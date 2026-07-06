1/8 финала продолжает дарить невероятные матчи, которые вполне претендуют на статус исторических. Норвегия впервые вышла в четвертьфинал ЧМ и сделала это благодаря дублю Эрлинга Холанна в ворота Бразилии. Карло Анчелотти ждёт большой разбор, а Неймар после матча объявил, что завершает карьеру в сборной. Позже Англия в меньшинстве пережила почти бесконечный штурм Мексики на «Ацтеке» и тоже вышла в четвертьфинал — теперь именно она сыграет с Норвегией.

Норвегия — Бразилия 2:1

1/8 финала

Бразилия приехала на этот ЧМ с надеждой, что Анчелотти соберёт из таланта, статуса и переходных поколений что-то цельное. Уехала — после матча, где снова было слишком много вопросов и слишком мало настоящего контроля. Норвегия переждала давление, резко поменяла темп и в решающие минуты отдала мяч тому, кто пока на этом ЧМ почти не промахивается.

Холанн против Габриэла

Главная дуэль матча была очевидна ещё до стартового свистка: Эрлинг Холанн против Габриэла. Они давно знают друг друга по Англии, давно играют на грани и давно дают этому противостоянию дополнительный нерв. Почти 80 минут казалось, что Бразилия и её защитник эту дуэль выигрывают. Холанн цеплялся, боролся, выигрывал отдельные эпизоды, но не получал мяча в убойных позициях.

В первом тайме Норвегия чаще искала длинные передачи на Холанна и Александера Сёрлота. Бразилия отвечала рывками после потерь, но тоже не выглядела командой, которая способна долго держать матч под контролем. Винисиус Жуниор получил свой момент, но Орьян Нюланн спас, а чуть позже Бразилия заработала пенальти после фола Кристоффера Айера на Матеусе Кунье. К мячу подошёл Бруно Гимарайнш и пробил предсказуемо, с паузой и вправо для себя, а Нюланн прочитал удар.

Сейв Нюланна globallookpress.com

После перерыва Норвегия стала другой, и вместо прямолинейности появилось больше техники на флангах. Оскар Бобб и Андреас Шельдеруп дали ширину, резкость и то качество передачи, которого Холанн ждал весь матч. На 79-й минуте Шельдеруп освободился от опеки на левом фланге и подал в зону между защитниками и Алиссоном. Холанн взлетел раньше Габриэла и вколотил мяч головой в сетку ворот. То самое одно ключевое касание — и снова гол.

Норвежцы празднуют гол globallookpress.com

А потом был и второй гол, уже совсем другой. В добавленное время Холанн оказался с мячом не в штрафной, но не растерялся и низом хлёстко пробил в дальний угол — 2:0. Эрлинг Холанн закончил матч с семью голами на турнире, сравнялся с Месси и Мбаппе в гонке бомбардиров и вывел Норвегию в первый четвертьфинал ЧМ в её истории.

Второй гол Холанна globallookpress.com

Что случилось с Бразилией

Бразилия не была разгромлена, но иногда это даже хуже. Она проиграла потому, что будто бы весь матч ждала, когда индивидуальный класс сам всё исправит. Винисиус выглядел неплохо слева и даже создал голевой момент для Эндрика, но тот запорол выход 1 на 1 с вратарём. Неймар появился на поле позже и даже реализовал пенальти в компенсированное время, однако камбэк уже был невозможен. Анчелотти тоже не уйдёт от вопросов, например, замена Бруно Гимарайнша перед первым голом выглядела спорно. Бразилия и так не очень хорошо держала мяч, а уход лучшего игрока для продвижения сделал её ещё более зависимой от контратак. Когда нужно было давить, давить было нечем, в итоге Норвегия в концовке выглядела спокойнее и взрослее. Бразилия вылетела слишком рано для команды с её именем и слишком закономерно для команды с её игрой.

Эндрик не забивает выход 1 на 1 globallookpress.com

Прощание с Неймаром

После финального свистка Неймар сел на газон и заплакал. Пенальти стал его последним голом за сборную Бразилии — после матча Неймар объявил, что завершает международную карьеру. «Я пытался. Теперь всё кончено».

В этом много горечи для всех, кто видел лучшие годы Неймара. Он начинал путь в сборной в 2010 году именно на стадионе в Нью-Джерси, в товарищеском матче против США, и там же закончил его спустя 16 лет. Он уходит лучшим бомбардиром в истории мужской сборной Бразилии с 80 голами — больше, чем у самого Пеле. Он сыграл на четырёх чемпионатах мира, забивал на каждом из них и стал вторым бразильцем после Пеле, кому это удалось. Но история Неймара в сборной всегда была больше статистики и всегда чуть болезненнее статистики. Олимпийское золото 2016 года, травма в 2014-м, слёзы в 2022-м, постоянное ожидание, что именно он вернёт Бразилии Кубок мира. Этого так и не случилось и уже не случится. На своём последнем ЧМ Неймар вышел на поле два раза, оба — со скамейки, и завершил путь голом, который ничего уже не мог изменить.

Пенальти Неймара globallookpress.com

При этом никто не будет вспоминать Неймара как неудачника, который не выиграл для Бразилии чемпионат мира. Его будут вспоминать как футболиста, из-за которого дети хотели финтить, улыбаться, играть красиво и дерзко. Своего идеального финала бразильский «принц» не получил, тем не менее, остался главной звездой целой эпохи своей сборной. Просто закончилась эта эпоха не карнавалом, а тихими слезами после поражения от несентиментальной Норвегии.

Неймар после матча globallookpress.com

Англия — Мексика 3:2

1/8 финала

Матч Англии и Мексики на «Ацтеке» был не столько игрой в футбол, сколько испытанием на выживание. Гроза задержала старт, стадион кипел, Мексика начала смелее, а потом за шесть минут первый тайм превратился в хаос. Англия забила дважды, Мексика тут же вернулась, а после удаления Куансы игра окончательно превратилась в осаду.

Дубль Беллингема

Первые 35 минут были скорее мексиканскими. Рауль Хименес заставил Джордана Пикфорда вытаскивать мяч из ближнего угла, Англия нервничала в центре, а хозяева всё больше верили, что высота «Ацтеки» медленно душит англичан. А потом Англия разбегалась и включилась по-настоящему. Пикфорд быстро ввёл мяч, Деклан Райс протащил его через полполя, Букайо Сака ушёл от Хесуса Гальярдо и подал правой. Гарри Кейн не достал, зато Джуд Беллингем идеально рассчитал рывок и забил головой в падении. «Ацтека» на секунду замолчала.

Гол Беллингема globallookpress.com

Уже через две минуты Беллингем забил снова! Эллиот Андерсон и Энтони Гордон отобрали мяч у Хильберто Моры, атака быстро дошла до Кейна, тот не стал бить с острого угла и покатил на Беллингема. 2:0, в этот момент Англия производила впечатление фаворита, который пришёл в себя и готов разрывать.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем globallookpress.com

Но родные стены «Ацтеки» не могли позволить Мексике сдаться. Хулиан Киньонес после углового мощно пробил после отскока, и стадион снова взорвался. Дальше Англию уже спасал Пикфорд: снова взял Хименеса, ещё один мяч достал из-под перекладины и постоянно работал на выходах. Беллингем тоже успел спасти у своих ворот, когда Сесар Монтес уже занёс ногу на удар с пары метров.

Гол Киньонеса globallookpress.com

Красная Куансе и осада

На 54-й минуте Куанса бросился в безрассудный подкат против Гальярдо, не прижал ноги к газону и шипами попал в ногу мексиканцу. Скамейки выбежали к бровке, началась толкотня, ВАР отправил арбитра смотреть повтор, и Англия осталась вдесятером. Парадоксально, но именно после этого она моментально забила третий. Энтони Гордон убежал за спину после длинного выноса Пикфорда, Рауль Ранхель сбил Гордона в штрафной, и Кейн реализовал пенальти. 3:1, но самое интересное было впереди. Почти сразу Кейн сам привёз пенальти, когда выбивал мяч и попал по Брайану Гутьерресу. Хименес пробил точно, Мексика сократила отставание до одного мяча, а Тухель начал выстраивать стену у английских ворот. Вышел Дэн Бёрн, Англия перестроилась на 5-4-0, иногда с Кейном где-то впереди, но по сути — в режим выживания.

Пенальти Хименеса globallookpress.com

Мексика навесила 49 раз. Мяч летел в штрафную снова и снова: на обоих Хименесов, на Васкеса, в зоны между центральными защитниками, на дальнюю штангу. Англия почти перестала выходить из обороны, но бросалась под каждый мяч. Бёрн снимал верх, Стоунз и Гехи держали центр, Пикфорд ловил, выбивал, командовал и провёл один из лучших матчей за сборную. Финальный свисток прозвучал на 13-й добавленной минуте и был для Англии настоящим освобождением. Никакого уверенного контроля и спокойной победы, которую хотел Тухель. На одной из самых громких и тяжёлых арен мирового футбола сборной Англии пришлось выживать — и она справилась.

Мексика — Англия globallookpress.com

Как запомнят Мексику

Мексика вылетела, проиграв по делу, но всё-таки заслуживает серьёзного уважения. Перед домашним турниром не было никакой веры, что команда способна хоть на что-то. Хавьера Агирре критиковали, состав не считали особенным, а разговоры о финале казались бредом. Потом Мексика выиграла группу, сняла проклятие плей-офф, обыграв Эквадор, и на «Ацтеке» заставила Англию защищаться так, будто на кону стояла её жизнь. Чемпионат мира, само собой, не принёс мексиканцам медалей, но место сборной Мексики в большом футболе стало чуть прочнее.

Что будет дальше

В четвертьфинале Англия сыграет с Норвегией в Майами. Это будет матч-битва Кейна и Холанна, двух нападающих, которые уже вытаскивали свои сборные в плей-офф, но теперь встретятся лицом к лицу. Для Англии главный вопрос — как восстановиться после осады «Ацтеки» и что делать с правым флангом после удаления Куансы. А Норвегии нужно понять, как после Бразилии выдержать ещё один матч такого уровня без потери смелости и концентрации.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ разгорается всё ярче, а сколько громких вывесок в 1/8 ещё впереди! О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».