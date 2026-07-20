прогноз на матч 1/8 финала Кубка Китая, ставка за 2.56

21 июля в 1/8 финала Кубка Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Циндао Хайню». Начало игры — в 10:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Синие дьяволы» уже не потянут сражение за чемпионский титул. Команда ныне находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Китая.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 9 очков отстает от третьей позиции. Зато отличилась команда Леонида Слуцкого 36 забитыми мячами в 18 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» был бит «Тяньцзинь Тайгером» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела переиграть «Чжэцзян Профешионал» (3:2). Плюс чуть ранее ей удалось одолеть еще и «Далянь Йингбо» (4:1).

В своих пяти последних матчах «Шанхай Шеньхуа» разжился тремя победами. В них «синие дьяволы» отличились 11 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» не блещет стабильностью результатов. Команда Слуцкого уже растеряла немало турнирных баллов, к тому же из-за снятия 10 очков вряд ли будет претендовать на что-то существенное.

Между тем, «Шанхай Шеньхуа» вполне способен побороться за Кубок страны. К тому же форвард команды Рафаэл Ратао настрелял 13 мячей в чемпионате. Да и вообще, выигрыш Кубка может скрасить сезон.

«Циндао Хайню»

Турнирное положение: «Морские быки» борются за выживание в элитарном дивизионе. Ныне команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Циндао Хайню» всего на три очка оторвался от опасной зоны. К тому же команда пропустила 36 мячей в 19 матчах чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 1:5 она уступила «Хэнань Суншань Лунмэнь».

До того команда была бита «Чжэцзян Профешионал» (2:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Чэнду» (1:1).

При этом «Циндао Хайню» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась 10 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Состояние команды: «Циндао Хайню» проиграл дважды кряду. К тому же команда не побеждает уже в 3 матчах кряду.

При этом «Циндао Хайню» не может победить на выезде уже 2 месяца. Да и оборонительные редуты команды надежностью не отличаются.

«Морские быки» намерены дать бой команде Слуцкого. Вот только шанхайцев она не может обыграть долгих 14 лет. К тому же команда крайне слабо проводит летний цикл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шанхай Шеньхуа» дают 1.25, а на «Циндао Хайню» — 11.10; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.45.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.39, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.59.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» выглядит в разы мощнее оппонента, к тому же мотивирован как можно увереннее вернуться на победный путь.

2.56 Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Хайню» принесёт прибыль 1560₽, общая выплата — 2560₽

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.06 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Хайню» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.06.

Пять причин, почему ставка зайдет