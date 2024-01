Indiana Jones and the Great Circle — приключение от первого лица, попавшее в надежные руки

Indiana Jones and the Great Circle

На прошлой неделе состоялся анонс Indiana Jones and the Great Circle — игры, вдохновленной киновселенной «Индиана Джонс», которая породила немало дискуссий о механике от первого лица. Однако автор Polygon Майкл Маквертор убежден, что проект ждет успех, особенно если учесть опыт профессионалов, занимающихся его разработкой.

Indiana Jones and the Great Circle — новое захватывающее приключение от студии MachineGames, прославившейся серией шутеров Wolfenstein, и преданного фаната Индианы Джонса — Тодда Говарда. В прошлый четверг экшен был анонсирован в качестве игры от первого лица. Ну, или почти. Игроки будут лицезреть мир глазами культового героя в истории, которая по своему масштабу окутывает огромный мир, где каждому предстоит исследовать древние храмы, находить таинственные артефакты, участвовать в драках, стрелять и хлестать кнутом нацистов.

«Вы не просто играете за Инди, — вы и есть Индиана Джонс», — многообещающе заявил Джерк Густафссон, директор Indiana Jones and the Great Circle. «Вы будете видеть мир его глазами и переживать приключение, которое, как мы надеемся, соответствует гордому наследию Индианы Джонса».

Трейлер Indiana Jones and the Great Circle

При этом полностью отказываться от образа Инди в виде от третьего лица разработчики не стали — в игре появятся кинематографические сцены и заставки, квесты со стенами замка, на которые нужно взобраться, а также миссии с немецкими дирижаблями. Но в большей степени базовой механикой «Великого круга» является вид от первого лица.

Решение MachineGames представить следующее приключение Индианы Джонса в таком формате понравилось не всем. Пока многие фанаты обсуждают достоинства предстоящего проекта на форумах вроде Reddit, в противоположном углу собралась компания, которая не дает игре ни единого шанса в контексте ее прохождения.

Для некоторых, если верить комментариям, данная игровая модель становится проблемой физического плана — многие испытывают головную боль и даже тошноту при прохождении миссий с таких ракурсов — другие же считают вид от первого лица обыкновенным вопросом вкуса.

Игроки привыкли к тому, что в AAA-франшизах вроде God of War, Metal Gear Solid и The Last of Us герои предстают перед ними в третьем лице. Аналоги Индианы в мире видеоигр вроде Натана Дрейка из Uncharted и Лары Крофт из Tomb Raider почти всегда прекрасны в третьем лице, так почему бы не сделать то же самое с Инди?

Если какая-то студия и заслуживает доверия в плане выбора игровой формулы Indiana Jones and the Great Circle, то это MachineGames. В самом прямом понимании шведская студия доказала, что способна создавать превосходные экшен-проекты, где вы сражаетесь с нацистами от первого лица. Например, Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein 2: The New Colossus, где Густафссон работал дизайнером и исполнительным продюсером обеих частей.

За два десятилетия Джерк зарекомендовал себя в качестве профессионала, способного создавать захватывающие кинематографические шедевры. В научно-фантастический шутер The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay от Starbreeze, над которым он также трудился, была мастерски адаптирована франшиза с Вином Дизелем в роли главного героя, а игра стала одной из лучших по итогам 2004 года. Серию о Риддике также можно смело назвать выдающимся примером стелс-экшена от первого лица.

The Darkness — другая адаптация от первого лица Starbreeze, в которой также можно насладиться элементами творчества Густафссона. Игра 2007 года выхода, основанная на одноименном комиксе, стала эталонным шутером, который отличался от остальных благодаря главному герою Джеки Эстакадо, со сверхъестественными навыками взаимодействия с внешним миром. Его демонические щупальца вполне могли бы стать эквивалентом Индианы Джонса и его кнута.

Indiana Jones and the Great Circle Steam

При этом Джерк Густафссон — не единственный ветеран MachineGames и Starbreeze, работающий над Indiana Jones and the Great Circle. Йенс Андерссон и Аксель Торвениус также оказались среди тех, кто трудится над новой идеей. Андерссон задействован в проекте в качестве директора по дизайну, Торвениуса утвердили на должность творческого директора. Оба в свое время также внесли свой вклад в The Darkness и «Риддика».

Тодд Говард из Bethesda Game Studios назвал MachineGames лучшей в мире студией для создания следующего приключения Индианы Джонса. И если вы окунетесь в игровой мир их прошлых работ, то, скорее всего, вы с ним согласитесь.

В случае с серией игр Wolfenstein все максимально просто: ‘The New Order’, ‘The New Colossus’, ‘The Old Blood’ и ‘Youngblood’ доступны в Game Pass. Заценить The Darkness, которая сегодня стоит всего $3.99, можно на Xbox One и Xbox Series X благодаря обратной совместимости. А вот с «Хрониками Риддика» будет сложнее — ради нее придется раскошелиться на старую копию игры на Xbox или же на свой страх и риск найти ее на ресурсе, который предлагает «софт без правообладателя».

Для тех, кто все же не может представить мир Индианы Джонса без вида от третьего лица, всегда есть вариант приобрести на ПК Indiana Jones and the Emperor’s Tomb. Игра доступна в Steam в пределах $6 за стандартное издание.

Пока Indiana Jones and the Great Circle находится в процессе разработки, у вас есть достаточно времени, чтобы пережить приключенческий опыт от первого лица, предлагаемый MachineGames и Starbreeze, а уже после решить, как на самом деле вы относитесь к возможности вжиться в образ доктора Генри Джонса. Только не пытайтесь носить его одежду в офлайне; такое может позволить себе только Харрисон Форд.