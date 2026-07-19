прогноз на матч 2-го тура Первой лиги, ставка за 2.17

20 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы настроены побороться за высокие места и выход в РПЛ. Старт в новом сезоне лишь подтверждает амбиции клуба, несмотря на осечку на выезде.

При этом «Ротор» в кадровом плане заметно изменился, но схема с одним форвардом дает необходимый контроль мяча. Вот только нападающие команды пока только притираются друг к другу.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела сверхударно, но уступила в гостях «Нижнему Новгороду» со счетом 2:4.

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К слову, два мяча в той встрече записал на свой счет защитник-новичок Эммерсон. Плюс у команды Дениса Парфенова качественная скамейка, где своего шанса ждут Илья Хубулов и Михаил Эльдарушев.

При этом «Ротор» летом провел контрольные поединки, уступив на финише сборов «Акрону» со счетом 1:3.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Ротор» в кадровом плане по меркам Первой лиги выглядит весьма симпатично. Да и плоды работы тренерского штаба Парфенова уже виднеются в атакующих действиях.

При этом «Ротор» традиционно удачно противостоит армейцам. В последних очных поединках команда победила дважды в прошлом сезоне (1:0 и 2:1). Так что у волгоградцев есть отличный шанс закрепить эту статистику дома.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане потенциально должны быть в середняках лиги. «СКА-Хабаровск» привлекает своим стремлением к контролю мяча, но имеет проблемы в обороне.

При этом «СКА-Хабаровск» проводил плотную подготовку летом, но старт сезона принес немало негатива.

Последние матчи: в первом туре команда не разжилась очками. Хабаровчане крупно уступили «Челябинску» на выезде со счетом 1:3.

До того в концовке прошлого сезона команда уверенно переиграла «Уфу» (3:0). А вот чуть ранее она расписала гостевую мировую с воронежским «Факелом» (0:0).

На данный момент «СКА-Хабаровск» вряд ли будет претендовать на топ-4. Старт сезона под руководством Алексея Семенова лишь прибавил вопросов к игре команды в защите.

Состояние команды: Хабаровчане способны дать бой на выезде, действуя вторым номером. К тому же команда хочет поскорее реабилитироваться за провал во втором тайме прошлой игры.

Набирает кондиции состав дальневосточников, где авторы последних голов пытаются поймать стабильность. На выездах команда Семенова традиционно чувствует себя тяжело, проиграв 6 из 8 прошлых гостевых встреч.

Армейцы в прошлом сезоне дважды уступили «Ротору». В тех матчах хабаровчане не справились с давлением волгоградцев. К тому же теперь оппонент на «Волгоград Арене» выглядит еще крепче.

На что ставят в матче Ротор — СКА-Хабаровск Букмекерские коэффициенты на матч Ротор — СКА-Хабаровск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.80, а победа «СКА-Хабаровска» — в 5.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.02, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.69.

Прогноз: Сыграем на ставке голов от каждой из команд в этом матче.

2.17 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше 3 мячей в этом поединке.

2.79 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.79 на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1790₽, общая выплата — 2790₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.89.