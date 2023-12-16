Добро пожаловать в джунгли, они принадлежат вам: Обзор Avatar: Frontiers of Pandora

Далеко не всегда можно встретить два творческих произведения, которые сочетались бы идеальнее, чем кинематографическая вселенная «Аватара» и серия видеоигр Far Cry. Пышные, но опасные миры, которые так и хочется исследовать? Есть. Темы восстания и партизанской войны? Безусловно. Политические переплетения, которые в лучшем случае упрощены, а в худшем — откровенно лицемерны? Взгляните на наши взрывные сцены, они у нас тоже есть!

В своей виртуальной интерпретации безумно прибыльных фильмов Джеймса Кэмерона Ubisoft Massive осмысленно проводит грани между «Аватаром» и Far Cry, в результате чего получается вполне достойная игра о полетах над завораживающими окрестностями и борьбе с промышленным нашествием колонистов. Однако несмотря на присутствующие интересные моменты, Frontiers of Pandora не делает почти ничего для продвижения концепции «Аватара» или формата открытого мира.

Avatar: Frontiers of Pandora

В Frontiers of Pandora, частично инвертирующей сюжет оригинального фильма, вы играете за молодого На'ви, выращенного в плену человеческой фракции RDA. После вступительной сцены, рассказывающей о вашем манипулятивном и жестоком воспитании, вы сбегаете из заточения, в котором вас держали, и начинаете путешествие, чтобы узнать о своем наследии и объединить На'ви в борьбе против вторжения людей.

За стартовой сценой следует во многом типичное приключение в открытом мире: сбор ресурсов, захват локаций и различные поручения для ваших сородичей На'ви. Но изюминку всему этому придает экологический посыл, который Ubisoft Massive продвигает в игре. Большая часть окружающей среды Пандоры была загрязнена промышленной инфраструктурой людей, начиная от мелких буровых платформ и заканчивая гигантскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Большая часть экшена сосредоточена на диверсиях на территории этих объектов, используя сочетание стелса и боя в попытках обойти войска гарнизона.

Стелс прост, но эффективен, все время заставляет вас подняться повыше. Казалось бы, заметить синего инопланетянина ростом в несколько метров, сидящего на перегонной установке, несложно, но, видимо, шлемы RDA ограничивают способность солдат смотреть вверх. В бою вы используете луки, копья и человеческое огнестрельное оружие, умеющее уничтожать и военных, и мехи, и самолеты. Как и в фильмах, сражения в игре бескровны, но с высокой физической интенсивностью. Более длинные конечности и оружие На'ви позволяют с легкостью разбрасывать этих тщедушных людишек.

Стрельба в Avatar: Frontiers of Pandora PS Store

Когда объект выходит из строя, окружающая среда преображается. Умирающая коричневая флора оживает, а животные населяют местность. Эти изменения не только выглядят великолепно, но и позволяют использовать вам воскресший ландшафт: срывать фрукты, собирать яйца животных с верхушек деревьев, с помощью которых можно приготовить пищу, служащую усилителем способностей, а также добывать ресурсы вроде древесины и шкуры зверей, которые нужны для изготовления оружия и снаряжения.

Все это, безусловно, не является новаторским, но весьма занимательно то, как Frontiers of Pandora подчеркивает физический и духовный ритуал поиска и сбора лесных запасов. Вам необходимо собирать ресурсы в подходящее время и правильным способом, чтобы получить материалы наилучшего качества, а животных нужно убивать виртуозно, чтобы не испортить ни шкуру, ни мясо.

Игра идеально передает чувство единения с природой и взаимодействие с ней. Даже точность перемещения по лесу поможет вам бегать быстрее и прыгать выше, что делает платформер от первого лица столь захватывающим.

Пейзажи в Avatar: Frontiers of Pandora PS Store

При этом я не в восторге от повествования о На'ви, которое, хоть и выполнено достойно, не является исключительным. Все они разговаривают как ваш задумчивый дедушка, который и пяти минут не может прожить, чтобы не поделиться мудростью.

Даже молодые На'ви используют ту же мечтательную, усыпляющую риторику, а потому игре не хватает разнообразия в том, как герои говорят и действуют. В сочетании с широким диапазоном событий это затрудняет установление личной связи с персонажами. Это та же проблема, от которой страдают и «Звездные войны» с джедаями. Оби Ван-Кеноби — отличный герой-наставник, но целое общество, состоящее из таких Ван-Кеноби, не дает покоя.

Геймплей Avatar: Frontiers of Pandora PS Store

Имеются в игре и другие проблемы. Хотя и бой, и стелс здесь очень увлекательны, создаваемый ими опыт — на фоне Far Cry — заметно урезан. Ваши навыки скромнее и проще, а в стелсе нет тех хитрых трюков, которые присутствовали в серии Ubisoft Montreal (хотя у вашего На'ви есть несколько особых приемчиков, например, возможность взламывать вражеские мехкостюмы).

Визуально Frontiers of Pandora будоражит воображение, а самыми бесподобными являются пейзажи джунглей. Но игре не удается сохранять это качество на дистанции, что становится проблемой в более разреженных, изрезанных, скалистых районах.

Увы, в процессе игры не обошлось без ряда технических проблем, в том числе с тем, что сцены запускаются как слайд-шоу, с многочисленными сбоями или зависанием.

Тем не менее это хорошо сделанная Аватар-игра. Если вы любите фильмы Джеймса Кэмерона, то вас ждет истинное наслаждение, и даже отступники «Аватара» наверняка найдут что-то интересное в густых зарослях Пандоры. Но индустрия знает и более удачные примеры подобной формы, а если вам не по душе образ жизни На'ви, то приготовьтесь скрипеть зубами, слушая их нудные истории.