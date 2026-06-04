прогноз на финальную репетицию Гаити перед ЧМ-2026, ставка за 2.05

6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Гаити и Перу. Начало игры — в 03:00 мск.

Гаити

Турнирное положение: Гаити сыграет в финальной части ЧМ-2026 после того, как выиграла свою группу квалификации в зоне КОНКАКАФ.

Команда, которая потерпела лишь одно поражение в отборочном цикле, на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Шотландией, Бразилией и Марокко.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах разгромила Новую Зеландию (4:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на нейтральном поле разошелся мировой с Исландией (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гаити проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Дюкенс Назон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Перу

Турнирное положение: Перу пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.

Команда в квалификации на мундиаль заняла девятое из 10-ти мест, на восемь очков отстав от зоны плей-офф, а также на 16 — от проходного в турнир 16 пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральной арене сыграла вничью с Гондурасом (2:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда снова-таки в нейтральных стенах потерпела поражение от Сенегала (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Перу выиграл лишь раз при шести поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах гостей на победу, тем не менее, шансы на это немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Гаити хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей Перу забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей Перу проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.29. Ничья — в 3.27, успех Гаити — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.11 и 1.67.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей номинальных хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в предыдущем очном поединке этих сборных.

Между тем, в семи из 11-ти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Гаити — Перу принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

2.29 Перу победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Гаити — Перу принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Перу победит за 2.29