Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас?

По каким критериям были отобраны кандидаты?

Для данной подборки были созданы следующие требования:

На момент выхода Football Manager 2012 футболист должен был соответствовать определенному возрасту и упоминаться более чем в одном крупном интернет-ресурсе в качестве игрока, которого нужно подписать.

Иметь потенциал для достижения статуса футболиста мирового класса в любой версии FM.

В начале любой кампании восходящий талант должен быть описан в СМИ как «чудо-вундеркинд».

Также для формирования подборки были обработаны данные портала TransferMarkt, который предоставил базу по всем игрокам, упомянутым ниже.

Итак, дайте волю ностальгии. Скольких из этих ребят вы купили в свое время?

Кума Бабакар

Кума Бабакар globallookpress.com

Текущая команда: «Копенгаген»

Позиция: центральный нападающий

Голы за карьеру: 118

Результативные передачи: 30

Начинает этот список игрок, которого один из пользователей Reddit (u/phynicks) назвал «Дрогба на стероидах». Этот парень, являющийся фаворитом в FM10-12, обладал физическими и техническими данными на все случаи. 15 обводок, 16 ударов головой и 14 единоборств — и все это в возрасте 17 лет — было достаточно, чтобы толпы фанатов симулятора сделали ставку на сенегальца.

В реальной жизни Бабакар обрел узнаваемость в «Фиорентине». Затем он покатался по всей Италии, а позже — отправился в турецкий «Аланьяспор». В последние годы Бабакар выиграл титул чемпиона Дании с «Копенгагеном». Его карьеру нельзя назвать неудачной, но сенегалец явно не достиг тех высот, которые ему пророчили в Football Manager.

Каземиро

Каземиро globallookpress.com

Текущая команда: «Манчестер Юнайтед»

Позиция: центральный полузащитник

Голы за карьеру: 50

Результативные передачи: 48

До завоевания пяти еврокубков в составе «Реала», до 70 матчей в сборной Бразилии и до переезда в Европу Каземиро был ярким полузащитником в своем родном Сан-Паулу.

В Football Manager Казимиро был абсолютной опцией ‘must buy’ (обязательным к покупке). Его можно было приобрести за 4 млн фунтов стерлингов — крайне выгодно для игрока, за которого «Юнайтед» в 2022-м выложил более 60 млн.

Каземиро славился своим разнообразием навыков. В нем было все. В отличие от многих игроков, представленных здесь, Каземиро сделал правильный выбор в нужный момент своей карьеры. Он перешел в «Реал» за смешные 5 млн евро, а остальное уже история.

Вацлав Кадлец

Вацлав Кадлец globallookpress.com

Текущая команда: завершил карьеру

Позиция: центральный нападающий

Голы за карьеру: 77

Результативные передачи: 32

История стара, как и сама замечательная игра. Молодая, яркая звезда, карьера которой трагически прервалась из-за череды травм. Вацлав Кадлец — воплощение невезучести. Самый молодой бомбардир сборной Чехии и лучший талант страны 2010 года в возрасте 20 лет, Кадлец притягивал к себе весь мир. Он был звездой своего клуба «Спарта Прага», с которым в 2010-м выиграл чемпионат.

Он был постоянным игроком многих линий нападения в FM11 и 12. Кадлеца называли прирожденным «браконьером» — настоящим форвардом в воротах. Но серия повреждений, включая постоянные проблемы с коленом и перелом черепа привели к тому, что карьера была прервана. Он ушел из спорта в возрасте 31 года после последнего сезона в чешской команде второго эшелона. Эх, как жаль.

Джано Ананидзе

Джано Ананидзе globallookpress.com

Текущая команда: завершил карьеру

Позиция: атакующий полузащитник

Голы за карьеру: 37

Результативные передачи: 28

Настоящий вундеркинд с большой буквы «В». На протяжении всей недолгой карьеры Джано прочили статус европейской суперзвезды. Всего через несколько дней после своего 17-летия он забил гол в печально известном московском дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Грузинский атакующий полузащитник уже в подростковом возрасте разрывал российскую Премьер-лигу.

В версии Football Manager 2010 Джано считался обязательной опцией для любого амбициозного клуба в Европе. Тематические интернет-форумы тогда просто исходили слюной от игрока

Но перенесемся в 2023 год. Популярность Джано осталась позади. Он поиграл в России, на Кипре и в родной Грузии, а затем хроническая травма колена заставила футболиста уйти на пенсию в возрасте 30 лет. Что могло бы произойти, если бы он перешел в команду уровня Лиги чемпионов и не стал бы испытывать проблемы с физической формой, мы никогда не узнаем.

Марко Верратти

Марко Верратти globallookpress.com

Текущая команда: «Пари Сен-Жермен»

Позиция: центральный полузащитник

Голы за карьеру: 13

Результативные передачи: 72

Блудный талант, рано замеченный в FM, Марко Верратти находится на топ-уровне уже более десяти лет. Итальянский полузащитник всегда высоко котировался в футболе: в юности он выступал за «Пескару», а затем очень удачно перешел в «ПСЖ».

В сезоне 2011/12 «Пескара» выиграла Серию Б во многом благодаря уверенной игре Верратти, за которую он получил приз «Браво», вручаемый лучшему молодому футболисту Европы. Команда рассчитывала на его способности в середине поля, и он ее не подвел.

С тех пор невысокий полузащитник выиграл девять титулов Лиги 1, стал призером Лиги чемпионов и завоевал медаль чемпионата Европы в составе сборной Италии на Евро-2020.

Провести 55 матчей за национальную команду — не такой уж и большой подвиг, но Верратти, безусловно, оправдывает свои ранние надежды.

Ласина Траоре

Ласина Траоре globallookpress.com

Текущая команда: свободный агент (последний клуб: «Варзим»)

Позиция: центральный нападающий

Голы за карьеру: 80

Результативные передачи: 32

Кто-то помнит этого верзилу с ростом 2.03 м? Двойной удар по ностальгии наносит нам ивуарийский гигант Ласина Траоре. Не только сам игрок канул в Лету, но и клуб, прославивший его, прекратил существование.

Махачкалинский «Анжи», о котором идет речь, опередил свое время. Богатый нефтью и принадлежащий олигархам за несколько лет до того, как это стало обычным явлением в мировом футболе, этот российский клуб в 2011-м превратился из малоизвестного в звездный. Они сделали Самюэля Это'о самым высокооплачиваемым игроком мира и купили Траоре, получившего за свой рост прозвище «Большое дерево».

После серии сокращений бюджета, санкций, понижений в классе и финансовых нарушений «Анжи» был лишен лицензии Российского футбольного союза. Невероятная и трагическая история клуба во многом повторяет историю самого игрока.

Неудивительно, что Траоре был демоном в воздухе и за три сезона в России забил 31 гол. Приобретенный «Монако» в 2014 году, Траоре провел ряд неудачных аренд, в том числе единственное и забытое всеми выступление за «Эвертон», а затем поиграл в Румынии, Турции и низших дивизионах Португалии.

По состоянию на лето 2023-го 33-летний футболист остался без клуба.

Эрик Торрес

Эрик Торрес globallookpress.com

Текущая команда: «Гуанакастека»

Позиция: центральный нападающий

Голы за карьеру: 88

Результативные передачи: 28

Если обратиться к ветке форума NeoSeeker, созданной еще в начале 2010-х, то можно увидеть, что многие тогда были согласны с тем, что Эрик Торрес — один из избранных. В 2011 году с мексиканским форвардом, получившим прозвище «Эль Кубо» из-за своей большой кубовидной головы, были связаны все европейские футбольные структуры.

Он мог выбрать себе клуб Лиги чемпионов, но предпочел MLS. Именно это решение окончательно определило его судьбу как забытого чудо-малыша. Торрес, которого называли «следующим Чичарито», переживал периоды голевой засухи и потерю уверенности в себе по мере своего падения в американской футбольной системе. Две команды второго уровня USL (США) — «Ориндж Каунти» и «Лас-Вегас Лайтс» — отказались от его переподписания через год.

Сейчас Торрес играет за костариканский клуб «Гуанакастека». Даже самый ярый любитель Football Manager с трудом узнает эту команду. Однако сам футболист остается в кругах фанатов FM.

Веллингтон Нем

Веллингтон Нем globallookpress.com

Текущая команда: «Витория»

Позиция: правый вингер

Голы за карьеру: 34

Результативные передачи: 29

Были ли вы вообще игроком FM в начале 2010-х, если не подписали Веллингтона Нема? Профиль Нема разросся в FM12 и 13 настолько, что из малоизвестного футболиста он превратился в обязательную к покупке звезду.

После гиперскоростного взлета популярности, в сочетании с неплохими техническими способностями, игроки FM настойчиво стали требовать подписания бразильца. Отпускные в размере 8 млн евро сделали 19-летнего форварда относительно дешевым вариантом для большинства клубов Лиги чемпионов. Высокая перспектива превратила его в самого желанного на протяжении нескольких выпусков симулятора. Что же произошло с ним в реальной жизни?

От Нема ожидали многого, но в своей первой кампании в Украине он сыграл всего 140 минут, забив лишь один гол. В основном это было связано с травами. Становилось очевидно, что с бразильцем что-то не так. В последующих сезонах ситуация повторялась — ничего не получалось. После двух переездов на правах аренды в родную Бразилию он окончательно перебрался на домой в 2021 году, так и не сумев сыграть на одного матча в высшей лиге страны за «Форталезу».

Веллингтон Нем, казалось, был проклят, он так и не смог достичь тех высот, которые сулил ему статус чудо-подростка.