6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Гаити и Перу. Начало игры — в 03:00 мск.
Гаити
Турнирное положение: Гаити сыграет в финальной части ЧМ-2026 после того, как выиграла свою группу квалификации в зоне КОНКАКАФ.
Команда, которая потерпела лишь одно поражение в отборочном цикле, на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Шотландией, Бразилией и Марокко.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах разгромила Новую Зеландию (4:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на нейтральном поле разошелся мировой с Исландией (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гаити проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Дюкенс Назон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Перу
Турнирное положение: Перу пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.
Команда в квалификации на мундиаль заняла девятое из 10-ти мест, на восемь очков отстав от зоны плей-офф, а также на 16 — от проходного в турнир 16 пунктов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральной арене сыграла вничью с Гондурасом (2:2).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда снова-таки в нейтральных стенах потерпела поражение от Сенегала (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Перу выиграл лишь раз при шести поражениях и четырех ничьих.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах гостей на победу, тем не менее, шансы на это немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.
Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей Гаити хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей Перу забивали обе команды
- в пяти из восьми последних матчей Перу проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.29. Ничья — в 3.27, успех Гаити — в 3.05.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.11 и 1.67.
Прогноз: в семи из девяти последних матчей номинальных хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в предыдущем очном поединке этих сборных.
Между тем, в семи из 11-ти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: Перу победит за 2.29