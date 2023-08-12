Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза

Считаные дни остались до выхода новой части симулятора американского футбола Madden NFL 24. В предстоящей игре от EA переработали режим франшизы и улучшили геймплей. В преддверии скорого релиза поговорим обо всех значимых изменениях, которыми хвастается издатель.

Madden NFL 24: дата выхода, доступные платформы и кроссплей

Скрин из Madden NFL 24 Steam

В публичном доступе Madden NFL 24 появится 18 августа, но за 3 дня до официального релиза EA традиционно предлагает оформить предзаказ Deluxe Edition или Early Access.

Главной звездой обложки стал Джош Аллен — квотербек «Баффало Биллс», которого называют одним из самых перспективных талантов НФЛ.

Обложка стандартного издания Madden NFL 24 ea.com

Владельцы PlayStation 4 и Xbox One могут пока выдохнуть. EA Sports не отказывается от поддержки пастгена, но юзеры ПК, PlayStation 5 и Xbox Series все же получат ряд преимуществ. Помимо более крутой графики, счастливые обладатели текущего поколения смогут испытать функцию кроссплея — возможность устраивать онлайн-матчи между разными платформами. Данная фича появится в серии впервые.

Новые возможности в режиме франшизы

Одна из футбольных арен в Madden NFL 24 Steam

Франшиза остается самым популярным разделом в Madden на протяжении многих лет. В нем игроки самостоятельно или в автономном режиме тащат выбранный клуб к Суперкубку или проводят 31 сетевой матч. Основное внимание уделяется развитию команды, молодым талантам и новичкам. В прошлом году ребятам из EA явно не хватало креативности, но в предстоящей игре ситуация, как кажется, может измениться.

Режим франшизы в Madden NFL 24

Новая система трейда. В режиме франшизы можно четче кастомизировать обмен. Если поставить ползунок настроек на «очень сложно», то процесс трейда максимально приблизится к офлайновой его вариации. По сути, игрок лишится возможности бороться за первый номер, не разорив при этом свой банк, а сама механика симулятора предложит обновленную «логику торговли», в которую также войдет функция поиска сделок, способная продемонстрировать заинтересованность команд вашим предложением.

Тренировочный лагерь. Первая неделя предсезонки позволяет пройти мини-игры, в которых футболисты зарабатывают очки мастерства и предлагают новые роли для неприметных новичков. Возможно, прохождение побочных квестов быстро надоест, но их обещают сделать сложными и крайне полезными.

Статистика симуляции. Полуреалистичная симуляция Madden NFL 24 должна прибавить в скорости. Тем, кто торопится быстрее пройти несколько сезонов, нужно учесть, что лидирующие игроки в таком случае не всегда будут положительно влиять на команды, а клубы-аутсайдеры начнут попадать в плей-офф чаще, чем это должно происходить в реальной жизни.

Новые релокации. Пользователям представят много новых городов и команд, в которые можно переехать. Данный процесс в игре теперь будет происходить мгновенно, а не через целый сезон. Также для переезда больше не нужно быть владельцем. Так, коллектив может рассчитывать на преимущество домашнего поля. Правда, оно не зависит от конкретного города, а чаще базируется на общекомандных достижениях вроде «набора оборотов».

Реструктуризация контрактов и переговоры. В режиме карьеры дали возможность вести переговоры с каждым игроком, которому нужен контракт, здесь и сейчас, не дожидаясь определенной недели. Опции на 5 лет теперь высвечиваются на основном экране, а не в сценариях, как раньше. Отсутствие влияния на процесс распределения средств делает данный раздел скучным, но не тотально бесполезным. Виртуальные менеджеры могут таким образом убрать лимит и повысить мотивацию своих подопечных.

Межсезонье. В этот раздел добавили возможность настройки количества звезд, с которыми можно вести переговоры о свободном агентстве на каждом этапе. Остальное остается без изменений.

Посвежевший геймплей

Геймплей Madden NFL 24 Steam

В Madden NFL 24 разработчики потрудились в вопросе реалистичности, обещая новый уровень аутентичности благодаря прокачке системы FieldSENSE. Как и ранее, EA занялась цифровой обработкой тысяч данных, полученных из реальных матчей. Все они попали в игру и обогатили ее новыми движениями и трюками футболистов разных амплуа.

Геймплей Madden NFL 24

Умный искусственный интеллект готовит более естественное поведение спортсменов на поле, а сам игровой процесс из-за этого станет в разы труднее. Улучшение коснется каждой детали — от блокировок до точности длинных передач. По словам разработчиков, ИИ в Madden NFL 24 делает игру более натуральной и интуитивно понятной.

Как и в EA Sports FC 24, в симуляторе американского футбола задействовали технологию SAPIEN и обновленную фичу Gameday Emotion. Благодаря первой пользователи получат максимально реалистичных футболистов, а вторая гарантирует полное погружение в игру с помощью кат-сцен и новых эмоциональных кадров.

Режим MUT в Madden NFL 24

Режим MUT в Madden NFL 24 Steam

В преддверии релиза EA Sports не могла не рассказать о режиме Madden Ultimate Team. В новой игре юзеров ждет семь сезонов, что должно сделать ее интереснее даже после Суперкубка. Помимо этого, в MUT геймерам представят новый каталог предметов, с помощью которого можно отслеживать выход специальных карточек.

Теперь для участия в MUT Champs игрокам не нужны жетоны. Они по-прежнему будут проходить еженедельно, но каждая интеграция будет обновляться по пятницам, что позволит в течение семи дней закрыть нужные челленджи.

Но самой большой функцией, появившейся впервые, стал кроссплей. И да, доступен он только на текущих версиях консолей и ПК.