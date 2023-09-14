EA Sports FC 24: 10 самых больших повышений рейтинга футболистов

FC 24 станет первой игрой под новым брендом EA в серии футбольных симуляторов. Более 30 лет франшиза была известна под названием FIFA, но теперь компания разорвала связь с главным футбольным органом управления. Хотя игра и была переименована, большинство функций, включая Ultimate Team и режим карьеры, останутся прежними.

Однако одно отличие от той же FIFA 23 — это обновленные рейтинги игроков. Каждый сезон симулятор повышает или понижает параметры футболистов на основе их выступлений в реальной жизни, и в этом году исключений не будет. Однако теперь в Ultimate Team игроки получат бронзовую, серебряную или золотую карту. Серебряные имеют рейтинг 65+, а золотые — от 75 и выше.

Несмотря на то что некоторые игроки могут получить скромную надбавку +1, пределов повышения индивидуальных показателей не существует, и в новом симуляторе некоторые игроки удостоились серьезных улучшений от EA. Чаще это относится к молодым талантам, пришедшим в большие клубы. Но как уже было отмечено ранее, единого стандарта не существует. На самом деле, остается загадкой то, как именно EA составляет свои рейтинги, ведь их оценки провоцируют немало споров.

Ниже представлены десять самых заметных футболистов, получивших наибольший скачок рейтинга по сравнению с их карточками в FIFA 23.

Ким Мин Джэ — 84 (+5)

Южнокорейский центральный защитник Ким Мин Джэ был приобретен «Наполи» только в 2022 году, но сразу же стал одним из лучших усилений сезона. 26-летний футболист превратился в настоящую глыбу в центре защиты, сыграл важнейшую роль в завоевании чемпионства, а также был признан лучшим защитником Серии А.

В FIFA 23 у Кима был рейтинг 79, а прибавка в +5 кажется вполне заслуженной. Это делает игрока одни из самых высокооцененных центральных защитников в новом симуляторе. А ведь и правда, этот рейтинг на 1 балл превышает показатель Вильяма Салиба из «Арсенала», который улучшился всего на +3. Что тут сказать.

После одного сезона пребывания в Италии «Бавария» подписала Кима в летнее трансферное окно, активировав его отступные в размере 58 млн евро, что сделало его самым дорогим азиатским футболистом в истории.

Энцо Фернандес — 83 (+5)

Энцо Фернандес globallookpress.com

Рейтинг «Челси» в этом году невероятно низок по сравнению с обычным, что объясняется крайне неудачной кампанией в прошлом сезоне. У лондонцев всего один игрок с рейтингом выше 85, хотя несколько новых футболистов были удостоены значительных улучшений.

В эту категорию попадает и Энцо, получивший прибавку +5 к общему рейтингу — до 83. Однако, учитывая его блестящие выступления за сборную Аргентины на ЧМ-2022 и ту легкость, с которой он адаптировался к будням Премьер-лиги, многие могут посчитать этот рейтинг слишком низким, особенно если принять во внимание тот факт, что другие звезды получили надбавки посолиднее.

Габриел Мартинелли — 84 (+6)

Несколько лет назад Мартинелли был назван ФИФА «будущей звездой», и сейчас он начинает реализовывать свой потенциал. Бразилец совершенствуется с каждым сезоном и теперь является неотъемлемым звеном команды Микеля Артеты.

Несмотря на то что его рейтинг на два балла ниже, чем у его одноклубника Букайо Сака, Мартинелли, безусловно, станет одним из активов, к которому многие пользователи FC 24 обратятся в течение этого года.

Рандаль Коло Муани — 84 (+6)

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Кампания 2022/23 стала прорывной для Коло Муани, который забил 23 гола во всех соревнованиях за «Айнтрахт». Француз также попал в состав национальной сборной и был очень близок к тому, чтобы принести своей стране победу на чемпионате мира в Катаре.

После ухода Неймара и Месси летом этого года «Пари Сен-Жермен» решил подписать нападающего за 95 млн евро, включая бонусы. С рейтингом 84 Коло Муани может сформировать смертоносный дуэт с Килианом Мбаппе.

Расмус Хейлунн — 76 (+9)

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Летом «Юнайтед» подписал Хейлунна за большие деньги (€45 млн), но можно с уверенностью сказать, что датчанину еще предстоит многое доказать. Молодой нападающий дебютировал в матче с «Арсеналом» и выглядел вполне достойно, но Эрику тен Хагу нужны голы, чтобы новая звезда оправдала свою стоимость.

Рейтинг Расмуса 67 в FIFA 23 был прокачан до 76 в FC 24, при этом уже давно главный бомбардир «МЮ» не получал столь низких оценок в играх EA Sports.

Мойсес Кайседо — 80 (+10)

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Учитывая, что Кайседо обошелся «Челси» в более чем 100 млн фунтов стерлингов, можно было бы ожидать, что его рейтинг превысит отметку в 80. Однако эквадорец стал игроком первой команды «Брайтона» только в 2021 году, поэтому его предыдущие рейтинги в FIFA считались довольно низкими.

Увеличение параметров на +10 вполне справедливо, хотя «Челси» надеется, что в следующих изданиях его статистика повысится.

Ромео Лавия — 73 (+11)

От одного игрока «Челси» к другому. Лавия — аналогичный Кайседо случай. Перейдя в «Саутгемптон» из молодежной академии «Манчестер Сити» в 2022 году, бельгиец стал абсолютной находкой. И пусть он не смог удержать свой клуб в Премьер-лиге, его выступления привлекли внимание нескольких команд.

Несмотря на то что +11 — это огромный прирост, Лавия по-прежнему имеет рейтинг 73, поэтому не стоит ожидать, что в этом году геймеры будут его часто использовать.

Алехандро Гарначо — 75 (+11)

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Гарначо можно отнести к той же категории игроков, что и Юссуфа Мукоко, если говорить о молодежи с потенциалом мирового уровня. Аргентинец привлек к себе внимание с момента своего дебюта за «Юнайтед» в прошлом сезоне и даже начал первые два матча Премьер-лиги в текущей кампании в старте.

Его рейтинг 75 кажется вполне справедливым, и он может стать неплохой опцией для тех, кто ищет недорогие варианты для стартового состава.

Хвича Кварацхелия — 86 (+12)

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В этом году Кварацхелия получил одно из лучших усилений среди всех игроков. Грузин стал самой важной фигурой «Наполи» и даже попал в список претендентов на «Золотой мяч» 2023.

Фланговый форвард удостоился прибавки в +12, подняв свой рейтинг с 74 до 86. Кроме того, Хвичу наделили пятизвездочными навыками.

Алехандро Бальде — 81 (+13)

Тинейджер Бальде уже в прошлом сезоне стал игроком первой команды «Барселоны», благодаря чему получил серьезное повышение в классе. В FIFA 23 у испанца был рейтинг 68, а в FC 24 — 81.

В активе Бальде уже пять матчей за сборную. Это еще один молодой талант, к которому стоит присмотреться в будущем.