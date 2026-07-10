На 11 июля запланировано начало нового сезона второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России. В какой форме команды подходят к первому туру и что от них ожидать на протяжении следующих 10 месяцев — в материале LiveSport.Ru.

Желающих много, а путевки в РПЛ всего две

Традиционно главными фаворитами на первые два места в турнирной таблице Первой лиги и, соответственно, прямые путевки в РПЛ являются две команды, которые в мае покинули элитный дивизион. При этом шансы «Пари НН» сейчас выглядят предпочтительнее, чем у «Сочи». Несмотря на неудовлетворительный результат прошедшего сезона, пост спортивного директора нижегородского клуба сохранил за собой Антон Евменов. А он, в свою очередь, продавил решение сохранить главным тренером Вадима Гаранина.

Вадим Гаранин vk.com/fcparinn

Правительство Нижегородской области после вылета «Пари НН» из РПЛ сократило свое участие в его жизни. Одним из новых кураторов футбольного клуба стал известный агент Павел Андреев. Именно по его протекции в тренерский штаб вошел экс-наставник «Спартака-2» и «Чайки» Дмитрий Комбаров, а команду в межсезонье пополнили его клиенты с приличным опытом игры в РПЛ: свободные агенты Роман Евгеньев (после «Крыльев Советов»), Владислав Сарвели и Антон Тимофеев (после «Локомотива»), а также на правах аренды из ЦСКА Глеб Пополитов.

Кроме того, нижегородцы потратили небывалые для ФНЛ свыше 1,6 млн евро для покупки молодых перспективных игроков: открытия прошедшего сезона Глеба Шильникова (у «Ротора»), вингера Тимофея Комиссарова и одного из лучших защитников лиги Яна Гудкова (у «Челябинска»). Даже после ухода Олакунле Олусегуна, Егора Смелова, Алекса Сарфо, Хуана Кастильо, Максима Шанцева, Ильи Керша, Реналдо Сефаса дефицита футболистов у «Пари НН» нет.

«Сочи», в свою очередь, наоборот, в нынешнее межсезонье работал не так активно. Последнее место в Премьер-Лиге для руководства клуба не стало поводом для расставания с Игорем Осинькиным. 61-летний специалист останется главным тренером и в предстоящем сезоне.

Игорь Осинькин pfcsochi.ru

Однако «Сочи» предстоит большой объем работы по формированию состава. В свои клубы после аренды вернулись Густаво Фуртадо, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Сергей Волков, Дмитрий Васильев. Не желая играть в Первой лиге, команду покинули Мартин Краморич (как свободный агент — в «Крылья Советов») и Александр Коваленко (в аренду в «Локомотив»).

Ситуацию для «барсов» осложнил слишком поздний выход на трансферный рынок. Они этим летом успели только заключить соглашения с опытными свободными агентами — Игорем Калининым и Максимом Кузьминым. Последние же недели «Сочи» нельзя регистрировать новичков из-за долга перед «Крыльями Советов» по прошлогоднему трансферу Александра Солдатенкова (по информации СМИ, долг составляет 100 млн рублей). Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков пообещал погасить задолженность до 16 июля.

В борьбе за топ-2 не стоит сбрасывать со счетов «Урал», хоть он три года подряд проигрывает в стыковых матчах и лишается главного тренера. На сей раз Василий Березуцкий сам подал в отставку, и в Екатеринбурге решили позвать опытного специалиста — Сергея Юрана. Но эта кадровая перестановка — далеко не единственная для оранжево-черных. Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов переведен на должность заместителя председателя совета директоров, где он продолжит работу по стратегическому развитию команды, а директором екатеринбургского клуба и ответственным за оперативное управление им назначен Роман Орещук.

Журналисты утверждают, что финансирование «Урала» очень прилично подрезали, поэтому акцент на трансферном рынке в клубе делают на приглашении свободных агентов и взятии игроков в аренду. Пока что «шмели» на фоне расставания с восемью игроками пригласили лишь четырех футболистов, из которых наиболее известные — 34-летний Хорен Байрамян и 33-летний Дмитрий Тихий.

Требуют пристального внимания

Трем вышеназванным командам и места в зоне стыков никто не гарантирует, потому что способных претендентов хватает. Так, в предстоящем сезоне реальной силой вновь может стать «Торпедо». В мае после заключительного тура москвичи, заняв итоговое девятое место, во второй раз за сезон уволили Олега Кононова, которого к тому же постоянно оскорбляли фанаты черно-белых. Новым наставиком стал Александр Сторожук, который наверняка перестроит команду на футбол с интенсивным движением и быстрыми атаками.

ФК «Торпедо» torpedo.ru

Огромными потерями для «Торпедо» стали форвард Владислав Шитов и хавбек Даниил Уткин, которые выступали на правах аренды. К тому же команду покинул Кирилл Гоцук. Но черно-белые уже нашли ему замену в лице защитника «Шинника» Даниила Корнюшина. «Автозаводцы» собираются осенью вернуться на стадион им. Э. Стрельцова на Восточной улице, поэтому ударить в грязь лицом они не могут.

Костромской «Спартак», занявший в прошлом году седьмое место и ставший главным открытием, сбавлять темпы не собирается. Правда, делает это специфически. В конце прошлого сезона красно-белые расстались с фактическим наставником команды Евгением Таранухиным и пригласили Рината Билялетдинова. Но 68-летний специалист, видимо, переборщил с большими нагрузками на предсезонных сборах: много игроков выпало из-за травм. И накануне старта нового сезона в «Спартаке» решили перевести Рината Саяровича на должность советника президента клуба и вернуть Таранухина (формально главным тренером, скорее всего, станет Роман Березовский, имеющий лицензию Pro).

Первые домашние матчи нового сезона «Спартак» продолжит проводить в подмосковных Химках. В данном случае осенью тоже ожидается открытие нового стадиона, и команда наконец-то вернется в Кострому, но в обновленном составе. Летом на выход отправились легионеры (Даниэль Саппа, Фарук Гогич и Джёрдже Пантелич) и крайние защитники (Геннадий Киселёв и Максим Игнатьев). Но спартаковцы нашли достойные замены — Давид Караев, забивший в прошлом году 13 голов за «КАМАЗ», левый защитник «Шинника» Кирилл Маляров и хавбек сборной Белоруссии Никита Демченко.

Необычная ситуация сложилась в «Роторе». Команда закончила прошлый сезон на четвертой строчке, но добрую половину основного состава в Волгограде удерживать не стали. Сообщалось, что некоторые игроки желали получить существенную прибавку к своей зарплате, на что клуб согласиться не мог. В итоге из «Ротора» ушли Сергей Макаров, Давид Давидян, Илья Сафронов, Александр Коротков, Глеб Шильников. И только на последнем волжане смогли заработать (50 млн рублей) — остальные ушли бесплатно.

ФК «Ротор» vk.com/fc.rotor

Волгоградцы постарались восполнить потери: в частности, договорились с одним из лучших защитников прошлого сезона (Эмерсоном из «Енисея») и выкупили опорника у клуба РПЛ (Павла Горелова у «Балтики»). Теперь новичкам нужно адаптироваться под требования Дмитрия Парфенова, чьи команды играют в дисциплинированный, структурный футбол.

«Челябинск» является той командой, которая в предстоящем сезоне может приятно удивить. Уральцы этим летом, с одной стороны, заработали 820 тыс. евро, продав «Пари НН» Тимофея Комиссаров и Яна Гудкова. С другой стороны, усилили состав, подписав экс-игроков «Ротора» Илью Сафронова и Сергея Макарова, а также бывших футболистов «Локомотива» Виталия Лысцова и Ивана Ломаева. Появился даже иностранец, но Луис Качорри — это кот в мешке. 28-летний итальянец поиграл в Албании, Узбекистане, а сейчас приезжает из чемпионата Иордании, где не выходил на поле с января из-за разрыва крестообразных связок.

Средний класс

На данный момент пока что не просматривается, что какие-то другие команды способны по-настоящему вклиниться в борьбу в верхней части турнирной таблицы. Зато интересными кажутся судьбы еще трех клубов, где в межсезонье произошли тренерские изменения:

«Нефтехимик» — Кирилл Новиков, отработавший в клубе 5 лет, захотел двигаться вперед, а не оставаться во второй команде «Рубина», зато пост главного тренера «Нефтехимика» очень хотел получить Роберт Евдокимов, который, будучи уроженцем Нижнекамска, использовал для этого все связи;

— Кирилл Новиков, отработавший в клубе 5 лет, захотел двигаться вперед, а не оставаться во второй команде «Рубина», зато пост главного тренера «Нефтехимика» очень хотел получить Роберт Евдокимов, который, будучи уроженцем Нижнекамска, использовал для этого все связи; «СКА-Хабаровск» — после расставания в апреле с Алексеем Поддубским команду до конца сезона с приставкой «и.о.» довел Михаил Семенов, получивший в конечном итоге назначение, но перед этим на две недели в дальневосточный клуб заходил Сергей Юран, который, не проведя ни одну тренировку с «армейцами», перешел на работу в «Урал»;

— после расставания в апреле с Алексеем Поддубским команду до конца сезона с приставкой «и.о.» довел Михаил Семенов, получивший в конечном итоге назначение, но перед этим на две недели в дальневосточный клуб заходил Сергей Юран, который, не проведя ни одну тренировку с «армейцами», перешел на работу в «Урал»; «Шинник» — по информации СМИ, после успешного по результату сезона (8-е место) Артем Булойчик хотел серьезного увеличения оклада, но в Ярославле не согласились удовлетворять финансовые запросы молодого тренера и пригласили Дениса Бояринцева, имеющего ярославское игровое прошлое.

Для этих трёх клубов, а также для следующих пяти команд — тульский «Арсенал», ульяновская «Волга», красноярский «Енисей», «КАМАЗ» и «Уфа» — завершение сезона в первой половине турнирной таблицы будет считаться за успех. По крайней мере, для коллектива из Набережных Челнов, который традиционно имеет один из самых маленьких бюджетов в лиге и при этом демонстрирует результат выше ожидаемого. Однако нынешнее лето — первое за много лет, когда команду готовит не Ильдар Ахметзянов, а Антон Хазов.

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» vk.com/fckamaz

Неприятный сюрприз может преподнести «Уфа». Финансовое состояние башкирского клуба вызывает вопросы. Все же просто так отказываться от полета на Дальний Восток для матча, который может решить исход борьбы за выживание, не будут.

«Енисей» на фоне иных клубов Первой лиги делает ставку на стабильность состава. Тульский «Арсенал» придерживается противоположной тактики — на сегодняшний день уже имеет в составе 9 подписанных игроков и еще 3 арендованных футболистов, среди которых больше всего опытных (таких как Кирилл Гоцук, Илья Жигулев, Рашид Магомедов и др.).

«Волга» в межсезонье тоже обновилась и, со слов главного тренера Михаила Белова, собирается играть с позиции силы вне зависимости от соперников. Хотя в предыдущем сезоне ульяновская команда всего на два очка оторвалась от зоны вылета.

Выходцы из Второй лиги

Первую лигу в мае покинуло три коллектива — новороссийский «Черноморец», саратовская «Сокол» и песчанокопская «Чайка». Их место заняли вышедшие из Второй лиги «Ленинградец», ивановский «Текстильщик», московский «Велес».

Команда из Иваново видится главным аутсайдером предстоящего сезона. «Текстильщик» после второго места во Второй лиге устроил глобальную перестройку: расстался с главным тренером Дмитрием Кириченко, на его место пригласил Дмитрия Пятибратова, а вместе прежних игроков набрал кучу молодых футболистов «Чайки», которая в мае замкнула итоговую таблицу Первой лиги. Велик риск, что история повторится.

ФК «Текстильщик» vk.com/fc_textil

«Ленинградец» работает только со свободными агентами и арендованными игроками, но это не помешало клубу из Ленинградской области сменить полсостава. Кроме того, ни один из трех последних сезонов «Ленинградец» не сумел довести до конца без рокировки на тренерском мостике. Сейчас же команда начнет выступление в чемпионате под руководством Александра Шмарко, который ранее самостоятельно не работал на таком уровне.

«Велес» всего три недели назад выиграл стыковые матчи у «Сибири», поэтому оформить большое количество трансферов москвичи не успели. Так что как минимум в ближайших матчах подопечные Алексея Стукалова будут рассчитывать на собственные сыгранность и сплоченность.