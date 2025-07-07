Сенегал — Гвинея. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2025 года

Сенегал
Гвинея
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы ставят перед собой максимальные задачи. В квалификации на чемпионат мира они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.
При этом Сенегал в 6 матчах группового этапа набрал 12 очков. Причем в них команда забила 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Гвинею (0:0).
При этом чуть ранее Сенегал нанес поражение Англии (3:1). А вот поединок с Ирландией завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сенегальцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане надежности тылов у команды полный порядок.
При всем при этом Сенегал традиционно успешно противостоит Гвинее. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Сенегальцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.
Гвинея
Турнирное положение: Гвинейцы достаточно ершисты. А вот в квалификации на Мундиаль они не преуспевает, находясь на скромной 5 позиции в своей группе.
Причем Гвинея пока набрала лишь 7 зачетных баллов. А вот пропустила команда 5 мячей в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гвинейцы не уступили Сенегалу (0:0).
До того команда минимально уступила Уганде. А еще чуть раньше она не смогла обыграть скромную сборную Сомали (0:0).
Вообще же, Гвинея в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гвинейцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.
При этом Гвинея не может забить уже три матча кряду. Так что в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.
Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гвинейцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гвинейцы намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Гвинея не забивает 3 матча кряду
- Сенегальцы не проигрывают с сентября 2023 года
- Сенегал уже почти 3 года не пропускает от гвинейцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.
- 2.10Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.80Зенит — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Испания (ж) — Бельгия (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Сенегальцы довольно сильны в плане реализации, и явно намерены быстро взломать оборонительные порядки соперника.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гвинейцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.
Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25