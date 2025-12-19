GOAL называет пять футболистов, которые способны превратить чемпионат мира 2026 года в трамплин для большой карьеры.

На чемпионате мира‑2026 мы увидим множество ярких талантов — как из США, так и из других стран, — которые впервые могут громко заявить о себе на главной сцене мирового футбола.

Перед ЧМ-2014 почти никто толком не знал, кто такой Хамес Родригес. Да, он неплохо смотрелся в «Монако» и раньше подавал признаки большого таланта в «Порту», но вряд ли многие могли предсказать, что именно он станет главным открытием турнира в составе сборной Колумбии — и всего через неделю после финала получит трансфер в «Реал» за огромные деньги.

Подобные истории случаются на каждом чемпионате мира. В 2018 году такую же роль для России сыграл Александр Головин, после турнира перебравшийся в «Монако». В 2022-м главным открытием стал Софьян Амрабат — совсем скоро после ЧМ он уже оказался в «Манчестер Юнайтед».

Так кто же будет следующим? Кандидатов хватает — среди них есть и уже достаточно известные футболисты, и те, чьи имена пока звучат не так громко.

Очевидным претендентом выглядит Ян Дьоманде из «РБ Лейпциг», впечатливший своей игрой за сборную Кот-д’Ивуара. Но не только он: в составах Мексики и сборной США тоже есть игроки, способные выстрелить на мировой арене.

Жеребьевка уже состоялась — и GOAL представляет пять футболистов, которые могут стать главными открытиями чемпионата мира 2026 года.

Ян Дьоманде

Нападающий, Кот-д’Ивуар

Кажется, каждый год «РБ Лейпциг» умудряется недорого заполучить будущую звезду — и на этот раз клуб, похоже, снова сорвал джекпот. Новым бриллиантом стал Ян Дьоманде.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Ивуарийский вингер перешел из «Леганеса» за 23,4 миллиона долларов (20 млн евро) и сразу заявил о себе как быстрый, техничный и крайне непредсказуемый игрок атаки. Дьоманде уже стал твердым игроком основы немецкого клуба и успел отличиться двумя голами в четырех матчах за сборную Кот-д’Ивуара.

Яркое выступление на Кубке африканских наций может окончательно вывести его в центр внимания — если оценка Transfermarkt в 100 миллионов евро еще не сделала этого. В любом случае, Дьоманде способен стать тем самым игроком, который решает исход матчей.

Эллиот Андерсон

Полузащитник, Англия

Раньше Эллиот Андерсон был тем самым футболистом, который обеспечивал порядок и баланс в полузащите «Ньюкасла». Однако с появлением в команде Эдди Хау бразильского креатива стало ясно: для Андерсона наступает момент расставания с клубом.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Переход в «Ноттингем Форест» в 2024 году выглядел шагом назад, но на деле оказался шагом вперед. Андерсон заметно вырос как игрок, превратившись в более изящного и универсального полузащитника — одинаково эффективного и с мячом, и без него.

Томас Тухель долго ломал голову над выбором опорника для сборной Англии, и теперь кажется, что именно Андерсон занял это место. Его надежность может стать ключом к тому, чтобы атакующая мощь «трёх львов» действовала без ограничений.

Промис Дэвид

Нападающий, Канада

Промис Дэвид уже несколько трансферных окон подряд находится в списке любимчиков Джесси Марша. Форвард «Юнион Сент-Жиллуаз» пока сыроват, но обладает огромным потенциалом и может стать неожиданным джокером для сборной Канады.

Промис Дэвид globallookpress.com

Бельгийская пресса прозвала его «малышом Лукаку» — и это сравнение вполне оправдано не только из-за мощного телосложения, но и благодаря результативности. В чемпионате Бельгии он уже забил семь мячей и в последнее время привлек внимание сразу нескольких клубов АПЛ.

Остаются вопросы, сможет ли 24-летний форвард эффективно играть в паре с более универсальным Джонатаном Дэвидом, но даже в худшем случае — это сильный вариант «джокера» в атаке.

Ноакай Банкс

Центральный защитник, США

С точки зрения арифметики у Ноакая Банкса все складывается неплохо. На чемпионате мира сборная США, вероятнее всего, будет использовать схему с тремя центральными защитниками, а значит, в теории, шансов пробиться в состав становится больше.

Ноакай Банкс globallookpress.com

Конечно, такой подход может показаться излишне упрощенным, однако на фоне травм Кэмерона Картер-Викерса и пока не до конца убедительной игры Остона Трасти место в обороне вполне может оказаться вакантным.

Банкс еще очень молод — 1 декабря ему исполнилось 19 лет, — но он уже уверенно держится на уровне Бундеслиги, выступая за «Аугсбург». Формально этот цикл еще слишком ранний для него, однако если шанс все же представится, есть все основания полагать, что Банкс воспользуется им по полной.

Хильберто Мора

Полузащитник, Мексика

Новый Андрес Иньеста? Скорее всего нет, это слишком громкое сравнение для подростка. Но Мора — действительно выдающийся талант и, пожалуй, лучший полузащитник, которого Мексика вырастила за последние годы.

Хильберто Мора globallookpress.com

Именно он отдал голевую передачу в полуфинале Золотого кубка в августе, которая принесла сборной победу, и с тех пор продолжает только прибавлять.

Многие ведущие игроки и специалисты внутри сборной Мексики уже не раз отмечали талант Моры, а история о юном футболисте, который берет на себя роль лидера «Эль Три» на домашнем чемпионате мира, слишком соблазнительна, чтобы ее игнорировать.