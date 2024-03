Alone in the Dark: Путеводитель по безумию с элементами ужаса

Alone in the Dark

В среду, 20, марта, Pieces Interactive и THQ Nordic представили ремейк Alone in the Dark. Новый хоррор стойко идет по пути в критически важных точках, но теряет направление в других областях, создавая пеструю мозаику впечатлений. Автор Gamingbolt Шубханкар Парият выяснил, насколько удачной оказалась попытка перезапуска.

В золотой век survival horror очередная попытка возрождения Alone in the Dark — серии, которой весь жанр фактически обязан своим существованием — кажется вполне естественной.

Разумеется, это не первый случай, когда какая-нибудь компания-разработчик пытается вдохнуть в нее новую жизнь. Прошли десятилетия с момента, как мы получили по-настоящему достойную игру из серии Alone in the Dark, и с перезагрузки 2008 года до абсолютного провала, которым обернулся выход Alone in the Dark: Illumination в 2015-м, дела шли от плохого к худшему.

И вот перед нами новый ремейк от Pieces Interactive и THQ Nordic — расширенное свежее видение самой первой игры серии, оставляющее неизменными принципы жанра survival horror (ну, во всяком случае, большинство из них). Целью же всего этого стало создание опыта, сосредоточенного на исследовании, головоломках, сражениях и атмосфере в мире, который изголодался по таким играм, что доказал безапелляционный успех Resident Evil.

И хотя Alone in the Dark на текущий момент не добилась головокружительных высот, как некоторые современные аналоги, даже с изрядной долей шероховатости, она, по крайней мере, заслуживает внимание фанатов хорроров на выживание.

В этом перезапуске мы вновь сталкиваемся с несколькими ключевыми элементами оригинальной игры 1992 года, но многое при этом было изменено: от введения новых главных героев до модификаций предыстории и даже основной идеи. Игра начинается с того, что сопротагонисты Эдвард Карнби, частный детектив, и нанявшая его Эмили Хартвуд едут в поместье Дерсето.

Старинная постройка с длинной и запутанной историей сейчас служит приютом для психически больных, среди которых оказался и дядя Эмили, Джереми Хартвуд. Получив от него тревожное письмо, героиня приехала увидеть родственника. Однако сразу после их прибытия выясняется, что Джереми пропал, а в особняке Дерсето дела обстоят совсем не так, как кажется.

В постановке Alone in the Dark, в нее нарративе и повествовании, существуют аспекты, которые реализованы почти безупречно, хотя нашлись и такие, качество которых оставляет желать лучшего. Самым ярким элементом первой категории является поместье Дерсето, ставшее превосходной локацией. В частности, возможность погрузиться в ужасающую историю особняка и все изменения, которые он претерпел за годы своего существования, стала одним из сильнейших качеств игры с точки зрения повествования.

То, что вы узнаете о прошлом Дерсето, интригующим образом вплетается в основной рассказ и его секреты, придавая ему дополнительный вес.

Еще одна изюминка скрыта в разнообразии персонажей, с которыми вы пересекаетесь в поместье. В Дарсето можно встретить немало пациентов и персонала, и каждый из них имеет свои причуды, личностные качества и уникальную роль в истории.

Конечно, преувеличивать тоже не стоит — этому набору героев отведена функция периферийного дополнения к основному сюжету, но когда мы сталкиваемся с ними по тем или иным причинам, они обычно врезаются в память.

К сожалению, главные действующие лица не так сильны. Конечно, у Карнби и Эмили свои истории и прошлое, своя доля в большом сюжете, но обоих подводит непоследовательность сценария и удивительно разочаровывающее исполнение.

Поскольку Карнби играет Дэвид Харбор, а Эмили — Джоди Комер, вполне логично было надеяться на то, что их дуэт станет одним из самых сильных компонентов игры, но за все то время, проведенное в Alone in the Dark, я столкнулся с достаточно большим количеством моментов, когда их манера и интонация казались неуместными для конкретной ситуации, или когда речь произносилась быстро или медленно, будто аудио адаптировали под предварительно анимированные сцены.

Диалоги обоих персонажей также написаны довольно неуклюже, в результате чего их реакция на важные откровения или загадочные, необычные события порой не отражают серьезности того, что они увидели или пережили.

Alone in the Dark Steam

С точки зрения повествования Alone in the Dark является бессвязной, однако одна ее сторона произвела на меня впечатление почти без каких-либо оговорок. И эта сторона — исследование, большая часть которого сосредоточена в Дерсето. Архитектура поместья представляет собой просторное многоэтажное строение, которое, соответствуя стилю survival horror, по своей конструкции напоминает лабиринт.

На протяжении всей игры вы медленно, но верно раскрываете тайны и проникаетесь окружающей средой. Благодаря множеству запутанных ходов, проверкам карты и прочим подобным мелочам, Alone in the Dark придерживается всех классических канонов жанра, когда речь идет конкретно об исследовании.

Цикличные взаимосвязанные уровни делают этот процесс крайне необходимым. Вам предстоит заняться поиском патронов, способов пополнить здоровье, ключевых предметов для решения головоломок, заметок, раскрывающих предысторию и основное повествование. Кроме того, по всему игровому периметру разбросаны десятки коллекционных предметов под названием Lagniappes — объекты, формирующие наборы.

При полном прохождении этой цепочки квестов вы получите бонусы — от новых сведений из истории до внутриигровых предметов, оружия и прочего полезного багажа. Такая механика побуждает сойти с проторенной дорожки и сконцентрироваться на побочных заданиях.

Alone in the Dark Steam

Головоломки остаются значимой ветвью Alone in the Dark (даже по стандартам survival horror), и сталкиваться с ними вы будете постоянно. Любой, кто знаком с жанром и его базовыми атрибутами, почувствует себя здесь как рыба в воде. Иными словами, головоломки в ремейке не являются чем-то экстраординарным или выходящим за рамки, они вполне стабильны и продуманы.

Ни один из таких квестов не перегревает мозг, но приносит немало пользы. Особенно когда вы пытаетесь сфокусироваться на нескольких и пробуете разобраться, какой предмет нужно отнести в ту или иную комнату, чтобы решить соответствующую загадку.

«Побочки» такого плана заметно улучшают процесс исследования и вызывают чувство отвлеченности. В то же время завсегдатаи жанра могут выбрать «олдскульную» настройку, которая убирает многие подсказки, а элементы вроде подсветки текста теста, динамичные цели или метки на карте — включаются и выключаются по отдельности, что станет идеальным решением для тех, кто хочет пройти игру в стиле классического хоррора старой школы.

Однако наряду с сильными сторонами головоломок и исследования, третий крупный столп игрового опыта Alone in the Dark — боевая система — значительно слабее. Движение в целом кажется довольно неловким (особенно медленная по умолчанию ходьба), а во время сражения эти проблемы становятся еще более заметными из-за необходимости оставаться мобильным.

Не улучшает общую картину и прицеливание, которое кажется странноватым, а самому оружию не хватает приятной отдачи, удары не кажутся мощными, а анимация врагов порой сопровождается подергиванием. Все перечисленное делает бой одним из самых неотшлифованных аспектов игры.

Общее впечатление от прохождения портит и отсутствие механик прогрессирования. Бой остается в основном статичным на протяжении всей кампании. Из-за всех вышеупомянутых проблем новые враги и оружие не вызывают особый восторг.

Достаточно любопытным стало решение создателей ремейка почти плотностью отделить и секции, сосредоточенные на головоломках и исследовании, от разделов, основанных на боях. Время в игре поровну распределено между Дерсето и рядом сторонних локаций, куда вас иногда переносит. В поместье вы хоть и сталкиваетесь с несколькими короткими заскриптованными эпизодами, практически не ощущаете реальной опасности или напряжения.

Конечно, особняк — атмосферное место, но атмосфера может притягивать только до определенного момента, когда вы точно знаете, что вас не подстерегает никакая угроза. Да и в других локациях слово «опасность» было бы перебором, поскольку Alone in the Dark — это в принципе легкая игра даже на более продвинутых уровнях сложности.

Победа над врагами в целом не составляет особого труда, их удары обычно не наносят слишком много урона, патронов и здоровья всегда достаточно, и даже управление снаряжением не требуется, что означает отсутствие настоящего вызова или остроты в большинстве игрового опыта. Будь то бой или события вне сражений, Alone in the Dark, конечно, воссоздает подходящую атмосферу, но неподдельный страх вызывает крайне редко.

Alone in the Dark Steam

С технической стороны игра также демонстрирует непостоянство. Визуально Alone in the Dark выглядит достаточно неплохо. Нет, вы не найдете сверхвысоких производственных показателей или навязчивого уровня точности и внимания к деталям, как в Resident Evil или Dead Space, но ремейк может выглядеть впечатляюще сам по себе — даже если у него есть некоторые недочеты — от проблем с синхронизацией губ до случайных багов во время кат-сцен и геймплея.

В большей степени неровности гораздо сильнее проявляются в аудио: проблемы вроде плохого микширования или отсутствия эффектов в замкнутом пространстве (среди прочих) бросаются в глаза.

Перезапуск Alone in the Dark не обернулся тем самым грандиозным успехом, на который многие надеялись с учетом рекордного роста популярности жанра survival horror. От топорной боевой механики и отсутствия по-настоящему пугающих моментов до проблем с сюжетом и прочего, у игры есть несколько существенных недостатков, которые сами по себе нельзя назвать незначительными, и в совокупности они только портят впечатление от прохождения.

Но в то же время игра не лишена и положительных качеств. Будь то тематическое оформление Дерсето, исследование или головоломки, Alone in the Dark реализует многие стандарты, которые порадуют фанатов жанра. Несмотря на то что сильные стороны не могут компенсировать промахи, они все же дарят опыт, от которого фанаты survival horror наверняка получат немало удовольствия.