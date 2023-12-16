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    Добро пожаловать в джунгли, они принадлежат вам: Обзор Avatar: Frontiers of Pandora

    Всего лишь попытка Ubisoft вернуться на вершину индустрии?

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    Avatar: Frontiers of Pandora
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    Avatar: Frontiers of Pandora
    На прошлой неделе издатель Ubisoft предстал перед геймерским сообществом с Avatar: Frontiers of Pandora — игрой, призванной стать одной из лучших по итогам конца 2023-го. Налюбовавшись манящими пейзажами Пандоры, автор The Guardian Рик Лейн решил выяснить, удалось ли компании осуществить задуманное?
    Далеко не всегда можно встретить два творческих произведения, которые сочетались бы идеальнее, чем кинематографическая вселенная «Аватара» и серия видеоигр Far Cry. Пышные, но опасные миры, которые так и хочется исследовать? Есть. Темы восстания и партизанской войны? Безусловно. Политические переплетения, которые в лучшем случае упрощены, а в худшем — откровенно лицемерны? Взгляните на наши взрывные сцены, они у нас тоже есть!

    В своей виртуальной интерпретации безумно прибыльных фильмов Джеймса Кэмерона Ubisoft Massive осмысленно проводит грани между «Аватаром» и Far Cry, в результате чего получается вполне достойная игра о полетах над завораживающими окрестностями и борьбе с промышленным нашествием колонистов. Однако несмотря на присутствующие интересные моменты, Frontiers of Pandora не делает почти ничего для продвижения концепции «Аватара» или формата открытого мира.

    Avatar: Frontiers of Pandora

    В Frontiers of Pandora, частично инвертирующей сюжет оригинального фильма, вы играете за молодого На'ви, выращенного в плену человеческой фракции RDA. После вступительной сцены, рассказывающей о вашем манипулятивном и жестоком воспитании, вы сбегаете из заточения, в котором вас держали, и начинаете путешествие, чтобы узнать о своем наследии и объединить На'ви в борьбе против вторжения людей.

    За стартовой сценой следует во многом типичное приключение в открытом мире: сбор ресурсов, захват локаций и различные поручения для ваших сородичей На'ви. Но изюминку всему этому придает экологический посыл, который Ubisoft Massive продвигает в игре. Большая часть окружающей среды Пандоры была загрязнена промышленной инфраструктурой людей, начиная от мелких буровых платформ и заканчивая гигантскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Большая часть экшена сосредоточена на диверсиях на территории этих объектов, используя сочетание стелса и боя в попытках обойти войска гарнизона.

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    • Стелс прост, но эффективен, все время заставляет вас подняться повыше. Казалось бы, заметить синего инопланетянина ростом в несколько метров, сидящего на перегонной установке, несложно, но, видимо, шлемы RDA ограничивают способность солдат смотреть вверх. В бою вы используете луки, копья и человеческое огнестрельное оружие, умеющее уничтожать и военных, и мехи, и самолеты. Как и в фильмах, сражения в игре бескровны, но с высокой физической интенсивностью. Более длинные конечности и оружие На'ви позволяют с легкостью разбрасывать этих тщедушных людишек.

    Стрельба в Avatar: Frontiers of Pandora
    PS Store

    Когда объект выходит из строя, окружающая среда преображается. Умирающая коричневая флора оживает, а животные населяют местность. Эти изменения не только выглядят великолепно, но и позволяют использовать вам воскресший ландшафт: срывать фрукты, собирать яйца животных с верхушек деревьев, с помощью которых можно приготовить пищу, служащую усилителем способностей, а также добывать ресурсы вроде древесины и шкуры зверей, которые нужны для изготовления оружия и снаряжения.

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    • Все это, безусловно, не является новаторским, но весьма занимательно то, как Frontiers of Pandora подчеркивает физический и духовный ритуал поиска и сбора лесных запасов. Вам необходимо собирать ресурсы в подходящее время и правильным способом, чтобы получить материалы наилучшего качества, а животных нужно убивать виртуозно, чтобы не испортить ни шкуру, ни мясо.

    Игра идеально передает чувство единения с природой и взаимодействие с ней. Даже точность перемещения по лесу поможет вам бегать быстрее и прыгать выше, что делает платформер от первого лица столь захватывающим.

    Пейзажи в Avatar: Frontiers of Pandora
    PS Store

    При этом я не в восторге от повествования о На'ви, которое, хоть и выполнено достойно, не является исключительным. Все они разговаривают как ваш задумчивый дедушка, который и пяти минут не может прожить, чтобы не поделиться мудростью.

    Даже молодые На'ви используют ту же мечтательную, усыпляющую риторику, а потому игре не хватает разнообразия в том, как герои говорят и действуют. В сочетании с широким диапазоном событий это затрудняет установление личной связи с персонажами. Это та же проблема, от которой страдают и «Звездные войны» с джедаями. Оби Ван-Кеноби — отличный герой-наставник, но целое общество, состоящее из таких Ван-Кеноби, не дает покоя.

    Геймплей Avatar: Frontiers of Pandora
    PS Store

    Имеются в игре и другие проблемы. Хотя и бой, и стелс здесь очень увлекательны, создаваемый ими опыт — на фоне Far Cry — заметно урезан. Ваши навыки скромнее и проще, а в стелсе нет тех хитрых трюков, которые присутствовали в серии Ubisoft Montreal (хотя у вашего На'ви есть несколько особых приемчиков, например, возможность взламывать вражеские мехкостюмы).

    Визуально Frontiers of Pandora будоражит воображение, а самыми бесподобными являются пейзажи джунглей. Но игре не удается сохранять это качество на дистанции, что становится проблемой в более разреженных, изрезанных, скалистых районах.

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    • Увы, в процессе игры не обошлось без ряда технических проблем, в том числе с тем, что сцены запускаются как слайд-шоу, с многочисленными сбоями или зависанием.

    Тем не менее это хорошо сделанная Аватар-игра. Если вы любите фильмы Джеймса Кэмерона, то вас ждет истинное наслаждение, и даже отступники «Аватара» наверняка найдут что-то интересное в густых зарослях Пандоры. Но индустрия знает и более удачные примеры подобной формы, а если вам не по душе образ жизни На'ви, то приготовьтесь скрипеть зубами, слушая их нудные истории.

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