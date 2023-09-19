15 вундеркиндов, которые могут появиться в Football Manager 2024

1. Андре Гомеш — «Бенфика» — 18 лет

Андре Гомеш, возможно, и единственный вратарь в этом списке, но потенциал парня точно сделает его привлекательным для геймеров в этом году. Юноша — с ростом 1,82 м. — еще не дебютировал за первую команду «Бенфики», но выходил на поле в составе «Бенфики Б» и «Бенфики U23» и даже успел записать на свой счет десять матчей «на ноль».

Гомеш стал лучшим вратарем сезона в Лиге Португалии U23 X — Youth Benfica

Гомеш может стать интересным вариантом в вашем прохождении игры, но по мере того, как он будет становиться важным игроком основы в ведущем португальском клубе, его цена может возрасти.

2. Мартим Фернандеш — «Порту» — 17 лет

На севере Атлантического океана — в городе Порту — обнаружился другой талант — Мартим Фернандеш, который, несмотря на то что еще не играл за первую команду «Порту», уже считается одним из лучших правых защитников-вундеркиндов в футболе.

Атакующий фулбэк, известный элегантным обращением с мячом, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы дорасти до статуса одной из самых заметных фигур в Южной Европе. Фернандеш может стать идеальным кандидатом на роль инвертированного защитника, но, как и в ситуации с Гомешом, его приобретение вряд ли обойдется дешево.

3. Артур Вермерен — «Антверпен» — 18 лет

Вермерен, считающийся будущим бельгийского футбола, зарекомендовал себя как трудолюбивый центральный полузащитник «Антверпена». Несмотря на то что в начале года ему исполнилось 18 лет, он уже провел 41 матч в чемпионате Бельгии, отметившись при этом одним голом и тремя результативными передачами.

На раннем этапе карьеры тренер сборной Бельгии U17 Дэвид Пеннеман назвал Артура «феноменальным талантом».

Пусть 100 человек посмотрят на Артура. Возможно, не каждый назовет его феноменальным талантом. Но именно его скромность привлекла мое внимание. Артур решал проблемы еще до того как они могли возникнуть, постоянно сканируя поле и играя в футбол эффективно. Его скорость принятия решений была в два раза выше, чем у остальных. Дэвид Пеннеман

Поскольку молодые центральные полузащитники часто стоят дорого, едва ли Вермерен будет дешевым приобретением, но к этому игроку, несомненно, нужно присмотреться.

4. Луис Гильерме — «Палмейрас» — 17 лет

Луис Гильерме globallookpress.com

Переехав в Южную Америку, Гильерме в свои 17 уже способен разгуливать по финальной трети поля так, как и его футбольные кумиры Неймар и Роналдиньо.

В столь юном возрасте он уже провел 18 матчей за «Палмейрас», правда, пока без забитых мячей. Но его креативность и умение играть в завершающей стадии делают его заманчивым вариантом в FM24, особенно если его цена будет ниже европейских альтернатив.

5. Жоао Велозу — «Бенфика» — 18 лет

В истории «Бенфики» полно примеров того, как система клуба успешно работает с перспективными молодыми ребятами, среди которых когда-то были звезды «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Рубен Диаш.

С началом новой эры «Бенфика», похоже, способна воспитать еще больше талантов мирового класса. При росте 1,85 м. Велозу обладает достаточной силой, чтобы превосходить соперников, а его тактически грамотное умение действовать на разных позициях только поможет ему в борьбе за игровое время.

6. Пауль Ваннер — «Бавария» — 17 лет

Пауль Ваннер globallookpress.com

В молодежном футболе немецкий игрок Пауль Ваннер завоевал репутацию благодаря роли свободного художника. Часто используемый в центре полузащиты, Ваннер уже дважды сыграл за «Баварию», а в прошлом сезоне закрепил свой статус в команде U19. При росте 1,85 м. у немца хватает мощности, чтобы доставлять неприятности защитникам соперников.

Однако его аренда в «Эльферсберг» — клуб второй Бундеслиги — в последний день трансферного окна может отложить возможное приобретение плеймейкера в FM24.

7. Итан Мбаппе — «Пари Сен-Жермен» — 16 лет

Итан Мбаппе globallookpress.com

Килиан Мбаппе не нуждается в представлении. Его карьера в «Монако», а теперь и в «Пари Сен-Жермен», закрепила за ним статус одного из лучших футболистов мира, кошмара для защитников, как его часто называют. Но вы, возможно, не слышали о его брате Итане.

16-летний центральный полузащитник стал регулярным игроком молодежной команды «ПСЖ», проведя 26 матчей в прошлом сезоне. С техническими навыками, которые явно передаются по наследству, а также умом и хладнокровностью в финальной трети поля, Итан Мбаппе является вундеркиндом, за которым стоит понаблюдать.

8. Арчи Грэй — «Лидс» — 17 лет

Арчи Грэй globallookpress.com

Приехав в Англию, Арчи Грэй уже выступает за первую команду «Лидса» в Чемпионшипе. С момента своего дебюта в команде Даниеля Фарке он выходил на поле уже семь раз.

Играя в середине, Грэй наделен достаточным самообладанием, чтобы диктовать темп матча с помощью замысловатых передач и креативности. Футболист обладает всеми качествами, чтобы превратиться в звездного полузащитника.

Ввиду неудач «Лидса» в Чемпионшипе он может быть более дешевым вариантом, особенно если «Лидсу» не удастся добиться повышения в классе с первой попытки.

9. Валентин Карбони — «Интер» — 18 лет

Валентин Карбони globallookpress.com

Карбони — единственный аргентинец в этом списке, на которого стоит взглянуть в Серии А. Плеймейкер, выступающий за «Монцу» на правах аренды из «Интера», уже успел получить несколько игровых минут в чемпионате Италии.

Карбони, умеющий отлично двигаться в финальной трети поля, может создавать моменты благодаря отличной работе ног и природной технике в ограниченном пространстве. Его текущая аренда сделает возможный трансфер в FM24 проблематичным, но игрок, безусловно, обладает огромным потенциалом, чтобы стать звездой футбола.

10. Майки Мур — «Тоттенхэм» — 16 лет

За годы существования «Тоттенхэм» произвел на свет немало вундеркиндов, последним из которых стал рекордсмен клуба по количеству забитых мячей Гарри Кейн.

В лице Майки Мура у лондонцев может появиться новая звезда, которая займет центральное место в команде. Недавно 16-летний футболист подписал контракт со «шпорами», отказавшись от предложений «Реала» и «Барселоны».

В прошлом сезоне он сыграл главную роль в победе своей команды в Кубке Премьер-лиги U18, отметившись 7 голами за сезон. Известный хорошей скоростью и остротой на левом фланге, Мур должен стать объектом пристального внимания в ближайшие годы.

11. Кендри Паэс — «Индепендьенте дель Валье»/«Челси» — 16 лет

Эквадорский талант Кендри Паэс уже попал на главную страницу новостей после того как согласился подписать контракт с «Челси» в мае 2025-го за сумму, превышающую 17 млн фунтов стерлингов.

16-летний футболист является самым молодым дебютантом и бомбардиром в истории высшей лиги Эквадора, а летом этого года он блистал на чемпионате мира U20.

Кендри Паэс с 2025 году присоединится к «Челси» Х — Chelsea FC

Полузащитник, который может играть как в центре, так и на фланге, известный своей мягкой техникой и тонким движением и с мячом, и без него. Его называют одной из будущих звезд южноамериканского футбола. Паэс обладает всеми навыками для успешного выступления в Европе, однако продуманный трансфер в Западный Лондон может лишить геймеров надежды на его скорейшее подписание.

12. Ламин Ямаль — «Барселона» — 16 лет

Ламин Ямаль globallookpress.com

Академия «Барселоны» «Ла Масия» подарила миру величайших футбольных талантов в истории, включая Лионеля Месси, Хави и Иньесту.

Однако в последние месяцы Ламин Ямаль бьет рекорды. Испанец стал самым молодым футболистом, выступающим за «Барселону», а в матче с «Вильярреалом» был признан лучшим игроком.

Он почти всегда принимает лучшее решение, именно это делает разницу в футболе. Мы возлагаем на него большие надежды, тем более когда видишь то, что видишь. Хави

На испанского вингера оказывается давление, но у него есть задатки для достижения успеха на самом высоком европейском уровне.

13. Итан Нванери — «Арсенал» — 16 лет

Итан Нванери globallookpress.com

Монументальный взлет «Арсенала» при Микеле Артете был обусловлен тем, что он использовал молодежь из академии. Букайо Сака и Имил Смит-Роу стали тому примером.

Нванери, кажется, еще один талант, появившийся в Восточном Лондоне. В прошлом сезоне он установил новый рекорд, став самым молодым игроком Премьер-лиги, выйдя на поле в матче с «Брентфордом».

В последнее время он занимает видное место в академии: в прошлом сезоне в активе Нванери было семь голов в десяти матчах лиги U18, при этом игрок нередко тренируется с первой командой. Потенциал Итана находится на очень высоком уровне.

14. Витор Роке — «Атлетико Паранаэнсе»/«Барселона» — 18 лет

Витор Роке globallookpress.com

На плечи Роке ложится давление Бразилии. За свой нынешний клуб 18-летний футболист забил уже 26 голов в 76 матчах, несмотря на то что только начал профессиональную карьеру.

Благодаря своей скорости и коренастому телосложению, он имеет качества, позволяющие быть эффективным в передней тройке, что поразительно напоминает предыдущих бразильских легенд.

Переход Роке в «Барселону» уже согласован, это значительно усложнит трансфер, который вы могли захотеть провернуть в футсиме, но нет никаких сомнений в том, что он обладает талантом, позволяющим заслужить статус элитного игрока в европейском футболе.

15. Руни Бардагжи — «Копенгаген» — 17 лет

Бардагжи уже блеснул в скандинавском футболе, проведя 53 матча. За это время швед забил 8 голов, показав лучшие навыки в игре за первую команду «Копенгагена». Он остается одним из тех, к кому стоило бы присмотреться.

Решающая «Паненка» в его исполнении в отборочном матче Лиги чемпионов против «Спарты» продемонстрировала его уверенность и качество. На самой большой футбольной сцене ему хватило хладнокровия, чтобы исполнить пенальти и выиграть серию.

У форварда остается 2.5 года по контракту, но по сравнению с другими вариантами из этого списка, он может оказаться более дешевой опцией.