшились.

Сон Хын Мин globallookpress.com

За кем следить: Сон Хын Мин

Настоящий претендент на звание величайшего игрока Азии, не говоря уже об одном из лучших игроков этого турнира, Сон вернулся в форму под руководством Энджа Постекоглу в «Тоттенхэме» и способен привести Корею к славе.

Ожидания

Несмотря на свою репутацию одной из лучших команд Азии, Корея ни разу не выигрывала Кубок Азии с тех пор, как завоевала трофей у себя на родине в 1960 году. Но с учетом присутствия таких игроков, как Сон, защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Чжэ и восходящая звезда Премьер-лиги Хван Хи Чан, они намерены положить конец этой 60-летней засухе.

Иордания

Прозвище: Рыцари

Мировой рейтинг ФИФА: 87

Линия ставок: +7500 на победу

Тренер: Хусейн Аммута

Для бывшего игрока сборной Марокко, который за свою карьеру несколько раз выступал за клубы с Ближнего Востока, Кубок Азии станет первым крупным международным турниром в качестве тренера.

За кем следить: Муса Аль-Тамари

Первый иорданец, заигравший во французской Лиге 1 (только не называйте его «иорданским Месси») Аль-Тамари сразу же взялся за дело после прибытия в «Монпелье» из бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен», забив три гола и сделав три результативные передачи, во время своих рейдов по правому флангу.

Ожидания

Иордания и Бахрейн, скорее всего, будут сражаться между собой, чтобы вместе с Южной Кореей выйти из группы E, причем обе страны нацеливаются на Малайзию как на соперника, победа над которым укрепит их надежды на плей-офф.

Бахрейн

Прозвище: Мухараби Дилмун (Воины Дилмуна)

Мировой рейтинг ФИФА: 86

Линия ставок: +10000 на победу

Тренер: Хуан Антонио Пицци

Пицци, выигравший в составе «Барселоны» Ла Лигу и два Кубка Испании, а также проведший 22 матча за испанскую сборную, имеет значительный опыт на клубном и международном уровне в Азии (приведя сборную Саудовской Аравию в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года) — история, о которой много трубили, когда он возглавил Бахрейн в июле.

Абдулла Юсуф Хелаль globallookpress.com

За кем следить: Абдулла Юсуф Хелаль

Выдающийся нападающий Хелаль покинул индонезийскую команду «Персия» и подписал контракт с «Младой Болеславом» в июне, ранее он играл за «Богемианс 1905», «Славию Прага» и «Либерец» в высшем дивизионе Чехии.

Ожидания

Бахрейну стоит подумать о своих шансах обойти Малайзию и сразиться с Иорданией, чтобы обеспечить себе выход из группы E вместе с Южной Кореей, после чего намечается потенциальная встреча с Саудовской Аравией.

Малайзия

Прозвище: Харимау Малайя (Малайские тигры)

Мировой рейтинг ФИФА: 130

Линия ставок: +20000 на победу

Тренер: Ким Пан-Гон

Назначение Ким Пан-Гона не вызвало особого шума, когда ему вручили бразды правления в начале 2022 года. Но с тех пор он завоевал любовь болельщиков Харимау Малайя, набрав 66,7% побед, включая два выигранных матча из двух в текущем втором раунде азиатской квалификации ЧМ-2026.

Ариф Айман (слева) globallookpress.com

За кем следить: Ариф Айман

Аймана считают самым ярким талантом малайзийского футбола за последние годы. Ему всего 21 год, и он уже имеет две национальные награды «Самый ценный игрок» и три титула Суперлиги Малайзии, которые он выиграл в составе «Джохор Дарул Тазим». Кажется, это лишь вопрос времени, когда он переберется в заграничный клуб.

Ожидания

Возвращаясь на Кубок Азии впервые с тех пор, как они были одними из хозяев турнира в 2007 году, малайзийцы будут стремиться хорошо проявить себя, а учитывая их недавнюю форму под руководством Кима, они могут устроить пару огорчений фаворитам, и этого может быть достаточно, чтобы проскользнуть в плей-офф.

Группа F

Саудовская Аравия

Прозвище: Зеленые соколы

Мировой рейтинг ФИФА: 56

Линия ставок: +700 на победу

Тренер: Роберто Манчини

Будучи, возможно, тренером с самым громким именем на турнире, Манчини, сменивший Эрве Ренара в августе прошлого года, стартовал не слишком гладко, проиграв первые четыре матча у руля команды. Хотя «Зеленые соколы» выиграли свои последние три игры «всухую», подойдя к турниру в достойной форме.

Сауд Абдулхамид globallookpress.com

За кем следить: Сауд Абдулхамид

Хотя плеймейкер Салем ад-Даусари остается символом и выдающимся талантом сборной Саудовской Аравии, Сауд Абдулхамид стал ключевым игроком за последние 12 месяцев — особенно после нескольких ярких выступлений на последнем чемпионате мира — и будет важной фигурой либо в защите, либо в полузащите.

Ожидания

С постоянно растущим интересом к саудовскому футболу после множества громких трансферов в Про-лиге Саудовской Аравии, также будут возрастать ожидания того, что национальная сборная впервые с 1996 года выиграет Кубок Азии, особенно с учетом того, что они всегда находятся среди главных претендентов на трофей.

Таиланд

Прозвище: Боевые слоны

Мировой рейтинг ФИФА: 113

Линия ставок: +15000 на победу

Тренер: Масатада Исии

Несмотря на то, что под руководством предыдущего тренера Александра Полкинга сборная Таиланда добилась больших успехов, как ни странно, в ноябре его было решено заменить на Исии, и японский тренер отправится на Кубок Азии, имея за плечами всего одну игру во главе «Боевых слонов» — поражение со счетом 0:5 от своей родной сборной в начале месяца.

Супачок Сарачат globallookpress.com

За кем следить: Супачок Сарачат

В отсутствие звездного игрока Чанатхипа Сонгкрасина, который, возможно, был лучшим плеймейкером в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие, большая ответственность теперь ляжет на Супачока, который пошел по тому же карьерному пути, что и его соотечественник, заработав переезд в Японию и впоследствии блистая в «Консадоле Саппоро».

Ожидания

Дойдя в прошлый раз до 1/8 финала, Таиланд будетставит своей целью как минимум сделать то же самое, хотя ожидания, возможно, придется умерить, учитывая нового главного тренера и отсутствие двух ключевых игроков — Чанатхипа и опытного нападающего Тирасила Дангда.

Кыргызстан

Прозвище: Белые Соколы

Мировой рейтинг ФИФА: 98

Линия ставок: +20000 на победу

Тренер: Штефан Таркович

Назначенный на смену Александру Крестинину в апреле прошлого года, Таркович ранее руководил своей родной сборной Словакии и является первым тренером не кыргызского или российского происхождения в истории команды.

Джоэл Коджо globallookpress.com

За кем следить: Джоэл Коджо

Коджо родился в Гане и получил кыргызское гражданство, а Таркович наградил его вызовом в состав «Белых соколов» благодаря его результативности и форме, показанным в кыргызской Премьер-лиге.

Ожидания

Несмотря на хорошие позиции в центральноазиатском футболе, выход Кыргызстана в 1/8 финала в 2019 году стал сюрпризом, и теперь он сразится с Таиландом и Оманом за звание лучшей несаудовской команды, вышедшей из группы F.

Оман

Прозвище: Красные

Мировой рейтинг ФИФА: 74

Линия ставок: +5000 на победу

Тренер: Бранко Иванкович

Много путешествовавшего хорватского тренера связывают с возвращением в иранский клуб «Персеполис», где он провел четыре сезона, но сейчас Иванковичу нужно сосредоточиться на восстановлении «красных», чья форма в последнее время оставляла желать лучшего.

За кем следить: Джамиль Аль-Яхмади

Аль-Яхмади, один из немногих оманских игроков, играющих за пределами своей родины, выступает в чемпионате Катара с 2019 года и сыграл ключевую роль в выходе своей сборной в плей-офф на Кубке Азии 2019 года.

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Ожидания

Учитывая, что компанию в группе F команде Иванковича составляют Саудовская Аравия, Таиланд и Кыргызстан, выйти в плей-офф ей будет очень непросто.