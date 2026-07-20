прогноз на матч 13-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 3.00

21 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Хорезм». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Пахтакор»

Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне находится на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» на 4 очка отстает от лидера. Плюс команда отличилась 23 забитыми мячами в 12 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пахтакор» не сумел переиграть земляков из «Локомотива» (1:1).

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До того команда не смогла обыграть «Сурхан» (1:1). Плюс чуть ранее ей не удалось одолеть еще и «Насаф» (2:2).

В своих пяти последних матчах «Пахтакор» разжился двумя победами. В них «львы» отличились 9 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Пахтакор» не блещет стабильностью результатов. Команда трижды кряду потеряла важнейшие очки.

Между тем, «Пахтакор» традиционно успешно противостоит «Хорезму». В шести последних очных поединках «львы» загрызли «белых скакунов». Серия будет продолжена?!

«Хорезм»

Турнирное положение: «Белые скакуны» борются за выживание в элитарном дивизионе. Ныне команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» всего на два очка оторвался от опасной зоны. К тому же забила команда всего лишь девять мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:2 она уступила «Согдиане».

До того команда была бита «Андижаном» (0:3). При этом чуть ранее она подписала сухую мировую с «Кызылкумом» (0:0).

При этом «Хорезм» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась одним забитым мячом при семи пропущенных.

Состояние команды: «Хорезм» проиграл дважды кряду. К тому же команда не забивает уже четыре тура кряду.

При этом «Хорезм» в шести выездных поединках чемпионата набрал всего шесть зачетных баллов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.

Безусловно, «белые скакуны» намерены отдалиться от зоны вылета. Вот только проблемы с реализацией далеки от решения, так еще и оппонент мотивирован вернуться на победную тропу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пахтакора» дают 1.32, а на «Хорезм» — 7.80; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.66, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.

Прогноз: «Пахтакор» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован как можно увереннее вернуться на победный путь.

3.00 Фора «Пахтакора» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Пахтакор» — «Хорезм» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Пахтакора» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Пахтакор» — «Хорезм» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет