Remnant II: топ-5 классов, которые идеально подойдут для одиночной кампании

В каждый класс в Remnant II входит основной перк, который становится доступным при выборе его в качестве главного архетипа, в то время как два дополнительных разблокируются при достижении 5-го и 10-го уровней. Они снабжают персонажа пассивными способностями из категорий: Урон, Команда, Полезность и Реликвия. При этом несмотря на появление вторичных классов, выбор первого играет ключевую роль в приключении от Gunfire Games.

Призыватель

Призыватель Remnant II / Screenrant

Чтобы открыть этот секретный архетип, придется заморочиться над сбором Эссенции кровавой луны. Как только материала будет в достатке, герой сможет заполучить предмет Выцветший гримуар на Алтаре кровавой луны.

Основная способность Призывателя — создание команды приспешников, которые станут полезными в бою и компенсируют недостаток партнеров во время одиночной игры. Благодаря главному перку «Безжалостность», приспешники могут впадать в ярость, наносить больше урона и на время улучшать скорость.

Эссенция кровавой луны добывается из особых летающих существ, которые фармятся в воздухе и выглядят как фиолетовые сферы. Сбивайте их, чтобы собрать ресурс.

Вызов приспешников отнимает у персонажа часть жизни, из-за чего данный архетип становится рискованным, но поиск баланса между целебными аурами и усилением реликвий помогут это исправить. И если при одиночном поединке ситуация становится критической, всегда можно пожертвовать собственной армией и получить дополнительные баффы.

Стрелок

Стрелок Remnant II / Screenrant

С архетипом Стрелок рубить врагов полезнее на средней дистанции, причиняя им много боли и урона. Сам по себе класс считается самодостаточным, а его основной перк годится для моментальной перезарядки оружия с временным нескончаемым запасом патронов. Это позволяет без остановок наносить атаки и показывать высокую эффективность в тяжелых боях.

Изначально Стрелок разблокировался при предзаказе игры, но те, кто не купил Remnant II заранее, также могут овладеть данным классом в процессе прохождения кампании, отыскав Изношенный цилиндр.

Навык «Быстрохват» позволяет совершить 6 мощных выстрелов с повышенной эффективностью, что делает класс идеальным для одиночной рубки с боссами. При увеличении уровня персонажа урон, наносимый Стрелком, также будет расти, а с помощью особенности «Запас патронов» поэтапное прохождение игрового процесса повысит допустимое количество хранения боеприпасов.

Захватчик

Захватчик Remnant II / Screenrant

Не всегда в одиночной кампании Remnant II драки являются хорошим вариантом продвижения по сюжету, поэтому класс Захватчик, ориентированный на стелс, станет первым выбором для тех, кто старается уклониться от поединков. Разблокируемый путем добычи Ловца снов и Ключа душ, этот архетип позволит игнорировать атаки врагов благодаря «Окну неуязвимости».

Главный перк Захватчика — «Тень» — оставляет приманку, принимающую огонь противника, что также позволяет нанести дополнительный урон отвлеченным врагам. Умение «Червоточина» дает шанс накинуть +300% к силе разрушения атакой дальнего или ближнего боя после искривления временного пространства. Такой архетип станет эффективным против любого оппонента. Его навыки хорошо использовать в ситуациях, когда необходимо сбежать или накопить силы перед новой схваткой.

Боец

Боец Remnant II / Screenrant

В Remnant II не существует более идеального класса для игроков, любящих идти напролом без страха перед оппонентами. Боец — лучший архетип для ближнего боя с неприлично высоким запасом здоровья и прочности.

Учитывая, что в игре проработано не так много методов эффективной борьбы с врагами повышенной трудности, Боец может разобраться с таковыми лишь благодаря способности продержаться дольше.

Перк «Крепкий орешек» не позволит Бойцу умереть, делая его абсолютно неуязвимым на небольшое время и восстанавливая значительную часть здоровья героя. В сочетании с навыком «Безжалостная сила» персонаж увеличит урон и скорость. С ним вам точно не понадобятся союзники.

Более того, Бойцу почти не страшны большие толпы врагов, с ними он тоже прекрасно справится, но перк «Крепкий орешек» активируется раз в 10 минут, что делает его в определенной степени ограниченным в ситуациях с массовым наплывом противников.

Инженер

Инженер Remnant II / Screenrant

Архетип Инженера чем-то напоминает Призывателя. Этот класс максимально плавно впишется в одиночную кампанию благодаря созданию тяжелого оружия и брони, обеспечивающей надежную защиту. Три различные турели косят врагов в автономном режиме и не требуют от вас прицеливания. Остальное же оружие прибавляет в скорости и наносимом уроне. Каждый вид оружия действует синхронно, будто это делает команда.

Разгон носимого оружия осуществляется за счет перка «Высокие технологии», который дополнительно дает бесконечный запас патронов на небольшой промежуток времени.

Талант «Закалка» снабдит героя прочной броней, дополнительно повышающей ее эффективность. Так, представленный архетип подойдет почти для любой ситуации, где требуется нанести большой урон артиллерией или получить повышенную живучесть с помощью защиты. Вулкан, огнемет и ударная пушка наделяют игрока уникальными преимуществами, с которыми точно стоит побаловаться.

Одним из минусов оружия Инженера является длительный процесс перезарядок, но, несмотря на это, оно остается одним из лучших для игроков, которые погрузились в исследовательское приключение без командной поддержки.