В этом экспрессе рассмотрим матчи чемпионата мира, белорусского и финского первенства. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.25.

Испания — Бельгия

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала

На этом чемпионате мира Испания выглядит самой сбалансированной и организованной командой и пока не сталкивалась с серьёзными проблемами. Достаточно сказать, что дружина Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча в пяти матчах, а забила 9 голов.

Сначала на групповом этапе была ничья с Кабо‑Верде (0:0), а затем — уверенные победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). На стадии 1/16 финала пришёл черёд вылетать Австрии (3:0), а затем — самому принципиальному сопернику, Португалии (1:0).

Путь Бельгии к четвертьфиналу чемпионата мира получился более тернистым. Команда имела проблемы на групповом этапе, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0); только победа над Новой Зеландией позволила пройти дальше (5:1).

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В 1/16 финала Бельгия чуть не вылетела от Сенегала (3:2 д. в.), отыгравшись в конце с 0:2, а самой лёгкой на турнире неожиданно получилась игра с США (4:1), где всё пошло как надо с самого начала. Но даже несмотря на этот успех, Испания всё равно сейчас на голову выше, и вряд ли что‑то помешает ей выиграть в основное время.

Наш прогноз: победа Испании в основное время за 1,65.

«Днепр» Могилёв — «Минск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

После 14 матчей «Днепр» Могилёв идёт на 13‑м месте в таблице чемпионата Белоруссии, рядом с зоной вылета, с 11 очками. Команда Станислава Суворова играет с переменным успехом и в четырёх последних играх взяла лишь три очка.

Сначала были поражения от «Арсенала» Дзержинска (0:1) и «Гомеля» (0:2), затем — победа над «Неманом» (2:0) на своём поле и поражение от «Витебска» (0:1). Не лучшим образом обстоят дела и с результативностью: сейчас у «Днепра» всего 11 забитых мячей.

«Минск» тоже играет довольно нестабильно, но удерживает девятое место в таблице с 19 очками. В прошлом туре команда потерпела разгромное поражение от земляков из «Динамо» (0:3). До этого были ничьи с брестским «Динамо» (0:0) и «Макслайном» (2:2), а также неудача в игре с «Барановичами» (1:2).

Дружина Артёма Челядинского играет в атаке гораздо сильнее «Днепра», но и пропускает гораздо больше. Тем не менее вряд ли тут стоит ждать результативной игры: вряд ли «Днепр» даст сопернику разгуляться.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,56.

ВПС — СИК

Футбол. Чемпионат Финляндии. Вейккауслига

На прошлой неделе ВПС разгромил «Мариенхамн» со счётом 4:0 — команду, которая занимает последнее место и откровенно слаба. До этого команда проиграла в Кубке Финляндии со счётом 2:3 «Интеру» Турку.

Ранее в июне ВПС разгромил «Оулу» со счётом 5:1 и сыграл вничью с Гнистаном (1:1), за который выступают Роман и Сергей Ерёменко. Вообще, команда в этом сезоне, в отличие от прошлого, забивает гораздо больше: сейчас у неё уже 21 мяч в 11 матчах.

СИК пока выглядит хуже, чем в прошлом году, и уже балансирует рядом с зоной вылета. Пока не пошла команде на пользу и смена тренера. Сейчас СИК идёт на 10‑й строчке (всего 12 команд) с 14 очками.

Тем не менее это очень яркая и самобытная команда с большим количеством молодых футболистов, которых клуб активно продаёт, — именно эти трансферы составляют львиную долю бюджета. Всего в 14 матчах у команды разница мячей 18:22. В прошлом туре СИК переиграл ТПС (3:1), до этого была ничья с крепким «Ильвесом» (2:2).

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,65.

4.25 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,25.