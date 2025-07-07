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    Сенегальцы начнут без прелюдий

    Сенегал — Гвинея. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Гвинея
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    Калиду Кулибали
    7 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сенегал и Гвинея. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Гвинея, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июля 2025 года

    Сенегал

  • Дакар
    •  Сенегал 20:00 Гвинея

    Гвинея

  • Конакри
    •

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы ставят перед собой максимальные задачи. В квалификации на чемпионат мира они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.

    При этом Сенегал в 6 матчах группового этапа набрал 12 очков. Причем в них команда забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Гвинею (0:0).

    При этом чуть ранее Сенегал нанес поражение Англии (3:1). А вот поединок с Ирландией завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане надежности тылов у команды полный порядок.

    При всем при этом Сенегал традиционно успешно противостоит Гвинее. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Гвинея

    Турнирное положение: Гвинейцы достаточно ершисты. А вот в квалификации на Мундиаль они не преуспевает, находясь на скромной 5 позиции в своей группе.

    Причем Гвинея пока набрала лишь 7 зачетных баллов. А вот пропустила команда 5 мячей в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гвинейцы не уступили Сенегалу (0:0).

    До того команда минимально уступила Уганде. А еще чуть раньше она не смогла обыграть скромную сборную Сомали (0:0).

    Вообще же, Гвинея в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гвинейцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.

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    При этом Гвинея не может забить уже три матча кряду. Так что в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

    Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гвинейцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гвинейцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Гвинея не забивает 3 матча кряду

    • Сенегальцы не проигрывают с сентября 2023 года

    • Сенегал уже почти 3 года не пропускает от гвинейцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Сенегальцы довольно сильны в плане реализации, и явно намерены быстро взломать оборонительные порядки соперника.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гвинейцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сенегал — Гвинея?

    Матч Сенегал — Гвинея состоится 07 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сенегал — Гвинея?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сенегал — Гвинея?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал — Гвинея?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сенегал — Гвинея?

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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