Сенегал — Гвинея. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2025 года

7 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сенегал и Гвинея. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Гвинея, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы ставят перед собой максимальные задачи. В квалификации на чемпионат мира они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.

При этом Сенегал в 6 матчах группового этапа набрал 12 очков. Причем в них команда забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Гвинею (0:0).

При этом чуть ранее Сенегал нанес поражение Англии (3:1). А вот поединок с Ирландией завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане надежности тылов у команды полный порядок.

При всем при этом Сенегал традиционно успешно противостоит Гвинее. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

Гвинея

Турнирное положение: Гвинейцы достаточно ершисты. А вот в квалификации на Мундиаль они не преуспевает, находясь на скромной 5 позиции в своей группе.

Причем Гвинея пока набрала лишь 7 зачетных баллов. А вот пропустила команда 5 мячей в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гвинейцы не уступили Сенегалу (0:0).

До того команда минимально уступила Уганде. А еще чуть раньше она не смогла обыграть скромную сборную Сомали (0:0).

Вообще же, Гвинея в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гвинейцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.

При этом Гвинея не может забить уже три матча кряду. Так что в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гвинейцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гвинейцы намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Гвинея не забивает 3 матча кряду

Сенегальцы не проигрывают с сентября 2023 года

Сенегал уже почти 3 года не пропускает от гвинейцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: Сенегальцы довольно сильны в плане реализации, и явно намерены быстро взломать оборонительные порядки соперника.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гвинейцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25