Патч ‘Season 0’ для eFootball 2024: все, что нужно знать об обновлении

Однако грядущий апдейт, получивший название ‘Season 0: Ready to Action’, подтверждает стремление издателя предложить опыт, отражающий офлайновый футбольный мир. Такой явный акцент на аутентичность и вовлеченность, бесспорно, станет важнейшей вехой в развитии франшизы.
Дата выхода
В данный момент Konami об этом ничего не говорит и лишь интригует словами о том, что ‘Season 0: Ready to Action’ «запустят скоро». Учитывая, что в предстоящий уик-энд стартует большой европейский футбол, можно предположить, что издателю захочется подогнать выход патча под матчи клубов-партнеров из топ-5 лиг.
Обновленные команды
Традиционно для подобных обновлений в Konami взялись за составы. В игру добавили реальные трансферы, которые также отражаются в режимах Master League и myClub. В последнем футболисты получат новые карточки в своих клубах. Да, тот же конкурент от EA делает подобные вещи на базовой основе, но для eFootball это стало своеобразным прорывом.
Громкие подписания вроде Джуда Беллингема в «Реал» или Илкая Гюндогана в «Барсу» гарантированно закрепятся в игре благодаря старту нового цифрового сезона.
Дополнительно разработчики занялись рейтингами и атрибутами многих игроков в соответствии с их персональными результатами прошлого сезона. Некоторые мировые звезды — тот же Эрлинг Холанн — удостоятся повышения характеристик после яркой кампании 22/23.
Обновленные формы
Другой значимый этап — комплекты, которые также обновит игра. В частности, лицензированные формы, включая спонсорские логотипы, получат клубы и чемпионаты, являющиеся эксклюзивными партнерами eFootball. Давние друзья игры — «МЮ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» — с их свежими комплектами появятся в каждом внутриигровом режиме. Вторые и третьи наборы также включены в патч.
За последний год Konami неплохо очистила движок от механических багов и абсурдных глитчей, но теперь настал час для эстетической составляющей, которая по-прежнему остается слабым местом футсима.
Epic Squad и новые легенды футбола
С патчем Season 0: Ready to Action симулятор возвысится еще на несколько пунктов в глазах поклонников благодаря улучшенному списку икон мирового футбола. В анонс-трейлере разработчики уделили особое внимание величайшим игрокам разных эпох, которых можно задействовать в команде мечты Epic Squad (аналог Ultimate Team).
В преддверии нового сезона Konami поработала над характеристиками легенд, способных в одиночку перевернуть ход трудного матча. В видео фанатам показали Рууда Гуллита с его атакующими навыками, Хавьера Савиолу с разрывным дриблингом и Фернандо Торреса — одного из крутейших замыкателей нулевых.
Но и это еще не все! В eFootball 2024 добавят футболистов класса ‘Big Time Players’, с которыми можно воссоздать знаковые моменты из реальной жизни. В видео это четко доказали с помощью Марко ван Бастена, забившего знаменитый и бесконечно красивый гол в ворота сборной СССР на Евро-88.
Из состава великих никуда не делся Ривалдо — трюкач и мастер стандартов, которому улучшили дальние удары и дриблинг. Также в трейлере показали Давида Вилью, Патрика Клюйверта, Диего Форлана и Франка Райкарда.
Бонусы за вход в eFootball 2024
Еще в феврале Konami поделилась важной информацией о том, что мобильную версию игры скачали 600 млн фанатов со всех уголков планеты, а спустя полгода эта отметка перевалила за 650 млн. В честь большого для франшизы события разработчики не могли не отблагодарить болельщиков специальными наградами.
Так, после загрузки нового патча пользователи получат различные бонусы — от очков опыта до GP, которые можно потратить на улучшение состава в режиме myClub.
Бонусы за вход в игру:
До 450 000 GP;
150 монет;
3 рандомных усиления Epic Squad.
Пользователям просто нужно заходить в игру каждый день по ходу всего Season 0.
Дополнительно укрепить позиции в myClub позволят с помощью сетевых соревнований.
Цели кампании:
360 000 GP;
90 000 очков опыта;
300 монет.
Потенциальные награды за участие в турнирах:
360 000 GP;
60 000 очков опыта;
Лучшие игроки х2;
Игрок недели.
Потенциальные награды за челленджи в ивентах:
60 000 очков опыта.
Игрокам также дадут 300 монет просто за то, что те проведут 50 матчей в течение сезона.