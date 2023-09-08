NBA 2K24: чем хорош новый симулятор баскетбола от Visual Concepts?

Пятница, 8 сентября — важная дата, отмеченная в календаре поклонников виртуального баскетбола. В этот день состоялся полноценный релиз NBA 2K24. В честь выхода новой части симулятора было бы уместно рассказать об изменениях, коими студия Visual Concepts попыталась возвести серию на более высокий уровень.

Длительный перерыв между развязкой чемпионата в середине июня и стартом регулярного сезона в конце октября может стать невыносимым для фанатов баскетбола. Однако именно этот период является началом новой эры в серии NBA 2K, так как в сентябре обычно выходит новая часть игры. NBA 2K24 продолжает эту традицию.

Перспектива новых возможностей, игроков на обложках и рейтингов известных баскетболистов ежегодно привлекают геймеров. И после всего драматизма сезона 2022/23 сообщество 2K наконец-то дождалось выхода очередного проекта серии.

Первый компонент, на который обращают внимание поклонники нового издания 2K — это обложка. После долгих недель спекуляций 2K Sports летом представила звезд обложки NBA 2K24 — легенду «Лейкерс» Коби Брайанта и разыгрывающего «Нью-Йорк Либерти» Сабрину Ионеску.

Коби был явным фаворитом в этом выборе, так как номер серии игры совпадает со знаковым номером спортсмена. Но обложка — это только верхушка айсберга, в NBA 2K24 реализовано множество улучшений, чтобы предоставить поклонникам современный опыт игры в виртуальный баскетбол.

«Моменты Мамбы» и кроссплей — как глоток свежего воздуха

Коби Брайант в NBA 2K24 PS Store

Даже в ведущих видеоиграх спортивного жанра удовлетворить ожидания фанатов — задача не из легких. В последние годы NBA 2K подвергалась нападкам из-за жадности к деньгам и отвлекающих от игры побочных заданий в режиме MyCareer. Однако официальный трейлер NBA 2K24, появившийся в преддверии ее сентябрьского релиза, дал надежду на то, что благодаря улучшенной графике и анонсированным функциям симулятор сможет поднять франшизу на неизведанные высоты.

Как и в прошлогоднем режиме «Вызовы Майкла Джордана», в котором игрокам предлагалось повторить невероятные подвиги легенды «Чикаго Буллз», в NBA 2K24 геймеры вновь проверят свои навыки, воспользовавшись великими достижениями Коби Брайанта в разделе «Моменты Мамбы». Надев бутсы иконы, фанаты смогут воспроизвести лучшие моменты карьеры экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Моменты Мамбы» в NBA 2K24

Одним из самых ожидаемых дополнений NBA 2K24 оказался кроссплей, и это та особенность, на которую 2K Sports рассчитывает в ключе увеличения продаж. Долгое время игроки хотели испытать себя в схватке со всеми геймерами NBA 2K, но ограничения на консолях разделяли сообщество в зависимости от платформы.

В свете многопользовательской динамики NBA 2K, франшиза нашла способ объединения обеих групп, и владельцы консолей нового поколения теперь могут сыграть с друзьями независимо от типа устройства. Функция будет доступна только пользователям PlayStation 5 и Xbox Series, при этом поддержку кроссплея получили все внутриигровые режимы.

Визуальный ряд и динамика игрового процесса получили обновление

NBA 2K24 PS Store

Помимо прочего, 2K Sports презентовала новую функцию ProPLAY, призванную усилить графическую привлекательность симулятора. Ранее фанаты жаловались на роботизированную анимацию дриблинга и странные углы бросков, но с внедрением данной технологии разработчики решили раз и навсегда искоренить эти нарекания.

Геймплей NBA 2K24

Для моделирования движений баскетболистов в ProPLAY были использованы реальные кадры из НБА. Теперь же дополнительный уровень реалистичности поможет геймерам распознать свои движения и точно выверить время реакции. Эта функция напоминает HyperMotion в EA Sports FC, которая позволила усовершенствовать визуальное оформление футсима. Теперь такой же эффект ждет поклонников NBA 2K24.

Например, характерный широкий дриблинг Джордана Пула и быстрые рывки, позволяющие ему открываться под броски, четко воссозданы в новой игре, о чем свидетельствует его изолирующее комбо против Дрэймонда Грина в одном из трейлеров.

Вместе с аутентичными движениями и улучшенной игрой в нападении прокачалась и защита, и геймерам теперь придется полагаться на контрдействия, чтобы создавать себе возможности, разрывая оборону на периметре и в ближней зоне. Кроме того, на консолях последнего поколения обновилась фича Takeover, позволяющая игрокам активировать различные навыки — от бросков до подборов и даже защиты.

В режим MyCareer вернулся раздел ‘The City’, в котором игрокам предстоит пройти классический путь от новичка до суперзвезды мирового масштаба. Новый город расположен в роскошной тропической местности, что значительно отличает его от привычной геймерам многоэтажной суеты.

Отныне второстепенные задания стали необязательными, поэтому игроки, которые не очень интересуются переговорами о контрактах, встречах с виртуальными звездами НБА или появлением на обложках журналов, могут полностью их избежать, сосредотачиваясь на игре в баскетбол. Также в данный раздел возвращается система Rep, дающая возможность проверять прогресс своих аватаров и сравнивать его с другими пользователями.