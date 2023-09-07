Насколько велика карта в Starfield, может ли игра похвастаться самым большим открытым миром в истории?

Starfield, грандиозная космическая эпопея, привлекшая внимание многих, оставалась долгожданной по нескольким причинам, и одна из них — масштаб карты. Будучи игрой космической тематики и одним из самых амбициозных проектов Bethesda, она дает возможность исследовать различные галактики в устоявшихся системах.

Огромный объем контента у многих вызывает закономерный вопрос, не таит ли в себе Starfield самую крупную карту в истории игр с открытым миром. И вопрос этот вполне обоснован, учитывая, что в ней заявлено более тысячи планет.

Как это ни удивительно, ответ не так однозначен.

Распространение технологии процедурной генерации в видеоиграх, в сочетании с наличием других проектов в жанре космических исследований, сделали вопрос о том, является ли карта Starfield самой большой из когда-либо созданных, трудно поддающимся какому-либо реальному измерению. Но это не значит, что дать ответ становится невозможно, это просто трудоемкая задача, на которую, вероятно, уйдет бесчисленное количество часов.

Насколько большой является карта Starfield?

Солнечная система в Starfield Starfield, Screenrant

Как уже было упомянуто выше, в игре можно обнаружить 1000+ планет, спрятанных в сотне звездных систем. На большинстве планет есть заранее отрисованные города и аванпосты с дополнительными миссиями и событиями. На первый взгляд такое пространство кажется усеченным, но вручную смоделированными локациями разработчики не ограничились.

В Starfield позволено путешествовать по всей планете. Каждая имеет тысячи километров площади, по ней можно передвигаться и заниматься строительством. С помощью установленных маяков герои могут приземлить свои корабли и приступить к исследованию процедурно генерируемых участков поверхности вокруг заранее созданных, что делает объем прогулочной территории почти бесконечным, так как на каждой планете можно установить бесчисленное количество маяков.

Звездные системы в Starfield характеризуются размером и количеством планет. Например, в звездной системе United Colonies Alpha Centauri находится только четыре планеты, в то время как в Freestar Collective's Cheyenne их девять. Кроме того, вокруг многих планет вращаются орбитальные луны. И их также можно исследовать, что еще больше увеличивает объем доступного пространства в игре.

Каждая планета состоит из нескольких предварительно отображенных контрольных точек, в зависимости от того, какой мир изучается. При этом на некоторые планеты нельзя даже высадиться, а некоторые отличаются экстремальным климатом либо просто не содержат интерактивный контент.

Starfield — игра с самым большим открытым миром в истории?

Планета из категории газовых гигантов в Starfield Starfield, Screenrant

Неудивительно, что подсчеты при сравнении открытого мира Starfield с другими играми жанра получаются довольно сложными, поскольку аналоги при создании своих карт также опираются в основном на процедурную генерацию. В качестве примера можно привести игры Elite Dangerous и No Man's Sky. Сюжет обеих разворачивается в космосе, и их открытые миры тоже могут похвастаться своим масштабом.

В Elite Dangerous, как утверждается, заявлено около 400 миллиардов звездных систем, а процедурно генерируемые точки отличаются сложной механикой фракций и экономики.

Технология генерации случайных элементов в No Man's Sky наделила игру 18 квинтиллионами миров, которые можно исследовать. Учитывая показатели конкурентов-аналогов, в Starfield представлена не самая большая карта. Зато среди проектов от Bethesda ее открытый мир уверенно вырывается в лидеры.

Несмотря на то что в других космических играх нам дают возможность исследовать больше планет, чем в Starfield с ее 1000+, это не раскрывает всей картины. Все та же процедурная генерация в теории способна создавать тысячи точек, расположенных на каждой планете, что и затрудняет финальный подсчет. Хотя любая посадочная зона имеет собственные границы, пеший поход к ней занимает невероятно много времени и является бессмысленным с точки зрения игрового процесса.

Starfield: пояснение по звездным системам

Поверхность планеты в Starfield Starfield, Screenrant

Чтобы лучше разобраться в цифровом пространстве Starfield, нужно понять, как устроены звездные системы и планеты в игре. В Starfield, как и в реальной жизни, звездные системы имеют разное количество планет и лун. Некоторые планеты непригодны для жизни, а на некоторые даже нельзя высадиться, в то время как другие имеют множество точек в виде аванпостов или городов. В этих локациях обычно можно встретить людей и прочих существ, с которыми можно взаимодействовать, а также найти ценные предметы и объекты для изучения.

Между такими областями на карте расположены другие зоны, на которых можно возводить опорные пункты и так же заниматься исследованием. Такие локации, если они обитаемы, включают в себя процедурно генерируемых существ, которые спавнят предметы.

А вот на планетах, относящихся к категории газовых гигантов, посадить корабль нельзя, хотя данные о них позволено сканировать и документировать. Такие объекты явно не следует принимать во внимание, говоря о размерах карты Starfield.

При этом возможность пересечь все обитаемые планеты делает масштаб открытого мира игры практически неисчислимым, хотя большая часть поверхностей бесплодна. Там нечем заняться кроме строительства аванпостов и уничтожения опасных существ.

Основной акцент должен уделяться качеству, а не количеству

Полет на космическом корабле в Starfield Starfield, Screenrant

В конечном счете в центре внимания должна оставаться не самая большая карта в истории, а самое интересное содержание. В этом компоненте Starfield, бесспорно, претендует на победу. В сегменте ‘Starfield Constellation Questions’ на YouTube Тодд Говард поведал любопытную деталь. По его словам, для Starfield было записано более 250 тыс. реплик диалогов.

И хотя это не самое большое количество диалогов среди всех игр — в Red Dead Redemption 2 их более полумиллиона — оно входит в число лучших по данному показателю.

В тысячах миров в Starfield можно повстречать уникальных персонажей, захватывающие побочные миссии и чарующие пейзажи. Наряду с политикой фракций, самобытными существами и разнообразными ресурсами, которые можно добывать, в игре найдется чем заняться и чего достичь, ну и не стоит забывать о сотнях часов игрового процесса.