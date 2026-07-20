21 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Хорезм». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне находится на 2-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» на 4 очка отстает от лидера. Плюс команда отличилась 23 забитыми мячами в 12 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пахтакор» не сумел переиграть земляков из «Локомотива» (1:1).
До того команда не смогла обыграть «Сурхан» (1:1). Плюс чуть ранее ей не удалось одолеть еще и «Насаф» (2:2).
В своих пяти последних матчах «Пахтакор» разжился двумя победами. В них «львы» отличились 9 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пахтакор» не блещет стабильностью результатов. Команда трижды кряду потеряла важнейшие очки.
Между тем, «Пахтакор» традиционно успешно противостоит «Хорезму». В шести последних очных поединках «львы» загрызли «белых скакунов». Серия будет продолжена?!
«Хорезм»
Турнирное положение: «Белые скакуны» борются за выживание в элитарном дивизионе. Ныне команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Хорезм» всего на два очка оторвался от опасной зоны. К тому же забила команда всего лишь девять мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:2 она уступила «Согдиане».
До того команда была бита «Андижаном» (0:3). При этом чуть ранее она подписала сухую мировую с «Кызылкумом» (0:0).
При этом «Хорезм» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась одним забитым мячом при семи пропущенных.
Состояние команды: «Хорезм» проиграл дважды кряду. К тому же команда не забивает уже четыре тура кряду.
При этом «Хорезм» в шести выездных поединках чемпионата набрал всего шесть зачетных баллов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.
Безусловно, «белые скакуны» намерены отдалиться от зоны вылета. Вот только проблемы с реализацией далеки от решения, так еще и оппонент мотивирован вернуться на победную тропу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Пахтакора» дают 1.32, а на «Хорезм» — 7.80; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.20.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.66, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.
Прогноз: «Пахтакор» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован как можно увереннее вернуться на победный путь.
Ставка: Фора «Пахтакора» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Пахтакор» после трех ничьих кряду намерен вернуться на победный путь
- «Хорезм» не забивал в четырех своих последних матчах
- «Пахтакор» в родных стенах в среднем забивает 2 гола за матч
- «Хорезм» уступил в двух своих последних поединках
- «Львы» уступили всего в одном матче текущего чемпионата