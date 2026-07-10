прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 2.13

11 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Велес» Москва. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы метят в середняки. Команда летом пережила полное форматирование, и теперь ее к новым достижениям поведет Роберт Евдокимов.

При этом «Нефтехимик» теперь будет обкаточной площадкой для «Рубина». Летом команда провела 5 спаррингов, в двух из которых вышла победительницей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Нижнекамцы расписали боевую мировую с КАМАЗом (3:3).

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Зато несколько ранее команда одолела тех же челнинцев (3:2). А вот битва с «Крыльями Советов» завершилась паритетом (1:1).

При этом «Нефтехимик» не проигрывал в летних контрольных матчах. Да и опытный Евдокимов чересчур честолюбив для борьбы лишь за экватор таблицы.

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Состояние команды: «Нефтехимик» в кадровом плане заметно обновился. Плюс способен выстрелить юный хавбек Арсений Будылин.

При этом «Нефтехимик» традиционно успешно противостоит «Велесу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении. Да и на первый официальный матч под руководством Евдокимова нижнекамцы уж точно настроятся должным образом.

«Велес» Москва

Турнирное положение: «Крылатые быки» наконец-то вернулись в первую лигу. «Велес» Москва в стыках по сумме двух встреч одолел «Сибирь».

При этом «Велес» Москва в «золоте» финишировал на 4-й позиции. Команде Алексея Стукалова помогла удачно проведенная осенняя часть первенства.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не уступила «СКА-Хабаровску». Соперники по два раза огорчили друг друга.

До того команда была бита «Волгой» (0:2). А вот чуть ранее она в ответном стыковом матче уступила «Сибири» (1:2).

Ныне «Велес» Москва находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда не может победить в трех матчах кряду. Так что старт сезона ничего хорошего москвичам не сулит.

Состояние команды: «Крылатым быкам» срочно нужно укрепляться. Контрольные поединки отчетливо показали, что подопечные Стукалова пока не готовы к первой лиге.

Москвичам удалось сохранить ведущего хавбека Юрия Завезена. Однако очень угнетает отсутствие забивного нападающего…

Вот только непонятно, за счет чего «Велес» Москва будет пытаться добыть очки в этой встрече. Команда в трех своих последних поединках пропустила 6 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2.13, а на «Велес» Москва — 3.76; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.13, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.73.

Прогноз: Нижнекамцы плодотворно подготовились к сезону и явно не допустят потери очков в матче с новичком лиги.

2.13 Победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Нефтехимик» — «Велес» Москва принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Нефтехимик» — «Велес» Москва принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет