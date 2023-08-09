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    Патч ‘Season 0’ для eFootball 2024: все, что нужно знать об обновлении

    Обновление многострадального футсима от Konami состоялось, игра готовится к предстоящему футбольному сезону

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    Фернандо Торрес в eFootball 2024
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    Фернандо Торрес в eFootball 2024
    Вот и настал знаменательный момент для фанатов, которые по-прежнему вдохновлены величием PES. В футсиме eFootball от Konami анонсировали большой патч обновлений. Поскольку такое значимое событие для флагманской игры стало редкостью, на Livesport.ru решили собрать список изменений, доступных после загрузки дополнения ‘Season 0’.
    В попытках сохранить хоть какую-то конкурентоспособность на рынке футбольных симуляторов Konami в бесперебойном темпе обклеивает eFootball мелкими обновлениями, в то время как крупные патчи стали для игры особым событием.

    Однако грядущий апдейт, получивший название ‘Season 0: Ready to Action’, подтверждает стремление издателя предложить опыт, отражающий офлайновый футбольный мир. Такой явный акцент на аутентичность и вовлеченность, бесспорно, станет важнейшей вехой в развитии франшизы.

    Дата выхода

    В данный момент Konami об этом ничего не говорит и лишь интригует словами о том, что ‘Season 0: Ready to Action’ «запустят скоро». Учитывая, что в предстоящий уик-энд стартует большой европейский футбол, можно предположить, что издателю захочется подогнать выход патча под матчи клубов-партнеров из топ-5 лиг.

    Обновленные команды

    Илкай Гюндоган в eFootball
    YouTube

    Традиционно для подобных обновлений в Konami взялись за составы. В игру добавили реальные трансферы, которые также отражаются в режимах Master League и myClub. В последнем футболисты получат новые карточки в своих клубах. Да, тот же конкурент от EA делает подобные вещи на базовой основе, но для eFootball это стало своеобразным прорывом.

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    • Громкие подписания вроде Джуда Беллингема в «Реал» или Илкая Гюндогана в «Барсу» гарантированно закрепятся в игре благодаря старту нового цифрового сезона.

    Дополнительно разработчики занялись рейтингами и атрибутами многих игроков в соответствии с их персональными результатами прошлого сезона. Некоторые мировые звезды — тот же Эрлинг Холанн — удостоятся повышения характеристик после яркой кампании 22/23.

    Обновленные формы

    Лаутаро в eFootball
    YouTube

    Другой значимый этап — комплекты, которые также обновит игра. В частности, лицензированные формы, включая спонсорские логотипы, получат клубы и чемпионаты, являющиеся эксклюзивными партнерами eFootball. Давние друзья игры — «МЮ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» — с их свежими комплектами появятся в каждом внутриигровом режиме. Вторые и третьи наборы также включены в патч.

    За последний год Konami неплохо очистила движок от механических багов и абсурдных глитчей, но теперь настал час для эстетической составляющей, которая по-прежнему остается слабым местом футсима.

    Epic Squad и новые легенды футбола

    Давид Вилья в eFootball
    YouTube

    С патчем Season 0: Ready to Action симулятор возвысится еще на несколько пунктов в глазах поклонников благодаря улучшенному списку икон мирового футбола. В анонс-трейлере разработчики уделили особое внимание величайшим игрокам разных эпох, которых можно задействовать в команде мечты Epic Squad (аналог Ultimate Team).

    Анонс обновления

    В преддверии нового сезона Konami поработала над характеристиками легенд, способных в одиночку перевернуть ход трудного матча. В видео фанатам показали Рууда Гуллита с его атакующими навыками, Хавьера Савиолу с разрывным дриблингом и Фернандо Торреса — одного из крутейших замыкателей нулевых.

    Но и это еще не все! В eFootball 2024 добавят футболистов класса ‘Big Time Players’, с которыми можно воссоздать знаковые моменты из реальной жизни. В видео это четко доказали с помощью Марко ван Бастена, забившего знаменитый и бесконечно красивый гол в ворота сборной СССР на Евро-88.

    Из состава великих никуда не делся Ривалдо — трюкач и мастер стандартов, которому улучшили дальние удары и дриблинг. Также в трейлере показали Давида Вилью, Патрика Клюйверта, Диего Форлана и Франка Райкарда.

    Бонусы за вход в eFootball 2024

    Бонусы за вход в игру
    YouTube

    Еще в феврале Konami поделилась важной информацией о том, что мобильную версию игры скачали 600 млн фанатов со всех уголков планеты, а спустя полгода эта отметка перевалила за 650 млн. В честь большого для франшизы события разработчики не могли не отблагодарить болельщиков специальными наградами.

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    • Так, после загрузки нового патча пользователи получат различные бонусы — от очков опыта до GP, которые можно потратить на улучшение состава в режиме myClub.

    Бонусы за вход в игру:

    До 450 000 GP;
    150 монет;
    3 рандомных усиления Epic Squad.
    Пользователям просто нужно заходить в игру каждый день по ходу всего Season 0.

    Дополнительно укрепить позиции в myClub позволят с помощью сетевых соревнований.

    Цели кампании:

    360 000 GP;
    90 000 очков опыта;
    300 монет.

    Потенциальные награды за участие в турнирах:

    360 000 GP;
    60 000 очков опыта;
    Лучшие игроки х2;
    Игрок недели.

    Потенциальные награды за челленджи в ивентах:

    60 000 очков опыта.

    Игрокам также дадут 300 монет просто за то, что те проведут 50 матчей в течение сезона.

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