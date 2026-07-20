Будет ли еще один венгерский конфуз?

прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.90

21 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Атерт Биссен» и «Дьёр». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Атерт Биссен»

Турнирное положение: «Атерт Биссен» выступает в еврокубках благодаря завоеванию титулу чемпиона Люксембурга в прошлом сезоне.

Команда, тем не менее, не смогла продолжить играть в главном континентальном турнире, поскольку уже в первом раунде его отбора уступила дальнейший путь фарерскому «Клаксвику».

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был контрольным, клуб в домашних стенах потерпел поражение от бельгийского «Виртона» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив также на своем поле проиграл «Клаксвику» и опустился в Лигу конференций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Атерт Биссен» три раза проиграл при одной победе.

Такие выступления не сулят хозяевам высоких шансов на победу, пусть даже и на своем поле, тем более соперник все же выше их классом.

Тиаго Родригес и Роман Фербер — авторы двух голов команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

«Дьёр»

Турнирное положение: «Дьёр» также изначально выступал в квалификации Лиги чемпионов, куда попал благодаря неожиданному титулу чемпиона Венгрии в прошлом сезоне.

Команда, однако, не смогла преодолеть сопротивление исландского «Викингура» Рейкьявик, из-за чего и отправился защищать честь страны в Лиге конференций.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала отбора Лиги чемпионов, клуб дома сыграл вничью 2:2 с «Викингуром» Рейкьявик.

Перед этим в первом поединке 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив на чужом поле проиграл все тому же чемпиону Исландии — 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках — они были как официальными, так и товарищескими — «Дьёр» выиграл лишь трижды при четырех ничьих и одном поражении.

Такие результаты должны тревожить гостей в их надеждах пройти в следующий круг турнира, особенно на выезде, но перевес в классе над соперником по идее могут помочь им выиграть.

Милан Виталиш — автор одного из двух забитых мячей команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша, тогда как другой был автоголом.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атерт Биссен» пропустил два гола

в трех из четырех последних матчей «Дьёра» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Дьёра» забивали три или больше голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дьёр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.80, выигрыш «Атерт Биссена» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев поля.

1.90 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атерт Биссен» — «Дьёр» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Дьёра» забивали три или больше голов.

2.20 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Атерт Биссен» — «Дьёр» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.20