Патч ‘Season 0’ для eFootball 2024: все, что нужно знать об обновлении

Вот и настал знаменательный момент для фанатов, которые по-прежнему вдохновлены величием PES. В футсиме eFootball от Konami анонсировали большой патч обновлений. Поскольку такое значимое событие для флагманской игры стало редкостью, на Livesport.ru решили собрать список изменений, доступных после загрузки дополнения ‘Season 0’.

В попытках сохранить хоть какую-то конкурентоспособность на рынке футбольных симуляторов Konami в бесперебойном темпе обклеивает eFootball мелкими обновлениями, в то время как крупные патчи стали для игры особым событием.

Однако грядущий апдейт, получивший название ‘Season 0: Ready to Action’, подтверждает стремление издателя предложить опыт, отражающий офлайновый футбольный мир. Такой явный акцент на аутентичность и вовлеченность, бесспорно, станет важнейшей вехой в развитии франшизы.

Дата выхода

В данный момент Konami об этом ничего не говорит и лишь интригует словами о том, что ‘Season 0: Ready to Action’ «запустят скоро». Учитывая, что в предстоящий уик-энд стартует большой европейский футбол, можно предположить, что издателю захочется подогнать выход патча под матчи клубов-партнеров из топ-5 лиг.

Обновленные команды

Илкай Гюндоган в eFootball YouTube

Традиционно для подобных обновлений в Konami взялись за составы. В игру добавили реальные трансферы, которые также отражаются в режимах Master League и myClub. В последнем футболисты получат новые карточки в своих клубах. Да, тот же конкурент от EA делает подобные вещи на базовой основе, но для eFootball это стало своеобразным прорывом.

Громкие подписания вроде Джуда Беллингема в «Реал» или Илкая Гюндогана в «Барсу» гарантированно закрепятся в игре благодаря старту нового цифрового сезона.

Дополнительно разработчики занялись рейтингами и атрибутами многих игроков в соответствии с их персональными результатами прошлого сезона. Некоторые мировые звезды — тот же Эрлинг Холанн — удостоятся повышения характеристик после яркой кампании 22/23.

Обновленные формы

Лаутаро в eFootball YouTube

Другой значимый этап — комплекты, которые также обновит игра. В частности, лицензированные формы, включая спонсорские логотипы, получат клубы и чемпионаты, являющиеся эксклюзивными партнерами eFootball. Давние друзья игры — «МЮ», «Бавария», «Интер», «Арсенал» — с их свежими комплектами появятся в каждом внутриигровом режиме. Вторые и третьи наборы также включены в патч.

За последний год Konami неплохо очистила движок от механических багов и абсурдных глитчей, но теперь настал час для эстетической составляющей, которая по-прежнему остается слабым местом футсима.

Epic Squad и новые легенды футбола

Давид Вилья в eFootball YouTube

С патчем Season 0: Ready to Action симулятор возвысится еще на несколько пунктов в глазах поклонников благодаря улучшенному списку икон мирового футбола. В анонс-трейлере разработчики уделили особое внимание величайшим игрокам разных эпох, которых можно задействовать в команде мечты Epic Squad (аналог Ultimate Team).

Анонс обновления

В преддверии нового сезона Konami поработала над характеристиками легенд, способных в одиночку перевернуть ход трудного матча. В видео фанатам показали Рууда Гуллита с его атакующими навыками, Хавьера Савиолу с разрывным дриблингом и Фернандо Торреса — одного из крутейших замыкателей нулевых.

Но и это еще не все! В eFootball 2024 добавят футболистов класса ‘Big Time Players’, с которыми можно воссоздать знаковые моменты из реальной жизни. В видео это четко доказали с помощью Марко ван Бастена, забившего знаменитый и бесконечно красивый гол в ворота сборной СССР на Евро-88.

Из состава великих никуда не делся Ривалдо — трюкач и мастер стандартов, которому улучшили дальние удары и дриблинг. Также в трейлере показали Давида Вилью, Патрика Клюйверта, Диего Форлана и Франка Райкарда.

Бонусы за вход в eFootball 2024

Бонусы за вход в игру YouTube

Еще в феврале Konami поделилась важной информацией о том, что мобильную версию игры скачали 600 млн фанатов со всех уголков планеты, а спустя полгода эта отметка перевалила за 650 млн. В честь большого для франшизы события разработчики не могли не отблагодарить болельщиков специальными наградами.

Так, после загрузки нового патча пользователи получат различные бонусы — от очков опыта до GP, которые можно потратить на улучшение состава в режиме myClub.

Бонусы за вход в игру:

До 450 000 GP;

150 монет;

3 рандомных усиления Epic Squad.

Пользователям просто нужно заходить в игру каждый день по ходу всего Season 0.

Дополнительно укрепить позиции в myClub позволят с помощью сетевых соревнований.

Цели кампании:

360 000 GP;

90 000 очков опыта;

300 монет.

Потенциальные награды за участие в турнирах:

360 000 GP;

60 000 очков опыта;

Лучшие игроки х2;

Игрок недели.

Потенциальные награды за челленджи в ивентах:

60 000 очков опыта.

Игрокам также дадут 300 монет просто за то, что те проведут 50 матчей в течение сезона.