В очередном экспресс разберем игры английских Премьер-лиги и Чемпионшипа.

«Ливерпуль» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

После серии удачных матчей «Ливерпуль» вернулся на четвертую строчку в таблице АПЛ и сейчас имеет 32 очка. В последнем туре команда Арне Слота переиграла на своем поле главного аутсайдера чемпионата «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Уже к перерыву Вирц и Гравенберх забили по мячу, но втором тайме соперник смог не только отыграться, но имел шансы даже уйти от поражения. В этой игре в составе «Ливерпуля» не будет уехавшего на Кубок Африки Салаха и травмированного Исака.

После того, как над главным тренером «Лидса» Даниэлем Фарке нависла угроза увольнения, команда неожиданно выдала серию ярких матчей, и сейчас идет серией из пяти матчей без поражения в чемпионате и набрала в них 9 очков.

Удачному выступлению способствовал переход немецкого специалиста на новую схему 3-4-3. Игра сразу стала сбалансированной, проблемы сзади исчезли, а центральный нападающий Доминик Калверт-Льюин получил возможность играть чисто на острие атаки, что он лучше всего умеет. 28-летний игрок забил в 6 последних матчах 7 голов, а болельщики требуют все настойчивее вернуть его в состав сборной Англии.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,56.

«Сандерленд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

«Черные коты» стали главными возмутителями этого сезона в Премьер-лиги и точно закончат первый круг не ниже 8-го места. Особенно сильно играет «Сандерленд» на своем поле, откуда многие фавориты еле уносили ноги.

В последней игре команда Режиса Ле Бри сыграл в гостях вничью с «Лидсом» (0:0), а до этого — с «Брайтоном» (0:0) и выиграла на своем поле у «Ньюкасла» (1:0). Недавно «Сандерленд» уже играл с «Ман Сити», и тогда уступил в гостях (0:3) с несколькими потерями в составе. Но сейчас будет игра на его поле, а это совсем иная история, а к тому же состав будет близок к оптимальному.

В последнее время «Манчестер Сити» набрал приличный ход и подтянулся к лидеру «Арсеналу», отставая от него на пять очков, но имея игру в запасе. В 18-м туре «горожане» выиграли в гостях у «Ноттингема» (2:1).

До этого был разгромлен на своем поле «Вест Хэм» (3:0), а в Кубке лиги была победа над «Брентфордом» (2:0). В отличной форме находятся лидеры «Ман Сити» Холанн, Фоден, Шерки и Рейндерс, но сейчас состав у команды Гвардиолы очень ограничен из-за травм и отъезда нескольких футболистов на Кубок Африки, а график матчей очень плотный и вряд ли стоит тут ждать разгрома.

Наш прогноз: победа «Сандерленда» с форой +2 за 1,44.

«Чарльтон» — «Ковентри»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

После первого круга «Чарльтон» занял 20-е место в таблице английского Чемпионшипа с 27 очков, имея отрыв от зоны вылета с 5 очков и игру в запасе. В последнем туре команда проиграла в гостях «Портсмуту» (1:2).

До этого было поражение на выезде от «Норвича» (0:1) и победа на своем поле над «Оксфордом» (1:0). Почти два года с «Чарльтоном» работает валлийский специалист Натан Джонс, который в условиях ограниченных финансовых возможностей создал крепкий и довольно атакующий коллектив, которые не боится никого из соперников.

«Ковентри» продолжает уверенно лидировать в таблице Чемпионшипа, а Фрэнк Лэмпард в очередной раз подтверждает, что он очень сильный тренер, по крайней мере по меркам этой лиги.

Сейчас «Ковентри» имеет после 24 матчей 51 очко и отрыв от занимающего второе место «Мидлсбро» в 8 очков. По забитым голам (54 мячей) команда значительно превосходит всех своих соперников, но при этом и немало пропускает (25 голов). Почти все матчи «Ковентри» в этом сезоне проходили интересно и результативно, вряд ли эта встреча станет исключением.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,44.

