Mortal Kombat 1: все персонажи, которые на данный момент были подтверждены в игре

Бог огня Лю Кан

Бог огня Лю Кан Mortal Kombat 1, Screenrant

В Mortal Kombat 1 Лю Кану отведена особая роль в развитии сюжетных событий. Он выступит в качестве основного противника Шан Цзуна.

Бог огня и хранитель мира удостоился попадания на обложку файтинга, в то время как список его умений было решено дополнить мистическими силами. Вместе с уже привычными боевыми навыками они создадут мощное комбо, благодаря которому Лю Кан с легкостью прикончит оппонентов, казнив их с помощью фигур, напоминающих драконов.

Кун Лао

Кун Лао Mortal Kombat 1, Screenrant

До возвращения Шан Цзуна Кун Лао наслаждался тихой фермерской жизнью в деревушке, сменив смертельную шляпу на самую обыкновенную. Однако с началом игры, скорее всего, придется вернуть ее обратно, ведь это отличительная черта героя.

Пока неясно, будет ли это Великий Кун Лао, появившийся в финале MK 11, но если это так, то, вероятно, он станет учеником Лю Кана, который увидел в нем избранного воина.

Райдэн

Райдэн Mortal Kombat 1, Screenrant

Еще один персонаж, живший спокойной жизнью на ферме. Бог грома, кажется, лишился своих небесных сил и вернулся в предстоящий файтинг в качестве обычного человека.

В противостоянии с Шан Цзуном Райдэн готов использовать другие доступные ему методы сражений, правда, маловероятно, что в игре он так и останется простым человеком. Возможно, по сюжету произойдет что-то, что позволит повторно обрести утраченные способности, пусть и в усеченном формате.

Скорпион

Скорпион Mortal Kombat 1, Screenrant

Возвращение в файтинг Скорпиона было неизбежно. Все-таки это один из знаковых героев франшизы. В трейлере он засветился вместе с Саб-Зиро, появившись в классическом желтом костюме и золотой полумаске.

Позже Скорпиону перережет горло и отсечет голову Шан Цзун, однако эту смерть, как и другие, вероятно, отменит Лю Канг, который сбросит временную шкалу и начнет войну против злодея.

Саб-Зиро

Саб-Зиро Mortal Kombat 1, Screenrant

Другой классический персонаж, вошедший в игру с пометкой «официально». В анонсе Саб-Зиро был показан вместе со Скорпионом, в сцене в ресторане, где герои идут навстречу друг другу с оружием в руках. Но в новом рассказе они, кажется, смогли сосуществовать без вражды.

С возвращением Шан Цзуна их мир едва ли продержится долго, но какой-либо конкретики по поводу того, как сильно он повлияет на общий сюжет, по-прежнему нет, да и вряд ли будет. При этом логично предположить, что большинство навыков Саб-Зиро останутся неизменными. Во всяком случае, так было в предыдущей игре.

Китана

Китана Mortal Kombat 1, Screenrant

Ростер персонажей Mortal Kombat 1 украсит собой принцесса Китана, которая, судя по всему, стала императрицей Внешнего мира.

На одной из презентаций файтинга были показаны кадры с Китаной и Милиной, которые ехали по людному району, а затем сделали остановку, чтобы выйти на улицу и воочию увидеть затмение, знаменующее возвращение Шан Цзуна. Позже ей выколет глаза головорез, решивший перебить всех мирных воинов.

Милина

Милина Mortal Kombat 1, Screenrant

Во время релиза Mortal Kombat 11 Милина не входила в стартовый набор бойцов. Ее добавили лишь со временем в рамках DLC. Однако в новой игре героиня появится в дебюте.

Милину одели в классический розовый костюм и маску, а вот о роли в сюжетной кампании не рассказали. Ее часто изображали как злодейку, но что будет в этот раз — не знает никто.

Шан Цзун

Шан Цзун Mortal Kombat 1, Screenrant

Главный злодей Mortal Kombat 1, несущий ответственность за конец мира в Новой Эре Лю Кана. Шан Цзун наведается к воинам, с которым встречался ранее, и, конечно, попытается с ними покончить.

Характеризующийся высоким умом, Шан точно захочет обзавестись союзниками, к примеру, Мелина и Скорпион — идеальные кандидаты. Более того, этот персонаж может стать причиной возвращения старых злодеев и появления новых. Пользователи, предзаказавшие MK 1, получат Цзуна в качестве играбельного персонажа.

Джонни Кейдж

Джонни Кейдж Mortal Kombat 1, Screenrant

Изначально предполагалось, что Кейдж появится в роли камео-файтера — второстепенного бойца, который помогает главному во время сражений. Но Джонни удостоился попадания в основной ростер, о чем стало известно из геймплейного видео, которое показали в рамках Summer Game Fest 2023.

Кенши

Кенши Mortal Kombat 1, Screenrant

О Кенши также сперва ничего не говорилось. Его появление подтвердили позже — на том же ивенте Summer Game Fest.

В будущей игре Кенши предстанет перед нами в обновленном образе, у него больше не будет повязки на глазах, хотя в одном из видео показали сцену с его классическим красным костюмом и повязкой. Боевые навыки Кенши с мастерским владением катаной останутся. При этом он по-прежнему будет использовать телекинез в качестве одного из главных приемов во время сражений.

Смоук

Смоук Mortal Kombat 1, Screenrant

В трейлере персонаж Смоук был союзником Скорпиона и Саб-Зиро. Он считается их братом, хотя не имеет ничего общего с родством обоих упомянутых героев.

Рейн

Рейн Mortal Kombat 1, Screenrant

Рейн возвращается во вселенную Mortal Kombat, чтобы взять на себя более значимую роль, чем в предыдущих частях. Рейну предстоит сразиться с группой ниндзя и, вероятно, присоединиться к армии Шан Цзуна.

Ли Мей

Ли Мэй Mortal Kombat 1, Screenrant

Ли Мэй попала в ростер новой игры впервые после появления в Mortal Kombat X. Классического файтера показали в трейлере на Comic-Con, из которого стало известно, что когда-то она была лидером защитников королевской семьи Внешнего мира, но вынуждена была уйти после гибели отца принцессы.

Таня

Таня Mortal Kombat 1, Screenrant

В том же видео на презентации в Сан-Диего показали и Таню. Она все еще является членом Умгади и бросает вызов Ли Мэй. Из трейлера стало понятно, что Таня будет специализироваться на боях средней дистанции с помощью посоха. Ей выпало хранить секрет о болезни принцессы Милины.

Барака

Барака Mortal Kombat 1, Screenrant

В показанных ранее сценах мы увидели, как у героя берут кровь, а королевская гвардия ищет лекарство для Милины. Барака и другие таркатанцы также страдают от недуга, скосившего принцессу, при этом герой намерен поднять восстание против сил Внешнего мира.

Рептилия

Рептилия Mortal Kombat 1, Screenrant

О Рептилии стало известно на выставке EVO 2023. Разработчики подтвердили, что персонаж вернется в качестве играбельного бойца. На этот раз он предстанет в человеческой форме, но набор умений способен превратить его в Рептилию.

Ашра

Ашра Mortal Kombat 1, Screenrant

На презентации EVO 2023 сообщили о возвращении Ашры. Из видео стало известно, что героиня очистилась от большей части зла внутри себя, что не понравилось ее демоническим сестрам.

Хавик

Хавик Mortal Kombat 1, Screenrant

Последний на данный момент подтвержденный персонаж основного ростера. Бойца ждет сражение с Ашрой при помощи Сарины, которая появится в игре в качестве файтера Kameo.

Камео-персонажи

Камео-персонажи Mortal Kombat 1, Screenrant

В Mortal Kombat 1 будет активно задействована система Kameo Fighter. Второстепенные бойцы призваны помочь представителям основного ростера справиться с их соперником. Кано, Горо, Джакс, Соня Блейд, Сайкарс, Сектор, Фрост, Сарина и Страйкер появятся в игре в качестве Kameo.

DLC-герои

DLC-герои Mortal Kombat 1, Screenrant

Информация о дополнительных персонажах была слита в раннем листинге издания «Премиум» на итальянской версии Amazon, позже ее подтвердили сами разработчики. Игроки, которые закажут издание подороже, получат набор Kombat Pack. В него войдут герои: Куан Чи, Эрмак, Такеда Такахаши, Тремор, Хамелеон, Джонни Кейдж, Мавадо, Ферра, Омни-мэн, известный по мультсериалу «Неуязвимый», Миротворец, роль которого исполнил Джон Сина в одноименном сериале, и Хоумлендер из сериала «Пацаны».