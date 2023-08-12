ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза

    Очередная попытка EA вывести франшизу на новый уровень

    Игры Electronic Arts Madden NFL 24 Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для PlayStation 4 Игры для Xbox One Steam Valve
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах Madden NFL 24Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза
  • 17:01
    • «Арсенал» справился с «Ноттингем Форестом» на старте сезона АПЛ
  • 13:43
    • Стало известно, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна
  • 18:56
    • «Фулхэм» в гостях обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
  • 17:12
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов»
  • 11:43
    • «ПСЖ» объявил о подписании Дембеле
  • 11:07
    • Официально: Гарри Кейн — игрок «Баварии»
  • 10:20
    • Касаткина на тай-брейке проиграла Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Монреале
    Все новости спорта
    Madden NFL 24
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Madden NFL 24
    Считаные дни остались до выхода новой части симулятора американского футбола Madden NFL 24. В предстоящей игре от EA переработали режим франшизы и улучшили геймплей. В преддверии скорого релиза поговорим обо всех значимых изменениях, которыми хвастается издатель.

    Madden NFL 24: дата выхода, доступные платформы и кроссплей

    Скрин из Madden NFL 24
    Steam

    В публичном доступе Madden NFL 24 появится 18 августа, но за 3 дня до официального релиза EA традиционно предлагает оформить предзаказ Deluxe Edition или Early Access.

    Главной звездой обложки стал Джош Аллен — квотербек «Баффало Биллс», которого называют одним из самых перспективных талантов НФЛ.

    Обложка стандартного издания Madden NFL 24
    ea.com

    Владельцы PlayStation 4 и Xbox One могут пока выдохнуть. EA Sports не отказывается от поддержки пастгена, но юзеры ПК, PlayStation 5 и Xbox Series все же получат ряд преимуществ. Помимо более крутой графики, счастливые обладатели текущего поколения смогут испытать функцию кроссплея — возможность устраивать онлайн-матчи между разными платформами. Данная фича появится в серии впервые.

    Новые возможности в режиме франшизы

    Одна из футбольных арен в Madden NFL 24
    Steam

    Франшиза остается самым популярным разделом в Madden на протяжении многих лет. В нем игроки самостоятельно или в автономном режиме тащат выбранный клуб к Суперкубку или проводят 31 сетевой матч. Основное внимание уделяется развитию команды, молодым талантам и новичкам. В прошлом году ребятам из EA явно не хватало креативности, но в предстоящей игре ситуация, как кажется, может измениться.

    Режим франшизы в Madden NFL 24

    Новая система трейда. В режиме франшизы можно четче кастомизировать обмен. Если поставить ползунок настроек на «очень сложно», то процесс трейда максимально приблизится к офлайновой его вариации. По сути, игрок лишится возможности бороться за первый номер, не разорив при этом свой банк, а сама механика симулятора предложит обновленную «логику торговли», в которую также войдет функция поиска сделок, способная продемонстрировать заинтересованность команд вашим предложением.

    Тренировочный лагерь. Первая неделя предсезонки позволяет пройти мини-игры, в которых футболисты зарабатывают очки мастерства и предлагают новые роли для неприметных новичков. Возможно, прохождение побочных квестов быстро надоест, но их обещают сделать сложными и крайне полезными.

  • EA Sports FC 24: все, что нужно знать о режиме карьеры менеджера
  • Кажется, EA планирует переплюнуть Football Manager
  • 04/08/2023

    • Статистика симуляции. Полуреалистичная симуляция Madden NFL 24 должна прибавить в скорости. Тем, кто торопится быстрее пройти несколько сезонов, нужно учесть, что лидирующие игроки в таком случае не всегда будут положительно влиять на команды, а клубы-аутсайдеры начнут попадать в плей-офф чаще, чем это должно происходить в реальной жизни.

    Новые релокации. Пользователям представят много новых городов и команд, в которые можно переехать. Данный процесс в игре теперь будет происходить мгновенно, а не через целый сезон. Также для переезда больше не нужно быть владельцем. Так, коллектив может рассчитывать на преимущество домашнего поля. Правда, оно не зависит от конкретного города, а чаще базируется на общекомандных достижениях вроде «набора оборотов».

  • Патч «Season 0» для eFootball 2024: все, что нужно знать об обновлении
  • Обновление многострадального футсима от Konami состоялось, игра готовится к предстоящему футбольному сезону
  • 09/08/2023

    • Реструктуризация контрактов и переговоры. В режиме карьеры дали возможность вести переговоры с каждым игроком, которому нужен контракт, здесь и сейчас, не дожидаясь определенной недели. Опции на 5 лет теперь высвечиваются на основном экране, а не в сценариях, как раньше. Отсутствие влияния на процесс распределения средств делает данный раздел скучным, но не тотально бесполезным. Виртуальные менеджеры могут таким образом убрать лимит и повысить мотивацию своих подопечных.

    Межсезонье. В этот раздел добавили возможность настройки количества звезд, с которыми можно вести переговоры о свободном агентстве на каждом этапе. Остальное остается без изменений.

    Посвежевший геймплей

    Геймплей Madden NFL 24
    Steam

    В Madden NFL 24 разработчики потрудились в вопросе реалистичности, обещая новый уровень аутентичности благодаря прокачке системы FieldSENSE. Как и ранее, EA занялась цифровой обработкой тысяч данных, полученных из реальных матчей. Все они попали в игру и обогатили ее новыми движениями и трюками футболистов разных амплуа.

    Геймплей Madden NFL 24

    Умный искусственный интеллект готовит более естественное поведение спортсменов на поле, а сам игровой процесс из-за этого станет в разы труднее. Улучшение коснется каждой детали — от блокировок до точности длинных передач. По словам разработчиков, ИИ в Madden NFL 24 делает игру более натуральной и интуитивно понятной.

    Как и в EA Sports FC 24, в симуляторе американского футбола задействовали технологию SAPIEN и обновленную фичу Gameday Emotion. Благодаря первой пользователи получат максимально реалистичных футболистов, а вторая гарантирует полное погружение в игру с помощью кат-сцен и новых эмоциональных кадров.

    Режим MUT в Madden NFL 24

    Режим MUT в Madden NFL 24
    Steam

    В преддверии релиза EA Sports не могла не рассказать о режиме Madden Ultimate Team. В новой игре юзеров ждет семь сезонов, что должно сделать ее интереснее даже после Суперкубка. Помимо этого, в MUT геймерам представят новый каталог предметов, с помощью которого можно отслеживать выход специальных карточек.

  • EA Sports FC 24: каким будет режим карьеры игрока в обновленном симуляторе?
  • Недавний детальный обзор от разработчиков раскрыл много крутых подробностей
  • 03/08/2023

    • Теперь для участия в MUT Champs игрокам не нужны жетоны. Они по-прежнему будут проходить еженедельно, но каждая интеграция будет обновляться по пятницам, что позволит в течение семи дней закрыть нужные челленджи.

    Но самой большой функцией, появившейся впервые, стал кроссплей. И да, доступен он только на текущих версиях консолей и ПК.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •