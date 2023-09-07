Насколько велика карта в Starfield, может ли игра похвастаться самым большим открытым миром в истории?

Огромный объем контента у многих вызывает закономерный вопрос, не таит ли в себе Starfield самую крупную карту в истории игр с открытым миром. И вопрос этот вполне обоснован, учитывая, что в ней заявлено более тысячи планет.
Как это ни удивительно, ответ не так однозначен.
Распространение технологии процедурной генерации в видеоиграх, в сочетании с наличием других проектов в жанре космических исследований, сделали вопрос о том, является ли карта Starfield самой большой из когда-либо созданных, трудно поддающимся какому-либо реальному измерению. Но это не значит, что дать ответ становится невозможно, это просто трудоемкая задача, на которую, вероятно, уйдет бесчисленное количество часов.
Насколько большой является карта Starfield?
Как уже было упомянуто выше, в игре можно обнаружить 1000+ планет, спрятанных в сотне звездных систем. На большинстве планет есть заранее отрисованные города и аванпосты с дополнительными миссиями и событиями. На первый взгляд такое пространство кажется усеченным, но вручную смоделированными локациями разработчики не ограничились.
В Starfield позволено путешествовать по всей планете. Каждая имеет тысячи километров площади, по ней можно передвигаться и заниматься строительством. С помощью установленных маяков герои могут приземлить свои корабли и приступить к исследованию процедурно генерируемых участков поверхности вокруг заранее созданных, что делает объем прогулочной территории почти бесконечным, так как на каждой планете можно установить бесчисленное количество маяков.
Звездные системы в Starfield характеризуются размером и количеством планет. Например, в звездной системе United Colonies Alpha Centauri находится только четыре планеты, в то время как в Freestar Collective's Cheyenne их девять. Кроме того, вокруг многих планет вращаются орбитальные луны. И их также можно исследовать, что еще больше увеличивает объем доступного пространства в игре.
Каждая планета состоит из нескольких предварительно отображенных контрольных точек, в зависимости от того, какой мир изучается. При этом на некоторые планеты нельзя даже высадиться, а некоторые отличаются экстремальным климатом либо просто не содержат интерактивный контент.
Starfield — игра с самым большим открытым миром в истории?
Неудивительно, что подсчеты при сравнении открытого мира Starfield с другими играми жанра получаются довольно сложными, поскольку аналоги при создании своих карт также опираются в основном на процедурную генерацию. В качестве примера можно привести игры Elite Dangerous и No Man's Sky. Сюжет обеих разворачивается в космосе, и их открытые миры тоже могут похвастаться своим масштабом.
В Elite Dangerous, как утверждается, заявлено около 400 миллиардов звездных систем, а процедурно генерируемые точки отличаются сложной механикой фракций и экономики.
Технология генерации случайных элементов в No Man's Sky наделила игру 18 квинтиллионами миров, которые можно исследовать. Учитывая показатели конкурентов-аналогов, в Starfield представлена не самая большая карта. Зато среди проектов от Bethesda ее открытый мир уверенно вырывается в лидеры.
Несмотря на то что в других космических играх нам дают возможность исследовать больше планет, чем в Starfield с ее 1000+, это не раскрывает всей картины. Все та же процедурная генерация в теории способна создавать тысячи точек, расположенных на каждой планете, что и затрудняет финальный подсчет. Хотя любая посадочная зона имеет собственные границы, пеший поход к ней занимает невероятно много времени и является бессмысленным с точки зрения игрового процесса.
Starfield: пояснение по звездным системам
Чтобы лучше разобраться в цифровом пространстве Starfield, нужно понять, как устроены звездные системы и планеты в игре. В Starfield, как и в реальной жизни, звездные системы имеют разное количество планет и лун. Некоторые планеты непригодны для жизни, а на некоторые даже нельзя высадиться, в то время как другие имеют множество точек в виде аванпостов или городов. В этих локациях обычно можно встретить людей и прочих существ, с которыми можно взаимодействовать, а также найти ценные предметы и объекты для изучения.
Между такими областями на карте расположены другие зоны, на которых можно возводить опорные пункты и так же заниматься исследованием. Такие локации, если они обитаемы, включают в себя процедурно генерируемых существ, которые спавнят предметы.
А вот на планетах, относящихся к категории газовых гигантов, посадить корабль нельзя, хотя данные о них позволено сканировать и документировать. Такие объекты явно не следует принимать во внимание, говоря о размерах карты Starfield.
При этом возможность пересечь все обитаемые планеты делает масштаб открытого мира игры практически неисчислимым, хотя большая часть поверхностей бесплодна. Там нечем заняться кроме строительства аванпостов и уничтожения опасных существ.
Основной акцент должен уделяться качеству, а не количеству
В конечном счете в центре внимания должна оставаться не самая большая карта в истории, а самое интересное содержание. В этом компоненте Starfield, бесспорно, претендует на победу. В сегменте ‘Starfield Constellation Questions’ на YouTube Тодд Говард поведал любопытную деталь. По его словам, для Starfield было записано более 250 тыс. реплик диалогов.
И хотя это не самое большое количество диалогов среди всех игр — в Red Dead Redemption 2 их более полумиллиона — оно входит в число лучших по данному показателю.
В тысячах миров в Starfield можно повстречать уникальных персонажей, захватывающие побочные миссии и чарующие пейзажи. Наряду с политикой фракций, самобытными существами и разнообразными ресурсами, которые можно добывать, в игре найдется чем заняться и чего достичь, ну и не стоит забывать о сотнях часов игрового процесса.