Франция снова прошла дальше, а главный вопрос этого ЧМ звучит всё проще — кто вообще способен её остановить? Марокко долго держалось, Яссин Буну взял пенальти Килиана Мбаппе, но даже этого оказалось мало. После перерыва капитан Франции забил шикарный гол с линии штрафной, Усман Дембеле добил матч вторым мячом, а команда Дидье Дешама вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд.

Франция — Марокко 2:0

1/4 финала

Этот матч ждали как продолжение марокканской истории. Четыре года назад Марокко уже играло с Францией в полуфинале ЧМ, а теперь получило шанс сделать ещё один шаг для истории всего африканского футбола. Но в Бостоне быстро стало понятно, что нынешняя Франция, во-первых, сильнее всех своих соперников, а во-вторых, она ещё и очень хорошо не даёт им быть собой. Марокко, которое раньше на турнире смело разыгрывало мяч, било Бразилию её же уверенностью и проходило Нидерланды по пенальти, слишком рано ушло в режим выживания. Без травмированного Исмаэля Сайбари команда потеряла главную угрозу впереди, а попытка сыграть без настоящего нападающего не создала выхода из-под французского давления.

Франция — Марокко globallookpress.com

Франция давила, Буну держал

Первый тайм долго шёл к французскому голу. Франция забирала мяч, поджимала Марокко прессингом, заставляла ошибаться при первых передачах и постоянно возвращала игру к штрафной Буну. Марокко почти не угрожало, первый удар случился только в добавленное время первого тайма, и тот — со штрафного, мимо ворот. Главный шанс Франция получила после забега Мбаппе в штрафную. Ашраф Хакими потерял мяч, Дезире Дуэ быстро включился в эпизод, Майкл Олисе нашёл Мбаппе, а Нуссаир Мазрауи снёс его в штрафной. Пенальти выглядел очевидным, но пауза перед ударом растянулась больше чем на три минуты! ВАР, разговоры с игроками у линии штрафной, перестановка мяча, ожидание сигнала.

Мбаппе стоял над мячом слишком долго — и пробил откровенно плохо, в идеальное для вратаря место. Буну спокойно взял удар и добавил к своей коллекции ещё один большой сейв на чемпионатах мира. У Яссина уже давно репутация специалиста по пенальти, и здесь он снова сделал то, что должно было встряхнуть Марокко и сбить Францию. На какое-то время так и случилось — Франция не развалилась, но её ритм сбился. Буну за тайм не дал забить Упамекано, Дуэ и Диню, на перерыв команды ушли с нулями на табло, а для Марокко это уже был шанс.

Килиан Мбаппе после незабитого пенальти globallookpress.com

Шедевр Мбаппе

Мбаппе уже не раз показывал на этом турнире, что промах с пенальти для него не конец истории, а просто задержка перед следующим, ещё более красивым, кадром. В начале второго тайма он сначала пробил мимо ворот из офсайда, но на 60-й минуте показал, что отличает великих игроков от просто очень сильных.

Марокко не смогло нормально вынести мяч, и Дуэ ткнул его в сторону Мбаппе на левом краю штрафной. Перед Килианом стоял Исса Диоп, Буну видел эпизод не полностью, пространства почти не было. Мбаппе качнул защитника корпусом, открыл себе немного пространства и закрутил мимо защитника в дальний верхний угол. Мяч пошёл с такой скоростью и траекторией, что даже если бы Буну видел всё с первой секунды, шансов почти не было. Это был восьмой гол Мбаппе на турнире, он сравнялся с Месси в гонке бомбардиров и снова напомнил, что его чемпионат мира не ограничивается статистикой. Важно, как именно Килиан забивает: после долгой борьбы, промаха, сейвов Буну, да ещё и в эпизоде, где другой игрок просто продолжил бы атаку.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Формально Марокко ещё оставалось в игре, но реальных шансов отыграться у него не было. Как только команде пришлось раскрываться, Франция получила огромные разрывы между линиями — пространство для быстрых игроков. Так и случился второй гол: Мбаппе не стал бить сам, а помог разогнать атаку, Дембеле получил мяч перед штрафной и низом уложил его в самый угол ворот. Буну коснулся, но не спас, 2:0.

Усман Дембеле globallookpress.com

Единственный тревожный момент для Франции случился уже после того, как матч был фактически решён. Мбаппе сам попросил замену, лёг на газон, а медицинский штаб внимательно осматривал правую ногу капитана сборной. Килиан ушёл с поля за 13 минут до конца, помахал трибунам, дал пять партнёрам и не выглядел человеком, у которого серьёзная травма. Позже камеры показали лёд на его правой стопе, но после финального свистка Мбаппе уже праздновал вместе со всеми. Для Франции сейчас состояние Мбаппе важнее всех нюансов игры будущего соперника. Пока поводов для паники нет, но за новостями из французской сборной теперь стоит следить повнимательнее.

Франция — не только Мбаппе

У этой версии сборной Франции есть опасная особенность. Мбаппе забивает половину её голов на турнире, но команда всё равно не выглядит зависимой только от него. Дембеле уже забил пятый мяч на ЧМ — в большинстве сборных Усман был бы главной звездой с таким показателем. Барколя и Дуэ по очереди рвут левый фланг, Олисе пока больше ассистирует, чем забивает, но именно его движение и передачи постоянно связывают атаку.

Франция — Марокко globallookpress.com

Франция, кстати, стала только второй командой за последние полвека, у которой два игрока забили по пять и больше голов на одном ЧМ. Первая — Бразилия-2002 с Роналдо и Ривалдо. Ещё важнее, что команда Дешама на этом турнире ни разу не уступала в счёте. Ей не приходилось спасаться или в панике разворачивать матч на голых эмоциях. Она либо сразу сминает соперника, либо ждёт своего момента и постепенно дожимает. Конечно, интересно, что будет, если Испания, Англия или Аргентина заставят её догонять — но пока никто не сумел сделать и этого.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Первый полуфиналист известен! Если французам в следующем раунде достанется Испания, это будет едва ли не главный тест команды Дешама в контексте всего турнира. Справится ли звёздная атака во главе с Мбаппе с удушающей испанской полузащитой с Родри, Педри и тотальным контролем мяча? Об этом мы обязательно расскажем, а пока — следите за обновлениями нашей регулярной рубрики «Будильник ЧМ».